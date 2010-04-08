Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
NAS100 세션 브레이크아웃 EA — 이제 전일 고점/저점 플레이까지 지원
드라마가 아니라 규율. 무엇보다 자본 보호.

ICONIC의 발상 – 보통이라면 계좌를 날려버리는 ‘그 날’을 대비해 설계
시장이 질서 있게 움직일 때는 웬만한 전략이 그럴듯해 보입니다. 하지만 반드시 오는 날이 있습니다. 유동성이 튀고, 스프레드가 벌어지며, 체결이 미끄러지고, 사람들이 규칙을 비틀기 시작하는 날. 많은 시스템에게 그날은 끝의 시작입니다. 일회성 폭주, 연쇄 손실, 그리고 침묵.

ICONIC BREAKOUT PRO는 바로 그 상황을 사전에 차단하기 위해 만들어졌습니다. ‘아이디어 EA’가 아니라 반복 가능한 시장상황—미국장 개장 전후 NAS100의 다이내믹—을 포착하는 운영체계입니다. 여기에 핵심 전략과 의도적으로 독립된 두 번째 모멘텀 소스, 즉 전일 고점 돌파/저점 이탈 브레이크를 추가했습니다. 이 제품은 측정하고, 기다리고, 집행하며, 계좌가 상처 입기 전에 안전장치를 당깁니다.

이 제품의 모든 코드 줄을 관통하는 두 문장:

리스크 프레임 없는 엣지는 카지노다.
보호 없는 실행은 연극이다.

그리드·마틴·물타기 없음. ICONIC은 엄격한 규칙 기반 엔진입니다. 명확히 정의된 측정 구간, 구조 외곽의 버퍼 포함 매수/매도 스톱, 타협 불가 SL/TP, OCO로 반대측 즉시 삭제, 그리고 일일 손실 가드. ‘X-데이에 베팅’하고 싶다면 다른 곳을 찾으십시오. 자본을 쌓고자 한다면, 여기에 구조가 있습니다.

숫자가 말해주는 것(백테스트의 성격)
NAS100 장기 백테스트 발췌(틱 품질 99%, 2020-09~2025-09, 단일 심볼):

  • 프로핏 팩터: 약 2.28

  • 거래 수: 약 1,837

  • 승률: 약 75%

  • 거래당 기대값: 약 2,291

  • 일중 에쿼티 최대 낙폭: 약 16–17%

  • 장기 상대 DD: 20–30%대

  • 최대 연속 손실: 5

  • MFE/MAE: 양(+)의 회귀—수익은 늘리고, 손실은 제한.

해석: 곡선은 여러 기간에 걸쳐 받쳐집니다. 단월 ‘기적’이 아니라 주·월 단위의 고른 기여. 엣지는 시간 × 구조 × 규율에서 나오며, 파라미터 곡예가 아닙니다.
※ 백테스트는 체결을 모사합니다. 실거래에서는 스프레드·슬리피지·레이턴시가 브로커에 따라 달라집니다. 규율과 기대관리가 핵심입니다.

‘레시피를 공개하지 않고도’ 작동하는 이유

두 가지 상호보완 플레이

  • 미국장 세션 브레이크아웃: 프리오픈의 컴팩트한 측정 창에서 구조를 측정하고, 외곽에 버퍼 포함 스톱 주문을 배치. 한쪽이 체결되면 OCO로 반대측을 즉시 삭제.

  • 전일 H/L 모듈: 선택 가능한 독립 경로. 정의된 시간대에 전일 고점 상향 돌파/저점 하향 이탈 브레이크를 선별적으로 활용. 안전거리·필터·독자적 클린업 포함, 24/7 상시가동 아님.

‘언제, 어느 정도 버퍼, 어떤 평활·필터를 쓰는가?’—세부 구현은 프로프라이어터리로 실행 파일에 봉인. 검증은 가능하되 복제는 어렵습니다.

수익 환상이 아닌 리스크 프레임

  • Daily Loss Guard: 일중 에쿼티 고점을 추적. 임계치만큼 하락 시 그날의 신규 주문을 차단합니다. 예외 없음.

  • OCO: 한 체결·한 방향·한 리스크.

  • SL/TP: ATR / Range / Fixed를 형식적으로 설정—감(感)에 의존하지 않음.

  • BE/트레일링: 옵션이지만 결정론적.

  • 절대 금지: 그리드, 마틴, 손실 물타기.

오퍼레이터급 실행 품질

  • StopsLevel / FreezeLevel 대응: 거리·틱 라운딩으로 “Invalid stops”를 예방.

  • 스프레드 필터 & 마진 체크: 환경이 정돈됐을 때만 리스크를 집니다.

  • 스마트 만기: 당일만기 또는 정의 시간으로 관리형 소멸—“Invalid expiration” 연쇄 방지.

  • 클린업: 일마감(EoD) 정리, OCO 삭제, 이중 발주 방지.

  • 일일 1거래 옵션으로 일간 규율 강화.

보여주는 건 ‘운영 시야’뿐
대시보드는 본질만 표시: 세션/TF, 레인지 H/L/Δ, ATR, 스프레드, 리스크 모드, 대기 주문·잔여시간, 포지션+PnL, 상태 & 당일 DD. 간결·미니멀·프로 사양.

