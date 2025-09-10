Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
NAS100 Oturum Breakout EA — artık önceki günün en yüksek/en düşük seviyeleriyle de işlem yapar
Disiplin, dram değil. Önce sermaye.

ICONIC’in arkasındaki fikir – aksi hâlde her şeyi silen o gün için tasarlandı
Piyasa düzenli seyrettiği sürece neredeyse her strateji ikna edici görünür. Ama kaçınılmaz bir gün vardır: likidite sıçrar, spread açılır, yürütme kayar ve insanlar kuralları bükmeye başlar. Pek çok sistem için bu, sonun başlangıcıdır: bir sapma, ardından zararlar zinciri ve sonra sessizlik.

ICONIC BREAKOUT PRO tam da bunu engellemek için doğdu. Bir “fikir EA’sı” değil, yinelenebilir bir piyasa durumu için gerçek bir işletim sistemi: ABD açılışı çevresindeki NAS100 dinamiği — buna kasıtlı olarak bağımsız ikinci bir momentum kaynağı eklendi: önceki günün en yükseğinin üzerine / en düşüğünün altına kırılma. Ürün ölçer, bekler, uygular — ve bunu hesabınızdan önce emniyet ipini çekerek yapar.

Her satıra şu iki cümle rehberlik eder:

Risk çerçevesi olmayan edge kumardır.
Korumasız yürütme tiyatrodur.

Grid yok, martingale yok, zararda ortalama yok. ICONIC, kurallara dayalı bir işlem motorudur: net tanımlı ölçüm penceresi, yapının dışına tamponlu stop emirleri, pazarlık kabul etmeyen SL/TP, OCO iptali, günlük kayıp limiti. “O büyük gün”e kumar oynamak istiyorsanız başka yere bakın. Sermaye inşa etmek istiyorsanız burada yapı bulacaksınız.

Rakamların söylediği (backtest doğası)
NAS100 üzerinde uzun dönem backtest özeti (tick kalitesi %99, 09/2020–09/2025, 1 sembol):

  • Kâr Faktörü (PF): ~2,28

  • İşlem sayısı: ~1.837

  • Başarı oranı: ~%75

  • İşlem başına beklenti: ~2.291

  • Gün içi maksimum özsermaye gerilemesi: ~%16–17

  • Göreli DD (uzun vadede): %20–30 bandı

  • Maks. kayıp serisi: 5

  • MFE/MAE: pozitif eğimli regresyon — kârlar koşuyor, kayıplar sınırlı kalıyor.

Yorum: eğri geniş bir tabanla taşınıyor — “mucize ay” yok; haftalar ve aylar boyunca istikrarlı katkılar var. Edge, Zaman + Yapı + Disiplin birleşiminden doğuyor; parametre akrobasisinden değil.
Not: Backtest’ler yürütmeyi simüle eder. Gerçekte spread, slippage ve gecikme broker’a bağlıdır. Disiplin ve beklenti yönetimi belirleyicidir.

ICONIC neden çalışır — tarifi ifşa etmeden

Birbirini tamamlayan iki oyun

  • ABD oturum kırılması: kompakt ön-açılış penceresi içinde EA yapıyı ölçer, yapının dışına tamponlu stop emirleri yerleştirir. Bir taraf tetiklenirse OCO (One Cancels Other) diğeri iptal eder.

  • Önceki Gün H/L modülü: opsiyonel ve ayrık bir yol; belirli zaman aralıklarında dünün en yükseğinin üstü / en düşüğünün altı kırılmalarını, güvenlik mesafesi, filtreler ve kendine ait temizliğiyle kullanır. Seçici, 24/7 değil.

“Ne zaman”, tampon miktarı, yumuşatmalar ve filtreler? Bu mantık mülkiyettir ve yürütülebilir dosyada mühürlüdür: doğrulanabilir, kopyalanamaz.

Getiri hayallerinden önce risk çerçevesi

  • Günlük Kayıp Koruması (Daily Loss Guard): Günlük özsermaye zirvesi izlenir. Özsermaye eşiğin altına inerse o gün yeni emir yok. İstisnasız.

  • OCO: Bir fill, tek yön, tek risk.

  • Stop & hedef: ATR, Range veya Fixed — formel olarak konur, sezgisel değil.

  • Break-even / Trailing: opsiyonel ama determinist.

  • Asla: grid, martingale, zararda ortalama.

Operatör seviyesinde yürütme

  • StopsLevel / FreezeLevel farkındalığı: mesafeler ve tick’e yuvarlama “Invalid stops” hatalarını önler.

  • Spread filtresi & marjin kontrolü: Risk yalnızca koşullar uygunsa alınır.

  • Akıllı vade (expiration): Bekleyen emirler kontrollü biçimde vade sonuna ulaşır (gün sonu veya tanımlı süre) — “Invalid expiration” zinciri yok.

  • Temizlik: Gün sonu purge, OCO iptali, çift yerleştirmeye karşı koruma.

  • Günde tek işlem seçeneği: sıkı günlük disiplin için.

İşletim görünümü — süssüz
Panel yalnızca gerekeni gösterir: Oturum/Zaman Dilimi, Range H/L/Δ, ATR, spread, risk modu, kalan süreli bekleyenler, pozisyon + PnL, durum & gün içi DD. Net, yalın, profesyonel.

