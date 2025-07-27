ScalpingDestroyer
- Experten
- Emanuele Giulivi
- Version: 1.1
- Aktualisiert: 27 Juli 2025
- Aktivierungen: 5
Vollautomatischer Expert Advisor für den Intraday-Handel mit Breakout- und Trendlogik. Er bietet Tools für das Risikomanagement und Kontrollen während der Handelszeiten.
Bedienung
Signalgenerierung bei Ausbruch/Trend nach Benutzereinstellungen.
Handelsfenster zum Aktivieren/Pausieren der Ausführung.
Nachrichtenfilter zur Aussetzung des Handels bei wirtschaftlichen Veröffentlichungen.
Konfigurierbarer Stop Loss und Take Profit (fest oder prozentual).
Optionaler Trailing-Stop und Break-Even; täglicher Abschluss bei Gewinn-/Verlustzielen.
Konfigurierbares tägliches Drawdown-Limit.
Ausführungskontrollen: maximaler Spread und Slippage.
Kompatibel mit Hedging- und Netting-Konten.
Empfohlene Verwendung
CFDs auf Forex, Indizes, Rohstoffe. Typische Zeitrahmen M5-H1. VPS mit niedriger Latenzzeit empfohlen.
Key Inputs
LotSize / RiskPercent ; TakeProfit / StopLoss ; TrailingStop ; BreakEven ; MaxDailyLoss und Tagesabschluss; Handelszeiten; Nachrichtenfilter; Spread/Slippage-Limits; MagicNumber .
Überwachung (optional)
Falls verfügbar, fügen Sie einen Link zu Ihrem MQL5 Signal für die Live-Verfolgung hinzu.
Haftungsausschluss
Keine Gewinngarantie. Historische Beispiele und Backtests stellen keinen realen Handel dar.