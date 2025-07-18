Iconic Trendline Signal

Tiefgehende Analyse des Indikators „ICONIC TRENDLINE SIGNAL“

Der bereitgestellte MQL5-Code beschreibt einen fortgeschrittenen, vielschichtigen Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5. Er geht weit über einfache Linienkreuzungen hinaus, indem er Trendstärke, Volatilität, Multi-Timeframe-Analyse und ein quantitatives Scoring-System zu einem ganzheitlichen Entscheidungs-Tool bündelt.

1. Kernstrategie und Logik

Die Strategie des Indikators basiert auf einem robusten, mehrlagigen Logikrahmen, um Trend-Einstiege mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren.

A. Trenddefinition: Das Multi-EMA-System

Fundament der Trenderkennung ist ein erweitertes System aus fünf exponentiellen gleitenden Durchschnitten (EMAs). Während die visuelle Trendlinie im Hauptchart durch eine klassische EMA-Kaskade (standardmäßig 9, 21, 50) bestimmt wird, nutzt das System im Hintergrund ein breiteres Spektrum (bis zur 200-EMA) für tiefere Markteinsichten.

  • Bullischer Trend (Hauptchart): Ein starker Aufwärtstrend gilt nur dann als bestätigt, wenn die primären EMAs in „bullischer Reihenfolge“ ausgerichtet sind: EMA(9) > EMA(21) > EMA(50). Diese Struktur signalisiert Konsens über Kurz-, Mittel- und Langfrist.

  • Bärischer Trend (Hauptchart): Umgekehrte Ausrichtung: EMA(9) < EMA(21) < EMA(50).

Die Kaskaden-Logik ist verlässlicher als ein simples Zwei-Linien-Crossover, weil sie Bestätigung über mehrere Zeithorizonte verlangt und schwache/instabile Bewegungen herausfiltert.

B. Trendbestätigung: Der ADX-Filter

Um problematische Trades in Seitwärts- oder „choppy“ Phasen zu vermeiden, nutzt der Indikator den Average Directional Index (ADX) als Stärke-Filter. Ein Trendsignal (Long oder Short) ist nur gültig, wenn der ADX oberhalb des definierten Schwellenwerts liegt (Standard: 20,0).

Funktion: ADX zeigt nicht die Richtung, sondern nur Stärke/Impuls. Durch die Anforderung > 20 wartet der Indikator, bis der Markt ausreichend gerichtete Energie zeigt, um einen Trend zu tragen.

C. Risiko & Volatilität: Das ATR-Modul

Für dynamisches Risikomanagement verwendet der Indikator den Average True Range (ATR) zur Berechnung von Stop-Loss und Take-Profit.

  • Stop-Loss (SL): Kein fixer Pip-Abstand, sondern EntryPrice ± (SL_ATR_Multiplier × ATR) . Damit wird der SL an die Volatilität angepasst: In volatilen Phasen (höherer ATR) liegt der SL weiter weg, um Rauschen zu überstehen; in ruhigen Phasen (niedriger ATR) kann er enger sein.

  • Take-Profit (TP): Drei Ziele basierend auf festen Risiko-Rendite-Verhältnissen (R:R):
    TP1 = 1R, TP2 = 2R, TP3 = 3R.
    Das erzwingt eine strukturierte, disziplinierte Gewinnmitnahme.

D. Konfluenz-Analyse: Das Scoring-System (NEU)

Ein zentrales neues Feature ist das integrierte Scoring. Es bewertet die Signalqualität quantitativ, indem es die Ausrichtung über mehrere Timeframes misst.

  • Funktionsweise: Bei einem Signal auf dem aktuellen Chart prüft der Indikator den Trendstatus auf fünf Schlüssel-TFs (M5, M15, H1, H4, D1). Für jeden TF, der mit der Signaldirection übereinstimmt, werden 20 Punkte vergeben.

