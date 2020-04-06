Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
EA de Breakout del NAS100 en la sesión de EE. UU. — ahora también con plays del Máximo/Mínimo del día anterior
Disciplina en lugar de drama. El capital primero.

La historia de ICONIC: construido para el día que suele arrasar con todo
Cualquier estrategia suena convincente mientras el mercado está ordenado. Pero una vez al año la liquidez salta, el spread se abre, la ejecución patina y la gente empieza a doblar reglas. Para muchos sistemas, ese día es el principio del fin: un outlier, luego una cascada y después silencio.

ICONIC BREAKOUT PRO nació para impedir exactamente eso. No como un EA de “ideas”, sino como un sistema operativo para una situación de mercado repetible: la dinámica del NAS100 alrededor de la apertura de EE. UU., reforzada con una segunda fuente de momentum deliberadamente independiente: el breakout por encima del máximo o por debajo del mínimo del día anterior. El producto mide, espera, ejecuta y tira del cordón de seguridad antes de que tenga que hacerlo tu cuenta.

Dos frases son los raíles de cada línea de código:

Ventaja sin marco de riesgo es casino.
Ejecución sin protección es teatro.

Nada de grid, martingala ni promediar en pérdida. ICONIC es un motor de trading basado en reglas: ventana de medición clara, órdenes stop de compra/venta acolchadas fuera de la estructura, SL/TP no negociables, cancelación OCO y tope de pérdida diaria. Quien quiera especular el Día X, encontrará entretenimiento en otro sitio. Quien quiera construir capital, aquí encuentra estructura.

Lo que señalan los números (carácter de backtest)
Extracto de un backtest de largo plazo en NAS100 (calidad de ticks 99 %, 2020-09 a 2025-09, 1 símbolo):

  • Profit Factor aprox. 2.28

  • Operaciones aprox. 1.837

  • Tasa de acierto aprox. 75 %

  • Expectancy por trade aprox. 2.291

  • Máx. drawdown intradía de equity aprox. 16–17 %

  • Drawdowns relativos a largo plazo en el rango 20–30 %

  • Racha máxima de pérdidas: 5

  • MFE/MAE: regresión limpia y positiva — los ganadores corren, las pérdidas se contienen.

Interpretación: la curva se sostiene de forma amplia — no hay “mes milagro”, sino aportes constantes semana a semana. La ventaja nace de tiempo + estructura + disciplina, no de acrobacias de parámetros.

Nota: un backtest simula la ejecución. En real, el resultado depende del spread, el deslizamiento (slippage) y la latencia de tu bróker. La disciplina y la gestión de expectativas siguen siendo decisivas.

Por qué ICONIC funciona — sin revelar la receta

Dos jugadas complementarias

  • Breakout de sesión EE. UU. El EA mide la estructura dentro de una ventana de pre-apertura compacta y coloca stops acolchados por fuera. Si se activa un lado, OCO elimina el otro.

  • Módulo del Máximo/Mínimo del día anterior. Canal opcional y gobernado por separado que, en ventanas temporales definidas, explota rupturas por encima del máximo de ayer o por debajo del mínimo — con distancia de seguridad, filtros y limpieza propios. Selectivo, no 24/7.

¿Cuándo, cuánto buffer, qué suavizados y qué filtros? Esa lógica es propietaria y sellada en el ejecutable: testeable, no replicable.

Marco de riesgo por delante de la fantasía de retorno

  • Daily Loss Guard: el EA sigue el máximo de equity del día. Si la caída alcanza tu umbral, no se abren nuevas órdenes hasta el cambio de día. Sin excepciones.

  • OCO: una ejecución, una dirección, un riesgo.

  • Stops y objetivos: ATR, rango o fijo, definidos formalmente — no a ojo.

  • BE/Trailing: opcionales, pero deterministas.

  • Nunca: grid, martingala, promediar en pérdida.

Ejecución con mentalidad de operador

  • Sensible a StopsLevel/FreezeLevel: distancias y ajuste a la rejilla de ticks evitan “Invalid stops”.

  • Filtro de spread y chequeo de margen: solo se asume riesgo si el entorno es apto.

  • Expiración inteligente: las pendientes vencen de forma controlada (fin de día o tiempo definido) — sin cadenas de “Invalid expiration”.

  • Cleanup: limpieza fin de día, borrado OCO y protección contra dobles colocaciones.

  • Opción una operación por día para disciplina estricta.

Vista operativa — no juguetes
El panel muestra lo que importa: sesión/TF, rango H/L/Δ, ATR, spread, modo de riesgo, pendientes con tiempo restante, posición + PnL, estado y DD del día. Claro, minimalista, profesional.

Un día de trading con ICONIC — cómo “piensa” el EA

  • PREP — Antes de la sesión no hace nada: comprueba spread, flujo de ticks y límites del sistema. Espera.

  • MEASURE — Dentro de la ventana mide Máximo/Mínimo y parámetros de estructura. Sin adivinar noticias, sin adelantarse.

  • DEPLOY — Tras cerrar la ventana coloca stops acolchados, adjunta SL/TP formalmente y activa OCO. Si el módulo H/L está activo, opera además según sus tiempos y reglas.

  • MANAGE — BE/Trailing por reglas. Si se alcanza el límite diario, termina la toma de riesgo del día.

Esto es repetición con plan, no trading de esperanza.

Para quién es

Ideal para

  • Traders que quieren capturar la dinámica del NAS100 en la apertura de EE. UU. de forma estructurada sin quemar el día en micro-decisiones.

  • Constructores/empresarios que prefieren la performance del proceso a la anécdota puntual.

  • Pensadores de sistemas que ven la estrategia como línea de producto, no como apuesta.

No es para

  • Partidarios de martingala/grid/promediar en contra.

  • “Cazadores de noticias”.

  • Buscadores de “la gran operación” que ven el guardián diario como un cortarrollos.

Resumen de funciones

  • Breakout de sesión NAS100 + módulo opcional de Máximo/Mínimo del día anterior

  • SL/TP por ATR, rango o fijo; OCO obligatorio

  • Daily Loss Guard bloquea nuevas órdenes tras el DD diario

  • Límite de spread, chequeo de margen, sensibilidad a StopsLevel/Freeze

  • Expiración inteligente y limpieza fin de día

  • BE y trailing opcionales

  • Opción de una operación por día

  • GUI minimalista y clara

  • Nunca: grid, martingala, promediar en pérdida

Onboarding — arranque limpio en 7 días

Días 1–2: Demo / ajuste al bróker
Adjunta a NAS100 (US100/USTEC) en M5. Configura la ventana de sesión según hora del servidor. Elige un guardián diario conservador. Sin intervenciones manuales.

Días 3–4: Verificación de reglas
En el journal verifica borrados OCO, expiración segura y adjunte de SL/TP. Ajusta el cap de spread a la realidad de tu bróker.

Días 5–6: Pequeño en real
Lote mínimo o riesgo porcentual bajo. Nada de “rescates” manuales. Respeta el guardián diario — es tu seguro.

Día 7: Escala por etapas
Si el comportamiento en real replica la demo, eleva el riesgo con cautela. Escala procesos, no estado de ánimo.

FAQ

¿Cuántas operaciones al día?
Selectivo — de media 0–2. Calidad > cantidad.

¿Qué timeframe en el gráfico?
El EA mide internamente (p. ej., M5 para rango); el TF del gráfico es sobre todo para la GUI.

¿Funciona en otros índices?
El motor es genérico, pero el mejor product-market fit está en NAS100. Otros símbolos, primero en demo.

¿Cómo ajusto el riesgo?
Con lotes fijos o % sobre equity. Empieza conservador y escala por niveles.

¿Por qué no grid/martingala?
Porque no es gestión del riesgo, sino posponerlo. ICONIC prioriza la protección del capital.

Argumentos de venta que importan

  • Repetibilidad frente a meses “milagro”. La curva la sostienen múltiples periodos; menor dependencia de fases “afortunadas”.

  • Disciplina = supervivencia. El Daily Loss Guard recorta los días caóticos; menos jornadas malas, muchos más meses de capital.

  • Ejecución de operador. Distancias conscientes del bróker, ajuste a ticks, expiración limpia, OCO sin resquicios.

  • Dos fuentes de momentum. Núcleo de breakout de sesión + compañero H/L del día anterior — más amplitud, no más ruido.

  • Sin fuga del plano. Obtienes el resultado, no la receta — tu ventaja sigue siendo tu ventaja.

Aviso honesto de riesgos
Operar índices/CFD conlleva alto riesgo. Resultados pasados y backtests no garantizan el futuro. La ejecución real depende del bróker, la liquidez, la latencia y el slippage. Este EA aporta un marco; la disciplina, el tamaño de posición y la gestión de expectativas dependen de ti. Opera solo con capital que puedas permitirte perder.

Tu siguiente paso

  1. Inicia la demo — prueba ICONIC BREAKOUT PRO en NAS100, configura la ventana de sesión y activa el guardián diario.

  2. Observa el comportamiento — colocación de órdenes, OCO, SL/TP y expiración en el journal.

  3. Pasa a real pequeño — con riesgo conservador; recopila 2–4 semanas de datos.

  4. Escala con método — cuando el comportamiento sea estable, aumenta el riesgo paso a paso.

ICONIC BREAKOUT PRO no es un evento, es un producto.
Repetición bajo reglas — esa es la idea.

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


