ICONIC BREAKOUT PRO

ICONIC BREAKOUT PRO
EA de Breakout do NAS100 na sessão dos EUA — agora também com operações no Máximo/Mínimo do dia anterior
Disciplina em vez de drama. Primeiro o capital.

A história por trás do ICONIC — feito para o dia que costuma apagar tudo
Qualquer estratégia soa convincente enquanto o mercado está ordenado. Mas existe aquele dia: a liquidez salta, o spread abre, a execução escorrega e as pessoas começam a entortar regras. Para muitos sistemas, esse dia é o começo do fim: um outlier, depois uma cascata — e então silêncio.

O ICONIC BREAKOUT PRO nasceu para impedir exatamente isso. Não é um EA de “ideias”, e sim um sistema operacional para uma situação de mercado repetível: a dinâmica do NAS100 ao redor da abertura dos EUA, reforçada por uma segunda fonte de momentum, deliberadamente independente: o breakout acima do Máximo ou abaixo do Mínimo do dia anterior. O produto mede, espera, executa — e puxa o freio de segurança antes que a conta precise fazê-lo.

Duas frases guiam cada linha de código:

Vantagem sem arcabouço de risco é cassino.
Execução sem proteção é teatro.

Nada de grid, martingale ou “média no prejuízo”. O ICONIC é um motor de negociação baseado em regras: janela de medição clara, ordens stop de compra/venda acolchoadas fora da estrutura, SL/TP inegociáveis, cancelamento OCO, e um limite diário de perda. Quem quer especular no “Dia X” encontra entretenimento em outro lugar. Quem quer construir capital encontra aqui estrutura.

O que os números sinalizam (caráter de backtest)
Trecho de backtest de longo prazo no NAS100 (qualidade de ticks 99%, 2020-09 a 2025-09, 1 símbolo):

  • Profit Factor: ~2,28

  • Operações: ~1.837

  • Taxa de acerto: ~75%

  • Expectancy por trade: ~2.291

  • Máx. drawdown intradiário de equity: ~16–17%

  • Drawdowns relativos no horizonte mais longo: faixa de 20–30%

  • Maior sequência de perdas: 5

  • MFE/MAE: regressão limpa e positiva — ganhos deixam correr, perdas ficam contidas.

Interpretação: a curva é sustentada de forma ampla — não há “mês milagre”, e sim contribuições consistentes semana a semana. A vantagem nasce de tempo + estrutura + disciplina, não de acrobacias de parâmetro.

Observação: backtests simulam execução. No real, spread, slippage e latência dependem do seu broker. Disciplina e gestão de expectativas continuam decisivas.

Por que o ICONIC funciona — sem revelar a receita

Duas jogadas complementares

  • Breakout da sessão dos EUA: o EA mede a estrutura numa janela de pré-abertura compacta e posiciona stops acolchoados fora dela. Se um lado aciona, o OCO remove o oposto.

  • Módulo do Máximo/Mínimo do dia anterior: canal opcional, governado de forma independente, que aproveita — em janelas temporais definidas — rompimentos acima do Máximo de ontem ou abaixo do Mínimo de ontem, com distância de segurança, filtros e limpeza próprios. Seletivo, não 24/7.

Quando entrar, quanto de buffer, quais suavizações e filtros? Essa lógica é proprietária, lacrada no executável: testável, não replicável.

Risco acima da fantasia de retorno

  • Daily Loss Guard: acompanha o pico de equity do dia. Se a queda atingir o seu limite, nenhuma nova ordem é aberta até a virada do dia. Sem exceções.

  • OCO: uma execução, uma direção, um risco.

  • Stops e alvos: ATR, Range ou fixo — definidos formalmente, nunca “no feeling”.

  • BE/Trailing: opcionais, porém determinísticos.

  • Nunca: grid, martingale, média contra a tendência.

Execução com mentalidade de operador

  • Sensível a StopsLevel/FreezeLevel: distâncias e alinhamento à grade de ticks evitam “Invalid stops”.

  • Filtro de spread e checagem de margem: risco só quando o ambiente está apto.

  • Expiração inteligente: pendentes vencem de modo controlado (fim do dia ou tempo definido) — nada de correntes “Invalid expiration”.