  • Signalqualität: Ergebnis ist ein Score von 0 bis 100. 100 bedeutet: Alle fünf TFs zeigen denselben Trend — starke Konfluenz, eine „A+ Trade Idea“.

  • Filterung: Über MinScore kann man Signale unterhalb eines gewünschten Konfluenz-Niveaus ausblenden — ein mächtiger Filter gegen Low-Probability-Setups.

2. Features und Funktionalität

Die komplexe Logik wird in eine nutzerfreundliche, funktionsreiche Oberfläche verpackt.

A. Chart-Visualisierung: Farbige Trendlinie

Die primäre EMA (Periode 9) wird direkt im Chart gezeichnet und färbt sich je nach Trendzustand um:

  • Blau: Bestätigter bullischer Trend (EMA-Kaskade bullisch und ADX stark).

  • Rot: Bestätigter bärischer Trend (EMA-Kaskade bärisch und ADX stark).

So lässt sich der gültige Trend auf einen Blick erfassen.

B. GUI-Dashboard: Zentrale Informations-Schaltstelle

Das On-Chart-Panel dient als Command-Center und zeigt wesentliche Kennzahlen:

  • MTF-Analyse & Score: Live-Trendstatus für M5, M15, H1, H4, D1 — ermöglicht Top-down-Analyse und bewahrt vor Trades gegen den dominanten Flow.

  • Signal- & Trade-Parameter: Überschreitet ein aktives Signal den MinScore, zeigt das Panel klar:
    Signal: BUY oder SELL
    Score: z. B. „80/100“
    Entry: exakter Einstiegspreis
    SL: berechneter Stop-Loss
    TP1, TP2, TP3: berechnete Take-Profits

  • Personalisierung (NEU): Volle Kontrolle über Position, Hintergrundfarbe, Rahmen, Textfarben und Schriftgröße des Dashboards.

C. Signalerzeugung & Trade-Management

Der Code enthält ausgefeilte Logik für den gesamten Signal-Lebenszyklus.

  • Stabile Signalerkennung: Ein neues Signal entsteht nur beim Close der ersten Kerze, die die neue Trendrichtung bestätigt. Die Bedingung
    if (is_bullish && (!last_trend_bullish || !signal_valid))
    verhindert wiederholte Alerts in lang anhaltenden Trends und arbeitet mit bestätigten Schlusskursdaten (kein Repaint).

  • Intelligente Benachrichtigungen: Optional Push-Notifications und On-Screen-Alerts; Setups mit perfektem Score werden als „A+ Trade Idea“ hervorgehoben.

  • Breakeven-Management: Erreicht der Preis 1R, erfolgt der Hinweis „Move SL to Breakeven“ — essenziell zur Kapitalerhaltung.

  • Signalinvalidation: Nach Erreichen des initialen SL oder des finalen TP3 gilt das Signal als abgeschlossen und wird vom Dashboard entfernt.

3. Wertversprechen für Trader

„ICONIC TRENDLINE SIGNAL“ ist ein starkes Decision-Support-System mit folgenden Vorteilen:

  • Klarheit & Vertrauen: Verdichtet Multi-Indikator- und Multi-TF-Analyse in eine handlungsfähige Visualisierung; die quantitative Bewertung stärkt die Überzeugung.

  • Disziplin & Objektivität: Klare, regelbasierte Entry/Exit-Parameter, verstärkt durch MinScore, reduzieren emotionale Entscheidungen.

  • Überlegener Kontext: MTF-Dashboard und Scoring liefern die nötige Top-down-Perspektive, um im Einklang mit dem übergeordneten Trend zu handeln.

  • Effizienz & Fokus: Automatisiert Monitoring und Berechnungen; der Score lenkt Zeit und Kapital auf die qualitativ besten Chancen.

Wichtiger Disclaimer

Dieser Indikator ist ein Analyse-Werkzeug, kein vollautomatisches Handelssystem und kein „Heiliger Gral“. Er erzeugt Signale auf Basis mathematischer Auswertung historischer Preise und kann die Zukunft nicht vorhersagen. Seine größte Stärke entfaltet sich in Kombination mit solidem Risikomanagement, Verständnis von Marktstruktur und der diskretionären Entscheidung des Traders. Gleichwohl ist es ein außerordentlich gut konstruiertes Tool, das den Trading-Prozess massiv vereinfachen und die Fähigkeit zu hochwertigen, datengetriebenen Entscheidungen deutlich erhöhen kann.


Empfohlene Produkte
TRI Visualizer
Yoshimi Mon 三 Ura
Indikatoren
TRI Visualizer MT5 - Thermodynamische Marktanalyse Übersicht Der TRI (Thermal Range Indicator) Visualizer Enhanced ist ein seltener Marktanalyse-Indikator, der über die herkömmliche technische Analyse hinausgeht und die Prinzipien der Thermodynamik aus der Physik anwendet. Er interpretiert Marktpreisschwankungen als "thermodynamische Energie" und ermöglicht so die hochpräzise Erkennung von subtilen Marktveränderungen, die oft übersehen werden. Innovative Mechanismen 1. Duale Berechnungsma
Trend Duration Forecast MT5
Cao Minh Quang
Indikatoren
Der MT5-Indikator Trenddauerprognose wurde entwickelt, um die wahrscheinliche Dauer eines Aufwärts- oder Abwärtstrends abzuschätzen. Unter Verwendung eines gleitenden Hull-Durchschnitts (HMA) zur Erkennung von Richtungsänderungen verfolgt er die Dauer jedes historischen Trends und berechnet einen Durchschnitt, um vorherzusagen, wie lange der aktuelle Trend statistisch gesehen wahrscheinlich anhalten wird. Dadurch können Händler sowohl die Trendstärke in Echtzeit als auch potenzielle Erschöpfung
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indikatoren
MT4-Version  |  FAQ Der Owl Smart Levels Indikator ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die richtige Wellenstruktur des Marktes aufbaut, und Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im Handel Owl H
Trend Reversal Scanner MT5
Reza Aghajanpour
5 (8)
Indikatoren
** Alle Symbole x Alle Zeitrahmen scannen durch einfaches Drücken der Scannertaste ** Rabatt: Der Preis ist $50$, aber jetzt ist es nur $39, begrenzte Zeit Angebot aktiv ist. *** Kontaktieren Sie mich , um Sie Anweisung zu senden und fügen Sie in "Trend Reversal Gruppe" für den Austausch oder sehen Erfahrungen mit anderen Benutzern. Einführung: Trendlinien sind die berühmteste technische Analyse im Handel . Trendlinien bilden sich kontinuierlich auf den Charts der Märkte über alle verschiedenen
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilitys
Umgekehrtes_Diagramm_EA Utility Expert Advisor Inverted_Chart_EA erstellt und verwaltet einen spiegelverkehrten Chart eines beliebigen Symbols und Zeitrahmens. Es generiert automatisch ein benutzerdefiniertes Instrument (z. B. US30_INV ) und aktualisiert dessen Kursverlauf in Echtzeit, wobei die Balken um einen ausgewählten Pivot gespiegelt werden. Dieses Tool bietet Händlern eine neue Möglichkeit, den Markt aus einer anderen Perspektive zu analysieren , indem es den Chart auf den Kopf stellt. W
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Indikatoren
Indikator Name: Fibaction - Preisaktionskerzen-Detektor Beschreibung: Fibo Signal Boxes ist ein leistungsfähiges Smart Money Concept (SMC)-inspirierten Indikator, der automatisch erkennt Preis-Aktion Kerzen. bullish Hämmer und Sternschnuppen, dann zeichnet präzise Fibonacci-Entry-Zonen und mehrere Take-Profit-Levels direkt auf dem Chart. als für die SL persönlich benutze ich 40 Pips Regeln Hauptmerkmale: Erkennt bullische Hammer- und Shooting-Star-Umkehrkerzen. Automatisch zeichnet Fib
