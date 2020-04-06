ICONIC BREAKOUT PRO

米国セッションの NAS100 ブレイクアウト EA — いまや「前日高値/安値」プレイも搭載

ドラマではなく規律を。まずは資本を守る。

ICONIC の背景——“すべてを吹き飛ばすあの一日”に備えて設計

相場が整っている間は、どんな戦略ももっともらしく見えます。けれど年に一度は必ず来る日がある——流動性が跳ね、スプレッドが開き、約定が滑り、人はルールを曲げ始める。多くのシステムにとって、その日は終わりの始まりです。特異点が連鎖し、やがて沈黙。

ICONIC BREAKOUT PRO は、その事態を未然に断つために生まれました。思いつきの EA ではなく、再現可能な相場状況——米国オープン前後の NAS100 ダイナミクスを捉えるためのオペレーティング・システム。さらに、主戦略とは独立した第2のモメンタム源として前日高値/安値ブレイクを追加。測り、待ち、執行し、口座が傷つく前に安全装置を作動させます。

この製品のコードを貫く二つの原則：

エッジは、リスク枠組みがなければカジノだ。

執行は、防御がなければ演劇だ。

グリッドもマーチンも無し。含み損のナンピンも無し。ICONIC は厳格なルール駆動のエンジンです。明確に定義された測定ウィンドウ、構造の外側にバッファ付きの買/売ストップ、妥協なき SL/TP、OCO による片側消去、そして日次損失ガード。いわゆる「X デーに賭けたい」なら他所へ。資本を築きたいなら、ここに構造があります。

数字が示すもの（バックテストの性格）

NAS100 長期バックテスト抜粋（ティック品質 99%、2020-09〜2025-09、1シンボル）：

プロフィットファクター ：約 2.28

取引回数 ：約 1,837

勝率 ：約 75%

期待値（1トレード当たり） ：約 2,291

日中エクイティ DD 最大 ：約 16–17%

長期の相対 DD ： 20–30% 帯

最大連敗 ： 5

MFE/MAE：正の回帰——利益は伸ばし、損失は抑制。

解釈：幅広い期間でカーブが支えられています。単月の「奇跡」ではなく、週・月ベースの均等な寄与。エッジは時間 × 構造 × 規律から生まれており、パラメータの曲芸ではありません。

※バックテストは執行を模擬します。実運用ではスプレッド、スリッページ、レイテンシはブローカー依存。規律と期待値管理が鍵です。

“レシピを明かさず”に機能する理由

二つの補完的プレイ

米国セッション・ブレイクアウト ：プレオープンの コンパクトな測定窓 で構造を計測し、外側に バッファ付きストップ を配置。片側が約定すれば OCO で反対側を即時削除。

前日高値/安値モジュール：オプションの独立チャネル。定義済みの時間帯に、前日高値上抜け/安値下抜けのブレイクを選択的に活用。安全距離・フィルタ・独自クリーンアップを備え、24/7 の常時稼働ではない。

「いつ、どれだけのバッファ、どんな平滑化やフィルタか？」——その実装はプロプライエタリで実行ファイルに封入。検証はできても模倣は困難です。

リターン幻想よりリスク枠組み

Daily Loss Guard ：日中のエクイティ高値を追跡。指定閾値まで落ちれば、 その日は新規注文を停止 。例外なし。

OCO ： 一約定・一方向・一リスク 。

SL/TP ：ATR / Range / Fixed を 形式的に設定 （勘頼みはしない）。

BE/トレーリング ：任意だが 決定論的 。

しないこと：グリッド／マーチン／逆張りナンピン。

“オペレーター品質”の執行

StopsLevel / FreezeLevel 対応 ：距離・ティック丸めで “Invalid stops” を回避。

スプレッド・フィルタ / マージン・チェック ：環境が整っている時だけリスクを取る。

スマート有効期限 ：当日限り or 定義時間で 管理的に失効 し、“Invalid expiration” の連鎖を防止。

クリーンアップ ：EoD 清掃、OCO 削除、 二重発注の防止 。

一日一トレード（オプション）で日次規律を強化。

見せるのは“運用視点”だけ

ダッシュボードは本質だけを表示：セッション/TF、レンジ H/L/Δ、ATR、スプレッド、リスクモード、保留注文と残時間、ポジション＋PnL、ステータス＆当日 DD。明快・最小・プロ仕様。

ICONIC の一日——EA はこう“考える”

