EA di breakout della sessione NAS100 — ora anche con operatività su massimo/minimo del giorno precedente

Disciplina, non dramma. Il capitale prima di tutto.

L’idea alla base di ICONIC – progettato per il giorno che, altrimenti, azzera tutto

Finché il mercato rimane ordinato, quasi ogni strategia suona convincente. Ma esiste quel giorno inevitabile: la liquidità salta, lo spread si allarga, l’esecuzione scivola e le persone iniziano a piegare le regole. Per molti sistemi è l’inizio della fine: una deviazione, una cascata di perdite, poi il silenzio.

ICONIC BREAKOUT PRO nasce per prevenire esattamente questo. Non è un “EA di idee”, ma un vero sistema operativo per una situazione di mercato ripetibile: la dinamica del NAS100 intorno all’apertura USA — completata da una seconda fonte di momentum, volutamente indipendente: la rottura sopra il massimo della vigilia / sotto il minimo della vigilia. Il prodotto misura, attende, esegue — e tira la corda di sicurezza prima che lo faccia il tuo conto.

Due frasi guidano ogni riga di codice:

Un edge senza un quadro di rischio è un casinò.

Un’esecuzione senza protezione è teatro.

Niente grid, niente martingale, niente mediazione in perdita. ICONIC è un motore di trading basato su regole: finestra di misurazione chiaramente definita, ordini stop con buffer fuori dalla struttura, SL/TP non negoziabili, cancellazione OCO, limite di perdita giornaliero. Se vuoi scommettere sul “giorno X”, guarda altrove. Se vuoi costruire capitale, qui trovi struttura.

Cosa dicono i numeri (natura da backtest)

Estratto di un backtest long NAS100 (qualità tick 99%, 09/2020–09/2025, 1 simbolo):

Profit Factor : circa 2,28

Numero di trade : circa 1.837

Percentuale di successo : circa 75%

Valore atteso per trade : circa 2.291

Max drawdown intraday su equity : circa 16–17%

Drawdown relativi sul periodo: 20–30%

Massima serie di perdite : 5

MFE/MAE: regressione inclinata positivamente — i profitti corrono, le perdite restano contenute.

Interpretazione: la curva è sor retta in ampiezza — non “il mese miracoloso”, ma contributi regolari settimana dopo settimana. L’edge nasce da Tempo + Struttura + Disciplina, non da acrobazie parametriche.

Nota: i backtest simulano l’esecuzione. Nel reale, spread, slippage e latenza dipendono dal broker. Disciplina e gestione delle aspettative restano decisive.

Perché ICONIC funziona — senza svelare la ricetta

Due giochi complementari

Breakout di sessione USA : entro una finestra compatta di pre-open , l’EA misura la struttura e piazza ordini stop con buffer all’esterno. Se un lato viene eseguito, OCO cancella l’altro.

Modulo H/L della vigilia: percorso opzionale e separato, che sfrutta in orari definiti le rotture sopra il massimo di ieri / sotto il minimo di ieri, con distanza di sicurezza, filtri e pulizia dedicata. Selettivo, non 24/7.

Il “quando”, l’entità del buffer, gli smoothing e i filtri? La logica rimane proprietaria e sigillata nell’eseguibile: verificabile, non replicabile.

Cornice di rischio prima delle fantasie di rendimento

Daily Loss Guard : traccia il massimo giornaliero dell’equity. Se l’equity scende oltre la soglia, nessun nuovo ordine per quel giorno. Senza eccezioni.

OCO : un fill, una direzione, un rischio .

Stop & obiettivi : ATR, Range o Fixed — impostati formalmente , mai a istinto.

Break-even / Trailing : opzionali ma deterministici .

Mai: grid, martingale, mediazioni in perdita.

Esecuzione da operatore

Sensibilità a StopsLevel / FreezeLevel : distanze e arrotondamenti al tick evitano “Invalid stops”.

Filtro spread & controllo margine : si rischia solo se il contesto è idoneo.

Scadenza intelligente : pendenti a scadenza controllata (fine giornata o tempo definito) — niente catene di “Invalid expiration”.

Cleanup : pulizia a fine giornata, cancellazione OCO, anti-duplicazione.

Opzione un trade al giorno: per disciplina quotidiana rigorosa.

Vista d’esercizio — zero fronzoli

La dashboard mostra l’essenziale: Sessione/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modalità rischio, pendenti con tempo residuo, posizione + PnL, stato & DD del giorno. Chiara, minimale, professionale.