Gann Square of 144 for MT5
Taras Slobodyanik
5 (5)
Indikatoren
Die Gann-Box (oder das Gann-Quadrat) ist eine Marktanalysemethode, die auf dem Artikel "Mathematische Formel für Marktprognosen" von W.D. Gann basiert. Dieser Indikator kann drei Modelle von Quadraten darstellen: 90, 52(104), 144. Es gibt sechs Varianten von Gittern und zwei Varianten von Bögen. Sie können mehrere Quadrate gleichzeitig in einem Diagramm darstellen. Parameter Quadrat - Auswahl eines Gann-Quadratmodells 90 - Quadrat von 90 (oder Quadrat von neun); 52 (104) - Quadrat von 52 (ode
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indikatoren
ERWEITERTE FUNKTIONALITÄTEN: Trend Score (0-100) mit visuellem Balken Intelligente Signale mit einstellbarer Stärke (1-10) Risikomanagement mit automatischem TP/SL Akustische und visuelle Warnungen Preiszonen mit glatter Füllung Multi-Indikatoranalyse (RSI, ATR, BB, EMAs) DESIGN-MERKMALE Modernes Erscheinungsbild: Glatte und gut abgesetzte Linien (EMA mit 2-3px Breite) Lebendige und professionelle Farben (Himmelblau, Orange, Gold) Moderne Pfeile (Code 233/234) für Kauf-/Verkaufssignale Konfiguri
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indikatoren
Der SMC Venom Model BPR Indikator ist ein professionelles Tool für Trader, die mit dem Smart Money (SMC)-Konzept arbeiten. Er identifiziert automatisch zwei wichtige Muster im Kurschart: FVG   (Fair Value Gap) ist eine Kombination aus drei Kerzen, wobei zwischen der ersten und dritten Kerze eine Lücke besteht. Diese bildet eine Zone zwischen den Niveaus, in der es keine Volumenunterstützung gibt, was häufig zu einer Kurskorrektur führt. BPR   (Balanced Price Range) ist eine Kombination aus zwe
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indikatoren
NUR FÜR BOOM-INDEX!!!!! Hier bringe ich den Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 Indikator. Dieser Indikator besteht aus einer Kombination verschiedener Trendindikatoren für Ein- und Ausstiege, für Einstiege wird ein orangefarbener Pfeil auf dem Diagramm unter dem aktuellen Markt und eine rote Flagge für die Schließung von Geschäften malen und es produziert nur Kaufpfeile. Wenn der orangefarbene Pfeil erscheint, wird er zusammen mit seinem Ton angezeigt, um Sie zu informieren. Der 1H-Zeitrahmen wird e
Wavetrend for MT5
Antonello Belgrano
Indikatoren
Hier ist eine Version für MetaTrader 5 des berühmten Wave Trend Indikators. Einführung in den Wave Trend Oscillator Indikator für MT5 Wir freuen uns, Ihnen unseren Wave Trend Oscillator Indikator vorstellen zu können, der exklusiv für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieses fortschrittliche Tool ist ein Muss für Trader, die auf der Suche nach Präzision und Effizienz in ihrem Handel sind. Unser Oszillator basiert auf den Prinzipien der Wellentrendanalyse und erfasst die Ebbe und Flut von Markttrend
Mirror Signals Service
Isaac Derban
Utilitys
Überblick Mirror Signals Service EA (nur Text) ist ein leistungsstarker Überwachungs-Expert Advisor, der automatisch Echtzeit-Telegram-Benachrichtigungen für alle wichtigen Handelsereignisse auf Ihrem MetaTrader 5-Konto sendet. Er wurde speziell für Signalanbieter , Betreiber von Handelskopierern , Prüfer , Ausbilder und professionelle Handelsdienste entwickelt , die sofortige, detaillierte und zuverlässige Berichte benötigen. Alles von Eingängen, Ausgängen, SL/TP-Änderungen, Kommentaränderu
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indikatoren
Terra Infinity ist ein Flat-Indikator. Diese verbesserte Version des CalcFlat-Indikators verfügt über drei zusätzliche Linien, die seine Wirksamkeit deutlich erhöhen. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger mit zwei statischen Ebenen fügt Terra Infinity drei dynamische Linien oberhalb des Haupthistogramms hinzu, die wie folgt interpretiert werden: Basissignallinie, minimale Signallinie, maximale Signallinie. Diese Linien werden mit Hilfe des zusätzlichen Parameters Avg gebildet, der der Durchschnitt
TradePilotmt5
Hossein Khalil Alishir
Utilitys
TradePilot Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5 TradePilot ist ein professioneller und benutzerfreundlicher Expert Advisor (EA) für den MetaTrader 5 (MT5) . Er vereinfacht den automatisierten Handel , das Risikomanagement und die Handelsausführung mit einem intelligenten Handelspanel . Perfekt für Anfänger und erfahrene Trader, die einen zuverlässigen Handelsmanager EA mit automatischer Losgrößenberechnung und intelligentem Positionsmanagement suchen. Hauptvorteile Benutzerfreundliches Ha
Prop Firm Killer EA
Heri Yusufu Kaniugu
Experten
Prop Firm Killer EA ist ein für Prop-Firmen geeignetes automatisiertes Handelssystem, das mit Blick auf strenges Risikomanagement und die Einhaltung von Regeln entwickelt wurde. Es konzentriert sich auf Konsistenz, Kapitalschutz und disziplinierte Ausführung anstelle von aggressivem Overtrading. Hauptmerkmale Tägliches Max-Loss-Limit - Beendet den Handel automatisch, wenn die tägliche Verlustschwelle erreicht ist. Tägliches Gewinnziel - Sperrt Gewinne und deaktiviert den Handel nach Erreichen de
Impulses and Corrections 5
Svetoslav Boyadzhiev
Indikatoren
" Impulses and Corrections 5" wurde entwickelt, um Händlern bei der Navigation durch die Marktsituation zu helfen. Der Indikator zeigt auf mehreren Zeitskalen Aufwärts- und Abwärts- "Impulse" von Kursbewegungen an. Diese Impulse dienen als Grundlage für die Bestimmung der "Basis" , die aus "Korrektur "-Zonen der Kursbewegungen besteht, und verfügt außerdem über "Potenzial"-Zonen für mögliche Szenarien der Kursbewegungen. Die auf- und absteigenden Impulse werden auf der Grundlage einer modifizie
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indikatoren
Noize Absorption Index - ist das manuelle Handelssystem, das den Druckunterschied zwischen den Kräften der Bären und der Bullen misst. Die grüne Linie - ist ein noizefreier Index, der die aktuelle Situation anzeigt. Werte über dem Nullniveau zeigen an, wie stark die bullische Welle ist und Werte unter dem Nullniveau messen die bärischen Kräfte. Das System verfügt über mehrere Handelsmodi, die Sie während des Handels direkt auf dem Chart ändern können. Hauptmerkmale des Indikators Die Signale we
Day Trading Indicator MT5
Yan Zhen Du
Indikatoren
Dieser Handelsindikator ist nicht nachzeichnend, nicht umzeichnend und nicht verzögernd, was ihn zur idealen Wahl sowohl für den manuellen als auch den automatisierten Handel macht. Es handelt sich um ein Price-Action-basiertes System, das die Preisstärke und das Momentum nutzt, um Händlern einen echten Vorteil auf dem Markt zu verschaffen. Mit fortschrittlichen Filtertechniken zur Eliminierung von Rauschen und falschen Signalen erhöht es die Handelsgenauigkeit und das Potenzial. Durch die Kom
Volality Index Scalper
Lesedi Oliver Seilane
5 (1)
Indikatoren
