Iconic Trendline EMA Combi Push signals

ICONIC TRENDLINE für MetaTrader 5

Titel: ICONIC TRENDLINE: Fortschrittlicher Trend-Indikator mit MTF-Panel & Alerts

Kurzbeschreibung

Erkennen Sie Trends nicht länger zu spät und lassen Sie sich in Seitwärtsphasen nicht von Fehlsignalen täuschen. ICONIC TRENDLINE für MT5 kombiniert intelligente EMA-Logik mit der ADX-Stärke, um klare, frühe und gefilterte Trendsignale zu liefern. Mit dynamischer Trendlinie, Multi-Timeframe-Dashboard und sofortigen Push-Benachrichtigungen traden Sie selbstbewusster und präziser als je zuvor.

Hauptfunktionen des Indikators

Dynamische, farbwechselnde Trendlinie

Eine klare Linie auf dem Chart, die je nach Trendrichtung die Farbe wechselt:

  • Blau: Bestätigter Aufwärtstrend.

  • Rot: Bestätigter Abwärtstrend.

In neutralen Marktphasen behält die Linie ihre vorherige Farbe, um unnötige, verwirrende Farbwechsel (Whipsaws) zu vermeiden.

Intelligente Trendfilterung mit ADX

Das Herzstück des Indikators! Ein Trend wird nur signalisiert, wenn die EMAs (9, 21, 50) korrekt ausgerichtet sind und der ADX eine Mindeststärke anzeigt (Standard > 20). So werden schwache Phasen und Seitwärtsmärkte — die Quelle der meisten Fehlsignale — effektiv ausgefiltert.

Multi-Timeframe (MTF) GUI-Panel

Schneller Überblick über das Big Picture: Ein aufgeräumtes, professionelles Panel auf der rechten Chartseite zeigt den aktuellen Trend (Bullish, Bearish, Neutral) für:

  • M15

  • H1

  • H4

  • D1

So richten Sie Ihre Trades mühelos an höheren Zeitrahmen aus.

Sofortige Push-Benachrichtigungen bei Trendwechseln

Verpassen Sie keine bedeutende Marktbewegung: Aktivieren Sie Push-Alerts, um sofort eine Nachricht aufs Smartphone zu erhalten, sobald ein Trendwechsel auf Schlusskursbasis bestätigt ist.

Die Logik hinter ICONIC TRENDLINE

  • Trenderkennung:
    Bullisch, wenn EMA 9 > EMA 21 > EMA 50.
    Bärisch, wenn EMA 9 < EMA 21 < EMA 50.

  • Stärkebestätigung:
    Ein Trend wird visuell nur angezeigt, wenn der ADX über dem definierten Schwellenwert liegt. Das ist Ihr wichtigster Schutz gegen „zerhackte“ Märkte.

  • Visuelle Klarheit:
    Die Trendlinie folgt der schnellsten EMA (Periode 9) für optimale Reaktionsfähigkeit und färbt sich gemäß dem bestätigten Trend.

Durch den Fokus auf schnelle EMAs plus ADX-Filter ist der Indikator deutlich sensibler als traditionelle Ansätze, die auf langsame EMAs (100/200) warten — Ihr Zeitvorteil im Entry.

Vollständig anpassbare Einstellungen

  • ema_lengths (1–5): Perioden der fünf exponentiellen gleitenden Durchschnitte.

  • ADX_Period (Standard: 14): Berechnungsperiode des ADX.

  • ADX_Threshold (Standard: 20.0): Ihr stärkster Filter! Erhöhen (z. B. auf 25) für nur sehr starke Trends oder senken für höhere Sensitivität.

  • EnablePushNotifications (Standard: true): Push-Benachrichtigungen per Klick ein/aus.

Warum ICONIC TRENDLINE?

  • Frühere Trenderkennung: Steigen Sie früher in neue Bewegungen ein.

  • Weniger Fehlsignale: ADX schützt Ihr Kapital in Seitwärtsphasen.

  • Kompletter Marktüberblick: MTF-Panel spart wertvolle Zeit.

  • Aufgeräumter Chart: Keine Überfrachtung — nur Essentials.

  • Immer informiert: Mobile Alerts halten Sie handlungsfähig — überall.

ICONIC TRENDLINE ist das ideale Werkzeug für Trend-Trader, Scalper und Swing-Trader, die eine verlässliche und umfassende Marktdynamik-Analyse benötigen.

Laden Sie ICONIC TRENDLINE noch heute herunter und heben Sie Ihr Trading aufs nächste Level!

Disclaimer

Der Handel mit Devisen, Aktien und anderen Finanzinstrumenten ist mit hohem Risiko verbunden und nicht für alle Anleger geeignet. Der Indikator ist ein Analyse-Hilfsmittel und garantiert keine Gewinne. Nutzen Sie ihn stets in Verbindung mit einer soliden Handelsstrategie und angemessenem Risikomanagement.


Auswahl:
Findolin
1900
Findolin 2025.07.17 10:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Maurice Prang
2380
Antwort vom Entwickler Maurice Prang 2025.07.17 14:45
Thank you!
Antwort auf eine Rezension