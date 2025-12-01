Currency Strength Meter Pro MT5
- Indikatoren
- Sathit Sukhirun
- Version: 1.20
- Aktivierungen: 20
Indikator: Currency Strength Meter Pro
-
Visualisierung der Marktbreite
-
Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare.
-
Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen.
-
-
Automatisches Ranking & Sortierung
-
Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach".
-
Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly).
-
-
Intelligente Währungslogik
-
Vorteile: Behandelt Paare mit unterschiedlichen Basiswährungen (z.B. EURUSD vs USDJPY) intelligent und invertiert Werte automatisch passend zur Hauptwährung.
-
Nutzen: Reduziert Verwirrung bei der Analyse.
-
-
Multi-Timeframe Flexibilität
-
Vorteile: Ansichten für Intraday/Daily, Weekly und Monthly.
-
Nutzen: Geeignet für Daytrader und Swingtrader.
-
-
Anpassbare Benutzeroberfläche (UI)
-
Vorteile: Grafische Objekte mit anpassbaren Farben, Schriftarten und Positionen.
-
Nutzen: Passt professionell in jedes Template.
-
-
Flexible Datenquelle
-
Vorteile: Manuelle Eingabe oder "Market Watch"-Liste.
-
Nutzen: Funktioniert auch mit Gold, Öl oder Aktien.
-