Volality Index Scalper Indikator Geeignet für Volality-Paare wie Volality 10, 25, 50, 75 und 100 Der Indikator funktioniert auf allen Timeframes von 1 Minute bis zum monatlichen Timeframe der Indikator ist nicht repaint Der Indikator hat 3 Einstiegseinstellungen 1 Farbwechsel bei Nulldurchgang 2 Farbwechsel bei Steigungsänderung 3 Farbwechsel bei Überschreiten der Signallinie Die orangefarbene Linie ist Ihr Verkaufssignal Die blaue Linie ist Ihr Kaufsignal.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indikatoren
Das neue Update macht diesen Indikator zu einem vollständigen Werkzeug für die Untersuchung, Analyse und Anwendung probabilistischer Muster. Er umfasst: On-Chart Multi-Asset-Prozent-Monitor. Konfigurierbare Martingale. Einundzwanzig vorkonfigurierte Muster, einschließlich Mhi-Muster und C3. Einen erweiterten Muster-Editor zum Speichern von bis zu 5 benutzerdefinierten Mustern. Backtest-Modus zum Testen der Ergebnisse mit Verlustberichten. Trend-Filter. Operativer Hit-Filter. Martingale-Zyklen-Op
Riko Trend mt5
Nadiya Mirosh
Indikatoren
Der Riko-Trend-Indikator ist eine revolutionäre Lösung für den Trendhandel und das Filtern von Trends mit allen wichtigen Funktionen eines Trend-Tools in einem einzigen Tool! Der Riko Trend Indikator ist gut für jeden Händler, geeignet für jeden Händler für Forex und binäre Optionen. Sie brauchen nichts zu konfigurieren, alles ist durch Zeit und Erfahrung perfektioniert, es funktioniert hervorragend während eines Flats und in einem Trend. Der Riko-Trend-Indikator ist ein technisches Analyseins
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indikatoren
Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
MACDivergence MTF MT5
Pavel Zamoshnikov
4 (5)
Indikatoren
Erweiterte Ideen des beliebten MACD-Indikators: Er erkennt und zeigt klassische und umgekehrte Divergenzen an (zwei Methoden zur Erkennung von Divergenzen). Er verwendet unterschiedliche Farben, um einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend zu markieren. Zwei Methoden zur Bestimmung eines Trends: а) Der MACD überschreitet die 0-Marke (klassisches Signal); б) Der MACD kreuzt seinen eigenen Durchschnitt (frühes Signal). Es handelt sich um einen Multi-Zeitrahmen-Indikator: Er kann MACD-Daten aus andere
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
DYJ SuperTrendWave
Daying Cao
Indikatoren
DYJ Super Trend Wave ist ein hochpräzises Handelssystem für Spitzen und Wellen. Dieser Indikator sucht nach den höchsten und niedrigsten Punkten der Kerzenlinien, wenn sie in den Markt gehen. Der Eintrittspreis liegt in der Nähe des höchsten oder niedrigsten Punktes. Der Benachrichtigungstyp für das Signal wurde zu dyj supertrend hinzugefügt. Wenn mehrere räumliche Signale erzeugt werden, Die folgenden Typen von Benachrichtigungen können verwendet werden: Alert mailSend, MobilePush. Input In
Harmonic Pattern Suite Pro
Patricia Manzano Gomez
Indikatoren
Harmonic Pattern Suite Pro Einführung Harmonic Pattern Suite Pro ist ein Indikator, der harmonische Strukturen auf der Basis von X-A-B-C-D-Sequenzen identifiziert und im Chart anzeigt. Sein Ziel ist es, Musterformationen darzustellen, die geometrische und proportionale Kriterien erfüllen und eine klare visuelle Darstellung direkt auf dem Chart bieten. Der Indikator automatisiert den Erkennungsprozess, so dass keine manuelle Messung der Verhältnisse mehr erforderlich ist und der Benutzer die str
FREE
Moving Average Surfer
Rowan Stephan Buys
Experten