ICONIC의 하루—EA는 이렇게 ‘생각’합니다

  • PREP: 개장 전에는 강제 없음. 스프레드·틱·시스템 한계를 점검하며 기다림.

  • MEASURE: 측정 창 내에서 고/저와 구조 파라미터를 정량 측정. 뉴스 맞추기·선행 진입 없음.

  • DEPLOY: 창 종료 후 버퍼 포함 스톱을 배치, 형식적 SL/TP 부착, OCO 무장. H/L 모듈이 켜져 있으면 독자 시간/규칙으로 병행.

  • MANAGE: BE/트레일링은 규칙대로. 일일 임계 도달 시 그날의 리스크 취득 종료.

이는 계획된 반복이지, 희망 매매가 아닙니다.

적합 대상

  • 미국장 오픈의 NAS100 다이내믹을 구조적으로 포착하고, 일중을 미시적 판단으로 소모하지 않으려는 트레이더.

  • 단발 일화보다 프로세스 성과를 중시하는 빌더/사업가.

  • 전략을 제품 라인으로 보고, ‘베팅’이 아닌 시스템으로 운용하는 분.

부적합 대상

  • 마틴/그리드/물타기 성향.

  • 뉴스 도박을 자극으로 찾는 분.

  • ‘한 방’을 원하고, 데일리 가드를 ‘흥을 깨는’ 기능으로 보는 분.

기능 요약

  • NAS100 세션 브레이크아웃 + 전일 H/L 모듈(옵션)

  • SL/TP: ATR / Range / Fixed, OCO 강제

  • Daily Loss Guard: 당일 DD 도달 시 신규 차단

  • 스프레드 상한, 마진 체크, Stops/Freeze 대응

  • 스마트 만기 & EoD 클린업

  • BE & 트레일링(옵션)

  • 일일 1거래 옵션

  • 미니멀 GUI

  • 금지: 그리드/마틴/손실 물타기

온보딩—7일 만에 ‘클린 스타트’
1–2일차: 데모/브로커 튜닝
NAS100(US100/USTEC) M5에 적용. 서버 시간 기준으로 세션 창 설정. 보수적 데일리 가드 선택. 수동 개입 금지.

3–4일차: 규칙 검증
저널에서 OCO 삭제, 만기 관리, SL/TP 부착을 확인. 브로커 현실에 맞춰 스프레드 상한 조정.

5–6일차: 소로트 실거래
최소 로트 또는 낮은 % 리스크. 구제 물타기 금지. 데일리 가드는 유료 보험으로서 존중.

7일차: 단계적 스케일
실거래가 데모와 동일 거동임을 확인 후 단계적 리스크 상향. 스케일하는 것은 프로세스이지, 기분이 아닙니다.

FAQ
하루 거래 횟수? 선택적—평균 0–2. 수량보다 .
차트 시간축은? 내부 측정은 (예) M5. 차트 TF는 주로 GUI 표시용.
다른 지수에도 통하나? 엔진은 범용이지만 최적의 PMF는 NAS100. 다른 심볼은 먼저 데모로.
리스크 조절은? 고정 로트 또는 에쿼티 비율(%). 보수적 시작, 단계적 증액.
왜 그리드/마틴을 쓰지 않나? 그것은 리스크 관리가 아니라 리스크의 미래 이월이기 때문. ICONIC은 자본 방어 최우선.

구매 결정 포인트

  • 반복 가능성 > 단월 행운: 다수 기간이 곡선을 지지—특정 국면 의존도 축소.

  • 규율 = 생존: Daily Loss Guard가 카오스 데이를 잘라냄—몇 날의 드라마를 줄이고, 많은 달의 자본을 지킵니다.

  • 오퍼레이터급 실행: 브로커 민감 거리, 틱 라운딩, 깔끔한 만기, 빈틈없는 OCO.

  • 두 개의 모멘텀 원천: 세션 브레이크아웃 + 전일 H/L 컴패니언—폭은 넓히고, 잡음은 늘리지 않음.

  • 블루프린트 유출 없음: 받는 것은 결과이지 레시피가 아닙니다. 당신의 우위는 그대로 당신의 우위로.

리스크 고지(정직하게)
지수/CFD 거래는 고위험입니다. 과거 실적·백테스트는 미래의 성과를 보장하지 않습니다. 실거래는 브로커·유동성·레이턴시·슬리피지의 영향을 받습니다. 본 EA는 프레임을 제공합니다. 규율·포지션 사이즈·기대관리는 사용자 책임입니다. 감내 가능한 자금으로만 거래하십시오.

다음 단계

  1. 데모 시작—NAS100에서 ICONIC BREAKOUT PRO를 테스트, 세션 창 설정, 데일리 가드 활성화.

  2. 거동 관찰—발주, OCO, SL/TP, 만기 처리를 저널로 추적.

  3. 소규모 실거래 전환—보수적 리스크로 2–4주 데이터 축적.

  4. 방법적 스케일링—거동이 안정적이면 리스크를 단계적으로 증액.

ICONIC BREAKOUT PRO는 ‘이벤트’가 아니라 ‘제품’입니다.
규칙 하의 반복—그것이 철학입니다.