PREP ：開場前は何もしない。スプレッド、ティック、システム制約を点検して 待つ 。

MEASURE ：測定窓の中で高値/安値と構造パラメータを 測る 。ニュース当てや先回りはしない。

DEPLOY ：窓終了後に バッファ付きストップ を配置、 形式 SL/TP を添付、 OCO を武装。H/L モジュールが有効なら 独自の時間・規則 で併走。

MANAGE：BE/トレーリングはルール通り。日次閾値に達すれば当日のリスク取得を終了。

これは計画的反復であって、希望的観測の売買ではありません。

適合するユーザー

米国オープンの NAS100 ダイナミクスを 構造的 に取りに行き、日中を ミクロ判断で消耗したくない トレーダー。

プロセスのパフォーマンス を単発の逸話より重視するビルダー/アントレプレナー。

戦略を製品ラインとして捉え、賭けではなくシステムとして運用する人。

適合しないユーザー

マーチン/グリッド/逆張りナンピン志向。

ニュース博打 を刺激として求める人。

「一発逆転」を求め、日次ガードを“白ける”と感じる人。

機能サマリー

NAS100 セッション・ブレイクアウト ＋ 前日 H/L モジュール（任意）

SL/TP： ATR / Range / Fixed 、 OCO 強制

Daily Loss Guard ：当日 DD 到達で新規ブロック

スプレッド上限 、 マージンチェック 、 Stops/Freeze 対応

スマート有効期限 & EoD クリーンアップ

BE / トレーリング（任意）

一日一トレード オプション

ミニマル GUI

しないこと：グリッド／マーチン／含み損ナンピン

オンボーディング——7日で“クリーン始動”

1–2日目：デモ / ブローカー調整

NAS100（US100/USTEC）M5 に適用。サーバー時間基準でセッション窓を設定。保守的な日次ガードを選択。手動介入はしない。

3–4日目：ルール検証

ジャーナルで OCO 削除、期限管理、SL/TP 付与を確認。ブローカー現実に合わせスプレッド上限を調整。

5–6日目：小ロットで実運用

最小ロット or 低パーセントリスク。救済ナンピン禁止。日次ガードは有料の保険として尊重。

7日目：段階スケール

デモと同じ挙動を確認後、段階的にリスクを引き上げる。スケールするのはプロセスであって、気分ではない。

FAQ

1日の取引回数は？ 平均 0〜2 の選択的執行。量より質。

チャートの時間足は？ 内部計測は（例）M5。チャート TF は主に GUI 表示用途。

他指数にも通用する？ エンジンは汎用だが、最適な PMF は NAS100。別シンボルはまずデモで。

リスク調整は？ 固定ロット or エクイティ比率。保守的に開始し、段階的に。

なぜグリッド/マーチンを使わない？ リスク管理ではなく、リスクの先送りだから。ICONIC は資本防衛を最優先。

購買の決め手

反復可能性＞単月の幸運 ：多数期間でカーブを支えるため、特定フェーズへの依存が小さい。

規律＝生存 ：Daily Loss Guard がカオス日を切り落とす。 数日のドラマを削り、何ヶ月もの資本を残す 。

オペレーター級の執行 ：ブローカー感度の距離、ティック丸め、クリーンな期限、抜けのない OCO。

二つのモメンタム源 ：セッション・ブレイクアウト中核＋前日 H/L コンパニオン。 幅を増やし、ノイズは増やさない 。

設計図は漏らさない：手にするのは結果であってレシピではない。あなたの優位はあなたのまま。

リスクに関する誠実な注意

指数/CFD 取引は高リスクです。過去実績・バックテストは将来の結果を保証しません。実運用はブローカー、流動性、レイテンシ、スリッページに左右されます。本 EA は枠組みを提供します。規律・ポジションサイズ・期待値管理はあなたの責任です。損失許容範囲内の資金でのみ取引してください。

次の一歩

デモを開始——NAS100 で ICONIC BREAKOUT PRO をテスト。セッション窓を設定し、日次ガードを有効化。 挙動を観察——発注、OCO、SL/TP、期限処理をジャーナルで追跡。 小さく実運用へ——保守的リスクで 2〜4 週間のデータ収集。 方法的にスケール——挙動が安定したら、段階的にリスクを引き上げる。

ICONIC BREAKOUT PRO は“イベント”ではなく“プロダクト”。

ルール下の反復——それが思想です。

TELEGRAM

https://t.me/iconicsolutions_official