Moving Average Surfer – Präzise Trend-Erfassung für MT5 Reiten Sie die Markt­wellen mit dem Moving Average Surfer — entwickelt für Trader, die Präzision, Effizienz und automatisiertes Risikomanagement verlangen. Hauptfunktionen: Analyse zweier gleitender Durchschnitte Integrierter RSI-Filter Dynamische Risikosteuerung Flexible Handelsrichtungen ATR-basierte Stops und Ziele Unterstützung aller Zeitrahmen Eindeutige Magic Number Warum Trader diesen EA wählen: Eine vollautomatische Lösung, die Tren
BOA Multi Currency Dashboard
Eugene Kendrick
Indikatoren
Binary Options Assistant (BOA) Multi Currency Dashboard für binäre Optionen (MT5) . Sie können jeden der BOA Signals Indikatoren mit dem Dashboard verwenden. Ändern Sie einfach den BOA Signals Indicator Name in den Dashboard-Einstellungen auf den Indikator, von dem Sie Signale erhalten möchten. Zum Beispiel: CHILL. BLAZE: BOA_BLAZE_Indicator_v1 Strategie : BLW Online Trading Binary Options Strategy (3 Moving Average) LAVA : BOA_LAVA_Indicator_v1 Strategie: Lady Trader Binäre Optionen Strategie
SimSim Arrow KijunSen Plus MA MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow KijunSen Plus MA ist ein proprietärer Pfeilindikator. Version des Originalindikators mit KijuSen- und MA-Linien. Version für MetaTrader 4 Der Indikator generiert ein Signal, wenn die Kijun-sen-Linie die MA-Linie kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem Indikatorsignal werden automatisch geöffnet. Sie können den Indikator bestimmungsgemäß als zuverlässiges Signalgerät verwenden. Sein sekundärer Zweck besteht jedoch darin, als Signalanbiete
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indikatoren
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - Das wichtigste Werkzeug, um Ihr Trading zu meistern. ## Transformieren Sie Ihr Trading mit einem vollständigen Überblick über Ihre Performance in Echtzeit. In der anspruchsvollen Welt des Forex- und CFD-Handels ist **Erkennen Ihrer Leistung in Echtzeit** kein Luxus, sondern eine absolute **Notwendigkeit**. Der **Drawdown Indicator V4.0** ist mehr als nur ein Indikator: Er ist Ihr **professionelles Dashboard**, das Ihnen einen klaren, präzisen und sofortigen Überbli
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indikatoren
Easy Buy Sell ist ein Marktindikator für das Öffnen und Schließen von Positionen. Es wird einfach, Markteintritte mit Alarmen zu verfolgen. Er zeigt Trendumkehrpunkte an, wenn ein Preis extreme Werte erreicht, und den günstigsten Zeitpunkt für den Einstieg in den Markt. Er ist genauso effektiv wie ein Fibonacci-Indikator, um ein Niveau zu finden, aber er verwendet andere Werkzeuge wie einen Algorithmus, der auf ATR-Indikatoren und dem Stochastik-Oszillator basiert. Sie können diese beiden Para
Weitere Produkte dieses Autors
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC SMC INDICATOR - Ihr institutionelles Analyse-Toolkit Sind Sie es leid, stundenlang manuell nach hochwertigen SMC-Setups zu suchen, nur um am Ende unsicher zu sein, ob alle Kriterien erfüllt sind? Der ICONIC SMC Indicator ist die definitive All-in-One-Lösung für Trader, die nach den Konzepten von Smart Money (SMC) und ICT handeln. Dieses Werkzeug automatisiert die komplexesten und zeitaufwändigsten Aspekte der SMC-Analyse und liefert Ihnen objektive, datenbasierte Signale direkt auf Ihren
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC REVERSAL PATTERN - Die Konfluenz-Engine Ein professioneller Umkehr-Indikator, der nicht nur Muster erkennt, sondern die Qualität eines Setups mit einem intelligenten 0-100 Konfidenz-Score bewertet. Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu bewerten. Übersicht Haben Sie genug von Indikatoren, die Sie mit hunderten von schwachen und oft falschen Signalen bombardieren? Der ICONIC REVERSAL PATTERN wurde entwickelt, um dieses Problem an der Wurzel zu packen. Er basiert auf einem einzigen Prinz
