EA для пробоя NAS100 в сессию США — теперь также с отработкой пробоя максимумов/минимумов предыдущего дня

Дисциплина вместо драмы. Капитал прежде всего.

История ICONIC — создан для того дня, который обычно «обнуляет» счёт

Любая стратегия звучит убедительно, пока рынок ведёт себя спокойно. Но раз в год ликвидность «прыгает», спреды расширяются, исполнение «плывёт», и люди начинают сгибать правила. Для многих систем этот день — начало конца: один выброс, затем каскад, затем тишина.

ICONIC BREAKOUT PRO создан, чтобы такое не случалось. Это не «EA-идея», а операционная система под повторяемую рыночную ситуацию: динамика NAS100 вокруг открытия США — дополненная второй, сознательно независимой источником импульса: пробоем выше максимума или ниже минимума вчерашнего дня. Продукт измеряет, ждёт, действует — и дёргает за страховочный трос раньше, чем это придётся делать вашему счёту.

Две фразы — направляющие для каждой строки кода:

Преимущество без рамок риска — это казино.

Исполнение без защиты — это театр.

Никаких сеток, мартингейла, усреднения в минус. ICONIC — это регламентированный торговый двигатель: чётко заданное окно измерения, буферные buy/sell-стопы за пределами структуры, непреложные стопы/таргеты, OCO-отмена, дневной лимит убытка. Хотите «поиграть» в День X — есть другие места. Хотите наращивать капитал — здесь есть структура.

Что показывают цифры (характеристика бэктеста)

Фрагмент длительного бэктеста по NAS100 (99% тик-качество, 2020-09 — 2025-09, 1 символ):

Profit Factor около 2.28

Сделок около 1 837

Доля прибыльных около 75%

Ожидание на сделку около 2 291

Максимальная внутридневная просадка по equity около 16–17%

Относительные просадки на длинной дистанции — в диапазоне 20–30%

Максимальная серия убыточных: 5

MFE/MAE: чистая положительная регрессия — профиты тянутся, убытки ограничены.

Интерпретация: Кривая растёт широким фронтом — не «чудо-месяц», а стабильные вклады неделя за неделей. Источник преимущества виден: время + структура + дисциплина, а не цирк с параметрами.

Важно: бэктест — это симуляция исполнения. На реале результаты зависят от спреда, проскальзывания и задержек вашего брокера. Дисциплина и ожидания решают всё.

Почему ICONIC работает — не раскрывая рецепта

Два дополняющих приёма

Пробой сессии США. В узком пре-опен-окне советник измеряет структуру и выставляет подушечные стоп-ордера за её пределами. Сработала одна сторона — OCO удаляет вторую.

Модуль High/Low предыдущего дня. Необязательный, управляемый отдельно блок, который в ограниченные по времени окна отрабатывает прорывы выше вчерашнего максимума или ниже минимума — опять же с буфером, фильтрами и собственным клинапом. Селективно, не 24/7.

Когда, насколько далеко, какие сглаживания и фильтры — это проприетарная логика, «запаянная» в исполняемый файл. Она протестирована, но не воспроизводима.

Рамка риска важнее мечт о доходности

Daily Loss Guard. Советник отслеживает дневной максимум equity. Как только просадка достигает вашего порога, новые ордера в этот день не открываются . Без исключений.

OCO. Один вход — одно направление — один риск.

SL/TP: по ATR, диапазону или фиксированные — выставляются формально, а не «на глаз».

BE/Trailing: опционально, но детерминированно.

Никогда: сетка/мартин/усреднение вниз.

Исполнение уровня оператора

Учёт StopsLevel/Freeze : расстояния и «прилипание» к тиковой сетке предотвращают «Invalid stops».

Фильтр спреда и проверка маржи : риск берётся только при нормальных условиях.

Умная экспирация : отложки контролируемо истекают (до конца дня или по таймеру) — никаких цепочек ошибок «Invalid expiration».

Cleanup : EoD-очистка, OCO-удаление, защита от двойных постановок.

Опция одна сделка в день — для строгой дневной дисциплины.

Рабочая панель — без игрушек

Дэшборд показывает только важное: сессию/ТФ, Range H/L/Δ, ATR, спред, режим риска, отложки с оставшимся временем, позицию и PnL, статус и дневную просадку. Чётко, минимально, профессионально.

Один торговый день с ICONIC — как «думает» EA

PREP. До сессии ничего не делает. Проверяет спред, тик-поток, системные лимиты — ждёт.

MEASURE. В окне измерения определяет High/Low и структурные параметры. Никаких угадываний новостей, никакого «забегания вперёд».

DEPLOY. После окна ставит буферные стопы, формально прикрепляет SL/TP, включает OCO. Если активен модуль H/L, он работает дополнительно — по своим временам и правилам.

MANAGE. По правилам переводит в безубыток/трейлит. Дневной лимит достигнут — приём риска на сегодня завершён.

Это повторение по плану. А не торговля надеждой.

Для кого

Подходит

Трейдерам, которые хотят структурно ловить динамику NAS100 в сессию США — без микроменеджмента целого дня.

Созидателям, предпочитающим производительность процесса единичным сенсациям.

Системным мыслителям, видящим в стратегии продуктовую линию, а не ставку.

Не подходит

Любителям мартингейла/сеток/усреднения.

Азартной торговле на новостях.

Искателям «одной большой сделки», которых раздражают дневные ограничители.

Краткий обзор функций

Пробой сессии NAS100 + опциональный модуль High/Low предыдущего дня

SL/TP по ATR/Range/Fixed; OCO в обязательном порядке

Daily Loss Guard блокирует новые сделки после дневной просадки

Ограничение спреда, проверка маржи, учёт StopsLevel/Freeze

Умная экспирация и очистка в конце дня

Опционально BE и трейлинг

Опция «одна сделка в день»

Минималистичная понятная GUI

Никогда: сетка, мартингейл, усреднение вниз

Онбординг — запуститесь «чисто» за 7 дней

День 1–2: Демо / настройка под брокера

Подключите NAS100 (US100/USTEC) на M5. Задайте окно сессии под серверное время. Выберите консервативный дневной лимит. Без вмешательств.

День 3–4: Проверка правил

В журнале проверьте OCO-удаления, корректную экспирацию, постановку SL/TP. Подстройте порог спреда под реальность вашего брокера.

День 5–6: Небольшой реал

Мини-лот или небольшой риск в процентах. Никаких «ручных спасений». Соблюдайте дневной ограничитель — это страховка, за которую вы платите.

День 7: Масштабирование ступенями

Если поведение на реале совпало с демо — аккуратно повышайте риск. Масштабируйте процессы, а не настроение.

FAQ

Сколько сделок в день?

Селективно — в среднем 0–2. Качество важнее количества.

Какой таймфрейм графика?

Внутренние измерения (например, M5 для диапазона); таймфрейм графика — в основном для GUI.

Работает на других индексах?

Двигатель универсальный, но лучший product-market fit — NAS100. Другие символы — экспериментируйте на демо.

Как менять риск?

Фиксированный лот или риск в процентах. Начинайте консервативно, увеличивайте по ступеням.

Почему без сетки/мартина?

Потому что это не риск-менеджмент, а перенос риска в будущее. ICONIC — это приоритет защиты капитала.

Аргументы, которые решают

Повторяемость вместо чудо-месяцев. Кривую тянут многие участки времени — меньше зависимость от «фазы удачи».

Дисциплина = выживаемость. Daily Loss Guard вырезает хаотичные дни — меньше плохих дней, больше месяцев роста капитала.

Исполнение уровня оператора. Дистанции с учётом брокера, прилипание к тикам, чистая экспирация, OCO без лазеек.

Два источника импульса. Ядро — сессионный пробой; спутник — прорыв High/Low вчера — больше ширины, а не шума.

Без утечки «чертежа». Вы получаете результат, а не рецепт — ваше преимущество остаётся вашим.

Честное предупреждение о рисках

Торговля индексами/CFD рискованна. Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют будущих. Реальное исполнение зависит от брокера, ликвидности, задержек и проскальзывания. Этот советник даёт рамку, а дисциплина, размер позиции и ожидания — ваша ответственность. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы способны принять.

Ваш следующий шаг

Запустите демо — протестируйте ICONIC BREAKOUT PRO на NAS100, задайте окно сессии, включите дневной ограничитель.

Наблюдайте поведение — постановка ордеров, OCO, SL/TP, экспирация в журнале.

Небольшой реал — с консервативным риском. Соберите данные, проверьте процесс.

Масштабируйтесь методично — когда поведение и результат стабильны, постепенно повышайте риск.

ICONIC BREAKOUT PRO — это не событие, а продукт. Повторение по правилам — вот идея.

Скачайте демо, тестируйте по чётким правилам и масштабируйтесь дисциплинированно.