Una giornata con ICONIC — come “pensa” l’EA

PREP — Prima della sessione: niente forzature. Verifica di spread/flux tick/limiti di sistema, attesa .

MEASURE — Nella finestra: misura massimo/minimo e parametri di struttura. Niente scommesse sulle news, niente anticipi.

DEPLOY — Dopo la finestra: posiziona stop con buffer, aggancia SL/TP formali, arma OCO. Se il modulo H/L è attivo, opera in parallelo secondo regole/orari propri.

MANAGE — BE/Trailing secondo regole. Se si raggiunge il limite giornaliero, fine dell’assunzione di rischio per la giornata.

È ripetizione pianificata, non trading della speranza.

Per chi è adatto

Trader che vogliono catturare strutturalmente la dinamica del NAS100 all’apertura USA senza micromanagement della giornata.

Imprenditori/costruttori che privilegiano la performance di processo ai casi isolati.

Pensatori di sistema che vedono la strategia come linea di prodotto, non come scommessa.

Non adatto a

Sostenitori di martingale/grid/mediazioni in perdita.

“Giocatori” di news.

Cercatori del “colpo grosso” che vedono il Daily Guard come un freno al divertimento.

Panoramica funzionale

Breakout di sessione NAS100 + modulo H/L della vigilia (opzionale)

SL/TP via ATR / Range / Fixed , OCO forzato

Daily Loss Guard : blocco dei nuovi ordini dopo DD giornaliero

Cap sullo spread , controllo margine , sensibilità Stops/Freeze

Scadenza intelligente & pulizia fine giornata

BE & Trailing (opzionali)

Opzione un trade/giorno

GUI minimale

Mai: grid, martingale, mediazione in perdita

Onboarding — partenza pulita in 7 giorni

Giorni 1–2: Demo / tuning broker

Testa ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100 (US100/USTEC) in M5. Imposta la finestra di sessione sull’ora server. Scegli un Daily Guard conservativo. Nessuna interferenza manuale.

Giorni 3–4: Verifica delle regole

Nel Journal, convalida cancellazioni OCO, scadenze gestite, aggancio SL/TP. Adatta il cap di spread alla realtà del broker.

Giorni 5–6: Live leggero

Micro-lot o basso rischio in %. Nessun “salvataggio” in perdita. Rispetta il Daily Guard — è la tua assicurazione.

Giorno 7: Scala a gradini

Se il live replica la demo, aumenta gradualmente il rischio. Si scala il processo, non l’umore.

FAQ

Quanti trade al giorno? Selettivo — in media 0–2. Qualità > quantità.

Quale timeframe grafico? Misurazione interna (es. M5). Il TF del grafico è soprattutto per la GUI.

Funziona su altri indici? Motore generico, miglior product-market fit su NAS100. Altri simboli: prima in demo.

Come regolo il rischio? Lotti fissi o % di equity. Avvio conservativo, crescita per step.

Perché niente grid/martingale? Perché non è gestione del rischio ma rinvio del rischio. ICONIC dà priorità alla protezione del capitale.

Driver d’acquisto che contano

Ripetibilità > mesi miracolosi : la curva è sostenuta da molte fasi — minore dipendenza da un singolo regime.

Disciplina = sopravvivenza : il Daily Loss Guard taglia le giornate caotiche — meno dramma, più mesi di capitale .

Esecuzione da operatore : distanze sensibili al broker, arrotondamenti al tick, scadenze pulite, OCO senza scappatoie.

Due fonti di momentum : breakout di sessione + companion H/L della vigilia — più ampiezza , non più rumore.

Nessuna fuga di blueprint: ricevi il risultato, non la ricetta — il tuo vantaggio resta tuo.

Avvertenza onesta sui rischi

Il trading su indici/CFD è rischioso. Risultati passati e backtest non garantiscono performance future. Il live dipende da broker, liquidità, latenza e slippage. Questo EA fornisce un quadro; disciplina, size e gestione delle aspettative restano a tuo carico. Opera solo con capitale che puoi permetterti di perdere.

La tua prossima mossa

Avvia la demo — prova ICONIC BREAKOUT PRO su NAS100, imposta la finestra di sessione, attiva il Daily Guard. Osserva il comportamento — piazzamento ordini, OCO, SL/TP, scadenze nel Journal. Passa a un live leggero — rischio conservativo, raccogli 2–4 settimane di dati. Scala metodicamente — se il comportamento è stabile, incrementa a gradini.

ICONIC BREAKOUT PRO non è un evento: è un prodotto.

Ripetizione sotto regole — questa è la filosofia.