ICONIC ile bir gün — EA nasıl “düşünür”

  • PREP — Oturumdan önce: zorlama yok. Spread/tick akışı/sistem sınırları kontrol; bekleme.

  • MEASURE — Pencere içinde: yüksek/düşük ve yapısal parametreler ölçülür. Haber kumarı yok, önden atlama yok.

  • DEPLOY — Pencere bitince: tamponlu stoplar yerleştirilir, SL/TP formel olarak takılır, OCO devreye girer. H/L modülü açıksa, kendi kural/zamanına göre paralel çalışır.

  • MANAGE — BE/Trailing kurala göre. Günlük limit dolduysa o gün için risk alımı biter.

Bu planlı tekrardır, umut ticareti değil.

Kimler için uygun?

  • NAS100’un ABD açılış dinamiğini yapısal olarak yakalamak isteyen, tüm günü mikro yönetime harcamak istemeyen trader’lar.

  • Süreç performansını tekil hikâyelere tercih eden girişimciler/üreticiler.

  • Stratejiyi ürün hattı olarak gören, bahse değil sisteme inananlar.

Kimler için değil?

  • Martingale/grid/zararda ortalama savunucuları.

  • Haber kumarbazları.

  • Günlük korumayı “eğlence freni” gören “tek büyük işlem” arayıcıları.

Fonksiyon özeti

  • NAS100 oturum kırılması + opsiyonel Önceki Gün H/L modülü

  • ATR / Range / Fixed ile SL/TP, OCO zorunlu

  • Daily Loss Guard: günlük DD sonrası yeni emirleri kilitler

  • Spread tavanı, marjin kontrolü, Stops/Freeze farkındalığı

  • Akıllı vade & gün sonu temizlik

  • BE & Trailing (opsiyonel)

  • Günde tek işlem seçeneği

  • Minimal GUI

  • Asla: grid, martingale, zararda ortalama

Onboarding — 7 günde temiz başlangıç

Gün 1–2: Demo / broker ayarı
ICONIC BREAKOUT PRO’yu NAS100 (US100/USTEC) üzerinde M5’te test edin. Oturum penceresini sunucu saatine göre ayarlayın. Konservatif günlük koruma seçin. Manuel müdahale yok.

Gün 3–4: Kural doğrulama
Journal’da OCO iptalleri, düzgün vade ve SL/TP takılmasını doğrulayın. Spread tavanını broker gerçekliğine göre ayarlayın.

Gün 5–6: Küçük canlı
Mikro lot veya düşük % risk. Zararda “kurtarma” yok. Günlük korumaya saygı — bu sigortanız.

Gün 7: Kademeli ölçekleme
Canlı demo ile aynı davranıyorsa riski aşamalı artırın. Ölçeklediğiniz şey süreçtir, ruh hâli değil.

SSS
Günde kaç işlem? Seçici — ortalama 0–2. Nicelikten önce nitelik.
Hangi grafik zaman dilimi? İç ölçüm (örn. M5). Grafik ZD daha çok GUI içindir.
Diğer endekslerde çalışır mı? Motor genel amaçlıdır; en iyi ürün-pazar uyumu NAS100’dedir. Diğer semboller: önce demo.
Riski nasıl ayarlarım? Sabit lot veya özsermaye %’si. Temkinli başlayın, kademeli artırın.
Neden grid/martingale yok? Çünkü bu risk yönetimi değil, riski geleceğe ertelemektir. ICONIC sermaye korumasını önceler.

Satın alma tetikleyicileri

  • Tekrarlanabilirlik > mucize aylar: Eğri birçok rejim tarafından taşınır — tek faza bağımlılık azalır.

  • Disiplin = hayatta kalma: Daily Loss Guard kaotik günleri budardaha az drama, daha fazla sermaye ayı.

  • Operatör kalitesinde yürütme: broker-duyarlı mesafeler, tick’e yuvarlama, temiz vade, gediksiz OCO.

  • İki momentum kaynağı: oturum kırılması + önceki gün H/L companion — daha geniş bant, daha fazla gürültü değil.

  • Tarif sızıntısı yok: Sonucu alırsınız, tarifi değil — üstünlüğünüz sizde kalır.

Dürüst risk uyarısı
Endeks/CFD ticareti risklidir. Geçmiş sonuçlar ve backtest’ler geleceği garanti etmez. Canlı yürütme broker, likidite, gecikme ve slippage’e bağlıdır. Bu EA bir çerçeve sunar; disiplin, pozisyon boyutu ve beklenti yönetimi size aittir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermaye ile işlem yapın.

Sıradaki adımınız

  1. Demoyu başlatın — NAS100 üzerinde ICONIC BREAKOUT PRO’yu test edin, oturum penceresini ayarlayın, günlük korumayı etkinleştirin.

  2. Davranışı gözlemleyin — emir yerleştirme, OCO, SL/TP, vade süreçlerini Journal’dan izleyin.

  3. Küçük canlıya geçin — temkinli riskle, 2–4 hafta veri toplayın.

  4. Metodik ölçekleyin — davranış stabilse kademeli artırın.

ICONIC BREAKOUT PRO bir etkinlik değil; bir üründür.
Kurallar altında tekrar — felsefemiz bu.

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


