Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
EA di breakout della sessione NAS100 — ora anche con operatività su massimo/minimo del giorno precedente
Disciplina, non dramma. Il capitale prima di tutto.

L’idea alla base di ICONIC – progettato per il giorno che, altrimenti, azzera tutto
Finché il mercato rimane ordinato, quasi ogni strategia suona convincente. Ma esiste quel giorno inevitabile: la liquidità salta, lo spread si allarga, l’esecuzione scivola e le persone iniziano a piegare le regole. Per molti sistemi è l’inizio della fine: una deviazione, una cascata di perdite, poi il silenzio.

ICONIC BREAKOUT PRO nasce per prevenire esattamente questo. Non è un “EA di idee”, ma un vero sistema operativo per una situazione di mercato ripetibile: la dinamica del NAS100 intorno all’apertura USA — completata da una seconda fonte di momentum, volutamente indipendente: la rottura sopra il massimo della vigilia / sotto il minimo della vigilia. Il prodotto misura, attende, esegue — e tira la corda di sicurezza prima che lo faccia il tuo conto.

Due frasi guidano ogni riga di codice:

Un edge senza un quadro di rischio è un casinò.
Un’esecuzione senza protezione è teatro.

Niente grid, niente martingale, niente mediazione in perdita. ICONIC è un motore di trading basato su regole: finestra di misurazione chiaramente definita, ordini stop con buffer fuori dalla struttura, SL/TP non negoziabili, cancellazione OCO, limite di perdita giornaliero. Se vuoi scommettere sul “giorno X”, guarda altrove. Se vuoi costruire capitale, qui trovi struttura.

Cosa dicono i numeri (natura da backtest)
Estratto di un backtest long NAS100 (qualità tick 99%, 09/2020–09/2025, 1 simbolo):

  • Profit Factor: circa 2,28

  • Numero di trade: circa 1.837

  • Percentuale di successo: circa 75%

  • Valore atteso per trade: circa 2.291

  • Max drawdown intraday su equity: circa 16–17%

  • Drawdown relativi sul periodo: 20–30%

  • Massima serie di perdite: 5

  • MFE/MAE: regressione inclinata positivamente — i profitti corrono, le perdite restano contenute.

Interpretazione: la curva è sor retta in ampiezza — non “il mese miracoloso”, ma contributi regolari settimana dopo settimana. L’edge nasce da Tempo + Struttura + Disciplina, non da acrobazie parametriche.
Nota: i backtest simulano l’esecuzione. Nel reale, spread, slippage e latenza dipendono dal broker. Disciplina e gestione delle aspettative restano decisive.

Perché ICONIC funziona — senza svelare la ricetta

Due giochi complementari

  • Breakout di sessione USA: entro una finestra compatta di pre-open, l’EA misura la struttura e piazza ordini stop con buffer all’esterno. Se un lato viene eseguito, OCO cancella l’altro.

  • Modulo H/L della vigilia: percorso opzionale e separato, che sfrutta in orari definiti le rotture sopra il massimo di ieri / sotto il minimo di ieri, con distanza di sicurezza, filtri e pulizia dedicata. Selettivo, non 24/7.

Il “quando”, l’entità del buffer, gli smoothing e i filtri? La logica rimane proprietaria e sigillata nell’eseguibile: verificabile, non replicabile.

Cornice di rischio prima delle fantasie di rendimento

  • Daily Loss Guard: traccia il massimo giornaliero dell’equity. Se l’equity scende oltre la soglia, nessun nuovo ordine per quel giorno. Senza eccezioni.

  • OCO: un fill, una direzione, un rischio.

  • Stop & obiettivi: ATR, Range o Fixed — impostati formalmente, mai a istinto.

  • Break-even / Trailing: opzionali ma deterministici.

  • Mai: grid, martingale, mediazioni in perdita.

Esecuzione da operatore

  • Sensibilità a StopsLevel / FreezeLevel: distanze e arrotondamenti al tick evitano “Invalid stops”.

  • Filtro spread & controllo margine: si rischia solo se il contesto è idoneo.

  • Scadenza intelligente: pendenti a scadenza controllata (fine giornata o tempo definito) — niente catene di “Invalid expiration”.

  • Cleanup: pulizia a fine giornata, cancellazione OCO, anti-duplicazione.

  • Opzione un trade al giorno: per disciplina quotidiana rigorosa.

Vista d’esercizio — zero fronzoli
La dashboard mostra l’essenziale: Sessione/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modalità rischio, pendenti con tempo residuo, posizione + PnL, stato & DD del giorno. Chiara, minimale, professionale.

Una giornata con ICONIC — come “pensa” l’EA

  • PREP — Prima della sessione: niente forzature. Verifica di spread/flux tick/limiti di sistema, attesa.

  • MEASURE — Nella finestra: misura massimo/minimo e parametri di struttura. Niente scommesse sulle news, niente anticipi.

  • DEPLOY — Dopo la finestra: posiziona stop con buffer, aggancia SL/TP formali, arma OCO. Se il modulo H/L è attivo, opera in parallelo secondo regole/orari propri.

  • MANAGE — BE/Trailing secondo regole. Se si raggiunge il limite giornaliero, fine dell’assunzione di rischio per la giornata.

È ripetizione pianificata, non trading della speranza.

Per chi è adatto

  • Trader che vogliono catturare strutturalmente la dinamica del NAS100 all’apertura USA senza micromanagement della giornata.

  • Imprenditori/costruttori che privilegiano la performance di processo ai casi isolati.

  • Pensatori di sistema che vedono la strategia come linea di prodotto, non come scommessa.

Non adatto a

  • Sostenitori di martingale/grid/mediazioni in perdita.

  • “Giocatori” di news.

  • Cercatori del “colpo grosso” che vedono il Daily Guard come un freno al divertimento.

Panoramica funzionale

  • Breakout di sessione NAS100 + modulo H/L della vigilia (opzionale)

  • SL/TP via ATR / Range / Fixed, OCO forzato

  • Daily Loss Guard: blocco dei nuovi ordini dopo DD giornaliero

  • Cap sullo spread, controllo margine, sensibilità Stops/Freeze

  • Scadenza intelligente & pulizia fine giornata

  • BE & Trailing (opzionali)

  • Opzione un trade/giorno

  • GUI minimale

  • Mai: grid, martingale, mediazione in perdita

Onboarding — partenza pulita in 7 giorni

Giorni 1–2: Demo / tuning broker
Testa ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100 (US100/USTEC) in M5. Imposta la finestra di sessione sull’ora server. Scegli un Daily Guard conservativo. Nessuna interferenza manuale.

Giorni 3–4: Verifica delle regole
Nel Journal, convalida cancellazioni OCO, scadenze gestite, aggancio SL/TP. Adatta il cap di spread alla realtà del broker.

Giorni 5–6: Live leggero
Micro-lot o basso rischio in %. Nessun “salvataggio” in perdita. Rispetta il Daily Guard — è la tua assicurazione.

Giorno 7: Scala a gradini
Se il live replica la demo, aumenta gradualmente il rischio. Si scala il processo, non l’umore.

FAQ
Quanti trade al giorno? Selettivo — in media 0–2. Qualità > quantità.
Quale timeframe grafico? Misurazione interna (es. M5). Il TF del grafico è soprattutto per la GUI.
Funziona su altri indici? Motore generico, miglior product-market fit su NAS100. Altri simboli: prima in demo.
Come regolo il rischio? Lotti fissi o % di equity. Avvio conservativo, crescita per step.
Perché niente grid/martingale? Perché non è gestione del rischio ma rinvio del rischio. ICONIC dà priorità alla protezione del capitale.

Driver d’acquisto che contano

  • Ripetibilità > mesi miracolosi: la curva è sostenuta da molte fasi — minore dipendenza da un singolo regime.

  • Disciplina = sopravvivenza: il Daily Loss Guard taglia le giornate caotiche — meno dramma, più mesi di capitale.

  • Esecuzione da operatore: distanze sensibili al broker, arrotondamenti al tick, scadenze pulite, OCO senza scappatoie.

  • Due fonti di momentum: breakout di sessione + companion H/L della vigilia — più ampiezza, non più rumore.

  • Nessuna fuga di blueprint: ricevi il risultato, non la ricetta — il tuo vantaggio resta tuo.

Avvertenza onesta sui rischi
Il trading su indici/CFD è rischioso. Risultati passati e backtest non garantiscono performance future. Il live dipende da broker, liquidità, latenza e slippage. Questo EA fornisce un quadro; disciplina, size e gestione delle aspettative restano a tuo carico. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

La tua prossima mossa

  1. Avvia la demo — prova ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100, imposta la finestra di sessione, attiva il Daily Guard.

  2. Osserva il comportamento — piazzamento ordini, OCO, SL/TP, scadenze nel Journal.

  3. Passa a un live leggero — rischio conservativo, raccogli 2–4 settimane di dati.

  4. Scala metodicamente — se il comportamento è stabile, incrementa a gradini.

ICONIC BREAKOUT PRO non è un evento: è un prodotto.
Ripetizione sotto regole — questa è la filosofia.

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


Prodotti consigliati
EA Scalper BigBoss Ultra Z
Ipan Effendi
Experts
BigBoss Ultra Z Scalper EA è un EA di scalping accurato per EURUSD sul timeframe M5 (5 minuti). BigBoss Scalper Ultra Z è un Expert Advisor (EA) specificamente progettato per strategie di scalping di precisione sulla coppia EURUSD, operante sulla piattaforma MetaTrader 5 sul timeframe M5 (5 minuti). Questo EA è progettato per i trader che cercano un'esecuzione rapida e una gestione del rischio controllata, poiché utilizza un Take Profit a 12 pip e uno Stop Loss a 11 pip. Risultati del backtes
GoldenMind EA
Krzysztof Sitko
Experts
GoldenMind EA - Advanced Momentum Scalping Expert Advisor Overview GoldenMind EA is a sophisticated, low-latency scalping Expert Advisor designed for MetaTrader 5. This EA employs momentum-based trading strategies to capitalize on short-term price movements with minimal market exposure. Key Features Ultra-Fast Execution Optimized tick processing with minimal overhead ️ Low-latency order execution using MqlTradeRequest Circular buffer system for efficient price data managem
Dinosaur Hunter Pro
Cao Wang
Experts
This EA is named Dinosaur Hunter because it can capture very large trend, such as 5000-10000 points. DH trades infrequently as it patiently waits for the right market conditions. DH can load multiple currency pairs on a single chart to increase the number of trades. Live Signal This EA has been tested from 2015 to the present. The test used data from Dukascopy. If you trade on ICMarkets, you can directly use my configuration parameters. If you use other brokers, please test first. Trading Setti
Money Magnet
Farhad Kia
Experts
is a fully automatic Forex trading Expert Advisor. The robot can run on any instrument, but the results are better with EURUSD on the H1 timeframe.  If you are a long-term investor looking at yearly profits with high Sharpe-ratio then Money magnet is a good option. Please check the comment part to share your settings with others and enjoy the latest optimal settings uploaded by other users.  Expert Advisor Advantages High Sharpe-ratio The EA does not use such systems as martingale, hedging,  gr
BBMA Dancer
Zada Janitra Kamilah Rahmadi
4.2 (5)
Experts
BBMA Dancer EA is Expert Advisor base on trend following strategy. This expert using BBMA to cathching the market trend. With this EA orders that are made seem to be dancing in the market in tune with the BBMA trend signal. This EA have a good performance that has been tested more than five years with real ticks history data. Forex market is a risky investment so please using BBMA Dancer EA wisely. Although this EA can be use on any pairs, but please Use this EA on EURUSD Pair at M15 timeframe
Intersection EA
Kalinka Capital OU
Experts
Intersection EA is a fully automated software (trading robot), executing trading orders on the currency market in accordance with the algorithm and unique trading settings for each currency pair. Intersection EA is perfectly suitable for beginner traders as well as for professionals who got solid experience in trading on financial markets. Traders and programmers of Kalinka Capital OU company, worked hard developing the Intersection EA forex robot, starting from the year 2011. Initially, this s
SynAIpse MT5
Mark Taylor
Experts
SynAIpse EA  takes your trading to the next level with this advanced financial AI trading tool designed to strategically trade key currency pairs with a mix of AI and complementary recovery techniques. Powered by cutting-edge Smart Fully Automated Trading Technology,  SynAIpse EA  incorporates a fully API independent  AI Decision Engine  coupled with sophisticated filters and recovery technology to maximize profitability and enhance performance. The  SynAIpse EA  analyzes multiple entry pattern
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
Experts
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
IRB Scalper Pro
Ahmed Alaoui Chrifi
Experts
The strategy: EA strategy is inspired from a profitable strategy of Mr Rob Hoffman (One of the best traders in the world with multiple prizes on manual trading) . 1.Entry: The EA search for IRB bars (Inventory retracement bar), and place sell pending order or buy pending order according to the trend confirmed by the calculation of a 20 EMA slope degree. We believe that most of IRB Bar are caused by huge institutions (Hedge funds …), so the idea is to take benefits from their very profitable robo
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (477)
Experts
Presentazione       Quantum Emperor EA   , l'innovativo consulente esperto MQL5 che sta trasformando il modo in cui fai trading sulla prestigiosa coppia GBPUSD! Sviluppato da un team di trader esperti con esperienza di trading di oltre 13 anni. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Acquista Quantum Emperor EA e potresti ottenere Quantum StarMan gratis!*** Chiedi in privato per maggiori dettagli Segnale
Nexus Stock Trader
Thang Chu
Experts
Nexus Stock Trader is a MT5 Expert Advisor trading US Stocks.  Stock list: AAPL, ADBE, AMD, AMZN, AVGO, BRK-B, COP, CRM, GOOG, INTU, MRK, MSFT, NVDA, TSLA, MVRS, MSTR, IBM The strategy is optimized on IC Markets data from 2018-2025. The EA only goes long aka. buying stock with trailing stop Live Signal ( trading 3% Account Balance Risk) Backtest & Setup Guide : To backtest and run the EA correctly you'll need the BankOrderFlow_update indicator. PM me to receive the indicator and put it in MQL5\I
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
Experts
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
BTC Reversal Zone
Muhammad Arslan
Experts
BTC Reversal Zone Expert Advisor Elevate your trading game with the BTC Reversal Zone EA! Versatile Performance: Optimized for   Bitcoin ,   Gold ,   Indices , and major   Forex pairs. Smart Entry System: Detects breakouts and reversals, focusing on pullbacks for precise entries. Dynamic Market Adaptation: Adjusts seamlessly to changing conditions for consistent results. Advanced Risk Management: Built-in stop loss, take profit, and trailing stop for ultimate control. Customizable & U
Momentum Trend Gold Metals plus
Retail Trading Realities LTD
Experts
Expert Advisor edizione RTR Momentum Trend Gold Metals plus per MT5. Manuale online rapido Manuale completo in formato PDF e guida all'ottimizzazione (11,3 MB) Imposta file Segnale dal vivo RTR Momentum Trend Expert Advisor   è un sistema di trading sistematico, multi-frame temporale, multi-asset, che segue le tendenze, completamente automatizzato. Ha fantastici risultati di backtest su molte classi di asset tra cui criptovalute, FX, materie prime, indici e azioni. Un sistema davvero sorprendent
Premium trend pro for Gold and Stocks
Prashant Dugaje
Experts
Unlock the Power of Trends with Premium Trend Master EA Are you looking for a stable, reliable, and non-martingale trading robot to capitalize on market trends? Premium Trend Master is a sophisticated Expert Advisor designed to identify and trade strong trends with precision and safety. Built with a robust trading engine, it's perfect for both beginners and experienced traders who want to automate their trend-following strategies on MT5. This EA shines on volatile instruments where trends are mo
Tree Of Life MT5
Oeyvind Borgsoe
Experts
Tree Of Life EA is a fully automated trading robot that executes trades using a sophisticated blend of indicators and internal algorithms. It is developed through years of testing and live trading, and recognises market patterns and trends in a highly accurate manner. The  live trading accounts  confirm this. The main indicators Tree Of Life uses are the Moving Average and Stochastic. Together with the internal calculations, our combinations have proven to be a solid foundation for a robust stra
Gold Precision EA
Muhammad Irfan
Experts
Gold Precision EA – Intelligent XAUUSD Trading with Precision & Control Works on 5 Minutes timeframe. For Prop Firms and personal capital, Lowest drawdown.   Gold Precision    EA  is a cutting-edge  MT5 Expert Advisor  built for  trading XAUUSD (Gold)  with precision and efficiency. Designed for traders who want  consistent profits, controlled risk, and a fully automated trading experience , this EA applies a  5-candle pattern strategy  with additional price-action filters to ensure only the
Gold Prop Firm Challenge EA
Wilfred Lau Sin Choon
Experts
Gold Prop Firm Challenge EA Overview This  EA is a powerful Expert Advisor optimized for trading XAUUSD (Gold) on the M1 timeframe, specifically designed to help traders pass proprietary trading firm (prop firm) challenges. It combines a robust Triple Exponential Moving Average (EMA) crossover strategy with a sophisticated news filter to avoid high-volatility events, ensuring disciplined and consistent trading. With strict risk management, customizable trading rules, and a clear display panel,
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Experts
Trend Apex is the newest addition to the DaneTrades EA portfolio. Built on the core philosophy of long-term, consistent growth over short-term, high-risk gains, it delivers stability and performance. At its heart, the strategy is simple: a clean, effective trend-following approach. This multi-currency EA is optimized for classic trend-driven instruments, including major JPY pairs, NAS100, SP500, US30, and XAUUSD. Designed for ease of use, Trend Apex requires minimal configuration—providing a sm
Optimised Wilders Trend Following
Andreas Alois Aigner
Experts
# Expert Advisor di Trend Following di Wilders Ottimizzato con Regolazione Automatica e Controllo VIX ## Panoramica L'Expert Advisor di Trend Following di Wilders Ottimizzato con Regolazione Automatica e Controllo VIX è un sistema di trading avanzato per MetaTrader 5 che implementa una sofisticata strategia di trend following basata sui concetti di Welles Wilder, arricchita con moderne tecniche di gestione del rischio. Questo EA combina diverse funzionalità innovative per adattarsi alle mutev
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
Experts
GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
FlexiDCA Trader
Duc Vinh Tran
Experts
Product Description: FlexiDCA Trader FlexiDCA Trader is an automated trading tool (Expert Advisor - EA) designed for MetaTrader 5. It helps traders easily apply the Dollar-Cost Averaging (DCA) strategy and grid trading. The product is suitable for both beginners and experienced traders, especially effective with highly volatile pairs like XAU/USD (gold). Advantages Smart Automated Trading : Automatically opens orders based on technical indicators or supports manual trading, saving time. Flexibl
Binary Hedger FV vmt5
Ayman Magdy
Experts
Binary Hedger mt5 version Expert Description: Finally, the "Binary Hedger FV" Expert Advisor for MetaTrader 5, which was released three months after the MetaTrader 4 version, can be found at the following link. https://www.mql5.com/en/market/product/103793?source=Site +Profile+Seller I won't go into great detail about the Expert Advisor because I have explained everything in the MetaTrader 4 version. However, I have added some enhancements and improvements in the MetaTrader 5 version, which I
Crosscut
Chimdike Obinna Nkwo
Experts
<------- CrossCut --------> Fai un passo nel futuro dei profitti quotidiani — il tuo Expert Advisor definitivo per fare trading su EURUSD. Questo strumento completamente automatico offre una leggera possibilità di personalizzazione, permettendoti di adattarti con precisione alle condizioni di mercato. Guarda il tuo denaro crescere dolcemente, giorno dopo giorno. Un EA sviluppato per offrire la migliore esperienza di guadagno. Assicurati di usare le impostazioni indicate nello screenshot… Per me
UScalper30
Simile Mhlanga
Experts
UScalper30 – Expert Advisor di Trading Automatico ATR-RSI Panoramica UScalper30 EA utilizza gli indicatori ATR e RSI per individuare potenziali opportunità di trading vicino ai livelli di supporto e resistenza, offrendo ingressi strutturati e strumenti automatizzati di gestione del rischio. Funzionalità principali Ingressi a doppia conferma Vendite quando RSI è in ipercomprato e prezzo vicino alla resistenza. Acquisti quando RSI è in ipervenduto e prezzo vicino al supporto. Conferma del momentu
BlackMamba EA MT5
Piyadigamage Suraj De Silva
Experts
Presentazione di BlackMamba EA per MT5 Eleva la tua esperienza di trading con il meticolosamente sviluppato BlackMamba EA per MetaTrader 5. Sviluppato e raffinato attraverso test rigorosi, il BlackMamba EA è ottimizzato per il trading su EURUSD / GBPUSD, rivolgendosi a trader attenti che cercano precisione ed efficienza. Caratteristiche principali: Strategia di Trading Avanzata: Il BlackMamba EA utilizza una sofisticata strategia basata su indicatori personalizzati e lo stocastico, tra gli altri
Simple Time range breakout
Catherine Njeri Muriithi
Experts
This strategy takes place in the first 20 to 60 minutes of the market opening as the markets are very volatile during this period. The currency pair price’s distance from the high or low price will indicate if you can enter a buy position or a sell position. You are advised to use this tester with caution. All the input variable are fairly simple optimize and try it out with different currency pairs and once comfortable use it in a real account. All the best.
Hunter US30
Frederick Mensah
Experts
Hunter  US30  Expert Advisor is created to trade US30 (Dow Jones). The intelligence behind it uses current information to determine it trading direction. If you want to trade low risk for passive income,  US30 Hunter is your best Advisor. Hunter US30 is a for Swing Trading, however, scalpers can trade in its direction when a trade is running. Works best on the Daily time frame This Expect Advisor is a low risk strategy. No Martingale , No Grid, or any other lethal strategy. We believe in consis
AIP Investor
Vu Thi Thu
Experts
Strategy: The strategy will follow the high Timeframe trend and find spikes in the smaller Timeframe. Stoploss and Takeprofit orders from 1-3 days. Maximum 3 Orders, the strategy uses a combination of EMA, Stochatic, Volatility, and Strength indicators Real Signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2244878 Symbol:  The best Symbol (BTCUSD and Crypto) Volume: suggestion 0.05lot/1000$, dropdown about 30% Stoploss: Fixed or according to Signal Takeprofit:  Fixed or according to signal Auto Trailin
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (281)
Experts
Ciao, trader! Sono Quantum Queen, la nuova e potentissima aggiunta alla famiglia di Expert Advisor Quantum. La mia specialità? L'ORO. Sì, opero sulla coppia XAUUSD con precisione e sicurezza, offrendovi opportunità di trading senza pari sullo scintillante mercato dell'oro. Sono qui per dimostrare di essere l'Expert Advisor per il trading sull'oro più avanzato mai creato. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
5 (8)
Experts
Per la prima volta su questa piattaforma | Un EA che comprende il mercato Per la prima volta su questa piattaforma, un Expert Advisor (EA) utilizza tutta la potenza di Deep Seek. Combinato con la strategia Dynamic Reversal Zoning, nasce un sistema che non solo rileva i movimenti di mercato — ma li comprende davvero. Segnale live __________ Configurazione Timeframe: H1 Leva: min. 1:30 Deposito: min. $200 Simbolo: XAUUSD Broker: tutti Questa combinazione tra Deep Seek e la strategia di inversi
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (17)
Experts
AxonShift — Sistema di trading algoritmico con logica di esecuzione adattiva AxonShift è un algoritmo di trading autonomo, progettato e ottimizzato specificamente per operare su XAUUSD (oro) nel timeframe H1. La sua architettura modulare è basata sull’analisi del comportamento del mercato attraverso la combinazione di dinamiche a breve termine e impulsi strutturali a medio termine. Il sistema evita reazioni eccessive al rumore di mercato e non utilizza strategie ad alta frequenza, concentrandosi
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (14)
Experts
Aria Connector EA – V4 (Macchina di Apprendimento + Modello di Apprendimento XGBoost +112 IA a Pagamento e Gratuite + Sistema di Votazione + Prompt Esterni ed Editabili) Mentre la maggior parte degli EA sul mercato afferma di utilizzare "IA" o "reti neurali" ma in realtà esegue solo script di base, Aria Connector EA V4 ridefinisce cosa significa il trading veramente alimentato dall'IA. Questa non è teoria, non è esagerazione di marketing, è una connessione diretta e verificabile tra la tua pia
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (32)
Experts
Barone quantico EA C'è un motivo per cui il petrolio è chiamato oro nero: ora, con Quantum Baron EA, puoi attingervi con una precisione e una sicurezza senza pari. Progettato per dominare il mondo ad alto numero di ottani di XTIUSD (petrolio greggio) sul grafico M30, Quantum Baron è la tua arma definitiva per salire di livello e fare trading con precisione d'élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions.
Mad Turtle
Gennady Sergienko
5 (18)
Experts
Simbolo XAUUSD Timeframe H1-M15 (qualsiasi) Tipo Intelligenza artificiale Supporto per ordini singoli SÌ Deposito minimo 50 USD (o equivalente in un’altra valuta) Compatibile con QUALSIASI broker SÌ (supporta broker a 2 o 3 cifre. Qualsiasi valuta del conto. Qualsiasi nome del simbolo. Qualsiasi fuso orario GMT.) Esecuzione senza configurazione SÌ Se ti interessa l’intelligenza artificiale applicata al trading, iscriviti al mio canale. Studio i progressi più recenti nel machine learning, condiv
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (118)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.95 (118)
Experts
Quantum Bitcoin EA   : niente è impossibile, è solo questione di capire come farlo! Entra nel futuro del trading   di Bitcoin   con   Quantum Bitcoin EA   , l'ultimo capolavoro di uno dei migliori venditori di MQL5. Progettato per i trader che richiedono prestazioni, precisione e stabilità, Quantum Bitcoin ridefinisce ciò che è possibile nel mondo volatile delle criptovalute. IMPORTANTE!   Dopo l'acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere il manuale di installazione e le istruzioni d
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.43 (83)
Experts
PUNTELLO AZIENDA PRONTO!   (   scarica SETFILE   ) WARNING : Sono rimaste solo poche copie al prezzo attuale! Prezzo finale: 990$ Ottieni 1 EA gratis (per 2 account commerciali) -> contattami dopo l'acquisto Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Benvenuti al Mietitore d'Oro! Basato sul Goldtrade Pro di grande successo, questo EA è stato progettato per funzionare su più intervalli di tempo contemporaneamente e ha la possibilità di impostare la frequ
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (18)
Experts
VolumeHedger EA [ Live Signals ]   ,  [ My Channel ]   ,  [ Set Files ]   ,   [ Blog ] Conti consigliati: Standard con leva elevata, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO ecc.) Lo sviluppatore di questo EA ha dimostrato la propria professionalità con la qualità dei suoi altri robot. Con Volume Hedger EA  Grazie alla funzione di definizione della strategia di ingresso tramite Indicatore Personalizzato, non avrai più bisogno di acquistare altri EA! Questo EA è un algoritmo di trading avanzato che combi
Syna
William Brandon Autry
5 (3)
Experts
Presentazione di Syna Versione 3+ - Il Rivoluzionario Sistema di Trading IA a Doppia Funzione Sono entusiasta di presentare Syna Versione 3+, un salto rivoluzionario nella tecnologia di trading alimentata da IA. Questa versione presenta un accesso API diretto senza precedenti ai principali fornitori di IA, tra cui OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek e l'ampio ecosistema di modelli di OpenRouter. Ora con capacità di input Vision, gestione automatica delle chiavi API e proto
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.5 (131)
Experts
The Bitcoin Robot MT5 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our Bitcoin Robot employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities. No grid, no martingale, no hedging, EA only open one position at the same time. Bit
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (23)
Experts
IMPORTANTE   : Questo pacchetto sarà venduto al prezzo corrente solo per un numero molto limitato di copie.    Il prezzo salirà a 1499$ molto velocemente    +100 strategie incluse   e altre in arrivo! BONUS   : A partire da un prezzo di 999$ --> scegli   gratuitamente 5    dei miei altri EA!  TUTTI I FILE IMPOSTATI GUIDA COMPLETA ALLA CONFIGURAZIONE E ALL'OTTIMIZZAZIONE GUIDA VIDEO SEGNALI LIVE RECENSIONE (terza parte) Benvenuti al SISTEMA DEFINITIVO DI BREAKOUT! Sono lieto di presentare l'Ul
VectorPrime EA MT5
Maxim Kurochkin
5 (9)
Experts
VectorPrime — Sistema algoritmico con logica vettoriale multilivello VectorPrime è un sistema di trading autonomo progettato per un’esecuzione strutturata in condizioni di mercato multi–timeframe. Il suo nucleo si basa sul concetto di analisi vettoriale , in cui la dinamica dei prezzi viene scomposta in impulsi direzionali e strutture matriciali. Il sistema interpreta il flusso del mercato non come segnali isolati, ma come vettori interconnessi che formano una mappa coerente. Moduli principali d
Burning Grid
Magma Software Solutions UG
4.54 (26)
Experts
Burning Grid EA MT5 – Multi-Pair Grid Power with Adaptive Risk Trade up to 35 forex pairs simultaneously with intelligent strategy selection, flexible risk profiles, and dynamic drawdown control. Manual: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Latest Setfiles : https://www.mql5.com/en/blogs/post/764010 Community : https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Blog Posts:   https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/blog My Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/us
AlphaCore X
Arseny Potyekhin
3.69 (26)
Experts
AlphaCore X AlphaCore X EA è un sistema di trading all’avanguardia che supera la complessità dei mercati finanziari grazie a un mix unico di analisi guidate dall’IA e algoritmi basati sui dati. Integrando ChatGPT-o1 , l’ultimissimo GPT-4.5 , modelli avanzati di machine learning e un solido approccio Big Data, AlphaCore X raggiunge un nuovo livello di precisione, adattabilità ed efficienza. Questo Expert Advisor impressiona per la sua strategia innovativa, l’interazione fluida con l’IA e la sott
Bomber Corporation EA
Ihor Otkydach
4.42 (12)
Experts
Sono lieto di presentarvi l'Expert Advisor che ho sviluppato in seguito a numerose richieste da parte degli utenti della mia strategia di trading e del mio indicatore proprietari, Divergence Bomber. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ho quindi creato l'Expert Advisor "Bomber Corporation" basato sul mio algoritmo originale per identificare e negoziare le divergenze MACD. Si tratta di un sistema di trading automatizzato che: È conforme a
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.78 (18)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated   trading robot   meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the   US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter   has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during   important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours w
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Experts
Ti presento un EA davvero tosto, costruito sulla base del mio sistema di trading manuale — Algo Pumping . Ho potenziato questa strategia al massimo, aggiungendo upgrade importanti, filtri e tecnologie avanzate, e adesso sono pronto a lanciare questo bot che: Opera con l'algoritmo avanzato Algo Pumping Swing Trading, Imposta sempre gli ordini di Stop Loss per proteggere il capitale, È perfetto sia per "Prop Firm Trading" che per "Personal Trading", Lavora senza martingala e senza griglie di recup
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (86)
Experts
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (23)
Experts
Vortex - il vostro investimento nel futuro L'expert advisor Vortex Gold EA è stato creato appositamente per il trading sull'oro (XAU/USD) sulla piattaforma Metatrader. Costruito utilizzando indicatori proprietari e algoritmi segreti dell'autore, questo EA impiega una strategia di trading completa progettata per catturare movimenti redditizi nel mercato dell'oro. I componenti chiave della sua strategia includono indicatori classici come il CCI e l'indicatore parabolico, che lavorano insieme per
Aura Neuron MT5
Stanislav Tomilov
4.79 (48)
Experts
Aura Neuron è un Expert Advisor distintivo che continua la serie di sistemi di trading Aura. Sfruttando reti neurali avanzate e strategie di trading classiche all'avanguardia, Aura Neuron offre un approccio innovativo con eccellenti prestazioni potenziali. Completamente automatizzato, questo Expert Advisor è progettato per negoziare coppie di valute come XAUUSD (GOLD). Ha dimostrato una stabilità costante su queste coppie dal 1999 al 2023. Il sistema evita pericolose tecniche di gestione del den
AiQ
William Brandon Autry
4.84 (32)
Experts
Presentazione di AIQ Versione 3.0+ — L'Intelligenza di Trading Autonoma Più Avanzata Mai Costruita Sono lieto di presentare AIQ (Intelligenza Autonoma) Versione 3.0+, un salto monumentale nella tecnologia di trading alimentata dall'IA. Questa versione offre accesso a oltre 300 modelli di IA, inclusi oltre 55 modelli di IA integrati GRATIS, più modelli premium come il potente nuovo Grok 4, capacità di ricerca web massicciamente potenziate, nuovi ruoli di Analista/Gestore del Rischio, controlli i
GbpUsd Commander
Ibrahim Aljaref
4.61 (23)
Experts
GBPUSD Commander – Scalping di Precisione su M30 Questo Expert Advisor è progettato specificamente per la coppia di valute GBP/USD e offre una strategia di scalping potente ma sicura sul timeframe M30 (30 minuti). Combina ingressi precisi con una gestione rigorosa del rischio — rischiando solo il 2% per operazione — rendendolo ideale per i trader che desiderano proteggere il capitale e ottenere una crescita costante. Con una gestione dinamica della dimensione dei lotti, livelli SL/TP ben visibil
Http EA
Yury Orlov
5 (5)
Experts
HTTP EA (How To Trade Pro) — robot di trading MT5 senza martingala e griglia, con chiusura giornaliera delle posizioni. Sviluppato da trader professionista con oltre 25 anni di esperienza. Ultima copia al prezzo attuale! Poi il prezzo salirà di 100 $. L'expert utilizza ordini pendenti, gestisce una sola posizione per strumento, applica sempre stop-loss e take-profit e chiude le posizioni ogni giorno. Funziona con i seguenti strumenti finanziari: Coppie di valute Criptovalute Metalli Indici Azion
Bitcoin Robot Grid MT5
MQL TOOLS SL
4.93 (43)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT5 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot continuously monitors market conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the perfect solution for trad
Early Reversion Forex Ea with Rsi Adx Ma Strategy
Karen Peta Kenyon
4.81 (21)
Experts
Neural Vertex – Un Expert Advisor disciplinato di tipo “mean-reversion” per le coppie Forex maggiori e minori. Testato su 6 coppie e 5 anni di dati (~1350 operazioni) . Combina RSI, ADX e doppia conferma EMA per fornire segnali di ingresso e uscita precisi, basati su evidenze . Nessun martingala, nessun grid – solo logica trasparente, controllo rigoroso del rischio e trailing stop opzionale . Progettato per i trader che cercano coerenza senza artifici . Concetto principale Tipo di mercato : mean
MultiWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (14)
Experts
MultiWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Grazie a un’ampia diversificazione su nove coppie di valute correlate (e persino alcune tipicamente “trend-following”) — AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD, USDCAD, EURUSD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP e GBPCAD — cattura i movimenti di prezzo verso la media dopo forti impulsi direzionali. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di installazion
FastWay EA
PAVEL UDOVICHENKO
5 (5)
Experts
FastWay EA è un sistema di trading automatico intelligente ed efficiente, basato su una potente strategia di ritorno alla media. Opera su coppie di valute correlate come AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD ed EURGBP , sfruttando il ritorno del prezzo alla media dopo movimenti direzionali marcati. Dopo l’acquisto, inviami un messaggio privato per ricevere le istruzioni complete di configurazione. Segnale live:  CLICCA QUI Prezzo attuale — solo $1337 per i prossimi 10 acquirenti. Prezzo finale: $2937 — il pr
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.38 (45)
Experts
Aura Black Edition è un EA completamente automatizzato progettato per negoziare solo ORO. L'esperto ha mostrato risultati stabili su XAUUSD nel periodo 2011-2020. Non sono stati utilizzati metodi pericolosi di gestione del denaro, nessuna martingala, nessuna griglia o scalping. Adatto a qualsiasi condizione di brokeraggio. EA addestrato con un perceptron multistrato La rete neurale (MLP) è una classe di rete neurale artificiale (ANN) feedforward. Il termine MLP è usato in modo ambiguo, a volte l
Altri dall’autore
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC SMC Indicator — Trade with Institutional Clarity Finally, objective SMC—without the manual grind. Tired of spending hours marking charts only to miss the entry by a few pips? Doubting your read when real money is on the line? The era of subjective, time-consuming SMC is over. The ICONIC SMC Indicator is not “another tool.” It’s an institutional-grade analysis engine that automates the full Smart Money Concepts workflow and turns your chart into a live dashboard of high-probability opport
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “Don’t trade like the crowd – trade like a legend.” The ICONIC TITAN SIGNAL is more than just an indicator. It’s your personal mentor. Your scanner. Your signal provider. A hybrid masterpiece of market experience, mathematical logic, and institutional precision – crafted for those who aim not just to trade, but to dominate. What does the ICONIC TITAN do? It filters 24/7 through the chaos of the four most relevant markets in the world: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicatori
In-Depth Analysis of the "ICONIC TRENDLINE SIGNAL" Indicator The provided MQL5 code is for a sophisticated, multi-faceted trend-following indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It moves beyond simple line crossovers by integrating trend strength , volatility , multi-timeframe analysis , and a quantitative scoring system into a single, comprehensive decision-support tool. 1. Core Trading Strategy and Logic The indicator's strategy is built upon a robust, multi-layered logical framewor
FREE
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA The ultimate combination of classic trading strategy, modern automation, and maximum capital protection. Chapter 1 – The Eternal Dream of the Perfect Entry Every trader knows this moment: You sit in front of your screen. Hours go by. Gold (XAUUSD) moves sideways. EURUSD does nothing. Your eyes wander, you quickly check your phone – and exactly in that second it happens. The market explodes. A strong impulse breaks through the daily high. Traders with fast orders jump in
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
5 (1)
Indicatori
ICONIC TRENDLINE for MetaTrader 5 Title: ICONIC TRENDLINE: Advanced Trend Indicator with MTF Panel & Alerts Short Description Tired of identifying trends too late and getting tricked by false signals in sideways markets? The ICONIC TRENDLINE indicator for MT5 is your solution. This advanced tool combines intelligent EMA logic with the power of the ADX to provide you with clear, early, and filtered trend signals. With a dynamic trendline, a multi-timeframe dashboard, and instant push notificatio
FREE
Iconic Breakout Pro 2 for MT4
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Trasforma l’impulsività in routine ripetibile. Dalla fortuna al metodo. Immagina la tua mattinata di trading. Niente più allarmi frenetici, niente montagne russe emotive. Al loro posto:   un piano chiaro , finestre orarie definite,   regole non negoziabili   ed esecuzione priva di esitazioni. Prima si osserva, poi si misura, e solo dopo   si lascia che il prezzo lavori per te , con il rischio confinato fin dall’inizio e un take-profit concepito in termini di   profitto nett
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicatori
ICONIC PULSE — The Manifesto Silence the noise. Trade with data, not emotion. Every trader knows the standoff: a dozen indicators, conflicting signals, FOMO vs. fear. Result: hesitation, frustration, missed moves. ICONIC PULSE wasn’t built to add another voice—it was built to turn the noise off . PULSE is a high-fidelity filter grounded in two market truths: Money moves price (momentum & volume). Trend is the dominant force (confluence). It’s your always-on, quant-minded co-pilot—cold, consiste
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Trasforma l’impulsività in routine ripetibile. Dalla fortuna al metodo. Immagina la tua mattinata di trading. Niente più allarmi frenetici, niente montagne russe emotive. Al loro posto: un piano chiaro , finestre orarie definite, regole non negoziabili ed esecuzione priva di esitazioni. Prima si osserva, poi si misura, e solo dopo si lascia che il prezzo lavori per te , con il rischio confinato fin dall’inizio e un take-profit concepito in termini di profitto netto (spread
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione