Iconic Breakout Pro

ICONIC BREAKOUT PRO
米国セッションの NAS100 ブレイクアウト EA — いまや「前日高値/安値」プレイも搭載
ドラマではなく規律を。まずは資本を守る。

ICONIC の背景——“すべてを吹き飛ばすあの一日”に備えて設計
相場が整っている間は、どんな戦略ももっともらしく見えます。けれど年に一度は必ず来る日がある——流動性が跳ね、スプレッドが開き、約定が滑り、人はルールを曲げ始める。多くのシステムにとって、その日は終わりの始まりです。特異点が連鎖し、やがて沈黙。

ICONIC BREAKOUT PRO は、その事態を未然に断つために生まれました。思いつきの EA ではなく、再現可能な相場状況——米国オープン前後の NAS100 ダイナミクスを捉えるためのオペレーティング・システム。さらに、主戦略とは独立した第2のモメンタム源として前日高値/安値ブレイクを追加。測り、待ち、執行し、口座が傷つく前に安全装置を作動させます。

この製品のコードを貫く二つの原則：

エッジは、リスク枠組みがなければカジノだ。
執行は、防御がなければ演劇だ。

グリッドもマーチンも無し。含み損のナンピンも無し。ICONIC は厳格なルール駆動のエンジンです。明確に定義された測定ウィンドウ、構造の外側にバッファ付きの買/売ストップ、妥協なき SL/TPOCO による片側消去、そして日次損失ガード。いわゆる「X デーに賭けたい」なら他所へ。資本を築きたいなら、ここに構造があります。

数字が示すもの（バックテストの性格）
NAS100 長期バックテスト抜粋（ティック品質 99%、2020-09〜2025-09、1シンボル）：

  • プロフィットファクター：約 2.28

  • 取引回数：約 1,837

  • 勝率：約 75%

  • 期待値（1トレード当たり）：約 2,291

  • 日中エクイティ DD 最大：約 16–17%

  • 長期の相対 DD20–30% 帯

  • 最大連敗5

  • MFE/MAE：正の回帰——利益は伸ばし、損失は抑制。

解釈：幅広い期間でカーブが支えられています。単月の「奇跡」ではなく、週・月ベースの均等な寄与。エッジは時間 × 構造 × 規律から生まれており、パラメータの曲芸ではありません。
※バックテストは執行を模擬します。実運用ではスプレッド、スリッページ、レイテンシはブローカー依存。規律と期待値管理が鍵です。

“レシピを明かさず”に機能する理由

二つの補完的プレイ

  • 米国セッション・ブレイクアウト：プレオープンのコンパクトな測定窓で構造を計測し、外側にバッファ付きストップを配置。片側が約定すれば OCO で反対側を即時削除。

  • 前日高値/安値モジュール：オプションの独立チャネル。定義済みの時間帯に、前日高値上抜け/安値下抜けのブレイクを選択的に活用。安全距離・フィルタ・独自クリーンアップを備え、24/7 の常時稼働ではない

「いつ、どれだけのバッファ、どんな平滑化やフィルタか？」——その実装はプロプライエタリで実行ファイルに封入。検証はできても模倣は困難です。

リターン幻想よりリスク枠組み

  • Daily Loss Guard：日中のエクイティ高値を追跡。指定閾値まで落ちれば、その日は新規注文を停止。例外なし。

  • OCO一約定・一方向・一リスク

  • SL/TP：ATR / Range / Fixed を形式的に設定（勘頼みはしない）。

  • BE/トレーリング：任意だが決定論的

  • しないこと：グリッド／マーチン／逆張りナンピン。

“オペレーター品質”の執行

  • StopsLevel / FreezeLevel 対応：距離・ティック丸めで “Invalid stops” を回避。

  • スプレッド・フィルタ / マージン・チェック：環境が整っている時だけリスクを取る。

  • スマート有効期限：当日限り or 定義時間で管理的に失効し、“Invalid expiration” の連鎖を防止。

  • クリーンアップ：EoD 清掃、OCO 削除、二重発注の防止

  • 一日一トレード（オプション）で日次規律を強化。

見せるのは“運用視点”だけ
ダッシュボードは本質だけを表示：セッション/TF、レンジ H/L/Δ、ATR、スプレッド、リスクモード、保留注文と残時間、ポジション＋PnL、ステータス＆当日 DD。明快・最小・プロ仕様

ICONIC の一日——EA はこう“考える”

  • PREP：開場前は何もしない。スプレッド、ティック、システム制約を点検して待つ

  • MEASURE：測定窓の中で高値/安値と構造パラメータを測る。ニュース当てや先回りはしない。

  • DEPLOY：窓終了後にバッファ付きストップを配置、形式 SL/TP を添付、OCO を武装。H/L モジュールが有効なら独自の時間・規則で併走。

  • MANAGE：BE/トレーリングはルール通り。日次閾値に達すれば当日のリスク取得を終了

これは計画的反復であって、希望的観測の売買ではありません。

適合するユーザー

  • 米国オープンの NAS100 ダイナミクスを構造的に取りに行き、日中をミクロ判断で消耗したくないトレーダー。

  • プロセスのパフォーマンスを単発の逸話より重視するビルダー/アントレプレナー。

  • 戦略を製品ラインとして捉え、賭けではなくシステムとして運用する人。

適合しないユーザー

  • マーチン/グリッド/逆張りナンピン志向。

  • ニュース博打を刺激として求める人。

  • 「一発逆転」を求め、日次ガードを“白ける”と感じる人。

機能サマリー

  • NAS100 セッション・ブレイクアウト前日 H/L モジュール（任意）

  • SL/TP：ATR / Range / FixedOCO 強制

  • Daily Loss Guard：当日 DD 到達で新規ブロック

  • スプレッド上限マージンチェックStops/Freeze 対応

  • スマート有効期限 & EoD クリーンアップ

  • BE / トレーリング（任意）

  • 一日一トレードオプション

  • ミニマル GUI

  • しないこと：グリッド／マーチン／含み損ナンピン

オンボーディング——7日で“クリーン始動”
1–2日目：デモ / ブローカー調整
NAS100（US100/USTEC）M5 に適用。サーバー時間基準でセッション窓を設定。保守的な日次ガードを選択。手動介入はしない。

3–4日目：ルール検証
ジャーナルで OCO 削除、期限管理、SL/TP 付与を確認。ブローカー現実に合わせスプレッド上限を調整。

5–6日目：小ロットで実運用
最小ロット or 低パーセントリスク。救済ナンピン禁止。日次ガードは有料の保険として尊重。

7日目：段階スケール
デモと同じ挙動を確認後、段階的にリスクを引き上げる。スケールするのはプロセスであって、気分ではない。

FAQ
1日の取引回数は？ 平均 0〜2 の選択的執行。量より
チャートの時間足は？ 内部計測は（例）M5。チャート TF は主に GUI 表示用途。
他指数にも通用する？ エンジンは汎用だが、最適な PMF は NAS100。別シンボルはまずデモで。
リスク調整は？ 固定ロット or エクイティ比率。保守的に開始し、段階的に。
なぜグリッド/マーチンを使わない？ リスク管理ではなく、リスクの先送りだから。ICONIC は資本防衛を最優先

購買の決め手

  • 反復可能性＞単月の幸運：多数期間でカーブを支えるため、特定フェーズへの依存が小さい。

  • 規律＝生存：Daily Loss Guard がカオス日を切り落とす。数日のドラマを削り、何ヶ月もの資本を残す

  • オペレーター級の執行：ブローカー感度の距離、ティック丸め、クリーンな期限、抜けのない OCO。

  • 二つのモメンタム源：セッション・ブレイクアウト中核＋前日 H/L コンパニオン。幅を増やし、ノイズは増やさない

  • 設計図は漏らさない：手にするのは結果であってレシピではない。あなたの優位はあなたのまま。

リスクに関する誠実な注意
指数/CFD 取引は高リスクです。過去実績・バックテストは将来の結果を保証しません。実運用はブローカー、流動性、レイテンシ、スリッページに左右されます。本 EA は枠組みを提供します。規律・ポジションサイズ・期待値管理はあなたの責任です。損失許容範囲内の資金でのみ取引してください。

