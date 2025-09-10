ICONIC BREAKOUT PRO

NAS100 Session Breakout EA — jetzt auch mit Vor-Tages-Hoch/-Tief-Plays

Disziplin statt Drama. Kapital zuerst.

Die Idee hinter ICONIC – gebaut für den Tag, der sonst alles auslöscht

Solange der Markt geordnet läuft, wirkt fast jede Strategie plausibel. Doch es gibt diesen einen Tag: Liquidität springt, der Spread geht auf, Ausführungen rutschen – und Menschen beginnen, Regeln zu beugen. Für viele Systeme ist das der Anfang vom Ende: ein Ausreißer, dann eine Kaskade.

ICONIC BREAKOUT PRO ist genau dafür konstruiert. Kein „Ideen-EA“, sondern ein Betriebssystem für eine wiederholbare Marktsituation: die NAS100-Dynamik rund um das US-Opening – ergänzt um eine zweite, bewusst unabhängige Momentum-Quelle: den Ausbruch über das Vor-Tages-Hoch bzw. unter das Vor-Tages-Tief. Das Produkt misst, wartet, handelt – und zieht die Sicherheitsleine bevor es das Konto tun muss.

Zwei Sätze leiten jede Codezeile:

Edge ohne Risikorahmen ist Casino.

Execution ohne Schutz ist Theater.

Kein Grid, kein Martingale, kein Averaging ins Minus. ICONIC ist ein regelbasierter Handelsmotor: klar definierte Mess-Zeit, gepolsterte Buy/Sell-Stops außerhalb der Struktur, nicht verhandelbare SL/TP, OCO-Löschung und ein täglicher Loss-Guard. Wer am „X-Tag“ spekulieren will, wird anderswo fündig. Wer Kapital aufbauen will, findet hier Struktur.

Was die Zahlen signalisieren (Backtest-Charakter)

Auszug eines Langzeit-Backtests NAS100 (Tickqualität 99 %, 2020-09 bis 2025-09, 1 Symbol):

Profit Factor : ca. 2,28

Trades : ca. 1.837

Trefferquote : ca. 75 %

Erwartungswert je Trade : ca. 2.291

Max. intraday Equity-Drawdown : ca. 16–17 %

Relative Drawdowns über längere Strecken: 20–30 %

Max. Verlustserie : 5

MFE/MAE: saubere, positiv geneigte Regression – Gewinne laufen, Verluste bleiben begrenzt.

Interpretation: Die Kurve wird breit getragen – kein „Ein-Monat-Wunder“, sondern konsistente Beiträge über Wochen und Monate. Der Edge entsteht aus Zeit + Struktur + Disziplin, nicht aus Parameter-Akrobatik.

Hinweis: Backtests simulieren Ausführung. Live sind Spread, Slippage und Latenz brokerabhängig. Disziplin und Erwartungsmanagement bleiben entscheidend.

Warum ICONIC funktioniert – ohne das Rezept zu verraten

Zwei komplementäre Spielzüge

US-Session-Breakout : Der EA vermisst in einem kompakten Pre-Open-Fenster die Struktur und platziert gepolsterte Stop-Orders außerhalb. Triggert eine Seite, löscht OCO die andere.

Vor-Tages-H/L-Modul: Optionaler, separat geregelter Pfad, der in definierten Zeitfenstern Ausbrüche über dem Hoch von gestern bzw. unter dem Tief von gestern nutzt – mit Sicherheitsabstand, Filtern und eigenem Cleanup. Selektiv, nicht 24/7.

Wann, wie viel Puffer, welche Glättungen und Filter? Diese Logik bleibt proprietär und im Executable versiegelt: prüfbar, nicht kopierbar.

Risikorahmen vor Rendite-Fantasie

Daily Loss Guard : Der EA trackt das Equity-Tageshoch. Fällt die Equity um deinen Schwellenwert, werden keine neuen Orders mehr bis Tageswechsel geöffnet. Keine Ausnahmen.

OCO : Ein Fill, eine Richtung, ein Risiko .

Stops & Targets : ATR, Range oder Fix – formal gesetzt , nie aus dem Bauch.

Break-Even/Trailing : optional, aber deterministisch .

Nie: Grid, Martingale, Averaging ins Minus.

Execution mit Operator-Qualität

StopsLevel/Freeze-Aware : Abstände und Tick-Rundung verhindern „Invalid stops“.

Spread-Filter & Margin-Check : Risiko nur, wenn die Umgebung stimmt.

Intelligente Expiration : Pendings verfallen kontrolliert (End-of-Day oder definierte Zeit) – keine „Invalid expiration“-Ketten.

Cleanup : EoD-Bereinigung, OCO-Löschung, Schutz vor doppelten Platzierungen.

One-Trade-Per-Day (optional) für strikte Tagesdisziplin.

Betriebssicht – kein Schnickschnack

Das Dashboard zeigt, was zählt: Session/TF, Range H/L/Δ, ATR, Spread, Risikomodus, Pendings mit Restzeit, Position + PnL, Status & Day-DD. Klar, minimal, professionell.

Ein Handelstag mit ICONIC – so „denkt“ der EA

PREP – Vor der Session: nichts erzwingen. Spread/Tickfluss/Systemgrenzen prüfen und warten .

MEASURE – Innerhalb des Fensters: Hoch/Tief und Strukturparameter messen . Keine News-Ratespiele, kein Vorwegnehmen.

DEPLOY – Nach Fensterende: gepolsterte Stops setzen, SL/TP formal hinterlegen, OCO scharf schalten. Ist das H/L-Modul aktiv, läuft es parallel unter eigenen Regeln/Zeiten.

MANAGE – BE/Trail strikt nach Regelwerk. Beim Tageslimit endet die Risikoaufnahme für heute.

Das ist Wiederholung mit Plan, kein Hoffnungstrading.

Für wen geeignet

Trader, die die NAS100-Dynamik der US-Session strukturiert greifen wollen – ohne den Tag im Mikromanagement zu verbrennen.

Unternehmer/Builder, die Prozess-Performance über Einzelfall-Anekdoten stellen.

System-Denker, die Strategie als Produktlinie begreifen – nicht als Wette.

Nicht geeignet für

Martingale/Grid/Averaging-Anhänger.

News-Zocker.

„Der eine große Trade“-Suchende, die den Daily-Guard als Spaßbremse sehen.

Funktionsüberblick

NAS100-Session-Breakout + optionales Vor-Tages-H/L-Modul

SL/TP via ATR / Range / Fixed , OCO erzwungen

Daily Loss Guard blockiert neue Orders nach Tages-DD

Spread-Cap, Margin-Check, Stops/Freeze-Awareness

Smart Expiration & EoD-Cleanup

BE & Trailing optional

One-Trade-Per-Day (Option)

Minimalistische GUI

Nie: Grid, Martingale, Averaging ins Minus

Onboarding – in 7 Tagen sauber starten

Tag 1–2: Demo / Broker-Tuning

ICONIC BREAKOUT PRO auf NAS100 (US100/USTEC) im M5 testen. Sessionfenster nach Serverzeit setzen. Konservativen Daily-Guard wählen. Keine manuellen Eingriffe.

Tag 3–4: Regel-Verifikation

Im Journal OCO-Löschungen, sichere Expiration und SL/TP-Anlage prüfen. Spread-Cap an die Brokerrealität anpassen.

Tag 5–6: Live klein

Minilot oder niedriger %-Risiko. Keine „Rettungen“ ins Minus. Daily-Guard respektieren – das ist die bezahlte Versicherung.

Tag 7: Skalieren in Stufen

Wenn Live das Demo-Verhalten spiegelt, Risiko schrittweise erhöhen. Prozesse skalieren, nicht Laune.

FAQ

Wie viele Trades pro Tag? Selektiv – im Schnitt 0–2. Qualität > Quantität.

Welcher Chart-Timeframe? Intern wird (z. B.) M5 für die Range gemessen; der Chart-TF dient primär der GUI.

Funktioniert das auch auf anderen Indizes? Der Motor ist generisch, der beste Product-Market-Fit liegt beim NAS100. Andere Symbole: erst Demo.

Wie passe ich das Risiko an? Mit Fixed Lots oder %-Risk. Konservativ starten, in Stufen skalieren.

Warum kein Grid/Martingale? Weil das kein Risikomanagement, sondern Risikoverschiebung ist. ICONIC priorisiert Kapitalschutz.

Kaufargumente, die zählen

Wiederholbarkeit statt Wundertage : Die Kurve wird von vielen Perioden getragen – weniger Abhängigkeit von „Glücksphasen“.

Disziplin = Überleben : Der Daily Loss Guard schneidet Chaostage heraus – weniger Drama-Tage, mehr Kapital-Monate .

Operator-Execution : Broker-sensible Abstände, Tick-Rundung, saubere Expiration, OCO ohne Schlupflöcher.

Zwei Momentum-Quellen : Session-Breakout als Kern + Vor-Tages-H/L-Companion – mehr Breite , nicht mehr Lärm.

Kein Blueprint-Leak: Sie erhalten das Ergebnis, nicht das Rezept – Ihr Vorteil bleibt Ihr Vorteil.

Ehrlicher Risikohinweis

Der Handel mit Indizes/CFDs ist risikoreich. Vergangene Ergebnisse und Backtests garantieren keine zukünftigen Resultate. Live-Ausführung hängt von Broker, Liquidität, Latenz und Slippage ab. Dieser EA liefert einen Rahmen; Disziplin, Positionsgröße und Erwartungsmanagement liegen bei Ihnen. Handeln Sie nur mit Kapital, dessen Verlust Sie verkraften können.

Ihr nächster Schritt

Demo starten – ICONIC BREAKOUT PRO auf NAS100 testen, Sessionfenster setzen, Daily-Guard aktivieren. Verhalten beobachten – Order-Platzierung, OCO, SL/TP, Expiration im Journal nachvollziehen. Klein live gehen – mit konservativem Risiko 2–4 Wochen Daten sammeln. Methodisch skalieren – wenn Verhalten stabil ist, Risiko schrittweise anheben.

ICONIC BREAKOUT PRO ist kein Event, sondern ein Produkt.

Wiederholung unter Regeln – das ist die Idee.

