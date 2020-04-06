Iconic Breakout Pro
ICONIC BREAKOUT PRO
米国セッションの NAS100 ブレイクアウト EA — いまや「前日高値/安値」プレイも搭載
ドラマではなく規律を。まずは資本を守る。
ICONIC の背景——“すべてを吹き飛ばすあの一日”に備えて設計
相場が整っている間は、どんな戦略ももっともらしく見えます。けれど年に一度は必ず来る日がある——流動性が跳ね、スプレッドが開き、約定が滑り、人はルールを曲げ始める。多くのシステムにとって、その日は終わりの始まりです。特異点が連鎖し、やがて沈黙。
ICONIC BREAKOUT PRO は、その事態を未然に断つために生まれました。思いつきの EA ではなく、再現可能な相場状況——米国オープン前後の NAS100 ダイナミクスを捉えるためのオペレーティング・システム。さらに、主戦略とは独立した第2のモメンタム源として前日高値/安値ブレイクを追加。測り、待ち、執行し、口座が傷つく前に安全装置を作動させます。
この製品のコードを貫く二つの原則：
エッジは、リスク枠組みがなければカジノだ。
執行は、防御がなければ演劇だ。
グリッドもマーチンも無し。含み損のナンピンも無し。ICONIC は厳格なルール駆動のエンジンです。明確に定義された測定ウィンドウ、構造の外側にバッファ付きの買/売ストップ、妥協なき SL/TP、OCO による片側消去、そして日次損失ガード。いわゆる「X デーに賭けたい」なら他所へ。資本を築きたいなら、ここに構造があります。
数字が示すもの（バックテストの性格）
NAS100 長期バックテスト抜粋（ティック品質 99%、2020-09〜2025-09、1シンボル）：
-
プロフィットファクター：約 2.28
-
取引回数：約 1,837
-
勝率：約 75%
-
期待値（1トレード当たり）：約 2,291
-
日中エクイティ DD 最大：約 16–17%
-
長期の相対 DD：20–30% 帯
-
最大連敗：5
-
MFE/MAE：正の回帰——利益は伸ばし、損失は抑制。
解釈：幅広い期間でカーブが支えられています。単月の「奇跡」ではなく、週・月ベースの均等な寄与。エッジは時間 × 構造 × 規律から生まれており、パラメータの曲芸ではありません。
※バックテストは執行を模擬します。実運用ではスプレッド、スリッページ、レイテンシはブローカー依存。規律と期待値管理が鍵です。
“レシピを明かさず”に機能する理由
二つの補完的プレイ
-
米国セッション・ブレイクアウト：プレオープンのコンパクトな測定窓で構造を計測し、外側にバッファ付きストップを配置。片側が約定すれば OCO で反対側を即時削除。
-
前日高値/安値モジュール：オプションの独立チャネル。定義済みの時間帯に、前日高値上抜け/安値下抜けのブレイクを選択的に活用。安全距離・フィルタ・独自クリーンアップを備え、24/7 の常時稼働ではない。
「いつ、どれだけのバッファ、どんな平滑化やフィルタか？」——その実装はプロプライエタリで実行ファイルに封入。検証はできても模倣は困難です。
リターン幻想よりリスク枠組み
-
Daily Loss Guard：日中のエクイティ高値を追跡。指定閾値まで落ちれば、その日は新規注文を停止。例外なし。
-
OCO：一約定・一方向・一リスク。
-
SL/TP：ATR / Range / Fixed を形式的に設定（勘頼みはしない）。
-
BE/トレーリング：任意だが決定論的。
-
しないこと：グリッド／マーチン／逆張りナンピン。
“オペレーター品質”の執行
-
StopsLevel / FreezeLevel 対応：距離・ティック丸めで “Invalid stops” を回避。
-
スプレッド・フィルタ / マージン・チェック：環境が整っている時だけリスクを取る。
-
スマート有効期限：当日限り or 定義時間で管理的に失効し、“Invalid expiration” の連鎖を防止。
-
クリーンアップ：EoD 清掃、OCO 削除、二重発注の防止。
-
一日一トレード（オプション）で日次規律を強化。
見せるのは“運用視点”だけ
ダッシュボードは本質だけを表示：セッション/TF、レンジ H/L/Δ、ATR、スプレッド、リスクモード、保留注文と残時間、ポジション＋PnL、ステータス＆当日 DD。明快・最小・プロ仕様。