  • Cleanup: limpeza de fim de dia, remoção via OCO, proteção contra duplas colocações.

  • Uma operação por dia (opcional): para disciplina diária estrita.

Visão operacional — nada de firulas
O dashboard mostra o que importa: sessão/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modo de risco, pendentes com tempo restante, posição + PnL, status e DD do dia. Claro, minimalista, profissional.

Um dia de trading com o ICONIC — como o EA “pensa”

  • PREP — Antes da sessão não faz nada: checa spread, fluxo de ticks e limites do sistema. Espera.

  • MEASURE — Dentro da janela mede Máximo/Mínimo e parâmetros de estrutura. Sem adivinhar notícias, sem se antecipar.

  • DEPLOY — Após o término da janela, coloca stops acolchoados, anexa SL/TP de forma formal e ativa OCO. Se o módulo H/L estiver ativo, ele opera em paralelo sob suas próprias regras e horários.

  • MANAGE — BE/Trailing pelas regras. Ao atingir o limite diário, o EA encerra a tomada de risco do dia.

Isto é repetição com plano, não trading de esperança.

Para quem é

Ideal para

  • Traders que querem capturar a dinâmica do NAS100 na abertura dos EUA de forma estruturada, sem queimar o dia em microdecisões.

  • Construtores/empreendedores que preferem performance de processo à anedota pontual.

  • Pensadores de sistemas que veem estratégia como linha de produto, não como aposta.

Não é para

  • Adeptos de martingale/grid/média no prejuízo.

  • “Caçadores de notícias”.

  • Buscadores do “grande trade” que enxergam o guarda diário como estraga-prazer.

Resumo de funcionalidades

  • Breakout de sessão no NAS100 + módulo opcional do Máximo/Mínimo do dia anterior

  • SL/TP por ATR, Range ou Fix; OCO obrigatório

  • Daily Loss Guard bloqueia novas ordens após atingir o DD do dia

  • Teto de spread, checagem de margem, sensibilidade a StopsLevel/Freeze

  • Expiração inteligente e limpeza de fim de dia

  • BE e trailing opcionais

  • Opção de uma operação por dia

  • GUI minimalista e clara

  • Nunca: grid, martingale, média no prejuízo

Onboarding — comece limpo em 7 dias

Dias 1–2: Demo / ajuste ao broker
Anexe ao NAS100 (US100/USTEC) no M5. Configure a janela de sessão segundo a hora do servidor. Escolha um limite diário conservador. Sem intervenções manuais.

Dias 3–4: Verificação das regras
No journal, valide remoções OCO, expiração segura e anexação de SL/TP. Ajuste o teto de spread à realidade do seu broker.

Dias 5–6: Real pequeno
Lote mínimo ou risco percentual baixo. Nada de “resgates” manuais. Respeite o guarda diário — é o seu seguro.

Dia 7: Escalonamento em etapas
Se o comportamento do real espelhar a demo, aumente o risco com cautela. Escalone processos, não humor.

FAQ

Quantas operações por dia?
Seletivo — em média 0–2. Qualidade > quantidade.

Qual timeframe no gráfico?
O EA mede internamente (p.ex., M5 para range); o TF do gráfico serve principalmente à GUI.

Funciona noutros índices?
O motor é genérico, mas o melhor product-market fit está no NAS100. Outros símbolos: comece pela demo.

Como ajusto o risco?
Com lotes fixos ou % sobre a equity. Comece conservador e escale por níveis.

Por que não grid/martingale?
Porque isso não é gestão de risco — é adiamento do risco. O ICONIC prioriza proteção do capital.

Argumentos de venda que importam

  • Repetibilidade em vez de “mês milagre”. A curva é sustentada por vários períodos; menor dependência de fases “de sorte”.

  • Disciplina = sobrevivência. O Daily Loss Guard corta os dias caóticos; menos jornadas de drama, muito mais meses de capital.

  • Execução de operador. Distâncias conscientes do broker, alinhamento a ticks, expiração limpa, OCO sem brechas.

  • Duas fontes de momentum. Núcleo no breakout da sessão + companheiro H/L do dia anterior — mais amplitude, não mais ruído.

  • Sem vazamento da planta. Você recebe o resultado, não a receita — sua vantagem continua sendo sua.

