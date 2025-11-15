Gold Scalp Trend

Gold Scalp Trend – Gerçek Altın Trend Avcısı

Merhaba traderlar! Ben Gold Scalp Trend, yalnızca XAUUSD için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmanım. Gücüm, kısa vadeli scalping stratejisinde yatıyor; hem belirgin ana trendleri hem de küçük piyasa dalgalanmalarını değerlendirerek hızlı, hassas ve son derece etkili işlemler sunuyorum.

Aşırı sayıda işleme girmem. Bunun yerine, en yüksek olasılığa sahip fırsatları dikkatle seçerim ve nicelikten çok niteliğe odaklanırım. Kıymetli metaller piyasasında aradığınız altın yoldaşın ben olduğumu size kanıtlamama izin verin.

Canlı Sinyaller: [BURAYA TIKLAYIN]

ÖNEMLİ: Satın aldıktan sonra bana özel mesaj göndererek kurulum rehberini alın ve bot performansını optimize etmek için özel destek grubuna katılın.

Lansman Teklifi – İlk 3 gün boyunca geçerlidir!

Gold Scalp Trend EA’yı satın alıp başarıyla kurduğunuzda, MQL5 bot mağazamdan seçtiğiniz bir ürünü ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Fiyat Politikası: Her 10 satışta fiyat 100 $ artacaktır. Sonraki fiyat: 799 $. Nihai fiyat: 1599 $.


Neden Gold Scalp Trend’i seçmelisiniz?

  • XAUUSD Odaklı – altın işlemleri için tamamen optimize edilmiş, strateji dağılmadan.

  • Trend Scalping Ustalığı – güçlü trendlerden ve kısa vadeli geri çekilmelerden yararlanarak hassas giriş ve çıkış sağlar.

  • Sıkı Risk Yönetimi – hesap koruması önceliklidir, DCA yok, martingale yok.

  • Tam Otomasyon – sadece kurun, risk tercihlerinizi belirleyin ve gerisini bana bırakın.

Minimum Gereksinimler ve Öneriler
Broker: EA’nın en iyi performansı için Exness veya IC Markets kullanın.

Minimum Yatırım: 500 $ (kaldıraç 1:500).

Önerilen Yatırım: 1000 $+ (kaldıraç 1:500).

Zorunlu: Kesintisiz çalışma için 24/7 VPS.

Gold Scalp Trend, altın piyasasını fethetmenizde sizin yol arkadaşınız olsun. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin ve en iyi trendleri birlikte avlayalım!


Yazarın diğer ürünleri
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
Squid X – XAUUSD için Hassas Scalper Canlı Sinyal: Buraya tıklayın MT5 Sürümü: Buradan edinin Özel Lansman Teklifi: MT4 sürümünün yayınlanmasından sonraki ilk 3 gün boyunca Squid X, indirimli fiyat olan 399 $’dan satışta olacak, ardından MT5 sürümüyle aynı olan normal fiyatı 777 $’a geri dönecektir. Merhaba traderlar! Ben Squid X, özellikle altın (XAU/USD) işlemleri için tasarlanmış tamamen otomatik bir uzman danışmanım (EA). Temelim, saf fiyat hareketi, zamanla test edilmiş teknik prensipler v
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Göstergeler
Akıllı Otomatik Trend Çizgisi Göstergesi, MetaTrader 5 grafiğinizde otomatik olarak destek ve direnç trend çizgilerini çizer. İki yöntem kullanarak önemli fiyat seviyelerini belirler: İki Ekstrem (Tip 1) veya Ekstrem ve Delta (Tip 2). Trend çizgileri yalnızca yeni bir çubuk oluştuğunda güncellenir, böylece optimum performans sağlanır. **Özellikler**   **İki Ekstremum (Tip 1):** Kullanıcı tanımlı çubuk aralıkları içinde belirlenen iki ekstremum noktasına (yüksekler/düşükler) dayalı olarak trend
FREE
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
SQUID X – Altın (XAU/USD) Ticareti için Uzman Danışman (Expert Advisor) Canlı Sinyal: Buraya tıklayın SQUID X, fiyat hareketi, klasik araçlar ve kurallara dayalı giriş zamanlaması üzerine inşa edilmiştir. Bu EA tamamen otomatiktir ve hem scalping hem de gün içi işlem için uygundur. Temel Özellikler: Martingale yok, grid yok → sabit stop loss ile seçici girişler. Low Risk’ten High Risk’e kadar 4 risk modu → farklı ticaret stillerine uyarlanabilir. Zamanlama filtresi → yalnızca altın piyasası be
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Uzman Danışmanlar
XAU Oneshot EA, XAUUSD (Altın) için tasarlanmış, yüksek olasılıklı tek pozisyonlu işlemlere odaklanan otomatik bir Uzman Danışmandır (Expert Advisor). EA, her gün yalnızca 2-3 dikkatle seçilmiş işlemi, en uygun piyasa koşullarında gerçekleştirir ve çoklu pozisyonlar veya martingale gibi riskli stratejilerden kaçınır. SONRAKİ fiyat: 799 $, yalnızca 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ! Satın aldıktan sonra kurulum kılavuzu ve yapılandırma talimatlarını almak için lütfen bana özel mesaj gönderin. Neden XAU Onesh
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Uzman Danışmanlar
Breakout Master EA, daha küçük iç gün aralıkları da dahil olmak üzere birden fazla zaman diliminde breakout (kırılma) formasyonlarını tespit etmek için tasarlanmış, tamamen otomatik bir işlem sistemidir. Ayarlanabilir parametreler, net giriş mantığı ve entegre risk yönetimi özellikleri sunar. SONRAKİ FİYAT: 1199 $, sadece 1 kopya kaldı. ÖNEMLİ!! Satın aldıktan sonra, lütfen kurulum kılavuzu ve ayar talimatlarını almak için bana özel mesaj gönderin. XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş o
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Yardımcı programlar
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt