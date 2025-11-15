Gold Scalp Trend – Настоящий охотник за трендами золота

Здравствуйте, трейдеры! Я Gold Scalp Trend, экспертный советник, созданный исключительно для XAUUSD. Моя сила заключается в краткосрочном скальпинге, использовании как явных глобальных трендов, так и мелких колебаний рынка, обеспечивая быстрые, точные и максимально эффективные сделки.

Я не гонюсь за чрезмерным количеством сделок. Вместо этого я тщательно выбираю наилучшие сетапы с высокой вероятностью, делая упор на качество, а не на количество. Позвольте мне доказать, что я именно тот золотой помощник, которого вы искали на рынке драгоценных металлов.

Живые сигналы: [НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ]



ВАЖНО: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить руководство по настройке и присоединиться к закрытой группе поддержки для оптимизации работы бота.

Стартовое предложение – доступно в первые 3 дня!

При покупке и успешной установке Gold Scalp Trend EA вы получите один бесплатный продукт на ваш выбор из моего магазина ботов на MQL5.

Ценовая политика: цена будет увеличиваться на $100 каждые 10 покупок. Следующая цена: $799. Финальная цена: $1599.

Почему выбирают Gold Scalp Trend?

Фокус на XAUUSD – полностью оптимизирован для торговли золотом, без размывания стратегии.

Мастерство трендового скальпинга – использует как сильные тренды, так и краткосрочные откаты для точных входов и выходов.

Жесткое управление рисками – приоритет на защиту счёта, без DCA, без мартингейла.

Полная автоматизация – просто установите, задайте параметры риска и позвольте мне сделать остальное.

Минимальные требования и рекомендации

Брокер: для оптимальной работы EA используйте Exness или IC Markets.

Минимальный депозит: $500 (плечо 1:500).

Рекомендуемый депозит: $1000+ (плечо 1:500).

Обязательно: VPS 24/7 для стабильной работы.

Позвольте Gold Scalp Trend стать вашим спутником в покорении рынка золота. Подключите меня к графику XAUUSD, и давайте вместе охотиться за лучшими трендами!