次の一歩

  1. デモを開始——NAS100 で ICONIC BREAKOUT PRO をテスト。セッション窓を設定し、日次ガードを有効化。

  2. 挙動を観察——発注、OCO、SL/TP、期限処理をジャーナルで追跡。

  3. 小さく実運用へ——保守的リスクで 2〜4 週間のデータ収集。

  4. 方法的にスケール——挙動が安定したら、段階的にリスクを引き上げる。

ICONIC BREAKOUT PRO は“イベント”ではなく“プロダクト”。
ルール下の反復——それが思想です。

TELEGRAM
https://t.me/iconicsolutions_official


おすすめのプロダクト
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
エキスパート
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
BTC Scalper AI EA MT5
Ankitbhai Radadiya
エキスパート
BTC Scalper AI EA MT5   is a next-generation scalping robot developed by a highly experienced team in trading and coding. It is designed for scalping on one of the most popular crypto pair   BTCUSD . Unlock the power of automated trading with this advanced   BTC Scalper EA specifically designed for the   BTCUSD   pair. Whether you're trading on the 1-minute or 4-hour chart, this bot adapts to any timeframe, making it a versatile tool for traders of all styles. This strategy has undergone extensi
Gyroscopes mt5
Nadiya Mirosh
5 (2)
エキスパート
Gyroscope        professional forex expert   (for EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY pairs)   alyzing the market using the Elliot Wave Index. Elliott wave theory is the interpretation of processes in financial markets through a system of visual models (waves) on price charts. The author of the theory, Ralph Elliott, identified eight variants of alternating waves (of which five are in the trend and three are against the trend). The mov
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
エキスパート
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
エキスパート
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Triton
Marek Kvarda
5 (4)
エキスパート
This robot is designed for major currency pairs and trades three strategies. 1- swing, 2- gap, 3- support and resistance. It uses the algorithm for analysis of price data and finds the best parameters. Trades are filtered by results of analysis of daily and monthly chart for the last 12 periods. The Swing strategy can be used on TF H1 or M30, or also on M15 or M5 (more trades but higher risk) The Gap strategy is recommended on M30 or H1 The Sup./Res. strategy is recommended on M30, H1 or H4 Defa
PipFinite EA Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
5 (3)
エキスパート
The Official Automated Version of the Reliable Indicator PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE takes the signal of PipFinite Breakout EDGE indicator and manages the trade for you. Because of numerous financial instruments to consider, many traders want the signals to be fully automated. The EA will make sure all your trades are executed from entry to exit. Saving you time and effort while maximizing your profits. The Edge of Automation Effortless price action trading is now possible acros
DUO Gold BitCoin ict optimal
Damiem Marchand De Campos
エキスパート
EXPERT for YOUR OWN ACCOUNT - このExpert Advisorは、あなた自身の使用のために特別に設計、開発、最適化されています。 これは (GOLD or BITCOIN) のシンボルで、トレンドのすべてのフェーズで、スタートからフィニッシュまで、H1タイムフレームで、MT5プラットフォーム上で最高かつ最大のチャンスを活用するための強力なエキスパートアドバイザー(EA)です。 過去3年間のバックテストにおいて、印象的な精度、パフォーマンス、一貫性。 このEAは、まるでハンター、スナイパーのように、価格の動き、強さ、トレンドを分析し、最高のチャンスを辛抱強く待ち、極めて正確に仕事をこなします。 このEAは ICT OPTIMAL TRADING ENTRY 戦略に基づいており、多くのネイティブおよび独自の指標も使用しています。 主な特徴 このEAは継続的に値動きを分析し、最良の機会を特定すると、単一の限定注文を送信し、ポジションを開きます。 すべてのポジションには、最初から固定されたテイクプロフィット（TP）とストップロス（SL）が設定されています。
Kabuto Golden Balls 4
Tham Horanop
エキスパート
Gold EA: Proven Power for 1-Minute Gold Trading Transform your trading with our Gold EA, meticulously crafted for 1-minute charts and delivering over 2000% growth in 5 years from just $100-$1000 . No Martingale, No AI Gimmicks : Pure, time-tested strategies with robust money management, stop loss, and take profit for reliable performance across multiple charts. Flexible Trading Modes : Choose Fixed Balance for safe profits, Mark IV for bold growth, or %Balance for high rewards—combine Mark IV an
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
エキスパート
This strategy was learned from Stormer to be used on B3. Basically, 15 minutes before closing the market, it will check RSI and decided if it will open an position. This strategy do not define a stop loss. If the take profit reach the entry price it will close at market the position. The same happens if the maximal number of days is reached. It is created to brazilian people, so all configuration are in portuguese. Sorry Activations allowed have been set to 50.
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
エキスパート
Expert XAU is an advanced, precision-focused trading robot designed exclusively for XAUUSD on the 1h  timeframe . This EA uses a proprietary logic to identify high-quality buy opportunities, execute trades with calculated precision, and manage risk dynamically — all while keeping strategy details private to protect its competitive edge. Key Features: – 100% automated – High probability long entries – Built-in risk management – Plug & play: attach to 1h chart and go - in 6.5months will do 11
Nova WDX Trader
Anita Monus
エキスパート
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
Magic EA MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
エキスパート
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA w
Monarch Scalper EA MT5
Alberto Boada
1 (1)
エキスパート
Monarch Scalper Elite Launch price $149, after 10 sales it goes up to $249 Monarch Scalper Elite is an expert advisor designed to apply a trading logic based on breakout and potential reversal conditions. The system incorporates volatility filtering and session-based operation so that trades are executed only under user-defined conditions. The EA does not use martingale or grid techniques. All trades follow the risk parameters specified by the user. System Features 1. Volatility Engine The EA in
ICT NY KillZone EA
Zhen Hao Wu
エキスパート
ICT Strategy Expert: FVG + OB Dual Confirmation EA Minimum deposit requirement: 3000 USD Description: Struggling to find high-probability ICT trading opportunities? This EA is your ultimate solution! It automates the complex Inner Circle Trader (ICT) core logic, precisely capturing potential market turning points through a strict dual filter of Fair Value Gaps (FVG) and Order Blocks (OB) . Say goodbye to manual chart watching and let a powerful strategy work for you 24/7. Core Strategy and Adva
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
エキスパート
SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert - 取引を開始するために設計されています! これは、革新的で高度なアルゴリズムを使用して値を計算する取引ロボットであり、金融​​市場の世界でのアシスタントです。 SolarTrade Suite シリーズのインジケーター セットを使用して、このロボットを起動するタイミングをより適切に選択してください。 説明の下部にある SolarTrade Suite シリーズの他の製品をご覧ください。 投資と金融市場の世界を自信を持ってナビゲートしたいですか? SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert は、情報に基づいた投資決定を行い、利益を増やすのに役立つ革新的なソフトウェアです。 SolarTrade Suite 金融ロボット: LaunchPad Market Expert の利点: - 正確な計算: 当社のロボットは、高度なアルゴリズムと分析方法を使用して、市場の動きを正確に予測します。 資産を売買するのに最適なタイミングを
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
エキスパート
The Fractal Trend Master is one of the most powerful and sophisticated Expert Advisors on the market, designed to protect traders' capital while maximizing profit opportunities. Based on Bill Williams' renowned methodology, this EA uses three essential technical analysis tools: the Alligator indicator , fractals , and the Gator Oscillator , creating a robust and precise framework for identifying and following market trends. This EA was designed with a focus on advanced risk management and capita
Msx AI Scalper Pro
Som Prakash Gehlot
エキスパート
MSX AI Scalper Pro Smart • Adaptive • Autonomous Trading Engine Overview MSX AI Scalper Pro is an advanced automated trading system built for BTCUSD on M5 timeframe . Unlike many robots that depend on strict time filters, news blocks or manual control, this system is designed to trade continuously 24/7 , adapting to market volatility in real time — without external filters or manual babysitting. Working Principle (Short Theory) The EA combines: Smoothed HMA trend direction – to detect cle
Classic Market Surfer EA
Buti Andy Moeng
エキスパート
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
エキスパート
マトリックスアローEAMT4 は、 マトリックスアローインジケーターのMT5 シグナルをチャート上のトレードパネルと手動または100％自動でトレードできるユニークなエキスパートアドバイザーです。 マトリックスアローインジケーターMT5 は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。平均方向移動指数（ADX ） 、 商品チャネルインデックス（CCI） 、 クラシック平研アシキャンドル 、 移動平均 、 移動平均収束発散（MACD） 、 相対活力指数（RVI） 、 相対力指数（RSI） 、 放物線SAR 、 ストキャスティクス 、 ウィリアムズのパーセント範囲 。 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。   Matrix Arrow EA MT5 を使用すると、チャートのトレードパネルから直接、または100％アルゴリ
US500 Scalper
Sergey Batudayev
エキスパート
S&P 500スキャルパーアドバイザーは、S&P 500指数で成功したいトレーダーのために設計された革新的なツールです。この指数は、米国の株式市場で最も広く利用され、権威のある指標の一つであり、米国の主要企業500社で構成されています。 特徴: 自動取引ソリューション:     アドバイザーは、高度なアルゴリズムとテクニカル分析に基づいており、変化する市場状況に合わせて戦略を自動的に適応させます。 多目的なアプローチ:     アドバイザーは、インデックスのトレンドの理解、変動価格の分析、利益を最大化しリスクを最小化するアルゴリズムなど、複数の戦略を組み合わせます。 柔軟性とカスタマイズ性:     トレーダーは、取引目標、リスク レベル、取引戦略の好みに合わせて EA 設定をカスタマイズできます。 リスク管理:     アドバイザーは市場を常に監視し、リスクを管理するための対策を講じます。一定の損失レベルに達したときに取引を自動的に終了するように設定することもできます。 透明性と報告:     トレーダーは詳細なレポートと分析にアクセスしてアドバイザーのパフォーマンスを評価し、情報に
QS NorthStar USDCAD
Lucas Leibl
エキスパート
QS NorthStar USDCAD The QuantumScale NorthStar USDCAD ExpertAdvisor is a symbol-focused trading robot built specifically for USDCAD on the M15 timeframe. Unlike basic single-indicator bots, this EA utilizes a sophisticated  Composite Signal Scoring System . It aggregates data from momentum and market strength indicators to filter out market noise. It only executes trades when a convergence of factors confirms a high-probability setup, offering a robust approach to automated forex trading. Strate
Bolic Eagle EA
Almaquio Ferreira De Souza Junior
エキスパート
Bolic Eagle EA - Advanced Parabolic SAR-Driven Trading Algorithm Overview Bolic Eagle EA is a sophisticated algorithmic trading solution designed for traders seeking a highly adaptable and automated system rooted in the Parabolic SAR indicator. This Expert Advisor (EA) is crafted to identify and capitalize on market reversals by utilizing the precision of the Parabolic SAR, enhanced with optional trend confirmation tools, advanced risk management protocols, and unique features such as email no
GoldPowerV2
Armel Tacdol Del Rosario
エキスパート
Gold PowerV2  is an Expert Advisor designed specifically for trading gold and any forex pairs. It is very Conservative strategy and you may start with the minimum of $1000 capital. The operation is based on opening orders using the RSI indicator, thus the EA works according to the "Follow Trend" strategy, which means following the trend. It is also opening buy/sell limit strategy which is very effective in trading Gold (optional). There is also Percentage of profit strategy which you can set fro
Market Maestro MM5
Andriy Sydoruk
エキスパート
Market Maestro: Your Ideal Partner for Automated Forex Trading If you're looking for a reliable assistant for trading in the currency market, Market Maestro is exactly what you need. This modern Forex bot is built using the latest technologies and algorithms, allowing it to effectively analyze market data and make informed trading decisions in real-time. Key Features of Market Maestro 1. Multicurrency Capability for Broad Opportunities Market Maestro can work with a wide range of currency pairs,
Cls PRO
Marco Aurelio Santos Costa
エキスパート
With CLS you WILL NOT LOSE, as long as you have a professional capital management. It is impossible to make a loss with CLS, why?  It works by buying and selling two positively correlated currency pairs. This means that when PAR 1 goes up PAR 2 also goes up, however, there is something that happens in the market that is the distortion of the price ratio. That is, when the PAR 1 rises and PAR 2 falls, that's when we enter, buying Par 2 and selling Par 1.  This seems simple but it is not, you
Small Account Scalpler
Kshetrimayum Surjit Singh
エキスパート
Small Account Scalper – Precision Trading for Every Pip Built for traders who want consistent results with small accounts. The Small Account Scalper is a fully automated Expert Advisor designed for scalping using a powerful combination of Bollinger Bands (BB) , Relative Strength Index (RSI) , and Support & Resistance logic. This EA focuses on identifying high-probability short-term trades while maintaining strict risk control , making it ideal for small and medium-sized trading accounts. Key Fea
The Time is Gold
Marta Gonzalez
エキスパート
The XAUUSD is a special asset with special characteristics that needs a special optimization of the products, we have created a system that adapts to this value and tries to take advantage of its advantages and eliminate the differences. Although this system is designed and optimized for use in the XAUUSD, it can be used in other pairs and values, including stock indices and commodities. It is a system that through an algorithm of multiple operations and multiple lots tries to make a profit o
Chanlun Master
Evgeniy Scherbina
エキスパート
Chanlun Master: A Fusion of Eastern Market Philosophy and Neural Networks Chanlun Master is a professional trading robot that combines the legendary Chinese theory of price movement with modern Deep Learning technologies. >>>>> ===== <<<<<< 35% Holiday Discount — Grab It Now for $210! >>>>> ===== <<<<<< History: What is Chanlun? In 2006, a mysterious trader appeared in the Chinese segment of the internet under the pseudonym Chan Shi ("Zen Master"). He published a series of articles describi
The Gold Buyer
Moses Aboliwen Aduboa
エキスパート
Ride the Gold Trend with a Simple Buy-Only EA The  EA is a fully automated Buy-Only Expert Advisor for MetaTrader 5. It is designed to capture upward market opportunities with safe risk management and seamless execution. Why Traders Choose It: Best performance on Gold (XAUUSD) – highly liquid and trending. Buy-Only EA – focuses purely on long positions. Plug & Play setup – attach and let it trade automatically. Built-in Stop Loss & Take Profit protection. Smart one-position contro
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
エキスパート
トレーダーの皆さん、こんにちは！私は Quantum Queen です。Quantumエコシステム全体の至宝であり、MQL5史上最高評価とベストセラーを誇るエキスパートアドバイザーです。20ヶ月以上のライブトレード実績により、XAUUSDの揺るぎない女王としての地位を確立しました。 私の専門は？ゴールドです。 私の使命は？一貫性があり、正確で、インテリジェントな取引結果を繰り返し提供することです。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 割引 価格。10 点購入ごとに50ドルずつ値上がりします。最終価格1999ドル ライブシグナル：   こちらをクリック Quantum Queen mql5 パブリックチャンネル:   こちらをクリック ***Quantum Queen MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細について
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.67 (39)
エキスパート
AOT MT5 - 次世代AI多通貨システム Live Signal: [Main Account] | [Minor Account]  |  [Satellite Signal]  | AOT Official Channel   重要!購入後、インストールマニュアルとセットアップ手順を受け取るために私にプライベートメッセージを送信してください: リソース 説明 AOTの取引頻度について ボットが毎日取引しない理由 AOTボットの設定方法 ステップバイステップのインストールガイド Set files AOT MT5は、 AIセンチメント分析 と 適応最適化アルゴリズム を搭載した高度なExpert Advisorです。何年もの改良を経て開発されたこの完全自動化システムは、リスク管理を使用して単一のAUDCAD M15チャートから16通貨ペアを取引します。 AI駆動技術 静的インジケーターを使用する従来のEAとは異なり、AOTはClaude API統合を通じてリアルタイムAIセンチメントフィルタリングを採用しています。この次世代アプローチは多次元市場パターンを分析し、優れた
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (22)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルトの MT4 (7 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (5 か月以上のライブ取引):  https://www.mql5.com/en/signals/2340132 MQL5のForex EAトレーディングチャンネル： 私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5 の 14,000 人を超えるメンバーの私のコミュニティ 。 10 個中 3 個のみが 399 ドルで残っています! その後、価格は 499 ドルに引き上げられます。 EA は、購入したすべての顧客の権利を保証するために、数量限定で販売されます。 AI Gold Sniper は、多層アルゴリズム フレームワークに基づいて設計された最新の GPT-4o モデル (OpenAI の GPT-4o) を XAU/USD 取引に適用し、非構造化データ処理とクロス マーケット分析を統合して、取引の決定を最適化します。 AI Gold Snip
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
エキスパート
ライブシグナルが10%増加するごとに、Zenoxの独占権を維持し、戦略を保護するために価格が引き上げられます。最終価格は2,999ドルとなります。 ライブシグナル IC Markets口座、証明としてライブパフォーマンスをあなた自身の目でお確かめください！ ユーザーマニュアルをダウンロード（英語） Zenoxは、トレンドを追跡し、16通貨ペアにリスクを分散する最先端のAIマルチペアスイングトレードロボットです。長年の開発努力により、強力な取引アルゴリズムが実現しました。 2000年から今日までの高品質なデータセットを使用しました。AIは最新の機械学習技術を用いてサーバー上でトレーニングされ、その後強化学習が行われました。このプロセスには数週間かかりましたが、結果は非常に印象的です。トレーニング期間は2000年から2020年までです。2020年から今日までのデータはOut Of Sampleです。複数年にわたるOut Of Sampleでこのレベルのパフォーマンスを達成できたことは異例です。これは、AIレイヤーが新しい市場状況に問題なく適応できることを証明しており、これは重要です。多
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
エキスパート
XAUUSD のハイブリッドトレーディング戦略 – ニュースセンチメントと注文板の不均衡の組み合わせ この戦略は、あまり使われていないが非常に効果的な2つのトレーディング手法を組み合わせ、 XAUUSD（金） の 30分足チャート 専用に開発されたハイブリッドシステムです。 従来のエキスパートアドバイザー（EA）が事前定義されたインジケーターや基本的なチャートパターンに依存するのに対し、本システムはリアルタイムデータとコンテキストベースの分析を統合したインテリジェントなマーケットアクセスモデルに基づいています。 経済ニュースのリアルタイム・センチメント分析 （GPT-5 搭載） ティックデータを用いた注文板（DOM）の不均衡のシミュレーション この2つのコンポーネントの組み合わせにより、ファンダメンタルおよびミクロ構造の市場データの両方を取り入れ、正確なエントリーとイグジットのための堅固な基盤が構築されます。 購入後すぐにご連絡ください。セットファイルとマニュアルをお渡しいたします。 検証済みシグナル（ECN口座）— NTRon 2000 安定版 [機能と推奨事項] 取引対象 :
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
エキスパート
Quantum King EA — あらゆるトレーダーのために洗練されたインテリジェントパワー IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 発売記念特別価格 ライブ信号:       ここをクリック MT4バージョン：   こちらをクリック クォンタムキングチャンネル:       ここをクリック ***Quantum King MT5 を購入すると、Quantum StarMan を無料で入手できます!*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください! 正確さと規律をもって取引を管理します。 Quantum King EA は、 構造化グリッドの強さと適応型マーチンゲールのインテリジェンスを 1 つのシームレスなシステムに統合します。M5 の AUDCAD 用に設計されており、安定した制御された成長を望む初心者とプロの両方のために構築されています。
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
エキスパート
実際の取引口座でのライブシグナル:  デフォルト設定:  https://www.mql5.com/en/signals/2344271 MQL5 の Forex EA 取引チャンネル:  私のMQL5チャンネルに参加して、最新ニュースを入手してください。 MQL5には14,000人以上の会員がいる私のコミュニティ 。 10個中3個のみ、399ドルで販売中！ その後、価格は499ドルに値上げされます。 EAはご購入いただいたすべてのお客様の権利を守るため、数量限定での販売となります。 AI Gold Trading は、高度な GPT-4o モデルを活用して、XAU/USD 市場で洗練されたトレンド追従戦略を実行します。このシステムは、マルチタイムフレーム収束分析を採用し、ノイズ低減のためのウェーブレット変換と分数積分技術を組み合わせて、真のトレンド持続性を識別します。当社独自のアルゴリズムは、モメンタム クラスタリング分析とレジームスイッチング検出を統合し、市場のボラティリティ状態への動的な適応を可能にします。EA は、ベイズ確率モデルを使用して、利回り曲線のダイナミクス、実質
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (6)
エキスパート
重要なお知らせ： 完全な透明性を確保するため、このEAにリンクされた実際の投資家口座へのアクセスを提供しており、操作なしでそのパフォーマンスをリアルタイムで監視できます。 わずか5日間で初期資本全体が完全に引き出され、それ以来、EAは元の残高に一切触れることなく、利益資金のみで取引を行っています。 現在の価格$199は限定的なローンチオファーであり、10コピー販売後または次回のアップデートリリース時に値上げされます。 今すぐコピーを入手することで、将来の値上げに関係なく、この割引価格での生涯アクセスが保証されます。 Contact :    t.me/ Novagoldx     or   t.me/NOVA_GOLDX ライブシグナル： LIVE SIGNAL:   BITCOIN LIVE SIGNAL:   XAUUSD    NOVA GOLD X 1H  Broker: Exness Server: Exness-MT5Real34 Account Number: 253171379 Investor Password:  111@Meta   NOVA GOLD X
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
エキスパート
シンボル XAUUSD（ゴールド/米ドル） タイムフレーム（期間） H1-M15（任意） シングルポジショントレード対応 はい 最低入金額 500 USD （または他通貨の同等額） すべてのブローカーに対応 はい（2桁または3桁の価格表示、任意の通貨、シンボル名、GMT時間に対応） 事前設定なしで稼働可能 はい 機械学習に興味がある方は、こちらのチャンネルを購読してください: 購読する！ Mad Turtle プロジェクトの主な特徴: 本物の機械学習 このエキスパートアドバイザー（EA）は、GPTサイトや類似サービスに接続しません。 モデルはMT5に組み込まれたONNXライブラリを使用して展開されます。初回の起動時に、偽造不可能なシステムメッセージが表示されます。 CLICK 参照: ONNX（Open Neural Network Exchange）。 資金の安全性 プリロールオーバーやマイクロスキャルピング、統計的サンプルの少ない狭いレンジでの取引を使用しません。 グリッドやマーチンゲールなどの危険な戦略を使用しません。 また、長期間稼働し、1日で利益や資金をすべて失う
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
エキスパート
Aura Ultimate — ニューラル ネットワーク トレーディングの頂点、そして経済的自由への道。 Aura Ultimateは、Auraファミリーの新たな進化形であり、最先端のAIアーキテクチャ、市場適応型インテリジェンス、そしてリスク管理された精度を融合させた製品です。Aura Black EditionとAura Neuronの実績あるDNAを基盤に、さらに進化を遂げ、それぞれの強みを統合したマルチ戦略エコシステムへと融合させ、全く新しい予測ロジックレイヤーを導入しています。 非常に重要ですので、エキスパートをご購入後、プライベートメッセージをお送りください。必要な推奨事項をすべて記載した手順書をお送りします。 Next 15 copies available for 1000 $, next price $1250 Aura Ultimate アドバイザーを購入すると、 2 つの取引口座番号にリンクされた Vortex、Oracle、または Aura Bitcoin Hash アドバイザーの無料ライセンスを受け取ることができます。 プライベートメッセージで条件を尋ねて
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
エキスパート
ご紹介     Quantum Empire EA は 、有名な GBPUSD ペアの取引方法を変革する画期的な MQL5 エキスパート アドバイザーです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EAを購入すると、Quantum StarMan が無料で手に入る可能性があります！*** 詳細についてはプライベートでお問い合わせください 検証済み信号:   こちらをクリック MT4バージョン：   ここをクリック 量子EAチャネル:       ここをクリック 10 回購入するごとに価格が 50 ドル上がります。最終価格 1999 ドル 量子皇帝EA       EAは、1つの取引を5つの小さな取引に継続的に分割する独自の戦略を採用しています
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
エキスパート
特 別価格  $109  (通常価格: $365) 。 セットアップと使用ガイド :  ABS Channel 。 リアルタイム監視:   ABS Signal 。  ライブシグナルのセットアップファイル 基本セットアップファイル ABS EAとは? ABS EAは、H1時間足の XAUUSD(ゴールド) 専用に開発されたプロフェッショナルな取引ロボットです。 マーチンゲールシステム に基づいており、 組み込みのリスク管理機能 により. 初心者から経験豊富なトレーダー向けに設計されたABS EAは、セットアップが簡単で、完全自動化されており、さまざまな取引スタイルに合わせてカスタマイズ可能です。 主な機能 ユーザー定義の安全設定を備えたマーチンゲール戦略 柔軟なロット管理:固定ロットまたは自動ロット 選択した閾値で取引を一時停止する最大ドローダウン制限 簡単なセットアップ:チャートに添付し、設定を構成して取引 技術仕様 シンボル: XAUUSD 時間足: H1 最低入金額: $300 推奨入金額: $1,000 口座タイプ: ECN / Raw Spread レバレッジ:
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (7)
エキスパート
X Fusion AI — ニューラル適応型ハイブリッド取引システム 期間限定割引。残り7件（全20件）— まもなく完売。 現在の特別価格は149ドルで、まもなく999ドルに戻ります。 動作デモ 実運用パフォーマンス ご購入後、推奨パラメータ、使用方法、注意事項、運用のコツなどの情報を受け取るために、必ず私たちにプライベートメッセージをお送りください。 ご支援いただき、誠にありがとうございます。 1. 概要 X Fusion AI は、従来の取引ロジックとニューラル風の適応メカニズムを組み合わせた自動売買システムです。 本システムは価格を予測することを目的とせず、市場環境の変化を分析し、それに応じて内部ロジックを調整します。 主な特徴は以下の通りです： 多様な市場環境への適応 市場条件の変化に対する安定した動作 ドローダウン管理の強化 ノイズや低品質シグナルのフィルタリング 本システムは、市場の流れを評価し、構造変化に応じて反応することに重点を置いています。 2. 実績参照（MQL5 内部シグナル） 以下の MQL5 シグナルで運用状況を確認できます： メインシグナル： https:
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
エキスパート
長期的な成長。一貫性。回復力。 Pivot Killer EA は短期間で利益を得るためのシステムではありません。これは、 長期的かつ持続的に口座を成長させるために設計されたプロフェッショナル仕様の取引アルゴリズム です。 XAUUSD（ゴールド） 専用に開発された Pivot Killer は、長年の研究・テスト・開発の集大成です。その哲学はシンプルです。 「一貫性は運を凌駕する」 。このシステムは、市場サイクル、ボラティリティの変化、流動性の異なる環境でストレステストを受けており、短期的な結果を狙うのではなく、長期的に生き残ることを目的として設計されています。 長く生き残るための戦略。  グリッドなし。マーチンゲールなし。ナンピンなし。 100K Live account signal Small Live account signal 市場は進化し、ボラティリティは変化し、トレンドは常に移り変わります。Pivot Killer EA は、 本当の成長は投機ではなく生存から生まれる ことを理解しているトレーダーのために作られました。 停滞期があるのは正常であり、予想されることです
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
エキスパート
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
エキスパート
新たな前進 | AI 駆動の精密さが市場ロジックと融合 Argos Rage は、新しいレベルの自動売買を実現します。 DeepSeek AI システム を搭載し、リアルタイムで市場の動きを分析します。 Argos Fury の強みを引き継ぎつつ、この EA は異なる戦略ルートを採用しています：より高い柔軟性、幅広い市場解釈、そして強力な市場参加です。 Live Signal タイムフレーム: M30 レバレッジ:  最小 1:20 最低入金額:  $100 通貨ペア:  XAUUSD, EURUSD 対応ブローカー:  全て Argos Rageをご購入いただくと、 Argos Fury を無料でお受け取りいただけます。 ご購入後に私までご連絡ください。 Argos Rage は市場構造、リズム、圧力を評価し、確率が一致したときのみ取引を行います。 これにより、Argos Fury よりも多くの機会を得ながら、不確実な相場でも賢明な保護を維持します。 Argos Fury が明確な反転構造に焦点を当てるのに対し、 Argos Rage は取引範囲を広げます。 より多くのセッ
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (3)
エキスパート
Cryon X-9000 — 量子分析コアを搭載した自律型トレーディングシステム リアルシグナル：  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 現在、多くのトレーダーが セント口座 や 極めて小額の資金 でEAを運用し、見た目だけの成績を作り出しています。これは裏を返せば、彼らが 自分のシステムを本当に信頼していない ということを示しています。 一方、このシグナルは 20,000ドルのリアル口座 で運用されています。 これは 実際の資金コミットメント を示し、セント口座でよく見られる 人工的な成績膨張 や リスク歪み のない、 透明性の高いパフォーマンス を提供します。 Cryon X-9000 は、極めて高い精度・安定性・一貫性を備えた次世代の自律型トレーディングアーキテクチャです。多層式の量子インスパイア分析コアを基盤に構築され、リアルタイムで市場構造を再構築し、冷徹な数学的ロジックに基づいて最適なエントリーポイントを導き出します。 本システムの中心には Cryon Core Engine があり、高度なパターン分析、ボラティリティ行動モデル
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
エキスパート
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (9)
エキスパート
概要 Golden Hen EA は、 XAUUSD（ゴールド） 専用に設計されたエキスパートアドバイザー（EA）です。異なる市場状況と時間枠（M5、M30、H2、H4、H6、H12）によってトリガーされる8つの独立した取引戦略を組み合わせて動作します。 このEAは、エントリーとフィルターを自動的に管理するように設計されています。EAの核となるロジックは、特定のシグナルの識別に焦点を当てています。Golden Hen EA は、 グリッド、マーチンゲール、またはナンピン手法を使用しません 。 EAによって開かれるすべての取引は、事前に定義された ストップロス（Stop Loss） と テイクプロフィット（Take Profit） を使用します。 ライブシグナル   |   アナウンスチャンネル  | セットファイルのダウンロード 8つの戦略の概要 EAは、複数の時間枠にわたってXAUUSDチャートを同時に分析します。 戦略 1 (M30):   この戦略は、定義された弱気パターンの後に続く潜在的な強気反転シグナルを識別するために、最近のバーの特定のシーケンスを分析します。 戦略 2
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
4 (3)
エキスパート
世界初のゴールドとビットコイン間の公開裁定アルゴリズム！ 毎日セール開催中！ ライブシグナル -   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: 時間の経過とともに推奨されるブローカー：   IC Markets 取引ペア:   XAUUSD、BTCUSD 添付ファイルのシンボル:   XAUUSD H1 取引した通貨ペアが 「Market Watch」 ウィンドウに追加されていることを必ず確認してください。 口座タイプ: ECN/ロースプレッド プレフィックス設定: ブローカーがシンボルプレフィックス付きの通貨ペアを持っている場合、例えば - XAUUSD   _i 次に設定にプレフィックスを入力します：   「   _   i」 金 vs ビットコイン裁定取引: これは、これらの資産間の価格差を利用する戦略ですが、通常は直接取引されるペアではなく、競合する「安全資産」として機能します。トレーダーは、市場の不確実性やトレンド反転の時期に、金がビットコインに対して割安になる（またはその逆）のを狙い、より安価な資産を購入し、より高値で売却
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
エキスパート
プロップしっかり準備完了!   (   SETFILEをダウンロード ) WARNING : 現在の価格で残りわずかです！ 最終価格: 990ドル EA を 1 つ無料で入手 (2 取引アカウント用) -> 購入後に連絡してください Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ゴールドリーパーへようこそ！ 非常に成功した Goldtrade Pro を基にして構築されたこの EA は、複数の時間枠で同時に実行できるように設計されており、取引頻度を非常に保守的なものから非常に不安定なものまで設定するオプションがあります。 EA は複数の確認アルゴリズムを使用して最適なエントリー価格を見つけ、内部で複数の戦略を実行して取引のリスクを分散します。 すべての取引にはストップロスとテイクプロフィットがありますが、リスクを最小限に抑え、各取引の可能性を最大化するために、トレーリングストップロスとトレーリングテイプロフィットも使用します。 このシステムは、重要なサポートとレ
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
エキスパート
BLACK FRIDAY - 20% オフ 24時間限定セールです。セールは11月29日に終了します。 この商品のセールは今回のみです。 Synaバージョン4のご紹介 - 世界初のエージェント型AI取引エコシステム Synaバージョン4をご紹介できることを嬉しく思います。 外国為替取引業界初の真のマルチEAエージェント調整システム です。この画期的なイノベーションにより、複数のエキスパートアドバイザーが、異なるMT5ターミナルとブローカー口座間で統一されたインテリジェンスネットワークとして動作することが可能になります - これは今まで小売外国為替取引に存在しなかった機能です。 SynaはAiQ、Mean Machine GPT、または複数のSyna自身とシームレスに連携し、EAが集合的知性を共有し、お互いの取引から学習し、ポートフォリオ全体で戦略を調整する協力的なエコシステムを作成します 。 バージョン3+のOpenAI、Anthropic、Gemini、X.ai（Grok）、Mistral、DeepSeek、Perplexity、およびOpenRouterの広範なモデルエコシス
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
エキスパート
PROP FIRM READY!  発売プロモーション: 現在の価格で入手できるコピーの数は極めて限られています! 最終価格: 990ドル 349ドルから：EAを1つ無料でお選びください！（最大2つの取引口座番号） 究極のコンボディール   ->   こちらをクリック 公開グループに参加する: ここをクリック   LIVE RESULTS 独立レビュー 「ORBマスター」へようこそ ： オープニングレンジブレイクアウトで優位に立つ ORB マスター EA は、現代のトレーダー向けに設計された、洗練された高性能のエキスパート アドバイザーであり、オープニング レンジ ブレイクアウト (ORB) 戦略の威力を発揮します。 ORB は、市場の勢いを早期に捉える能力により人気が急上昇しており、この EA はその実証済みのアプローチに対する私の個人的な見解を表しています。 ORBマスターがどのように成果を出すか ： ORBマスターは、米国と欧州の株式市場が開くとすぐに行動を開始し、SP500、US30（ダウジョーンズ）、NASDAQ、DAXの4つの主要指数の重要な開始範囲をターゲット
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
エキスパート
Aura Black Edition は、GOLD のみを取引するように設計された完全自動化 EA です。エキスパートは、2011 年から 2020 年の期間に XAUUSD で安定した結果を示しました。危険な資金管理方法は使用されていません。マーチンゲール、グリッド、スキャルプも使用されていません。あらゆるブローカーの条件に適しています。多層パーセプトロンでトレーニングされた EA ニューラル ネットワーク (MLP) は、フィードフォワード人工ニューラル ネットワーク (ANN) のクラスです。MLP という用語は、曖昧に使用され、フィードフォワード ANN に緩く使用される場合もあれば、複数のパーセプトロン層 (しきい値アクティベーション付き) で構成されるネットワークを厳密に指す場合もあります。多層パーセプトロンは、特に単一の隠し層がある場合、口語的に「バニラ」ニューラル ネットワークと呼ばれることがあります。MLP は、入力層、隠し層、出力層の少なくとも 3 つのノード層で構成されます。入力ノードを除き、各ノードは非線形アクティベーション関数を使用するニューロンです。MLP
Remstone
Remstone
5 (8)
エキスパート
Remstoneは、ありきたりなエキスパートアドバイザーではありません。 長年の研究と資産管理の成果を融合させたものです。 Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR   RemstoneX The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 2018年以来 、私の前職であるArmonia Capitalは、FCA規制下の資産運用会社であるDarwinexにシグナルARFを提供し、75万ドルを調達しました。1人のアドバイザーで4つの資産クラスをマスターしましょう！ 約束も、曲線フィッティングも、幻想もなし。ただ、豊富なライブ体験だけ。 Remstone の力を活用して成功しているトレーダーの成長コミュニティに参加しましょう。 Remstoneは、市場トレンドを活用するために設計された完全自動取引ソリューションです。高度なアルゴリズムを基盤とし、信頼性と成果を求めるトレーダーのために設計されています。 実証された精度でトレーディングの優位性を高めまし
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
エキスパート
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
エキスパート
重要 ： このパッケージは、現在の価格で、非常に限られた数のみ販売されます。    価格はすぐに1499ドルになるだろう    100 以上の戦略が含まれており 、今後もさらに追加される予定です。 ボーナス : 999 ドル以上の価格の場合 --> 私の他の EA を  5 つ無料で選択できます! すべてのセットファイル 完全なセットアップと最適化ガイド ビデオガイド ライブシグナル レビュー（第三者） 究極のブレイクアウトシステムへようこそ！ 8 年をかけて丹念に開発された、洗練された独自のエキスパート アドバイザー (EA) である Ultimate Breakout System をご紹介します。 このシステムは、高く評価されているGold Reaper EAを含む、MQL5市場で最高のパフォーマンスを誇るいくつかのEAの基盤となっています。 7か月以上にわたって1位を維持したこのほか、Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement、Daytrade Proもランクインしました。 Ultimate Breakout System は単なる EA
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
エキスパート
