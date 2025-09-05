Iconic Breakout Pro
- Experts
- Maurice Prang
- Versione: 1.2
- Aggiornato: 10 settembre 2025
- Attivazioni: 5
ICONIC BREAKOUT PRO
EA di breakout della sessione NAS100 — ora anche con operatività su massimo/minimo del giorno precedente
Disciplina, non dramma. Il capitale prima di tutto.
L’idea alla base di ICONIC – progettato per il giorno che, altrimenti, azzera tutto
Finché il mercato rimane ordinato, quasi ogni strategia suona convincente. Ma esiste quel giorno inevitabile: la liquidità salta, lo spread si allarga, l’esecuzione scivola e le persone iniziano a piegare le regole. Per molti sistemi è l’inizio della fine: una deviazione, una cascata di perdite, poi il silenzio.
ICONIC BREAKOUT PRO nasce per prevenire esattamente questo. Non è un “EA di idee”, ma un vero sistema operativo per una situazione di mercato ripetibile: la dinamica del NAS100 intorno all’apertura USA — completata da una seconda fonte di momentum, volutamente indipendente: la rottura sopra il massimo della vigilia / sotto il minimo della vigilia. Il prodotto misura, attende, esegue — e tira la corda di sicurezza prima che lo faccia il tuo conto.
Due frasi guidano ogni riga di codice:
Un edge senza un quadro di rischio è un casinò.
Un’esecuzione senza protezione è teatro.
Niente grid, niente martingale, niente mediazione in perdita. ICONIC è un motore di trading basato su regole: finestra di misurazione chiaramente definita, ordini stop con buffer fuori dalla struttura, SL/TP non negoziabili, cancellazione OCO, limite di perdita giornaliero. Se vuoi scommettere sul “giorno X”, guarda altrove. Se vuoi costruire capitale, qui trovi struttura.
Cosa dicono i numeri (natura da backtest)
Estratto di un backtest long NAS100 (qualità tick 99%, 09/2020–09/2025, 1 simbolo):
-
Profit Factor: circa 2,28
-
Numero di trade: circa 1.837
-
Percentuale di successo: circa 75%
-
Valore atteso per trade: circa 2.291
-
Max drawdown intraday su equity: circa 16–17%
-
Drawdown relativi sul periodo: 20–30%
-
Massima serie di perdite: 5
-
MFE/MAE: regressione inclinata positivamente — i profitti corrono, le perdite restano contenute.
Interpretazione: la curva è sor retta in ampiezza — non “il mese miracoloso”, ma contributi regolari settimana dopo settimana. L’edge nasce da Tempo + Struttura + Disciplina, non da acrobazie parametriche.
Nota: i backtest simulano l’esecuzione. Nel reale, spread, slippage e latenza dipendono dal broker. Disciplina e gestione delle aspettative restano decisive.
Perché ICONIC funziona — senza svelare la ricetta
Due giochi complementari
-
Breakout di sessione USA: entro una finestra compatta di pre-open, l’EA misura la struttura e piazza ordini stop con buffer all’esterno. Se un lato viene eseguito, OCO cancella l’altro.
-
Modulo H/L della vigilia: percorso opzionale e separato, che sfrutta in orari definiti le rotture sopra il massimo di ieri / sotto il minimo di ieri, con distanza di sicurezza, filtri e pulizia dedicata. Selettivo, non 24/7.
Il “quando”, l’entità del buffer, gli smoothing e i filtri? La logica rimane proprietaria e sigillata nell’eseguibile: verificabile, non replicabile.
Cornice di rischio prima delle fantasie di rendimento
-
Daily Loss Guard: traccia il massimo giornaliero dell’equity. Se l’equity scende oltre la soglia, nessun nuovo ordine per quel giorno. Senza eccezioni.
-
OCO: un fill, una direzione, un rischio.
-
Stop & obiettivi: ATR, Range o Fixed — impostati formalmente, mai a istinto.
-
Break-even / Trailing: opzionali ma deterministici.
-
Mai: grid, martingale, mediazioni in perdita.
Esecuzione da operatore
-
Sensibilità a StopsLevel / FreezeLevel: distanze e arrotondamenti al tick evitano “Invalid stops”.
-
Filtro spread & controllo margine: si rischia solo se il contesto è idoneo.
-
Scadenza intelligente: pendenti a scadenza controllata (fine giornata o tempo definito) — niente catene di “Invalid expiration”.
-
Cleanup: pulizia a fine giornata, cancellazione OCO, anti-duplicazione.
-
Opzione un trade al giorno: per disciplina quotidiana rigorosa.
Vista d’esercizio — zero fronzoli
La dashboard mostra l’essenziale: Sessione/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modalità rischio, pendenti con tempo residuo, posizione + PnL, stato & DD del giorno. Chiara, minimale, professionale.
