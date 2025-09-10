ICONIC BREAKOUT PRO

EA de cassure de session NAS100 — désormais avec trades sur le plus haut/plus bas de la veille

Discipline plutôt que drame. Le capital d’abord.

L’idée derrière ICONIC – conçu pour le jour qui, sinon, efface tout

Tant que le marché reste ordonné, presque toute stratégie paraît convaincante. Mais il existe ce jour inévitable : la liquidité saute, le spread s’élargit, l’exécution glisse, et les gens commencent à tordre les règles. Pour de nombreux systèmes, c’est le début de la fin : un dérapage, une cascade de pertes, puis le silence.

ICONIC BREAKOUT PRO est précisément construit pour prévenir cela. Pas un « EA d’idée », mais un système d’exploitation pour une situation de marché répétable : la dynamique du NAS100 autour de l’ouverture US — complétée par une deuxième source de momentum, volontairement indépendante : la cassure au-dessus du plus haut de la veille / au-dessous du plus bas de la veille. Le produit mesure, attend, exécute — et tire la corde de sécurité avant que ne le fasse votre compte.

Deux phrases guident chaque ligne de code :

Un edge sans cadre de risque, c’est un casino.

Une exécution sans protection, c’est du théâtre.

Aucun grid, aucun martingale, aucun renforcement à la baisse. ICONIC est un moteur de trading fondé sur des règles : fenêtre de mesure clairement définie, ordres stop avec buffer en dehors de la structure, SL/TP non négociables, suppression OCO, plafond de perte quotidien. Si vous voulez parier le « jour X », cherchez ailleurs. Si vous voulez construire du capital, vous trouverez ici de la structure.

Ce que disent les chiffres (caractère backtest)

Extrait d’un backtest long NAS100 (qualité de ticks 99 %, 09/2020–09/2025, 1 symbole) :

Profit Factor : env. 2,28

Nombre de trades : env. 1 837

Taux de réussite : env. 75 %

Espérance par trade : env. 2 291

Max drawdown intraday sur l’equity : env. 16–17 %

Drawdowns relatifs sur la durée : 20–30 %

Série de pertes max. : 5

MFE/MAE : régression positivement inclinée — les gains courent, les pertes sont contenues.

Interprétation : la courbe est portée largement — pas de « mois miracle », mais des contributions régulières semaine après semaine. L’edge naît de Temps + Structure + Discipline, pas d’acrobaties de paramètres.

Note : les backtests simulent l’exécution. En réel, spread, slippage et latence dépendent du broker. Discipline et gestion des attentes restent décisives.

Pourquoi ICONIC fonctionne — sans livrer la recette

Deux jeux complémentaires

Cassure de session US : dans une fenêtre de pré-ouverture compacte , l’EA mesure la structure et place des ordres stop avec buffer en dehors. Si un côté est exécuté, OCO supprime l’autre.

Module H/L de la veille : voie optionnelle et séparée, qui exploite, sur des créneaux définis, les cassures au-dessus du plus haut d’hier / au-dessous du plus bas d’hier, avec distance de sécurité, filtres et nettoyage dédié. Sélectif, pas 24/7.

Le « quand », le niveau du buffer, les lissages et filtres ? Cette logique reste propriétaire et scellée dans l’exécutable : vérifiable, non réplicable.

Cadre de risque avant fantasmes de rendement

Daily Loss Guard : suivi du plus haut d’equity journalier. Si l’equity chute de votre seuil, aucun nouvel ordre ce jour-là. Sans exception.

OCO : un fill, une direction, un risque .

Stops & objectifs : ATR, Plage (Range) ou Fixe — posés formellement , jamais à l’instinct.

Break-even / Trailing : optionnels mais déterministes .

Jamais : grid, martingale, renforcement en perte.

Exécution au niveau opérateur

Sensibilité StopsLevel / FreezeLevel : distances et arrondis au tick évitent les « Invalid stops ».

Filtre de spread & contrôle de marge : on ne risque que si le contexte le permet.

Expiration intelligente : pendings à péremption contrôlée (fin de journée ou délai défini) — pas de chaînes « Invalid expiration ».

Nettoyage : purge en fin de journée, suppression OCO, anti-doublons.

Option un trade par jour : discipline quotidienne stricte.

Vue d’exploitation — zéro gadget

Le tableau de bord affiche l’essentiel : Session/UT, Range H/L/Δ, ATR, spread, mode de risque, pendings avec temps restant, position + PnL, statut & DD du jour. Clair, minimal, professionnel.

