Gold Scalp Trend – Gerçek Altın Trend Avcısı

Merhaba traderlar! Ben Gold Scalp Trend, yalnızca XAUUSD için özel olarak tasarlanmış bir uzman danışmanım. Gücüm, kısa vadeli scalping stratejisinde yatıyor; hem belirgin ana trendleri hem de küçük piyasa dalgalanmalarını değerlendirerek hızlı, hassas ve son derece etkili işlemler sunuyorum.

Aşırı sayıda işleme girmem. Bunun yerine, en yüksek olasılığa sahip fırsatları dikkatle seçerim ve nicelikten çok niteliğe odaklanırım. Kıymetli metaller piyasasında aradığınız altın yoldaşın ben olduğumu size kanıtlamama izin verin.

Lansman Teklifi – İlk 3 gün boyunca geçerlidir!

Gold Scalp Trend EA’yı satın alıp başarıyla kurduğunuzda, MQL5 bot mağazamdan seçtiğiniz bir ürünü ücretsiz olarak alabilirsiniz.

Fiyat Politikası: Her 10 satışta fiyat 100 $ artacaktır. Sonraki fiyat: 799 $. Nihai fiyat: 1599 $.

Neden Gold Scalp Trend’i seçmelisiniz?

XAUUSD Odaklı – altın işlemleri için tamamen optimize edilmiş, strateji dağılmadan.

Trend Scalping Ustalığı – güçlü trendlerden ve kısa vadeli geri çekilmelerden yararlanarak hassas giriş ve çıkış sağlar.

Sıkı Risk Yönetimi – hesap koruması önceliklidir, DCA yok, martingale yok.

Tam Otomasyon – sadece kurun, risk tercihlerinizi belirleyin ve gerisini bana bırakın.

Minimum Gereksinimler ve Öneriler

Broker: EA’nın en iyi performansı için Exness veya IC Markets kullanın.

Minimum Yatırım: 500 $ (kaldıraç 1:500).

Önerilen Yatırım: 1000 $+ (kaldıraç 1:500).

Zorunlu: Kesintisiz çalışma için 24/7 VPS.

Gold Scalp Trend, altın piyasasını fethetmenizde sizin yol arkadaşınız olsun. Beni XAUUSD grafiğinize ekleyin ve en iyi trendleri birlikte avlayalım!