Una giornata con ICONIC — come “pensa” l’EA
-
PREP — Prima della sessione: niente forzature. Verifica di spread/flux tick/limiti di sistema, attesa.
-
MEASURE — Nella finestra: misura massimo/minimo e parametri di struttura. Niente scommesse sulle news, niente anticipi.
-
DEPLOY — Dopo la finestra: posiziona stop con buffer, aggancia SL/TP formali, arma OCO. Se il modulo H/L è attivo, opera in parallelo secondo regole/orari propri.
-
MANAGE — BE/Trailing secondo regole. Se si raggiunge il limite giornaliero, fine dell’assunzione di rischio per la giornata.
È ripetizione pianificata, non trading della speranza.
Per chi è adatto
-
Trader che vogliono catturare strutturalmente la dinamica del NAS100 all’apertura USA senza micromanagement della giornata.
-
Imprenditori/costruttori che privilegiano la performance di processo ai casi isolati.
-
Pensatori di sistema che vedono la strategia come linea di prodotto, non come scommessa.
Non adatto a
-
Sostenitori di martingale/grid/mediazioni in perdita.
-
“Giocatori” di news.
-
Cercatori del “colpo grosso” che vedono il Daily Guard come un freno al divertimento.
Panoramica funzionale
-
Breakout di sessione NAS100 + modulo H/L della vigilia (opzionale)
-
SL/TP via ATR / Range / Fixed, OCO forzato
-
Daily Loss Guard: blocco dei nuovi ordini dopo DD giornaliero
-
Cap sullo spread, controllo margine, sensibilità Stops/Freeze
-
Scadenza intelligente & pulizia fine giornata
-
BE & Trailing (opzionali)
-
Opzione un trade/giorno
-
GUI minimale
-
Mai: grid, martingale, mediazione in perdita
Onboarding — partenza pulita in 7 giorni
Giorni 1–2: Demo / tuning broker
Testa ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100 (US100/USTEC) in M5. Imposta la finestra di sessione sull’ora server. Scegli un Daily Guard conservativo. Nessuna interferenza manuale.
Giorni 3–4: Verifica delle regole
Nel Journal, convalida cancellazioni OCO, scadenze gestite, aggancio SL/TP. Adatta il cap di spread alla realtà del broker.
Giorni 5–6: Live leggero
Micro-lot o basso rischio in %. Nessun “salvataggio” in perdita. Rispetta il Daily Guard — è la tua assicurazione.
Giorno 7: Scala a gradini
Se il live replica la demo, aumenta gradualmente il rischio. Si scala il processo, non l’umore.
FAQ
Quanti trade al giorno? Selettivo — in media 0–2. Qualità > quantità.
Quale timeframe grafico? Misurazione interna (es. M5). Il TF del grafico è soprattutto per la GUI.
Funziona su altri indici? Motore generico, miglior product-market fit su NAS100. Altri simboli: prima in demo.
Come regolo il rischio? Lotti fissi o % di equity. Avvio conservativo, crescita per step.
Perché niente grid/martingale? Perché non è gestione del rischio ma rinvio del rischio. ICONIC dà priorità alla protezione del capitale.
Driver d’acquisto che contano
-
Ripetibilità > mesi miracolosi: la curva è sostenuta da molte fasi — minore dipendenza da un singolo regime.
-
Disciplina = sopravvivenza: il Daily Loss Guard taglia le giornate caotiche — meno dramma, più mesi di capitale.
-
Esecuzione da operatore: distanze sensibili al broker, arrotondamenti al tick, scadenze pulite, OCO senza scappatoie.
-
Due fonti di momentum: breakout di sessione + companion H/L della vigilia — più ampiezza, non più rumore.
-
Nessuna fuga di blueprint: ricevi il risultato, non la ricetta — il tuo vantaggio resta tuo.
Avvertenza onesta sui rischi
Il trading su indici/CFD è rischioso. Risultati passati e backtest non garantiscono performance future. Il live dipende da broker, liquidità, latenza e slippage. Questo EA fornisce un quadro; disciplina, size e gestione delle aspettative restano a tuo carico. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.
La tua prossima mossa
-
Avvia la demo — prova ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100, imposta la finestra di sessione, attiva il Daily Guard.
-
Osserva il comportamento — piazzamento ordini, OCO, SL/TP, scadenze nel Journal.
-
Passa a un live leggero — rischio conservativo, raccogli 2–4 settimane di dati.
-
Scala metodicamente — se il comportamento è stabile, incrementa a gradini.
ICONIC BREAKOUT PRO non è un evento: è un prodotto.
Ripetizione sotto regole — questa è la filosofia.
TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official