ICONIC BREAKOUT PRO
EA для пробоя NAS100 в сессию США — теперь также с отработкой пробоя максимумов/минимумов предыдущего дня
Дисциплина вместо драмы. Капитал прежде всего.
История ICONIC — создан для того дня, который обычно «обнуляет» счёт
Любая стратегия звучит убедительно, пока рынок ведёт себя спокойно. Но раз в год ликвидность «прыгает», спреды расширяются, исполнение «плывёт», и люди начинают сгибать правила. Для многих систем этот день — начало конца: один выброс, затем каскад, затем тишина.
ICONIC BREAKOUT PRO создан, чтобы такое не случалось. Это не «EA-идея», а операционная система под повторяемую рыночную ситуацию: динамика NAS100 вокруг открытия США — дополненная второй, сознательно независимой источником импульса: пробоем выше максимума или ниже минимума вчерашнего дня. Продукт измеряет, ждёт, действует — и дёргает за страховочный трос раньше, чем это придётся делать вашему счёту.
Две фразы — направляющие для каждой строки кода:
Преимущество без рамок риска — это казино.
Исполнение без защиты — это театр.
Никаких сеток, мартингейла, усреднения в минус. ICONIC — это регламентированный торговый двигатель: чётко заданное окно измерения, буферные buy/sell-стопы за пределами структуры, непреложные стопы/таргеты, OCO-отмена, дневной лимит убытка. Хотите «поиграть» в День X — есть другие места. Хотите наращивать капитал — здесь есть структура.
Что показывают цифры (характеристика бэктеста)
Фрагмент длительного бэктеста по NAS100 (99% тик-качество, 2020-09 — 2025-09, 1 символ):
-
Profit Factor около 2.28
-
Сделок около 1 837
-
Доля прибыльных около 75%
-
Ожидание на сделку около 2 291
-
Максимальная внутридневная просадка по equity около 16–17%
-
Относительные просадки на длинной дистанции — в диапазоне 20–30%
-
Максимальная серия убыточных: 5
-
MFE/MAE: чистая положительная регрессия — профиты тянутся, убытки ограничены.
Интерпретация: Кривая растёт широким фронтом — не «чудо-месяц», а стабильные вклады неделя за неделей. Источник преимущества виден: время + структура + дисциплина, а не цирк с параметрами.
Важно: бэктест — это симуляция исполнения. На реале результаты зависят от спреда, проскальзывания и задержек вашего брокера. Дисциплина и ожидания решают всё.
Почему ICONIC работает — не раскрывая рецепта
Два дополняющих приёма
-
Пробой сессии США. В узком пре-опен-окне советник измеряет структуру и выставляет подушечные стоп-ордера за её пределами. Сработала одна сторона — OCO удаляет вторую.
-
Модуль High/Low предыдущего дня. Необязательный, управляемый отдельно блок, который в ограниченные по времени окна отрабатывает прорывы выше вчерашнего максимума или ниже минимума — опять же с буфером, фильтрами и собственным клинапом. Селективно, не 24/7.
Когда, насколько далеко, какие сглаживания и фильтры — это проприетарная логика, «запаянная» в исполняемый файл. Она протестирована, но не воспроизводима.
Рамка риска важнее мечт о доходности
-
Daily Loss Guard. Советник отслеживает дневной максимум equity. Как только просадка достигает вашего порога, новые ордера в этот день не открываются. Без исключений.
-
OCO. Один вход — одно направление — один риск.
-
SL/TP: по ATR, диапазону или фиксированные — выставляются формально, а не «на глаз».
-
BE/Trailing: опционально, но детерминированно.
-
Никогда: сетка/мартин/усреднение вниз.
Исполнение уровня оператора
-
Учёт StopsLevel/Freeze: расстояния и «прилипание» к тиковой сетке предотвращают «Invalid stops».
-
Фильтр спреда и проверка маржи: риск берётся только при нормальных условиях.
-
Умная экспирация: отложки контролируемо истекают (до конца дня или по таймеру) — никаких цепочек ошибок «Invalid expiration».
-
Cleanup: EoD-очистка, OCO-удаление, защита от двойных постановок.
-
Опция одна сделка в день — для строгой дневной дисциплины.
Рабочая панель — без игрушек
Дэшборд показывает только важное: сессию/ТФ, Range H/L/Δ, ATR, спред, режим риска, отложки с оставшимся временем, позицию и PnL, статус и дневную просадку. Чётко, минимально, профессионально.
Один торговый день с ICONIC — как «думает» EA
-
PREP. До сессии ничего не делает. Проверяет спред, тик-поток, системные лимиты — ждёт.
-
MEASURE. В окне измерения определяет High/Low и структурные параметры. Никаких угадываний новостей, никакого «забегания вперёд».
-
DEPLOY. После окна ставит буферные стопы, формально прикрепляет SL/TP, включает OCO. Если активен модуль H/L, он работает дополнительно — по своим временам и правилам.
-
MANAGE. По правилам переводит в безубыток/трейлит. Дневной лимит достигнут — приём риска на сегодня завершён.
Это повторение по плану. А не торговля надеждой.
Для кого
Подходит
-
Трейдерам, которые хотят структурно ловить динамику NAS100 в сессию США — без микроменеджмента целого дня.
-
Созидателям, предпочитающим производительность процесса единичным сенсациям.
-
Системным мыслителям, видящим в стратегии продуктовую линию, а не ставку.
Не подходит
-
Любителям мартингейла/сеток/усреднения.
-
Азартной торговле на новостях.
-
Искателям «одной большой сделки», которых раздражают дневные ограничители.
Краткий обзор функций
-
Пробой сессии NAS100 + опциональный модуль High/Low предыдущего дня
-
SL/TP по ATR/Range/Fixed; OCO в обязательном порядке
-
Daily Loss Guard блокирует новые сделки после дневной просадки
-
Ограничение спреда, проверка маржи, учёт StopsLevel/Freeze
-
Умная экспирация и очистка в конце дня
-
Опционально BE и трейлинг
-
Опция «одна сделка в день»
-
Минималистичная понятная GUI
-
Никогда: сетка, мартингейл, усреднение вниз
Онбординг — запуститесь «чисто» за 7 дней
День 1–2: Демо / настройка под брокера
Подключите NAS100 (US100/USTEC) на M5. Задайте окно сессии под серверное время. Выберите консервативный дневной лимит. Без вмешательств.
День 3–4: Проверка правил
В журнале проверьте OCO-удаления, корректную экспирацию, постановку SL/TP. Подстройте порог спреда под реальность вашего брокера.
День 5–6: Небольшой реал
Мини-лот или небольшой риск в процентах. Никаких «ручных спасений». Соблюдайте дневной ограничитель — это страховка, за которую вы платите.
День 7: Масштабирование ступенями
Если поведение на реале совпало с демо — аккуратно повышайте риск. Масштабируйте процессы, а не настроение.
FAQ
Сколько сделок в день?
Селективно — в среднем 0–2. Качество важнее количества.
Какой таймфрейм графика?
Внутренние измерения (например, M5 для диапазона); таймфрейм графика — в основном для GUI.
Работает на других индексах?
Двигатель универсальный, но лучший product-market fit — NAS100. Другие символы — экспериментируйте на демо.
Как менять риск?
Фиксированный лот или риск в процентах. Начинайте консервативно, увеличивайте по ступеням.
Почему без сетки/мартина?
Потому что это не риск-менеджмент, а перенос риска в будущее. ICONIC — это приоритет защиты капитала.
Аргументы, которые решают
-
Повторяемость вместо чудо-месяцев. Кривую тянут многие участки времени — меньше зависимость от «фазы удачи».
-
Дисциплина = выживаемость. Daily Loss Guard вырезает хаотичные дни — меньше плохих дней, больше месяцев роста капитала.
-
Исполнение уровня оператора. Дистанции с учётом брокера, прилипание к тикам, чистая экспирация, OCO без лазеек.
-
Два источника импульса. Ядро — сессионный пробой; спутник — прорыв High/Low вчера — больше ширины, а не шума.
-
Без утечки «чертежа». Вы получаете результат, а не рецепт — ваше преимущество остаётся вашим.
Честное предупреждение о рисках
Торговля индексами/CFD рискованна. Прошлые результаты и бэктесты не гарантируют будущих. Реальное исполнение зависит от брокера, ликвидности, задержек и проскальзывания. Этот советник даёт рамку, а дисциплина, размер позиции и ожидания — ваша ответственность. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы способны принять.
Ваш следующий шаг
-
Запустите демо — протестируйте ICONIC BREAKOUT PRO на NAS100, задайте окно сессии, включите дневной ограничитель.
-
Наблюдайте поведение — постановка ордеров, OCO, SL/TP, экспирация в журнале.
-
Небольшой реал — с консервативным риском. Соберите данные, проверьте процесс.
-
Масштабируйтесь методично — когда поведение и результат стабильны, постепенно повышайте риск.
ICONIC BREAKOUT PRO — это не событие, а продукт. Повторение по правилам — вот идея.
Скачайте демо, тестируйте по чётким правилам и масштабируйтесь дисциплинированно.
