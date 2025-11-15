Gold Scalp Trend
- 专家
- Duy Van Nguy
- 版本: 1.5
- 更新: 11 十二月 2025
- 激活: 9
Gold Scalp Trend – 真正的黄金趋势猎手
各位交易者好！我是 Gold Scalp Trend，一款专为 XAUUSD 设计的智能交易顾问。我的优势在于短线剥头皮，能够同时把握清晰的主要趋势和细小的市场波动，提供快速、精准且高效的交易。
我不会追求过多的交易次数，而是精心挑选成功率最高的机会，注重质量而非数量。让我证明，我正是你在贵金属市场中一直寻找的黄金伙伴。
实时信号：[点击这里]
重要提示：购买后请发送私信给我，以获取安装指导，并加入私人支持群组，以优化机器人在运行中的表现。
上市优惠 — 前 3 天限时提供！
当您购买并成功安装 Gold Scalp Trend EA 后，您即可从我在 MQL5 的机器人商店中 免费领取任意一款产品。
定价策略：每 10 次购买价格上涨 100 美元。下一个价格：799 美元。最终价格：1599 美元。
为什么选择 Gold Scalp Trend？
-
专注 XAUUSD —— 针对黄金交易全面优化，无策略稀释。
-
趋势剥头皮大师 —— 把握强劲趋势和短期回调，实现精准的进场与出场。
-
严格的风险管理 —— 优先保护账户，无 DCA，无马丁格尔。
-
全自动化 —— 只需安装，设置风险参数，其余交给我。
最低要求与建议
经纪商：为获得最佳效果，推荐使用 Exness 或 IC Markets。
最低入金：500 美元（杠杆 1:500）。
推荐入金：1000 美元以上（杠杆 1:500）。
必需条件：全天候 24/7 VPS 保证稳定运行。
让 Gold Scalp Trend 成为你征服黄金市场的伙伴。将我加载到 XAUUSD 图表上，让我们一起狩猎终极趋势！
I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio