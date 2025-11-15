Gold Scalp Trend
- Experts
- Duy Van Nguy
- Version: 1.1
- Mise à jour: 15 novembre 2025
- Activations: 5
Gold Scalp Trend – Le véritable chasseur de tendances sur l’or
Bonjour traders ! Je suis Gold Scalp Trend, un expert advisor conçu exclusivement pour le XAUUSD. Ma force réside dans le scalping à court terme, en tirant parti à la fois des grandes tendances claires et des petits mouvements du marché, pour offrir des opérations rapides, précises et extrêmement efficaces.
Je ne recherche pas un nombre excessif de trades. À la place, je sélectionne soigneusement les configurations les plus probables, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Laissez-moi vous prouver que je suis le partenaire doré que vous cherchiez sur le marché des métaux précieux.
Signaux en direct : [CLIQUEZ ICI]
IMPORTANT : Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour obtenir le guide de configuration et rejoindre le groupe privé de support afin d’optimiser les performances du bot pendant son fonctionnement.
Offre de Lancement – Disponible pendant les 3 premiers jours !
Lorsque vous achetez et installez avec succès le Gold Scalp Trend EA, vous recevrez un produit gratuit de votre choix dans ma boutique de bots sur MQL5.
Politique de prix : le prix augmentera de 100 $ tous les 10 achats. Prochain prix : 799 $. Prix final : 1599 $.
Pourquoi choisir Gold Scalp Trend ?
-
Focalisé sur XAUUSD – entièrement optimisé pour le trading de l’or, sans dilution de stratégie.
-
Maîtrise du scalping de tendance – exploite aussi bien les fortes tendances que les replis à court terme pour des entrées et sorties précises.
-
Gestion stricte du risque – priorité à la protection du compte, sans DCA, sans martingale.
-
Entièrement automatisé – il suffit d’installer, de définir vos préférences de risque et de me laisser gérer le reste.
Exigences minimales & recommandations
Courtier : pour une performance optimale de l’EA, utilisez Exness ou IC Markets.
Dépôt minimum : 500 $ (levier 1:500).
Dépôt recommandé : 1000 $+ (levier 1:500).
Obligatoire : VPS 24/7 pour un fonctionnement fluide.
Laissez Gold Scalp Trend devenir votre compagnon dans la conquête du marché de l’or. Attachez-moi à votre graphique XAUUSD et chassons ensemble les tendances ultimes !