Une journée avec ICONIC — la “pensée” de l’EA

PREP — Avant la session : ne rien forcer. Vérifier spread/flux ticks/limites système, attendre .

MEASURE — Dans la fenêtre : mesurer plus haut/plus bas et paramètres de structure. Pas de pari sur news, pas d’anticipation.

DEPLOY — Après la fenêtre : placer des stops avec buffer, fixer SL/TP formels, armer OCO. Si le module H/L est actif, il tourne en parallèle selon ses propres règles/horaire.

MANAGE — BE/Trailing selon règles. Si la limite journalière est atteinte, fin de la prise de risque pour la journée.

C’est de la répétition planifiée, pas du trading d’espoir.

Pour qui ?

Traders voulant capter structurellement la dynamique NAS100 à l’ouverture US, sans micro-gestion de la journée.

Entrepreneurs/constructeurs privilégiant la performance de processus aux anecdotes isolées.

Penseurs système qui voient la stratégie comme ligne de produit, non comme pari.

Pas pour

Partisans de martingale/grid/renforcement en perte.

Joueurs de news.

Chercheurs du « one big trade » qui considèrent le Daily Guard comme une entrave.

Aperçu fonctionnel

Cassure de session NAS100 + module H/L de la veille (option)

SL/TP via ATR / Range / Fixe , OCO forcé

Daily Loss Guard : blocage des nouveaux ordres après DD journalier

Plafond de spread , contrôle de marge , sensibilité Stops/Freeze

Expiration intelligente & nettoyage fin de journée

BE & Trailing (optionnels)

Option un trade/jour

GUI minimaliste

Jamais : grid, martingale, renforcement en perte

Onboarding — démarrer propre en 7 jours

Jours 1–2 : Démo / réglage broker

Tester ICONIC BREAKOUT PRO sur NAS100 (US100/USTEC) en M5. Régler la fenêtre de session selon l’heure serveur. Choisir un Daily Guard conservateur. Aucune intervention manuelle.

Jours 3–4 : Vérification des règles

Dans le Journal, valider suppressions OCO, expirations maîtrisées, pose des SL/TP. Ajuster le plafond de spread à la réalité broker.

Jours 5–6 : Petit live

Micro-lot ou faible risque en %. Pas de « sauvetage » en négatif. Respecter le Daily Guard — c’est votre assurance.

Jour 7 : Montée en charge par paliers

Si le live réplique la démo, augmenter progressivement le risque. On met à l’échelle le processus, pas l’humeur.

FAQ

Combien de trades par jour ? Sélectif — en moyenne 0–2. La qualité > la quantité.

Quelle unité de temps sur le graphique ? Mesure interne (p. ex. M5). L’UT du graphique sert surtout à la GUI.

Fonctionne-t-il sur d’autres indices ? Moteur générique, meilleur product-market fit sur NAS100. Autres symboles : d’abord en démo.

Comment ajuster le risque ? Lots fixes ou % d’equity. Démarrage conservateur, montée par paliers.

Pourquoi pas de grid/martingale ? Parce que ce n’est pas de la gestion du risque mais un report du risque. ICONIC priorise la protection du capital.

Arguments d’achat qui comptent

Répétabilité > mois miracles : courbe soutenue par de nombreuses périodes — moins de dépendance à une seule phase.

Discipline = survie : le Daily Loss Guard écarte les journées chaotiques — moins de drame, plus de mois de capital .

Exécution opérateur : distances sensibles broker, arrondis au tick, expirations propres, OCO sans échappatoires.

Deux sources de momentum : cassure de session + compagnon H/L de la veille — plus de largeur , pas plus de bruit.

Aucune fuite de blueprint : vous recevez le résultat, pas la recette — votre avantage reste le vôtre.

Avertissement honnête sur les risques

Le trading d’indices/CFD est risqué. Performances passées et backtests ne garantissent pas les résultats futurs. Le live dépend du broker, de la liquidité, de la latence et du slippage. Cet EA fournit un cadre ; discipline, taille de position et gestion des attentes sont de votre responsabilité. N’utilisez que du capital que vous pouvez vous permettre de perdre.

Votre prochaine étape

Lancer la démo — tester ICONIC BREAKOUT PRO sur NAS100, régler la fenêtre de session, activer le Daily Guard. Observer le comportement — placement d’ordres, OCO, SL/TP, expirations dans le Journal. Passer en petit live — risque conservateur, collecter 2–4 semaines de données. Monter en puissance méthodiquement — si le comportement est stable, augmenter par paliers.

ICONIC BREAKOUT PRO n’est pas un événement, c’est un produit.

La répétition sous règles — telle est la philosophie.

