Gold Scalp Trend
- Эксперты
- Duy Van Nguy
- Версия: 1.5
- Обновлено: 11 декабря 2025
- Активации: 9
Gold Scalp Trend – Настоящий охотник за трендами золота
Здравствуйте, трейдеры! Я Gold Scalp Trend, экспертный советник, созданный исключительно для XAUUSD. Моя сила заключается в краткосрочном скальпинге, использовании как явных глобальных трендов, так и мелких колебаний рынка, обеспечивая быстрые, точные и максимально эффективные сделки.
Я не гонюсь за чрезмерным количеством сделок. Вместо этого я тщательно выбираю наилучшие сетапы с высокой вероятностью, делая упор на качество, а не на количество. Позвольте мне доказать, что я именно тот золотой помощник, которого вы искали на рынке драгоценных металлов.
Живые сигналы: [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ]
ВАЖНО: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по настройке и присоединиться к закрытой группе поддержки для оптимизации работы бота.
Стартовое предложение – доступно в первые 3 дня!
При покупке и успешной установке Gold Scalp Trend EA вы получите один бесплатный продукт на ваш выбор из моего магазина ботов на MQL5.
Ценовая политика: цена будет увеличиваться на $100 каждые 10 покупок. Следующая цена: $799. Финальная цена: $1599.
Почему выбирают Gold Scalp Trend?
-
Фокус на XAUUSD – полностью оптимизирован для торговли золотом, без размывания стратегии.
-
Мастерство трендового скальпинга – использует как сильные тренды, так и краткосрочные откаты для точных входов и выходов.
-
Жесткое управление рисками – приоритет на защиту счёта, без DCA, без мартингейла.
-
Полная автоматизация – просто установите, задайте параметры риска и позвольте мне сделать остальное.
Минимальные требования и рекомендации
Брокер: для оптимальной работы EA используйте Exness или IC Markets.
Минимальный депозит: $500 (плечо 1:500).
Рекомендуемый депозит: $1000+ (плечо 1:500).
Обязательно: VPS 24/7 для стабильной работы.
Позвольте Gold Scalp Trend стать вашим спутником в покорении рынка золота. Подключите меня к графику XAUUSD, и давайте вместе охотиться за лучшими трендами!
I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio