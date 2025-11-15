Gold Scalp Trend – 真正的黄金趋势猎手

各位交易者好！我是 Gold Scalp Trend，一款专为 XAUUSD 设计的智能交易顾问。我的优势在于短线剥头皮，能够同时把握清晰的主要趋势和细小的市场波动，提供快速、精准且高效的交易。

我不会追求过多的交易次数，而是精心挑选成功率最高的机会，注重质量而非数量。让我证明，我正是你在贵金属市场中一直寻找的黄金伙伴。

重要提示：购买后请发送私信给我，以获取安装指导，并加入私人支持群组，以优化机器人在运行中的表现。

上市优惠 — 前 3 天限时提供！

当您购买并成功安装 Gold Scalp Trend EA 后，您即可从我在 MQL5 的机器人商店中 免费领取任意一款产品。

定价策略：每 10 次购买价格上涨 100 美元。下一个价格：799 美元。最终价格：1599 美元。

为什么选择 Gold Scalp Trend？

专注 XAUUSD —— 针对黄金交易全面优化，无策略稀释。

趋势剥头皮大师 —— 把握强劲趋势和短期回调，实现精准的进场与出场。

严格的风险管理 —— 优先保护账户，无 DCA，无马丁格尔。

全自动化 —— 只需安装，设置风险参数，其余交给我。

最低要求与建议

经纪商：为获得最佳效果，推荐使用 Exness 或 IC Markets。

最低入金：500 美元（杠杆 1:500）。

推荐入金：1000 美元以上（杠杆 1:500）。

必需条件：全天候 24/7 VPS 保证稳定运行。

让 Gold Scalp Trend 成为你征服黄金市场的伙伴。将我加载到 XAUUSD 图表上，让我们一起狩猎终极趋势！