Gold Scalp Trend – 진정한 골드 트렌드 헌터

트레이더 여러분, 안녕하세요! 저는 Gold Scalp Trend, XAUUSD 전용으로 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 저의 강점은 단기 스캘핑으로, 명확한 주요 추세와 작은 시장 변동을 모두 활용하여 빠르고 정확하며 매우 효과적인 거래를 제공합니다.

저는 과도한 거래 수를 쫓지 않습니다. 대신 성공 확률이 가장 높은 세팅을 신중하게 선택하며, 수량보다 질을 중시합니다. 제가 바로 귀금속 시장에서 여러분이 찾고 있던 황금 같은 동반자임을 증명해 보이겠습니다.

실시간 시그널: [여기를 클릭]

중요: 구매 후에는 개인 메시지를 보내주셔서 설정 가이드를 받고, 운영 중 봇 성능 최적화를 위한 프라이빗 지원 그룹에 참여하세요.

런치 오퍼 – 출시 후 첫 3일간만 제공!

Gold Scalp Trend EA를 구매하고 성공적으로 설치하면, MQL5에 있는 제 봇 스토어에서 원하는 제품 1개를 무료로 받아보실 수 있습니다.

가격 정책: 10회 구매마다 가격이 100달러씩 상승합니다. 다음 가격: 799달러. 최종 가격: 1599달러.


왜 Gold Scalp Trend를 선택해야 하나요?

  • XAUUSD 집중 – 금 거래에 완벽히 최적화, 전략 분산 없음.

  • 트렌드 스캘핑 마스터 – 강한 추세와 단기 되돌림 모두를 활용하여 정밀한 진입과 청산 제공.

  • 철저한 리스크 관리 – 계좌 보호 최우선, DCA 없음, 마틴게일 없음.

  • 완전 자동화 – 설치 후 리스크 설정만 하면 나머지는 제가 알아서 처리합니다.

최소 요구사항 및 권장사항
브로커: EA 최적 성능을 위해 Exness 또는 IC Markets 사용 권장.

최소 예치금: 500달러 (레버리지 1:500).

권장 예치금: 1000달러 이상 (레버리지 1:500).

필수: 원활한 작동을 위한 24/7 VPS.

Gold Scalp Trend가 여러분의 금 시장 정복을 위한 동반자가 되겠습니다. XAUUSD 차트에 저를 적용하고 함께 최고의 트렌드를 사냥해 봅시다!


리뷰 2
Stephen J Martret
2760
Stephen J Martret 2025.12.06 07:05 
 

I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio

Stephen J Martret
2760
Stephen J Martret 2025.12.06 07:05 
 

I already own and use SquidX on my large account and love it so I knew this new EA would be no different. Duy is a great developer and designs safe and profitable bots that match his backtests. Yes sometimes you will get a loss or two, the best strategies have them! but long term this is an amazing addition to my portfolio

mrnicecookie
269
mrnicecookie 2025.12.02 10:39 
 

EA is not working in real trading situation with the recommended setfile from the seller. he gave me a setfile and immediately the first signal hit sl and he blamed the signal on the broker that the signal was an error when i have used his setfile. No point donating money to him and the brokers. unless you want to burn money, then use his EA

Duy Van Nguy
5852
개발자의 답변 Duy Van Nguy 2025.12.02 12:06
Thank you for sharing your experience. I’m truly sorry to hear that the EA did not perform well on your account with the provided setfile. This EA uses a fairly complex structure involving price-action logic and time-based conditions, so sometimes differences in time-zone synchronization between brokers can cause inconsistent behavior. This may lead to situations where the EA opens a trade on your broker, but does not open one on the Exness live account connected to MQL5 — exactly the issue you encountered. I will conduct a full review of all time-zone handling and broker-dependent HHMM differences to ensure the EA works more accurately and consistently across brokers. Once the update is completed, I will inform you immediately. Thank you very much for your feedback — it helps me improve the product for all users.
리뷰 답변