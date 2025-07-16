Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen

ICONIC PULSE: Das Intelligente Handelssystem // Entschlüsseln Sie den Markt mit A++ Signal-Klassifizierung & Dual-Confirmation-Engine

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen Ihren Chart und anstelle von verwirrendem Chaos und widersprüchlichen Signalen sehen Sie absolute Klarheit. Anstelle von Zweifel und dem Stress der Ungewissheit spüren Sie das Vertrauen, das aus datengestützten, objektiven Entscheidungen entsteht.

Das ist die Realität mit ICONIC PULSE.

Wir haben dieses System nicht als einen weiteren Indikator entwickelt. Wir haben es als Ihren persönlichen Quant-Analysten und strategischen Berater konzipiert, der 24/7 für Sie arbeitet. ICONIC PULSE ist der Dirigent, der das Orchester der Marktdaten für Sie leitet und aus Lärm eine klare, handelbare Symphonie erschafft. Er ist für den ernsthaften Trader gebaut, der aufhört zu raten und anfängt, systematisch zu gewinnen.

 Die Philosophie: Konfluenz ist König

Die Kernphilosophie von ICONIC PULSE ist einfach, aber extrem wirkungsvoll: Ein Trade ohne mehrfache Bestätigung ist reines Glücksspiel.

Deshalb baut das System auf einer unerschütterlichen Dual-Confirmation-Engine auf. Jeder einzelne Aspekt ist darauf ausgelegt, Beweise zu sammeln und eine wasserdichte Argumentation für jedes Handelssignal aufzubauen, bevor es überhaupt auf Ihrem Bildschirm erscheint.

Phase 1: Der Gatekeeper – Der Übergeordnete Trend-Filter

Bevor wir überhaupt über einen Einstieg nachdenken, beantwortet PULSE die wichtigste aller Fragen: "Auf welcher Seite des Marktes stehen die großen Institutionen?"

  • Was es tut: Das System scannt fünf Schlüssel-Zeitebenen (M5, M15, H1, H4, D1) und bewertet den Gesundheitszustand des Trends mit einer bewährten EMA-Kaskade und dem ADX als Stärkefilter.

  • Warum es entscheidend ist: Ein Trade gegen den übergeordneten Strom ist ein Kampf, den man selten gewinnt. Dieser Filter agiert als Ihr persönlicher "Gatekeeper". Er erteilt nur dann die Erlaubnis zur Signalsuche, wenn das Marktumfeld (der Trend-Score) eine ausreichend hohe Wahrscheinlichkeit für eine Bewegung in eine bestimmte Richtung aufweist. Er schützt Sie vor den gefährlichsten Fehlern im Trading.

Phase 2: Das Kraftwerk – Die "Titan"-Signal-Engine

Hat der Gatekeeper grünes Licht gegeben, zündet die eigentliche "Titan"-Engine. Dies ist ein hochpräzises Instrument, das den Puls des Marktes auf den entscheidenden Timeframes (H4 und M15) misst. Jede Komponente wurde sorgfältig ausgewählt, um eine spezifische Frage zu beantworten:

  1. Die EMA-Struktur (50, 150, 200) auf H4 – Das Fundament:

    • Zweck: Diese EMAs sind die klassischen Indikatoren für das langfristige institutionelle Sentiment. Sie fungieren als dynamische Zonen für Unterstützung und Widerstand, in denen "Smart Money" agiert. Wir prüfen, ob der Markt über oder unter diesem Fundament handelt.

  2. Das RSI-Momentum auf M15 – Die Beschleunigung:

    • Zweck: Der RSI misst die Geschwindigkeit und Stärke der Preisbewegung. Wir nutzen ihn auf dem M15-Chart, um frühzeitig aufkeimendes Momentum zu erkennen. Wir filtern gezielt den neutralen "Lärm" zwischen 45 und 55 heraus und konzentrieren uns nur auf die entscheidenden Zonen, die auf echte Kauf- oder Verkaufs-Power hindeuten.

  3. Der MACD-Crossover auf M15 – Die Bestätigung:

    • Zweck: Ein starkes RSI-Signal ist gut, aber ein vom MACD bestätigtes RSI-Signal ist besser. Der MACD agiert als sekundäre Bestätigung für die vom RSI erkannte Beschleunigung und signalisiert, dass sich ein neues Momentum-Muster etabliert.

  4. Die Volumen-Analyse – Dem Geld folgen:

    • Zweck: Ein signifikanter Anstieg des Tick-Volumens zeigt, dass große Marktteilnehmer mit Überzeugung handeln. PULSE erkennt diese Spikes und wertet sie als starkes Zeichen dafür, dass hinter einer Bewegung echtes Kapital und nicht nur Rauschen steckt.

  5. Die ATR-Expansion – Das Erwachen:

    • Zweck: Ein Anstieg der Average True Range (ATR) signalisiert, dass die Volatilität zunimmt. Der Markt "erwacht" aus einer Konsolidierung. Dies ist oft das letzte Puzzleteil, bevor eine starke, gerichtete Bewegung beginnt.

Ein Signal wird erst dann ausgelöst, wenn eine kritische Masse dieser Faktoren zusammenkommt und einen hohen Titan-Score ergibt.

 Die Signal-Klassifizierung: Von "Gut" zu "Unignorierbar"

Dies ist Ihr strategischer Vorteil. ICONIC PULSE wirft Ihnen nicht nur ein "BUY" oder "SELL" hin. Es klassifiziert die DNA jedes Signals, sodass Sie dessen strategische Bedeutung sofort erfassen:

  • A++ Signal (Der Game Changer): Der seltenste und potenteste Signaltyp. Er entsteht, wenn eine extrem starke "Titan"-Aktivierung exakt mit einem frischen Wechsel des übergeordneten Trends zusammenfällt. Dies sind die Momente, in denen neue, langanhaltende Trends geboren werden. Wenn Sie ein A++ Signal sehen, legen Sie alles andere beiseite und analysieren Sie es.

  • A+ Signal (Der High-Momentum Mover): Der Zug hat den Bahnhof vielleicht schon verlassen, aber dies ist der perfekte Moment, um mit voller Kraft aufzuspringen. Ein starkes "Titan"-Signal erscheint innerhalb eines bereits bestätigten, starken übergeordneten Trends. Ideal für kraftvolle Trendfortsetzungs-Trades.

  • B+ Signal (Der geduldige Jäger): Ein solides, valides Setup, bei dem alle Kriterien erfüllt sind, jedoch ohne die explosive Konfluenz der A-Klassen. Diese Signale erfordern oft eine zusätzliche Bestätigung durch Ihre eigene Analyse (z.B. eine wichtige Support/Resistance-Zone) und sind perfekt für den disziplinierten Trader.

  • C+ Signal (Der taktische Scalp): Die schnellsten Signale, die die Mindestkriterien erfüllen. Sie können auf kurzfristige "Impulse" im Markt hinweisen und sind am besten für erfahrene Scalper geeignet, die schnelle Gewinne in kleinen Bewegungen suchen.

 Ihr Workflow: Vom Chaos zur Meisterschaft in 4 Schritten

ICONIC PULSE ist mehr als ein Indikator; es ist ein Workflow. So meistern Sie das Dashboard:

  1. Der Kontext-Check (MTF Panel): Ihr erster Blick gilt immer der MTF-Übersicht. Welche Farbe dominiert? Handeln Sie im Einklang mit dem großen Geld.

  2. Der Signal-Check (Signal-Info): Ist ein Signal aktiv? Wenn ja, welche Klasse und welchen Score hat es? Ein A+ mit Score 85 ist eine andere Welt als ein C+ mit Score 48.

  3. Der Risiko-Check (SL/TP-Daten): Passen die vorgeschlagenen, volatilitätsbasierten SL/TP-Level zu Ihrem persönlichen Risiko- und Kontomanagement?

  4. Ihre finale Entscheidung: Sie sind der Kapitän. PULSE hat Ihnen die bestmögliche Seekarte, den Wetterbericht und die Motorenanalyse geliefert. Sie geben den finalen Befehl.

 Installation, Setup & Strategie-Integration

Installation & VPS

Die Installation ist kinderleicht via Drag & Drop aus dem "Market"-Tab Ihres Navigators. Um eine 24/7-Überwachung, sofortige Alarmierung ohne Ausfälle und eine stabile Performance (insbesondere bei Anbindung an einen EA) zu gewährleisten, ist ein VPS (Virtual Private Server) unerlässlich. Betrachten Sie es als die Versicherung für Ihr professionelles Trading-Setup.

Passen Sie das Gehirn an Ihren Stil an

  •  Der Wächter (Low Risk / Kapitalerhalt): InpMinSignalScore = 80 , InpMinTrendScore = 80 . Sie sind ein "Sniper". Sie warten geduldig, manchmal tagelang, auf das eine, perfekte A++ oder A+ Setup und ignorieren alles andere. Ihr Fokus liegt auf maximaler Qualität.

  •  Der Navigator (Moderate Risk / Balance): InpMinSignalScore = 60 , InpMinTrendScore = 60 . Sie sind der Pilot, der alle Instrumente nutzt. Sie bewerten alle Signalklassen, gewichten aber die A-Klasse-Signale stärker. Dies ist die empfohlene Allround-Einstellung.

  •  Der Jäger (High Risk / Frequenz): InpMinSignalScore = 45 , InpMinTrendScore = 40 . Sie nutzen PULSE als hochentwickelten Scanner, um jede potenzielle Bewegung zu finden. Sie verlassen sich auf Ihre Erfahrung, um die C+ und B+ Signale manuell zu filtern und die Spreu vom Weizen zu trennen.

Integration in Ihre bestehende Strategie

  • Als ultimatives Bestätigungs-Tool: Sie zeichnen Ihre Zonen und analysieren die Marktstruktur? Warten Sie, bis ein A+ oder A++ Signal von PULSE in Ihrer Zone erscheint, um den perfekten, konfluenten Einstieg zu erhalten.

  • Als primäre Signal-Engine: Nutzen Sie PULSE-Signale als Ihre primäre Einstiegsquelle und verwenden Sie Ihr Wissen, um zu entscheiden, welche Signale Sie handeln (z.B. nur A+ Signale nach einem Retracement).

  • Für objektives Trade-Management: Selbst wenn Sie nach Ihrer eigenen Methode einsteigen, können Sie die volatilitätsbasierten SL- und TP-Ziele von PULSE nutzen, um Ihr Trade-Management zu objektivieren und von Emotionen zu befreien.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

  • Auf welchen Märkten/Timeframes funktioniert es? Auf allen Märkten (Forex, Krypto, Indizes, Rohstoffe). Die Kernlogik ist für M15- bis H4-Charts optimiert, aber auf allen Timeframes anwendbar.

  • "Repaintet" der Indikator? Absolut nicht. Alle Signale und Berechnungen werden zum Schluss der Kerze ("on bar close") bestätigt und sind endgültig.

  • Benötige ich andere Indikatoren? Nein. ICONIC PULSE ist ein komplettes All-in-One-System.

  • Bieten Sie Support an? Ja. Bei Fragen oder Problemen stehe ich Ihnen über mein MQL5-Profil jederzeit zur Verfügung.

Wichtiger Hinweis: Ein mächtiges Werkzeug, kein Heiliger Gral

 Es ist ein Indikator, der datengesteuerte Handelsideen liefert.

 Es ist ein Assistent, der Ihnen Stunden an manueller Chartanalyse erspart.

 Es ist ein Filter, der Ihnen hilft, sich auf qualitativ hochwertige Setups zu konzentrieren.

 Es wird niemals eine fundierte, persönliche Handelsstrategie und ein angemessenes Risikomanagement ersetzen.

 Es ersetzt nicht das menschliche Urteilsvermögen. Die endgültige Entscheidung liegt immer bei Ihnen.

Hören Sie auf, im Nebel zu stochern. Fordern Sie Klarheit an. Fordern Sie ICONIC PULSE.

Risikohinweis: Der Handel mit Finanzinstrumenten birgt ein hohes Risiko und kann zum Verlust Ihres gesamten investierten Kapitals führen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzung dieses Indikators erfolgt auf eigenes Risiko.


Weitere Produkte dieses Autors
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC SMC INDICATOR - Ihr institutionelles Analyse-Toolkit Sind Sie es leid, stundenlang manuell nach hochwertigen SMC-Setups zu suchen, nur um am Ende unsicher zu sein, ob alle Kriterien erfüllt sind? Der ICONIC SMC Indicator ist die definitive All-in-One-Lösung für Trader, die nach den Konzepten von Smart Money (SMC) und ICT handeln. Dieses Werkzeug automatisiert die komplexesten und zeitaufwändigsten Aspekte der SMC-Analyse und liefert Ihnen objektive, datenbasierte Signale direkt auf Ihren
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC REVERSAL PATTERN - Die Konfluenz-Engine Ein professioneller Umkehr-Indikator, der nicht nur Muster erkennt, sondern die Qualität eines Setups mit einem intelligenten 0-100 Konfidenz-Score bewertet. Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu bewerten. Übersicht Haben Sie genug von Indikatoren, die Sie mit hunderten von schwachen und oft falschen Signalen bombardieren? Der ICONIC REVERSAL PATTERN wurde entwickelt, um dieses Problem an der Wurzel zu packen. Er basiert auf einem einzigen Prinz
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 „Handle nicht wie die Masse – handle wie eine Legende.“ Der ICONIC TITAN SIGNAL ist mehr als ein Indikator. Er ist dein persönlicher Mentor. Dein Scanner. Dein Signalgeber. Ein hybrides Meisterwerk aus Markterfahrung, mathematischer Logik und institutioneller Präzision – entwickelt für alle, die den Anspruch haben, nicht nur zu traden, sondern zu dominieren.  Was macht der ICONIC TITAN? Er filtert 24/7 das Marktchaos in den vier relevantesten Märkten der Welt: XAU
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
Experten
Handbuch – ICONIC 24H BREAKOUT EA Version 1.0 — ICONIC SOLUTIONS Kapitel 1: Einführung & Vision Der ICONIC 24H BREAKOUT EA ist ein vollautomatisierter Handelsroboter für MetaTrader 5 , der auf einem klaren, regelbasierten Prinzip aufbaut: Er platziert jeden Tag Pending Orders am Hoch und Tief der letzten 24 Stunden und verwaltet diese Positionen vollautomatisch mit intelligentem Risiko- und Trade-Management . Die Strategie basiert auf der Annahme, dass das Durchbrechen von 24h-Extremen oft zu Mo
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
Indikatoren
ICONIC TRENDLINE für MetaTrader 5 Titel: ICONIC TRENDLINE: Fortschrittlicher Trend-Indikator mit MTF-Panel & Alerts Kurzbeschreibung Erkennen Sie Trends nicht länger zu spät und lassen Sie sich in Seitwärtsphasen nicht von Fehlsignalen täuschen. ICONIC TRENDLINE für MT5 kombiniert intelligente EMA-Logik mit der ADX-Stärke , um klare , frühe und gefilterte Trendsignale zu liefern. Mit dynamischer Trendlinie , Multi-Timeframe-Dashboard und sofortigen Push-Benachrichtigungen traden Sie selbstbewuss
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
Indikatoren
Tiefgehende Analyse des Indikators „ICONIC TRENDLINE SIGNAL“ Der bereitgestellte MQL5-Code beschreibt einen fortgeschrittenen, vielschichtigen Trendfolge-Indikator für MetaTrader 5. Er geht weit über einfache Linienkreuzungen hinaus, indem er Trendstärke, Volatilität, Multi-Timeframe-Analyse und ein quantitatives Scoring-System zu einem ganzheitlichen Entscheidungs-Tool bündelt. 1. Kernstrategie und Logik Die Strategie des Indikators basiert auf einem robusten, mehrlagigen Logikrahmen, um Trend-
Iconic Breakout Pro
Maurice Prang
Experten
ICONIC BREAKOUT PRO NAS100 Session Breakout EA — jetzt auch mit Vor-Tages-Hoch/-Tief-Plays Disziplin statt Drama. Kapital zuerst. Die Idee hinter ICONIC – gebaut für den Tag, der sonst alles auslöscht Solange der Markt geordnet läuft, wirkt fast jede Strategie plausibel. Doch es gibt diesen einen Tag: Liquidität springt, der Spread geht auf, Ausführungen rutschen – und Menschen beginnen, Regeln zu beugen. Für viele Systeme ist das der Anfang vom Ende: ein Ausreißer, dann eine Kaskade. ICONIC B
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
Experten
ICONIC BREAKOUT PRO 2 Der NAS100-Breakout-EA für Trader, die genug von Zufall haben – und endlich Prozesse wollen, die halten. Stell dir vor, du öffnest deinen Terminal am Nachmittag – und statt planloser Klickerei liegt da bereits eine klare Routine: ein präzises Zeitfenster, zwei saubere Szenarien, ein unaufgeregtes Risikomanagement, ein Interface, das dir nur das anzeigt, was wirklich zählt. Kein Rätselraten, keine FOMO-Impulse, keine Eskalation nach drei Kerzen. Nur disziplinierte, wiederhol
Auswahl:
Craig1984
87
Craig1984 2025.09.05 23:19 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Maurice Prang
2380
Antwort vom Entwickler Maurice Prang 2025.09.05 23:20
Thanks bro, happy profits 💲💲💲
Antwort auf eine Rezension