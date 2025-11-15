Gold Scalp Trend – 진정한 골드 트렌드 헌터

트레이더 여러분, 안녕하세요! 저는 Gold Scalp Trend, XAUUSD 전용으로 설계된 전문가용 어드바이저입니다. 저의 강점은 단기 스캘핑으로, 명확한 주요 추세와 작은 시장 변동을 모두 활용하여 빠르고 정확하며 매우 효과적인 거래를 제공합니다.

저는 과도한 거래 수를 쫓지 않습니다. 대신 성공 확률이 가장 높은 세팅을 신중하게 선택하며, 수량보다 질을 중시합니다. 제가 바로 귀금속 시장에서 여러분이 찾고 있던 황금 같은 동반자임을 증명해 보이겠습니다.

실시간 시그널: [여기를 클릭]



중요: 구매 후에는 개인 메시지를 보내주셔서 설정 가이드를 받고, 운영 중 봇 성능 최적화를 위한 프라이빗 지원 그룹에 참여하세요.

런치 오퍼 – 출시 후 첫 3일간만 제공!

Gold Scalp Trend EA를 구매하고 성공적으로 설치하면, MQL5에 있는 제 봇 스토어에서 원하는 제품 1개를 무료로 받아보실 수 있습니다.

가격 정책: 10회 구매마다 가격이 100달러씩 상승합니다. 다음 가격: 799달러. 최종 가격: 1599달러.

왜 Gold Scalp Trend를 선택해야 하나요?

XAUUSD 집중 – 금 거래에 완벽히 최적화, 전략 분산 없음.

트렌드 스캘핑 마스터 – 강한 추세와 단기 되돌림 모두를 활용하여 정밀한 진입과 청산 제공.

철저한 리스크 관리 – 계좌 보호 최우선, DCA 없음, 마틴게일 없음.

완전 자동화 – 설치 후 리스크 설정만 하면 나머지는 제가 알아서 처리합니다.

최소 요구사항 및 권장사항

브로커: EA 최적 성능을 위해 Exness 또는 IC Markets 사용 권장.

최소 예치금: 500달러 (레버리지 1:500).

권장 예치금: 1000달러 이상 (레버리지 1:500).

필수: 원활한 작동을 위한 24/7 VPS.

Gold Scalp Trend가 여러분의 금 시장 정복을 위한 동반자가 되겠습니다. XAUUSD 차트에 저를 적용하고 함께 최고의 트렌드를 사냥해 봅시다!