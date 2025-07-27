ScalpingDestroyer

Vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel mit Breakout- und Trendlogik. Er bietet Tools für das Risikomanagement und Kontrollen während der Handelszeiten.

Bedienung

  • Signalgenerierung bei Ausbruch/Trend nach Benutzereinstellungen.

  • Handelsfenster zum Aktivieren/Pausieren der Ausführung.

  • Nachrichtenfilter zur Aussetzung des Handels bei wirtschaftlichen Veröffentlichungen.

  • Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (fest oder prozentual).

  • Optionaler Trailing-Stop und Break-Even; täglicher Abschluss bei Gewinn-/Verlustzielen.

  • Konfigurierbares tägliches Drawdown-Limit.

  • Ausführungskontrollen: maximaler Spread und Slippage.

  • Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten.

Empfohlene Verwendung
CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe. Typische Zeitrahmen M5-H1. VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen.

Key Inputs
LotSize / RiskPercent ; TakeProfit / StopLoss ; TrailingStop ; BreakEven ; MaxDailyLoss und Tagesabschluss; Handelszeiten; Nachrichtenfilter; Spread/Slippage-Limits; MagicNumber .

Überwachung (optional)
Falls verfügbar, fügen Sie einen Link zu Ihrem MQL5 Signal für die Live-Verfolgung hinzu.

Haftungsausschluss
Keine Gewinngarantie. Historische Beispiele und Backtests stellen keinen realen Handel dar.