How To Trade Pro (HTTP) EA — 25年以上の経験を持つ作者による、マーチンゲールやグリッドなしで任意の資産を取引するためのプロフェッショナルな取引アドバイザー。 トップアドバイザーのほとんどは上昇する金で動作します。テストでは見事に見えます...金が上昇している間は。ですが、トレンドが尽きたらどうなるでしょうか？誰があなたのデポジットを保護しますか？HTTP EAは永遠の上昇を信じていません — 変化する市場に適応し、投資ポートフォリオを広く分散し、デポジットを保護するために設計されています。それは、上昇、下落、横ばいのどのモードでも同様に成功する規律あるアルゴリズムです。プロのように取引します。HTTP EAは、リスクと時間の精密管理システムです。歴史上の美しいチャートでアドバイザーを選ばないでください。動作原理で選んでください。 資産 任意、購入後各々に専用の .set ファイル 時間足 M5-H4（アドバイザー設定で指定） 原則 動的価格不足ゾーンとの作業 デポジット $100 から。レバレッジ 1:25+ ブローカー 任意、ECN/Raw 低スプレッド
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
エキスパート
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
エキスパート
AxonShift — 適応型実行ロジックを備えたアルゴリズム取引システム AxonShiftは、XAUUSD（ゴールド）のH1時間足での取引に特化して設計・最適化された自律型アルゴリズム取引システムです。本システムは、短期的な市場の動きと中期的なトレンドのインパルスを組み合わせた市場構造の理解に基づく、モジュール式のロジックアーキテクチャを採用しています。市場ノイズに過剰に反応することなく、定義された条件に基づく管理された取引サイクルを重視しています。 すべての取引は、内部フィルター、価格水準、ボラティリティの文脈に基づいたシナリオロジックによって開始されます。マーチンゲール、グリッド、ポジションのスケーリングといった手法は使用せず、市場の変動に対して明確かつ予測可能な動作を実現しています。 各取引には固定のストップロス（SL）およびテイクプロフィット（TP）レベルが設定されており、一貫性のあるリスク管理アプローチを確保しています。市場実行方式に対応したECN/STPブローカーでの運用に適しており、明確に定義された資本モデルでの展開が可能です。外部インジケーターやランダム要素に依存す
作者のその他のプロダクト
Iconic SMC Signal Indicator
Maurice Prang
インディケータ
ICONIC SMC Indicator — Trade with Institutional Clarity Finally, objective SMC—without the manual grind. Tired of spending hours marking charts only to miss the entry by a few pips? Doubting your read when real money is on the line? The era of subjective, time-consuming SMC is over. The ICONIC SMC Indicator is not “another tool.” It’s an institutional-grade analysis engine that automates the full Smart Money Concepts workflow and turns your chart into a live dashboard of high-probability opport
FREE
Iconic Reversal Trend and Pattern Push Signals
Maurice Prang
インディケータ
ICONIC Reversal Engine Quality over quantity. Trade only the reversals that matter. The Problem: Noise, Overload, False Signals Most indicators flood charts with arrows but ignore context. A hammer in a strong downtrend is irrelevant. An engulfing without volume is a trap. Result: analysis paralysis, missed moves, costly errors. The Solution: Your Analytical Co-Pilot The ICONIC Reversal Engine is not “just another arrow.” It explains why a setup matters. Every signal is stress-tested through a
FREE
Iconic Titan Bitcoin and Forex Signals
Maurice Prang
インディケータ
ICONIC TITAN SIGNAL v1.6 “Don’t trade like the crowd – trade like a legend.” The ICONIC TITAN SIGNAL is more than just an indicator. It’s your personal mentor. Your scanner. Your signal provider. A hybrid masterpiece of market experience, mathematical logic, and institutional precision – crafted for those who aim not just to trade, but to dominate. What does the ICONIC TITAN do? It filters 24/7 through the chaos of the four most relevant markets in the world: XAUUSD EURUSD BTCUSD NAS100
Iconic 24h Breakout
Maurice Prang
エキスパート
ICONIC 24H BREAKOUT EA The ultimate combination of classic trading strategy, modern automation, and maximum capital protection. Chapter 1 – The Eternal Dream of the Perfect Entry Every trader knows this moment: You sit in front of your screen. Hours go by. Gold (XAUUSD) moves sideways. EURUSD does nothing. Your eyes wander, you quickly check your phone – and exactly in that second it happens. The market explodes. A strong impulse breaks through the daily high. Traders with fast orders jump in
FREE
Iconic Trendline EMA Combi Push signals
Maurice Prang
インディケータ
ICONIC TRENDLINE for MetaTrader 5 Title: ICONIC TRENDLINE: Advanced Trend Indicator with MTF Panel & Alerts Short Description Tired of identifying trends too late and getting tricked by false signals in sideways markets? The ICONIC TRENDLINE indicator for MT5 is your solution. This advanced tool combines intelligent EMA logic with the power of the ADX to provide you with clear, early, and filtered trend signals. With a dynamic trendline, a multi-timeframe dashboard, and instant push notificatio
Iconic Pulse The Flagship for Trend News Volumen
Maurice Prang
インディケータ
ICONIC PULSE — The Manifesto Silence the noise. Trade with data, not emotion. Every trader knows the standoff: a dozen indicators, conflicting signals, FOMO vs. fear. Result: hesitation, frustration, missed moves. ICONIC PULSE wasn’t built to add another voice—it was built to turn the noise off . PULSE is a high-fidelity filter grounded in two market truths: Money moves price (momentum & volume). Trend is the dominant force (confluence). It’s your always-on, quant-minded co-pilot—cold, consiste
Iconic Trendline Signal
Maurice Prang
インディケータ
In-Depth Analysis of the "ICONIC TRENDLINE SIGNAL" Indicator The provided MQL5 code is for a sophisticated, multi-faceted trend-following indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It moves beyond simple line crossovers by integrating trend strength , volatility , multi-timeframe analysis , and a quantitative scoring system into a single, comprehensive decision-support tool. 1. Core Trading Strategy and Logic The indicator's strategy is built upon a robust, multi-layered logical framewor
Iconic Breakout Pro 2
Maurice Prang
エキスパート
ICONIC BREAKOUT PRO 2 “思いつきトレード”を、再現性のある・測定できる・守られた運用計画へ。 想像してみてください。 朝の端末は、矢継ぎ早のシグナルや感情の波ではなく、 明確な一日の設計図 であなたを迎えます。最初に観察、次に枠組みの確定、そして最後に 価格そのものに仕事をさせる 。ポジションサイズには上限があり、リスクは最初からつながり、利確は飾りではなく—— スプレッドや手数料を加味した“純利益”を狙うよう校正 されています。画面には、セッションのレンジ、ATR、スプレッド、保留注文の数、運用ステータス、そして当日のドローダウンが コンパクトなパネル で整然と並ぶ。 これが、**ICONIC BREAKOUT PRO 2（IBP2）**の日常です。 中核は徹底的にシンプル。 セッション・レンジのブレイクアウト （米株市場のコア時間にフォーカス） 前日24時間の高安ブレイクアウト 2つの独立したエンジン、1つの哲学。 “少なく、しかし精度高く”。 ローソク足を追いかけて後悔する日々に終止符を。IBP2は直感を 再現可能なプロセス へ変えます。 なぜ“ブレイクア
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信