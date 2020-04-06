Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
NAS100 美股开盘突破 EA——现新增「前一日高/低」突破模块
纪律，而非戏剧。先护资本，再谈收益。

ICONIC 的缘起——为那个「足以清零」的黑天鹅日而造
任何策略在市场井然有序时都显得漂亮。但一年总有那么一天：流动性瞬移、点差外扩、执行打滑，人会情不自禁地弯折规则。对多数系统来说，这一天就是溃败的起点：一次偏离，随后级联，最终账户沉寂。

ICONIC BREAKOUT PRO 的目的，就是把这种结局排除在流程之外。它不是“灵感型 EA”，而是针对可重复的市场情景的操作系统：围绕美股开盘时段的 NAS100 动能，并叠加一条刻意独立的动能来源——突破前一日高点/低点。产品先测量、再等待、后执行；并在账户需要触发保险绳之前，主动拉闸

两句箴言，贯穿每一行代码：

没有风险框架的优势，只是赌场。
没有保护的执行，只是表演。

不做网格、不做马丁、不逆势加仓。ICONIC 是一台规则驱动的交易引擎：明确的测量窗口、带缓冲的买/卖止损单放在结构之外、不可协商的 SL/TP、OCO（互斥单）自动清除、每日亏损阈值。想在黑天鹅日赌一把的人可以去别处；想构建资本的人在这里找到的是结构

数据在说什么（回测画像）
NAS100 长期回测节选（99% Tick 质量，2020-09 至 2025-09，单品种）：

  • 利润因子（Profit Factor）：约 2.28

  • 交易笔数：约 1,837

  • 胜率：约 75%

  • 单笔期望（Expected Payoff）：约 2,291

  • 日内最大权益回撤：约 16–17%

  • 长周期相对回撤：约 20–30% 区间

  • 最大连亏：5

  • MFE/MAE：回归斜率为正——盈利可放行、亏损被约束

解读：权益曲线由广泛的时间段共同抬升——不是“某一两个月神迹”，而是周月级的稳定贡献。优势来源清晰可见：时间 × 结构 × 纪律，不是参数杂技。

提示：回测是执行模拟。实盘表现取决于经纪商的点差、滑点与延迟。纪律与预期管理始终是第一性原则。

为何有效——不泄露可复制的配方

两条互补的进攻线

  • 美股开盘突破：在紧凑的 Pre-Open 窗口内刻画结构，并将带缓冲的 Stop 单布在结构外侧。一边触发，OCO 立即撤掉另一边。

  • 前一日高/低模块：可选、独立控制的通道，在限定时间内捕捉上破昨日高/下破昨日低的延续，同样采用安全距离、过滤与独立清理。选择性参与，并非 24/7 常开。

何时、缓冲多大、何种平滑与过滤——这些逻辑为专有实现，封装在可执行文件中，可测试、不可复刻

风险框架优先于收益幻想

  • Daily Loss Guard：跟踪当日权益峰值；一旦回撤达到你的阈值，当日不再开新仓，无例外。

  • OCO 互斥：一次成交通向一个方向、承担一个风险。

  • SL/TP：支持 ATR、Range 或固定点值，规则化下发，而非“拍脑袋”。

  • BE/Trailing：可选，但完全可判定

  • 永不：网格/马丁/逆势加仓

像运营者那样执行

  • StopsLevel / Freeze 感知：距离控制与对齐最小跳动，避免 “Invalid stops”。

  • 点差过滤 & 保证金校验：只在环境合格时承担风险。

  • 智能有效期：挂单按规则到期（EoD 或指定时长），不出现 “Invalid expiration” 连锁。

  • 清理机制：日终清理、OCO 撤单、避免重复下单。

  • 一日一笔（可选）：为严格日度节奏而设。

操作视角，而非花哨界面
仪表板展示你真正需要的指标：Session/TF、Range H/L/Δ、ATR、点差、风险模式、挂单剩余时间、持仓与 PnL、状态与当日回撤。清晰、克制、专业。

ICONIC 的「日内心智」

  • PREP：开盘前不做任何事；只检测点差、Tick 流、系统阈值——等待。

  • MEASURE：在测量窗口，确定高/低与结构参数。不赌新闻，不先手抢跑。

  • DEPLOY：窗口结束后，布置带缓冲的止损单，正式附加 SL/TP，启动 OCO；若启用 H/L 模块，则按其自有时间窗与规则并行工作。

  • MANAGE：按规则 BE/追踪；触及当日阈值，今日风险接纳结束。

这是一种按计划的重复，而非押注式交易

适用人群

  • 希望结构化捕捉 NAS100 美股开盘动能、又不想把全天耗在微操上的交易者。

  • 重视流程绩效而非单笔“神迹”的建设者。

  • 把策略当作产品线而非赌注的系统思考者。

不适用

  • 网格/马丁/逆势加仓的拥趸。

  • 抢新闻的刺激派。

  • 追逐“那一笔大单”、且厌恶日度护栏的人。

功能总览

  • NAS100 Session Breakout + 可选「前一日高/低」模块

  • SL/TP：ATR / Range / Fixed；强制 OCO

  • Daily Loss Guard：触发后禁止当日新单

  • 点差上限、保证金检查、StopsLevel/Freeze 感知

  • 智能有效期 & 日终清理

  • 可选 BE 与追踪

  • 一日一笔（可选）

  • 极简专业 GUI

  • 永不：网格、马丁、逆势加仓

7 天上手方案

第 1–2 天｜Demo / 经纪商适配
将 EA 挂到 NAS100（US100/USTEC）M5；按服务器时间设置会话窗；给出保守的日亏阈值；不手动干预。

第 3–4 天｜规则核验
在日志中核对 OCO 撤单、挂单有效期、SL/TP 下发；据实盘点差微调Spread Cap

第 5–6 天｜小额实盘
使用极小手数或低百分比风险；不手动“拯救”；尊重日度护栏——这就是你的保险。

第 7 天｜阶梯放大
当行为与 Demo 一致时，缓慢提升风险；记住，放大的是流程，不是情绪。

常见问答

  • 每天多少单？ 选择性参与，平均 0–2 单；质量优先于数量。

  • 图表周期？ 内部以 M5 等周期测量；图表周期主要服务 GUI 展示。

  • 能否用于其他指数？ 引擎通用，但最佳适配在 NAS100。其他品种请先 Demo。

  • 如何调风险？ 固定手数或按权益百分比；保守起步、分级放大。

  • 为何不用网格/马丁？ 因为那不是风控，只是把风险推给未来。ICONIC 把资本保护放在首位。

真正的卖点

  • 可重复性而非奇迹月。 多段时间共同抬升权益，减少对“好运阶段”的依赖。

  • 纪律=生存。 Daily Loss Guard 切掉混乱日——少几天灾难，多许多个月复利。

  • 运营级执行。 经纪商约束感知、对齐最小跳动、干净的有效期、无缝 OCO。

  • 两源动能。 核心是会话突破，辅以前日 H/L 模块——更宽广，不是更多噪音。

  • 不泄露蓝图。 你得到的是结果而非配方——你的优势依然是你的。

风险披露
指数/CFD 交易具有高风险。过往业绩与回测不保证未来。实盘执行取决于经纪商、流动性、延迟与滑点。本 EA 提供的是框架；纪律、头寸规模与预期管理由你负责。仅用可承受损失的资金参与。

下一步

  1. 下载演示——在 NAS100 上测试 ICONIC BREAKOUT PRO，设置会话窗，开启日度护栏。

  2. 观察行为——在日志中验证下单、OCO、SL/TP、有效期。

  3. 小额实盘——以保守风险收集 2–4 周数据。

  4. 有序放大——当行为与结果稳定，再逐步提升风险。

ICONIC BREAKOUT PRO 不是事件，而是产品
在规则内重复——这就是方法。

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


