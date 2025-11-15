Gold Scalp Trend
- Experts
- Duy Van Nguy
- Versione: 1.1
- Aggiornato: 15 novembre 2025
- Attivazioni: 5
Gold Scalp Trend – Il vero cacciatore di tendenze dell’oro
Ciao trader! Sono Gold Scalp Trend, un expert advisor progettato esclusivamente per XAUUSD. La mia forza risiede nello scalping a breve termine, sfruttando sia le tendenze principali ben definite che i piccoli movimenti del mercato, offrendo operazioni rapide, precise ed estremamente efficaci.
Non inseguo un numero eccessivo di operazioni. Al contrario, seleziono con cura i setup con la massima probabilità di successo, puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità. Lasciami dimostrare che sono il compagno dorato che hai sempre cercato nel mercato dei metalli preziosi.
Segnali live: [CLICCA QUI]
IMPORTANTE: Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere la guida alla configurazione e unirti al gruppo di supporto privato per ottimizzare le prestazioni del bot durante l’operatività.
Offerta di Lancio – Disponibile nei primi 3 giorni!
Quando acquisti e installi con successo il Gold Scalp Trend EA, riceverai un prodotto gratuito a tua scelta dal mio negozio di bot su MQL5.
Politica dei prezzi: il prezzo aumenterà di 100 $ ogni 10 acquisti. Prossimo prezzo: 799 $. Prezzo finale: 1599 $.
Perché scegliere Gold Scalp Trend?
-
Focus su XAUUSD – completamente ottimizzato per il trading sull’oro, senza dispersione della strategia.
-
Maestria nello scalping di tendenza – sfrutta sia i forti trend che i ritracciamenti a breve termine per ingressi e uscite precisi.
-
Rigorosa gestione del rischio – priorità alla protezione del conto, senza DCA, senza martingala.
-
Completamente automatizzato – basta installarlo, impostare le tue preferenze di rischio e lasciare che io faccia il resto.
Requisiti minimi e raccomandazioni
Broker: per prestazioni ottimali dell’EA, utilizza Exness o IC Markets.
Deposito minimo: 500 $ (leva 1:500).
Deposito consigliato: 1000 $+ (leva 1:500).
Obbligatorio: VPS 24/7 per un funzionamento fluido.
Lascia che Gold Scalp Trend diventi il tuo compagno nella conquista del mercato dell’oro. Collegami al tuo grafico XAUUSD e andiamo a caccia insieme delle migliori tendenze!