ICONIC の一日——EA はこう“考える”
-
PREP：開場前は何もしない。スプレッド、ティック、システム制約を点検して待つ。
-
MEASURE：測定窓の中で高値/安値と構造パラメータを測る。ニュース当てや先回りはしない。
-
DEPLOY：窓終了後にバッファ付きストップを配置、形式 SL/TP を添付、OCO を武装。H/L モジュールが有効なら独自の時間・規則で併走。
-
MANAGE：BE/トレーリングはルール通り。日次閾値に達すれば当日のリスク取得を終了。
これは計画的反復であって、希望的観測の売買ではありません。
適合するユーザー
-
米国オープンの NAS100 ダイナミクスを構造的に取りに行き、日中をミクロ判断で消耗したくないトレーダー。
-
プロセスのパフォーマンスを単発の逸話より重視するビルダー/アントレプレナー。
-
戦略を製品ラインとして捉え、賭けではなくシステムとして運用する人。
適合しないユーザー
-
マーチン/グリッド/逆張りナンピン志向。
-
ニュース博打を刺激として求める人。
-
「一発逆転」を求め、日次ガードを“白ける”と感じる人。
機能サマリー
-
NAS100 セッション・ブレイクアウト＋前日 H/L モジュール（任意）
-
SL/TP：ATR / Range / Fixed、OCO 強制
-
Daily Loss Guard：当日 DD 到達で新規ブロック
-
スプレッド上限、マージンチェック、Stops/Freeze 対応
-
スマート有効期限 & EoD クリーンアップ
-
BE / トレーリング（任意）
-
一日一トレードオプション
-
ミニマル GUI
-
しないこと：グリッド／マーチン／含み損ナンピン
オンボーディング——7日で“クリーン始動”
1–2日目：デモ / ブローカー調整
NAS100（US100/USTEC）M5 に適用。サーバー時間基準でセッション窓を設定。保守的な日次ガードを選択。手動介入はしない。
3–4日目：ルール検証
ジャーナルで OCO 削除、期限管理、SL/TP 付与を確認。ブローカー現実に合わせスプレッド上限を調整。
5–6日目：小ロットで実運用
最小ロット or 低パーセントリスク。救済ナンピン禁止。日次ガードは有料の保険として尊重。
7日目：段階スケール
デモと同じ挙動を確認後、段階的にリスクを引き上げる。スケールするのはプロセスであって、気分ではない。
FAQ
1日の取引回数は？ 平均 0〜2 の選択的執行。量より質。
チャートの時間足は？ 内部計測は（例）M5。チャート TF は主に GUI 表示用途。
他指数にも通用する？ エンジンは汎用だが、最適な PMF は NAS100。別シンボルはまずデモで。
リスク調整は？ 固定ロット or エクイティ比率。保守的に開始し、段階的に。
なぜグリッド/マーチンを使わない？ リスク管理ではなく、リスクの先送りだから。ICONIC は資本防衛を最優先。
購買の決め手
-
反復可能性＞単月の幸運：多数期間でカーブを支えるため、特定フェーズへの依存が小さい。
-
規律＝生存：Daily Loss Guard がカオス日を切り落とす。数日のドラマを削り、何ヶ月もの資本を残す。
-
オペレーター級の執行：ブローカー感度の距離、ティック丸め、クリーンな期限、抜けのない OCO。
-
二つのモメンタム源：セッション・ブレイクアウト中核＋前日 H/L コンパニオン。幅を増やし、ノイズは増やさない。
-
設計図は漏らさない：手にするのは結果であってレシピではない。あなたの優位はあなたのまま。
リスクに関する誠実な注意
指数/CFD 取引は高リスクです。過去実績・バックテストは将来の結果を保証しません。実運用はブローカー、流動性、レイテンシ、スリッページに左右されます。本 EA は枠組みを提供します。規律・ポジションサイズ・期待値管理はあなたの責任です。損失許容範囲内の資金でのみ取引してください。
次の一歩
-
デモを開始——NAS100 で ICONIC BREAKOUT PRO をテスト。セッション窓を設定し、日次ガードを有効化。
-
挙動を観察——発注、OCO、SL/TP、期限処理をジャーナルで追跡。
-
小さく実運用へ——保守的リスクで 2〜4 週間のデータ収集。
-
方法的にスケール——挙動が安定したら、段階的にリスクを引き上げる。
ICONIC BREAKOUT PRO は“イベント”ではなく“プロダクト”。
ルール下の反復——それが思想です。
