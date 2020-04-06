Iconic Breakout Pro
ICONIC BREAKOUT PRO
EA de Breakout do NAS100 na sessão dos EUA — agora também com operações no Máximo/Mínimo do dia anterior
Disciplina em vez de drama. Primeiro o capital.
A história por trás do ICONIC — feito para o dia que costuma apagar tudo
Qualquer estratégia soa convincente enquanto o mercado está ordenado. Mas existe aquele dia: a liquidez salta, o spread abre, a execução escorrega e as pessoas começam a entortar regras. Para muitos sistemas, esse dia é o começo do fim: um outlier, depois uma cascata — e então silêncio.
O ICONIC BREAKOUT PRO nasceu para impedir exatamente isso. Não é um EA de “ideias”, e sim um sistema operacional para uma situação de mercado repetível: a dinâmica do NAS100 ao redor da abertura dos EUA, reforçada por uma segunda fonte de momentum, deliberadamente independente: o breakout acima do Máximo ou abaixo do Mínimo do dia anterior. O produto mede, espera, executa — e puxa o freio de segurança antes que a conta precise fazê-lo.
Duas frases guiam cada linha de código:
Vantagem sem arcabouço de risco é cassino.
Execução sem proteção é teatro.
Nada de grid, martingale ou “média no prejuízo”. O ICONIC é um motor de negociação baseado em regras: janela de medição clara, ordens stop de compra/venda acolchoadas fora da estrutura, SL/TP inegociáveis, cancelamento OCO, e um limite diário de perda. Quem quer especular no “Dia X” encontra entretenimento em outro lugar. Quem quer construir capital encontra aqui estrutura.
O que os números sinalizam (caráter de backtest)
Trecho de backtest de longo prazo no NAS100 (qualidade de ticks 99%, 2020-09 a 2025-09, 1 símbolo):
Profit Factor: ~2,28
Operações: ~1.837
Taxa de acerto: ~75%
Expectancy por trade: ~2.291
Máx. drawdown intradiário de equity: ~16–17%
Drawdowns relativos no horizonte mais longo: faixa de 20–30%
Maior sequência de perdas: 5
MFE/MAE: regressão limpa e positiva — ganhos deixam correr, perdas ficam contidas.
Interpretação: a curva é sustentada de forma ampla — não há “mês milagre”, e sim contribuições consistentes semana a semana. A vantagem nasce de tempo + estrutura + disciplina, não de acrobacias de parâmetro.
Observação: backtests simulam execução. No real, spread, slippage e latência dependem do seu broker. Disciplina e gestão de expectativas continuam decisivas.
Por que o ICONIC funciona — sem revelar a receita
Duas jogadas complementares
Breakout da sessão dos EUA: o EA mede a estrutura numa janela de pré-abertura compacta e posiciona stops acolchoados fora dela. Se um lado aciona, o OCO remove o oposto.
-
Módulo do Máximo/Mínimo do dia anterior: canal opcional, governado de forma independente, que aproveita — em janelas temporais definidas — rompimentos acima do Máximo de ontem ou abaixo do Mínimo de ontem, com distância de segurança, filtros e limpeza próprios. Seletivo, não 24/7.
Quando entrar, quanto de buffer, quais suavizações e filtros? Essa lógica é proprietária, lacrada no executável: testável, não replicável.
Risco acima da fantasia de retorno
Daily Loss Guard: acompanha o pico de equity do dia. Se a queda atingir o seu limite, nenhuma nova ordem é aberta até a virada do dia. Sem exceções.
OCO: uma execução, uma direção, um risco.
Stops e alvos: ATR, Range ou fixo — definidos formalmente, nunca “no feeling”.
BE/Trailing: opcionais, porém determinísticos.
Nunca: grid, martingale, média contra a tendência.
Execução com mentalidade de operador
Sensível a StopsLevel/FreezeLevel: distâncias e alinhamento à grade de ticks evitam “Invalid stops”.
Filtro de spread e checagem de margem: risco só quando o ambiente está apto.
Expiração inteligente: pendentes vencem de modo controlado (fim do dia ou tempo definido) — nada de correntes “Invalid expiration”.
Cleanup: limpeza de fim de dia, remoção via OCO, proteção contra duplas colocações.
Uma operação por dia (opcional): para disciplina diária estrita.