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 „Handle nicht wie die Masse – handle wie eine Legende.“ Der ICONIC TITAN SIGNAL ist mehr als ein Indikator. Er ist dein persönlicher Mentor. Dein Scanner. Dein Signalgeber. Ein hybrides Meisterwerk aus Markterfahrung, mathematischer Logik und institutioneller Präzision – entwickelt für alle, die den Anspruch haben, nicht nur zu traden, sondern zu dominieren.  Was macht der ICONIC TITAN? Er filtert 24/7 das Marktchaos in den vier relevantesten Märkten der Welt: XAU
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experten
Handbuch – ICONIC 24H BREAKOUT EA Version 1.0 — ICONIC SOLUTIONS Kapitel 1: Einführung & Vision Der ICONIC 24H BREAKOUT EA ist ein vollautomatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5 , der auf einem klaren, regelbasierten Prinzip aufbaut: Er platziert jeden Tag Pending Orders am Hoch und Tief der letzten 24 Stunden und verwaltet diese Positionen vollautomatisch mit intelligentem Risiko- und Trade-Management . Die Strategie basiert auf der Annahme, dass das Durchbrechen von 24h-Extremen oft zu Mo
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC TRENDLINE für MetaTrader 5 Titel: ICONIC TRENDLINE: Fortschrittlicher Trend-Indikator mit MTF-Panel & Alerts Kurzbeschreibung Erkennen Sie Trends nicht länger zu spät und lassen Sie sich in Seitwärtsphasen nicht von Fehlsignalen täuschen. ICONIC TRENDLINE für MT5 kombiniert intelligente EMA-Logik mit der ADX-Stärke , um klare , frühe und gefilterte Trendsignale zu liefern. Mit dynamischer Trendlinie , Multi-Timeframe-Dashboard und sofortigen Push-Benachrichtigungen traden Sie selbstbewuss
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC PULSE: Das Intelligente Handelssystem // Entschlüsseln Sie den Markt mit A++ Signal-Klassifizierung & Dual-Confirmation-Engine Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Chart und anstelle von verwirrendem Chaos und widersprüchlichen Signalen sehen Sie absolute Klarheit. Anstelle von Zweifel und dem Stress der Ungewissheit spüren Sie das Vertrauen, das aus datengestützten, objektiven Entscheidungen entsteht. Das ist die Realität mit ICONIC PULSE . Wir haben dieses System nicht als einen weit
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experten
ICONIC BREAKOUT PRO NAS100 Session Breakout EA — jetzt auch mit Vor-Tages-Hoch/-Tief-Plays Disziplin statt Drama. Kapital zuerst. Die Idee hinter ICONIC – gebaut für den Tag, der sonst alles auslöscht Solange der Markt geordnet läuft, wirkt fast jede Strategie plausibel. Doch es gibt diesen einen Tag: Liquidität springt, der Spread geht auf, Ausführungen rutschen – und Menschen beginnen, Regeln zu beugen. Für viele Systeme ist das der Anfang vom Ende: ein Ausreißer, dann eine Kaskade. ICONIC B
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experten
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Der NAS100-Breakout-EA für Trader, die genug von Zufall haben – und endlich Prozesse wollen, die halten. Stell dir vor, du öffnest deinen Terminal am Nachmittag – und statt planloser Klickerei liegt da bereits eine klare Routine: ein präzises Zeitfenster, zwei saubere Szenarien, ein unaufgeregtes Risikomanagement, ein Interface, das dir nur das anzeigt, was wirklich zählt. Kein Rätselraten, keine FOMO-Impulse, keine Eskalation nach drei Kerzen. Nur disziplinierte, wiederhol
