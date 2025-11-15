Gold Scalp Trend

Gold Scalp Trend – Le véritable chasseur de tendances sur l’or

Bonjour traders ! Je suis Gold Scalp Trend, un expert advisor conçu exclusivement pour le XAUUSD. Ma force réside dans le scalping à court terme, en tirant parti à la fois des grandes tendances claires et des petits mouvements du marché, pour offrir des opérations rapides, précises et extrêmement efficaces.

Je ne recherche pas un nombre excessif de trades. À la place, je sélectionne soigneusement les configurations les plus probables, en privilégiant la qualité plutôt que la quantité. Laissez-moi vous prouver que je suis le partenaire doré que vous cherchiez sur le marché des métaux précieux.

Signaux en direct : [CLIQUEZ ICI]

IMPORTANT : Après l’achat, envoyez-moi un message privé pour obtenir le guide de configuration et rejoindre le groupe privé de support afin d’optimiser les performances du bot pendant son fonctionnement.

Offre de Lancement – Disponible pendant les 3 premiers jours !

Lorsque vous achetez et installez avec succès le Gold Scalp Trend EA, vous recevrez un produit gratuit de votre choix dans ma boutique de bots sur MQL5.

Politique de prix : le prix augmentera de 100 $ tous les 10 achats. Prochain prix : 799 $. Prix final : 1599 $.


Pourquoi choisir Gold Scalp Trend ?

  • Focalisé sur XAUUSD – entièrement optimisé pour le trading de l’or, sans dilution de stratégie.

  • Maîtrise du scalping de tendance – exploite aussi bien les fortes tendances que les replis à court terme pour des entrées et sorties précises.

  • Gestion stricte du risque – priorité à la protection du compte, sans DCA, sans martingale.

  • Entièrement automatisé – il suffit d’installer, de définir vos préférences de risque et de me laisser gérer le reste.

Exigences minimales & recommandations
Courtier : pour une performance optimale de l’EA, utilisez Exness ou IC Markets.

Dépôt minimum : 500 $ (levier 1:500).

Dépôt recommandé : 1000 $+ (levier 1:500).

Obligatoire : VPS 24/7 pour un fonctionnement fluide.

Laissez Gold Scalp Trend devenir votre compagnon dans la conquête du marché de l’or. Attachez-moi à votre graphique XAUUSD et chassons ensemble les tendances ultimes !


Plus de l'auteur
Squid X MT4
Duy Van Nguy
Experts
Squid X – Le Scalper de Précision pour XAUUSD Signal en direct : Cliquez ici Version MT5 : Téléchargez ici Offre spéciale de lancement : Pendant les 3 premiers jours suivant la sortie de la version MT4, Squid X sera disponible au prix promotionnel de 399 $, avant de revenir à son prix normal de 777 $ — identique à la version MT5. Bonjour, traders ! Je suis Squid X, un expert advisor entièrement automatisé, conçu spécifiquement pour le trading de l’or (XAU/USD). Mon cœur repose sur l’action du p
Smart Auto TrendLine
Duy Van Nguy
Indicateurs
Indicateur de Ligne de Tendance Automatique Intelligent L'Indicateur de Ligne de Tendance Automatique trace automatiquement des lignes de tendance de support et de résistance sur votre graphique MetaTrader 5. Il identifie les niveaux de prix clés en utilisant deux méthodes : Deux Extrêmes (Type 1) ou Extrême et Delta (Type 2). Les lignes de tendance sont mises à jour uniquement lorsqu'une nouvelle barre se forme, garantissant des performances optimales. **Caractéristiques** - **Deux Extrêmes
FREE
Squid X
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
SQUID X – Expert Advisor pour le trading de l’or (XAU/USD) Signal en direct : Cliquez ici SQUID X est basé sur l’action des prix, des outils classiques et un timing d’entrée basé sur des règles. Cet EA est entièrement automatisé et convient aussi bien au scalping qu’au trading intrajournalier. Caractéristiques principales : Pas de Martingale, pas de grid → entrées sélectives avec stop loss fixe. 4 modes de risque de Low Risk à High Risk → adaptés à différents styles de trading. Filtre de timin
XAU OneShot EA MT5
Duy Van Nguy
Experts
XAU Oneshot EA est un Expert Advisor automatisé conçu pour XAUUSD (Or), axé sur des opérations à forte probabilité avec une seule position. Le EA exécute 2 à 3 transactions soigneusement sélectionnées par jour, dans des conditions de marché optimales, en évitant les stratégies risquées comme le martingale ou les positions multiples. PROCHAIN prix : 799 $, 1 copie restante. IMPORTANT ! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le guide d’installation et les instructions
Breakout Master EA MT5
Duy Van Nguy
5 (3)
Experts
Breakout Master EA est un système de trading entièrement automatisé, conçu pour identifier les configurations de breakout sur plusieurs unités de temps, y compris les plages intrajournalières plus petites. Il offre des paramètres configurables, une logique d’entrée claire et des fonctionnalités intégrées de gestion des risques. PROCHAIN PRIX : 1199 $, il ne reste qu’une seule copie. IMPORTANT !! Après votre achat, veuillez m’envoyer un message privé pour recevoir le manuel d’installation et les
Trade Panel Pro for Prop Firm Risk Management
Duy Van Nguy
Utilitaires
TRADE PANEL PRO - Advanced Risk Management for Prop Firms Professional trading tool designed for Prop Traders and individual traders KEY FEATURES THREE INTELLIGENT MONEY MANAGEMENT MODES Normal Mode: Traditional manual lot input Risk % Mode: Auto-calculate lot based on account risk percentage Fixed Loss Mode: Auto-calculate lot based on maximum USD loss TRADING LINES - VISUAL ORDER PLACEMENT Draw Entry, TP, SL directly on chart with drag & drop Auto-detect order types: BUY STOP, SELL STOP, BUY
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis