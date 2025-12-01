Currency Strength Meter Pro MT5

Indikator: Currency Strength Meter Pro

  • Visualisierung der Marktbreite

    • Vorteile: Zeigt Daten in einem sauberen "Dashboard"-Format anstatt unübersichtlicher Charts. Händler erkennen sofort die stärksten/schwächsten Paare.

    • Nutzen: Spart Zeit und beschleunigt Handelsentscheidungen.

  • Automatisches Ranking & Sortierung

    • Vorteile: Sortiert Paare im "Horizontal Ranking"-Modus automatisch von "Stark" nach "Schwach".

    • Nutzen: Identifiziert sofort die Gewinner und Verlierer (Daily/Weekly/Monthly).

  • Intelligente Währungslogik

    • Vorteile: Behandelt Paare mit unterschiedlichen Basiswährungen (z.B. EURUSD vs USDJPY) intelligent und invertiert Werte automatisch passend zur Hauptwährung.

    • Nutzen: Reduziert Verwirrung bei der Analyse.

  • Multi-Timeframe Flexibilität

    • Vorteile: Ansichten für Intraday/Daily, Weekly und Monthly.

    • Nutzen: Geeignet für Daytrader und Swingtrader.

  • Anpassbare Benutzeroberfläche (UI)

    • Vorteile: Grafische Objekte mit anpassbaren Farben, Schriftarten und Positionen.

    • Nutzen: Passt professionell in jedes Template.

  • Flexible Datenquelle

    • Vorteile: Manuelle Eingabe oder "Market Watch"-Liste.

    • Nutzen: Funktioniert auch mit Gold, Öl oder Aktien.