Visão operacional — nada de firulas
O dashboard mostra o que importa: sessão/TF, Range H/L/Δ, ATR, spread, modo de risco, pendentes com tempo restante, posição + PnL, status e DD do dia. Claro, minimalista, profissional.
Um dia de trading com o ICONIC — como o EA “pensa”
PREP — Antes da sessão não faz nada: checa spread, fluxo de ticks e limites do sistema. Espera.
MEASURE — Dentro da janela mede Máximo/Mínimo e parâmetros de estrutura. Sem adivinhar notícias, sem se antecipar.
DEPLOY — Após o término da janela, coloca stops acolchoados, anexa SL/TP de forma formal e ativa OCO. Se o módulo H/L estiver ativo, ele opera em paralelo sob suas próprias regras e horários.
MANAGE — BE/Trailing pelas regras. Ao atingir o limite diário, o EA encerra a tomada de risco do dia.
Isto é repetição com plano, não trading de esperança.
Para quem é
Ideal para
Traders que querem capturar a dinâmica do NAS100 na abertura dos EUA de forma estruturada, sem queimar o dia em microdecisões.
-
-
Não é para
-
Adeptos de martingale/grid/média no prejuízo.
-
“Caçadores de notícias”.
-
Buscadores do “grande trade” que enxergam o guarda diário como estraga-prazer.
Resumo de funcionalidades
Breakout de sessão no NAS100 + módulo opcional do Máximo/Mínimo do dia anterior
-
-
-
-
-
-
-
-
Nunca: grid, martingale, média no prejuízo
Onboarding — comece limpo em 7 dias
Dias 1–2: Demo / ajuste ao broker
Anexe ao NAS100 (US100/USTEC) no M5. Configure a janela de sessão segundo a hora do servidor. Escolha um limite diário conservador. Sem intervenções manuais.
Dias 3–4: Verificação das regras
No journal, valide remoções OCO, expiração segura e anexação de SL/TP. Ajuste o teto de spread à realidade do seu broker.
Dias 5–6: Real pequeno
Lote mínimo ou risco percentual baixo. Nada de “resgates” manuais. Respeite o guarda diário — é o seu seguro.
Dia 7: Escalonamento em etapas
Se o comportamento do real espelhar a demo, aumente o risco com cautela. Escalone processos, não humor.
FAQ
Quantas operações por dia?
Seletivo — em média 0–2. Qualidade > quantidade.
Qual timeframe no gráfico?
O EA mede internamente (p.ex., M5 para range); o TF do gráfico serve principalmente à GUI.
Funciona noutros índices?
O motor é genérico, mas o melhor product-market fit está no NAS100. Outros símbolos: comece pela demo.
Como ajusto o risco?
Com lotes fixos ou % sobre a equity. Comece conservador e escale por níveis.
Por que não grid/martingale?
Porque isso não é gestão de risco — é adiamento do risco. O ICONIC prioriza proteção do capital.
Argumentos de venda que importam
Repetibilidade em vez de “mês milagre”. A curva é sustentada por vários períodos; menor dependência de fases “de sorte”.
Disciplina = sobrevivência. O Daily Loss Guard corta os dias caóticos; menos jornadas de drama, muito mais meses de capital.
Execução de operador. Distâncias conscientes do broker, alinhamento a ticks, expiração limpa, OCO sem brechas.
Duas fontes de momentum. Núcleo no breakout da sessão + companheiro H/L do dia anterior — mais amplitude, não mais ruído.
Sem vazamento da planta. Você recebe o resultado, não a receita — sua vantagem continua sendo sua.
Aviso honesto de risco
Negociar índices/CFDs envolve alto risco. Resultados passados e backtests não garantem o futuro. A execução real depende do broker, liquidez, latência e slippage. Este EA fornece um arcabouço; disciplina, tamanho de posição e gestão de expectativas são sua responsabilidade. Negocie apenas com capital que você pode perder.
Seu próximo passo
Baixe a demo — teste o ICONIC BREAKOUT PRO no NAS100, configure a janela de sessão e ative o guarda diário.
Observe o comportamento — posicionamento de ordens, OCO, SL/TP e expiração no journal.
Vá ao real com pouco — risco conservador; colete 2–4 semanas de dados.
Escalone com método — quando o comportamento estiver estável, aumente o risco passo a passo.
O ICONIC BREAKOUT PRO não é um evento — é um produto.
Repetição sob regras — essa é a ideia.
