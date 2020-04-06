ICONIC BREAKOUT PRO

EA de Breakout do NAS100 na sessão dos EUA — agora também com operações no Máximo/Mínimo do dia anterior

Disciplina em vez de drama. Primeiro o capital.

A história por trás do ICONIC — feito para o dia que costuma apagar tudo

Qualquer estratégia soa convincente enquanto o mercado está ordenado. Mas existe aquele dia: a liquidez salta, o spread abre, a execução escorrega e as pessoas começam a entortar regras. Para muitos sistemas, esse dia é o começo do fim: um outlier, depois uma cascata — e então silêncio.

O ICONIC BREAKOUT PRO nasceu para impedir exatamente isso. Não é um EA de “ideias”, e sim um sistema operacional para uma situação de mercado repetível: a dinâmica do NAS100 ao redor da abertura dos EUA, reforçada por uma segunda fonte de momentum, deliberadamente independente: o breakout acima do Máximo ou abaixo do Mínimo do dia anterior. O produto mede, espera, executa — e puxa o freio de segurança antes que a conta precise fazê-lo.

Duas frases guiam cada linha de código:

Vantagem sem arcabouço de risco é cassino.

Execução sem proteção é teatro.

Nada de grid, martingale ou “média no prejuízo”. O ICONIC é um motor de negociação baseado em regras: janela de medição clara, ordens stop de compra/venda acolchoadas fora da estrutura, SL/TP inegociáveis, cancelamento OCO, e um limite diário de perda. Quem quer especular no “Dia X” encontra entretenimento em outro lugar. Quem quer construir capital encontra aqui estrutura.

O que os números sinalizam (caráter de backtest)

Trecho de backtest de longo prazo no NAS100 (qualidade de ticks 99%, 2020-09 a 2025-09, 1 símbolo):

Profit Factor : ~ 2,28

Operações : ~ 1.837

Taxa de acerto : ~ 75%

Expectancy por trade: ~ 2.291

Máx. drawdown intradiário de equity : ~ 16–17%

Drawdowns relativos no horizonte mais longo: faixa de 20–30%

Maior sequência de perdas : 5

MFE/MAE: regressão limpa e positiva — ganhos deixam correr, perdas ficam contidas.

Interpretação: a curva é sustentada de forma ampla — não há “mês milagre”, e sim contribuições consistentes semana a semana. A vantagem nasce de tempo + estrutura + disciplina, não de acrobacias de parâmetro.

Observação: backtests simulam execução. No real, spread, slippage e latência dependem do seu broker. Disciplina e gestão de expectativas continuam decisivas.

Por que o ICONIC funciona — sem revelar a receita

Duas jogadas complementares

Breakout da sessão dos EUA : o EA mede a estrutura numa janela de pré-abertura compacta e posiciona stops acolchoados fora dela. Se um lado aciona, o OCO remove o oposto.

Módulo do Máximo/Mínimo do dia anterior: canal opcional, governado de forma independente, que aproveita — em janelas temporais definidas — rompimentos acima do Máximo de ontem ou abaixo do Mínimo de ontem, com distância de segurança, filtros e limpeza próprios. Seletivo, não 24/7.

Quando entrar, quanto de buffer, quais suavizações e filtros? Essa lógica é proprietária, lacrada no executável: testável, não replicável.

Risco acima da fantasia de retorno

Daily Loss Guard : acompanha o pico de equity do dia. Se a queda atingir o seu limite, nenhuma nova ordem é aberta até a virada do dia. Sem exceções.

OCO : uma execução, uma direção, um risco.

Stops e alvos : ATR, Range ou fixo — definidos formalmente , nunca “no feeling”.

BE/Trailing : opcionais, porém determinísticos .

Nunca: grid, martingale, média contra a tendência.

Execução com mentalidade de operador

Sensível a StopsLevel/FreezeLevel : distâncias e alinhamento à grade de ticks evitam “Invalid stops”.

Filtro de spread e checagem de margem : risco só quando o ambiente está apto.

Expiração inteligente : pendentes vencem de modo controlado (fim do dia ou tempo definido) — nada de correntes “Invalid expiration”.

Cleanup : limpeza de fim de dia, remoção via OCO, proteção contra duplas colocações.

Uma operação por dia (opcional): para disciplina diária estrita.

Visão operacional — nada de firulas

O dashboard mostra o que importa: sessão/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modo de risco, pendentes com tempo restante, posição + PnL, status e DD do dia. Claro, minimalista, profissional.

Um dia de trading com o ICONIC — como o EA “pensa”

PREP — Antes da sessão não faz nada: checa spread, fluxo de ticks e limites do sistema. Espera.

MEASURE — Dentro da janela mede Máximo/Mínimo e parâmetros de estrutura. Sem adivinhar notícias, sem se antecipar.

DEPLOY — Após o término da janela, coloca stops acolchoados, anexa SL/TP de forma formal e ativa OCO. Se o módulo H/L estiver ativo, ele opera em paralelo sob suas próprias regras e horários.

MANAGE — BE/Trailing pelas regras. Ao atingir o limite diário, o EA encerra a tomada de risco do dia.

Isto é repetição com plano, não trading de esperança.

Para quem é

Ideal para

Traders que querem capturar a dinâmica do NAS100 na abertura dos EUA de forma estruturada , sem queimar o dia em microdecisões.

Construtores/empreendedores que preferem performance de processo à anedota pontual.

Pensadores de sistemas que veem estratégia como linha de produto, não como aposta.

Não é para

Adeptos de martingale/grid/média no prejuízo.

“Caçadores de notícias”.

Buscadores do “grande trade” que enxergam o guarda diário como estraga-prazer.

Resumo de funcionalidades

Breakout de sessão no NAS100 + módulo opcional do Máximo/Mínimo do dia anterior

SL/TP por ATR, Range ou Fix; OCO obrigatório

Daily Loss Guard bloqueia novas ordens após atingir o DD do dia

Teto de spread, checagem de margem, sensibilidade a StopsLevel/Freeze

Expiração inteligente e limpeza de fim de dia

BE e trailing opcionais

Opção de uma operação por dia

GUI minimalista e clara

Nunca: grid, martingale, média no prejuízo

Onboarding — comece limpo em 7 dias

Dias 1–2: Demo / ajuste ao broker

Anexe ao NAS100 (US100/USTEC) no M5. Configure a janela de sessão segundo a hora do servidor. Escolha um limite diário conservador. Sem intervenções manuais.

Dias 3–4: Verificação das regras

No journal, valide remoções OCO, expiração segura e anexação de SL/TP. Ajuste o teto de spread à realidade do seu broker.

Dias 5–6: Real pequeno

Lote mínimo ou risco percentual baixo. Nada de “resgates” manuais. Respeite o guarda diário — é o seu seguro.

Dia 7: Escalonamento em etapas

Se o comportamento do real espelhar a demo, aumente o risco com cautela. Escalone processos, não humor.

FAQ

Quantas operações por dia?

Seletivo — em média 0–2. Qualidade > quantidade.

Qual timeframe no gráfico?

O EA mede internamente (p.ex., M5 para range); o TF do gráfico serve principalmente à GUI.

Funciona noutros índices?

O motor é genérico, mas o melhor product-market fit está no NAS100. Outros símbolos: comece pela demo.

Como ajusto o risco?

Com lotes fixos ou % sobre a equity. Comece conservador e escale por níveis.

Por que não grid/martingale?

Porque isso não é gestão de risco — é adiamento do risco. O ICONIC prioriza proteção do capital.

Argumentos de venda que importam

Repetibilidade em vez de “mês milagre”. A curva é sustentada por vários períodos; menor dependência de fases “de sorte”.

Disciplina = sobrevivência. O Daily Loss Guard corta os dias caóticos; menos jornadas de drama, muito mais meses de capital.

Execução de operador. Distâncias conscientes do broker, alinhamento a ticks, expiração limpa, OCO sem brechas.

Duas fontes de momentum. Núcleo no breakout da sessão + companheiro H/L do dia anterior — mais amplitude , não mais ruído.

Sem vazamento da planta. Você recebe o resultado, não a receita — sua vantagem continua sendo sua.

Aviso honesto de risco

Negociar índices/CFDs envolve alto risco. Resultados passados e backtests não garantem o futuro. A execução real depende do broker, liquidez, latência e slippage. Este EA fornece um arcabouço; disciplina, tamanho de posição e gestão de expectativas são sua responsabilidade. Negocie apenas com capital que você pode perder.

Seu próximo passo

Baixe a demo — teste o ICONIC BREAKOUT PRO no NAS100, configure a janela de sessão e ative o guarda diário. Observe o comportamento — posicionamento de ordens, OCO, SL/TP e expiração no journal. Vá ao real com pouco — risco conservador; colete 2–4 semanas de dados. Escalone com método — quando o comportamento estiver estável, aumente o risco passo a passo.

O ICONIC BREAKOUT PRO não é um evento — é um produto.

Repetição sob regras — essa é a ideia.

TELEGRAM

https://t.me/iconicsolutions_official