Aviso honesto de risco
Negociar índices/CFDs envolve alto risco. Resultados passados e backtests não garantem o futuro. A execução real depende do broker, liquidez, latência e slippage. Este EA fornece um arcabouço; disciplina, tamanho de posição e gestão de expectativas são sua responsabilidade. Negocie apenas com capital que você pode perder.

Seu próximo passo

  1. Baixe a demo — teste o ICONIC BREAKOUT PRO no NAS100, configure a janela de sessão e ative o guarda diário.

  2. Observe o comportamento — posicionamento de ordens, OCO, SL/TP e expiração no journal.

  3. Vá ao real com pouco — risco conservador; colete 2–4 semanas de dados.

  4. Escalone com método — quando o comportamento estiver estável, aumente o risco passo a passo.

O ICONIC BREAKOUT PRO não é um evento — é um produto.
Repetição sob regras — essa é a ideia.

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


Mais do autor
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC SMC Indicator — Trade with Institutional Clarity Finally, objective SMC—without the manual grind. Tired of spending hours marking charts only to miss the entry by a few pips? Doubting your read when real money is on the line? The era of subjective, time-consuming SMC is over. The ICONIC SMC Indicator is not “another tool.” It’s an institutional-grade analysis engine that automates the full Smart Money Concepts workflow and turns your chart into a live dashboard of high-probability opport
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “Don’t trade like the crowd – trade like a legend.” The ICONIC TITAN SIGNAL is more than just an indicator. It’s your personal mentor. Your scanner. Your signal provider. A hybrid masterpiece of market experience, mathematical logic, and institutional precision – crafted for those who aim not just to trade, but to dominate. What does the ICONIC TITAN do? It filters 24/7 through the chaos of the four most relevant markets in the world: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experts
ICONIC 24H BREAKOUT EA The ultimate combination of classic trading strategy, modern automation, and maximum capital protection. Chapter 1 – The Eternal Dream of the Perfect Entry Every trader knows this moment: You sit in front of your screen. Hours go by. Gold (XAUUSD) moves sideways. EURUSD does nothing. Your eyes wander, you quickly check your phone – and exactly in that second it happens. The market explodes. A strong impulse breaks through the daily high. Traders with fast orders jump in
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC TRENDLINE for MetaTrader 5 Title: ICONIC TRENDLINE: Advanced Trend Indicator with MTF Panel & Alerts Short Description Tired of identifying trends too late and getting tricked by false signals in sideways markets? The ICONIC TRENDLINE indicator for MT5 is your solution. This advanced tool combines intelligent EMA logic with the power of the ADX to provide you with clear, early, and filtered trend signals. With a dynamic trendline, a multi-timeframe dashboard, and instant push notificatio
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
Indicadores
ICONIC PULSE — The Manifesto Silence the noise. Trade with data, not emotion. Every trader knows the standoff: a dozen indicators, conflicting signals, FOMO vs. fear. Result: hesitation, frustration, missed moves. ICONIC PULSE wasn’t built to add another voice—it was built to turn the noise off . PULSE is a high-fidelity filter grounded in two market truths: Money moves price (momentum & volume). Trend is the dominant force (confluence). It’s your always-on, quant-minded co-pilot—cold, consiste
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indicadores
In-Depth Analysis of the "ICONIC TRENDLINE SIGNAL" Indicator The provided MQL5 code is for a sophisticated, multi-faceted trend-following indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It moves beyond simple line crossovers by integrating trend strength , volatility , multi-timeframe analysis , and a quantitative scoring system into a single, comprehensive decision-support tool. 1. Core Trading Strategy and Logic The indicator's strategy is built upon a robust, multi-layered logical framewor
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experts
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Um EA de rompimento para o NAS100 que transforma o “vamos ver no que dá” em um plano repetível, mensurável e protegido. Imagine um dia de mercado sem pressa: você abre o terminal e não é recebido por um enxame de sinais contraditórios, e sim por uma agenda clara. Primeiro observa, depois define a moldura e, só então, deixa o preço fazer o trabalho pesado. O tamanho da posição tem limites, o risco nasce ligado e o alvo de ganho não é decorativo: ele é calibrado para mirar lu
