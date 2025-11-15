Gold Scalp Trend

3

Gold Scalp Trend – Настоящий охотник за трендами золота

Здравствуйте, трейдеры! Я Gold Scalp Trend, экспертный советник, созданный исключительно для XAUUSD. Моя сила заключается в краткосрочном скальпинге, использовании как явных глобальных трендов, так и мелких колебаний рынка, обеспечивая быстрые, точные и максимально эффективные сделки.

Я не гонюсь за чрезмерным количеством сделок. Вместо этого я тщательно выбираю наилучшие сетапы с высокой вероятностью, делая упор на качество, а не на количество. Позвольте мне доказать, что я именно тот золотой помощник, которого вы искали на рынке драгоценных металлов.

Живые сигналы: [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ]

ВАЖНО: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по настройке и присоединиться к закрытой группе поддержки для оптимизации работы бота.

Стартовое предложение – доступно в первые 3 дня!

При покупке и успешной установке Gold Scalp Trend EA вы получите один бесплатный продукт на ваш выбор из моего магазина ботов на MQL5.

Ценовая политика: цена будет увеличиваться на $100 каждые 10 покупок. Следующая цена: $799. Финальная цена: $1599.


Почему выбирают Gold Scalp Trend?

  • Фокус на XAUUSD – полностью оптимизирован для торговли золотом, без размывания стратегии.

  • Мастерство трендового скальпинга – использует как сильные тренды, так и краткосрочные откаты для точных входов и выходов.

  • Жесткое управление рисками – приоритет на защиту счёта, без DCA, без мартингейла.

  • Полная автоматизация – просто установите, задайте параметры риска и позвольте мне сделать остальное.

Минимальные требования и рекомендации
Брокер: для оптимальной работы EA используйте Exness или IC Markets.

Минимальный депозит: $500 (плечо 1:500).

Рекомендуемый депозит: $1000+ (плечо 1:500).

Обязательно: VPS 24/7 для стабильной работы.

Позвольте Gold Scalp Trend стать вашим спутником в покорении рынка золота. Подключите меня к графику XAUUSD, и давайте вместе охотиться за лучшими трендами!


Отзывы 2
Stephen J Martret
2725
Stephen J Martret 2025.12.06 07:05 
 

I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio

Эксперты
Medusa Bitcoin AI: Advanced Deep-Learning Trading System Important:   Receives regular updates (quarterly & during market shifts). Use the latest version. The model is trained on   M5 timeframe and is optimal on this. Overview Building on the success of Medusa Gold AI,   Medusa Bitcoin AI   applies our proven deep learning methodology to   Bitcoin (BTCUSD) trading . It combines classic technical indicators (MAs, Bollinger Bands, RSI, ATR) with advanced neural networks, prioritizes current marke
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Stabilized dema cross robot
Ekaterina Saltykova
Эксперты
Introducing to your attention an innovative expert advisor created specifically for the most juicy and volatility  currency   basket: GBPUSD, XAUUSD and EURJPY. This EA is designed using the main features of this market's movement, making it an ideal choice for dynamic trading on high-trending and medium-volatile pairs. The advisor is focused on minimizing trading risks, aiming to reduce losses to a minimum. Main features: EA is designed to open and close orders at the begginning of trading ses
Bitcoin Striker M5X
Krisztian Gulyas
Эксперты
**Bitcoin Striker M5X** — профессиональный торговый робот, оптимизированный **исключительно под BTCUSD на тайм-фрейме M5**.   Алгоритм использует ATR-ориентированные уровни SL/TP, адаптивное динамическое управление лотом и фильтр Фибоначчи, открывая **всего одну позицию одновременно** — тем самым снижает риски и упрощает контроль счёта. > ️ Внимание: использование на других инструментах может привести к некорректной работе. **Как запустить**   1. Включите *Algo Trading* в MT5.   2. Откро
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Эксперты
Fractal Trend Master — один из самых мощных и сложных советников на рынке, разработанный для защиты капитала трейдеров при максимизации возможностей для получения прибыли. Базирующийся на знаменитой методологии Билла Вильямса , этот EA использует три важнейших инструмента технического анализа: индикатор Alligator , фракталы и Gator Oscillator , создавая прочную и точную структуру для идентификации и следования рыночным трендам. Этот EA был разработан с акцентом на управление рисками и сохранени
ScalpingDestroyer
Emanuele Giulivi
Эксперты
Fully automated Expert Advisor for intraday trading using breakout and trend logic. It provides risk-management tools and trading-hours controls. Operation Signal generation on breakout/trend per user settings. Trading window to enable/pause execution. News filter to suspend trading around economic releases. Configurable Stop Loss and Take Profit (fixed or percentage). Optional trailing stop and break-even; daily close at profit/loss targets. Configurable daily drawdown limit. Execution control
EA Golden Cat MT5
Ruslan Pishun
1 (1)
Эксперты
Стратегия торговли: Скальпинг в ночное время. В основе советника   лежит сложная торговая система в ночное время. Суть стратегии сводится к тому, что эксперт определяем спокойные моменты на графике с использование сложных математических вычислениях и затем если есть хороших моментов для входа в рынок, советник открывает отложенные ордера. Советник использует сложные алгоритмы для распознавания Трендовых и Флетовых ситуаций на графиках. Советник автоматический настраивает GMT для каждого броке
ExtremeX
Noelle Chua Mei Ping
Эксперты
This algorithm thrives on extreme conditions of volatility.  It will evaluate the condition prior to market close, enter a position and exit when market swings to extreme levels in your favour.  The algorithm does not deploy any technical indicators, just simple mathematical calculations.  This works very well on non directional markets especially FOREX in the short term which are very choppy.  You can test out on other asset classes as well.  20 year backtest done to validate the rule.
Sonic R Pro Enhanced
Huu Thuong Nguyen
Эксперты
Sonic R Pro Enhanced EA - Версия 2025 249$ только для первых 5 покупателей! Live Сигнал Проверьте реальную производительность Sonic R Pro Enhanced: Торговая стратегия Sonic R Pro Enhanced — это обновленная версия классической стратегии Sonic R, которая автоматизирует сделки на основе Dragon Band (EMA 34 и EMA 89) и использует усовершенствованные алгоритмы для максимальной эффективности. Таймфреймы: M15, M30 Поддерживаемые пары: XAUUSD, BTCUSD, AUDJPY, USDJPY Стиль торговли: Свинг-трейд
Market striker mt5
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
5 (1)
Эксперты
Market Striker A very advanced trading system by using techniques of difference between prices, price movement, and the time in which the price moved from one point to another. The expert trades through the price movement relationship between the largest frames and the smallest frames, and it has a very complex time filter system. , and it is a very accurate expert. Market Striker designed to trade on real accounts and provides exceptional results . Market Striker blog after purchase contact me
mrnicecookie
269
mrnicecookie 2025.12.02 10:39 
 

EA is not working in real trading situation with the recommended setfile from the seller. he gave me a setfile and immediately the first signal hit sl and he blamed the signal on the broker that the signal was an error when i have used his setfile. No point donating money to him and the brokers. unless you want to burn money, then use his EA

Duy Van Nguy
5508
Ответ разработчика Duy Van Nguy 2025.12.02 12:06
Thank you for sharing your experience. I’m truly sorry to hear that the EA did not perform well on your account with the provided setfile. This EA uses a fairly complex structure involving price-action logic and time-based conditions, so sometimes differences in time-zone synchronization between brokers can cause inconsistent behavior. This may lead to situations where the EA opens a trade on your broker, but does not open one on the Exness live account connected to MQL5 — exactly the issue you encountered. I will conduct a full review of all time-zone handling and broker-dependent HHMM differences to ensure the EA works more accurately and consistently across brokers. Once the update is completed, I will inform you immediately. Thank you very much for your feedback — it helps me improve the product for all users.
Ответ на отзыв