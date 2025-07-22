FXmax EA MT5

FXmax EA – einer der besten Expert Advisors für MetaTrader 5. Der einzigartige Algorithmus analysiert die Kursentwicklung unter Berücksichtigung technischer und mathematischer Faktoren, ermittelt profitable Ein- und Ausstiegspunkte und verwendet die Standardindikatoren von MetaTrader 5.

Broker: RoboForex, Weltrade oder ein anderer Anbieter nach erfolgreicher Optimierung

Kontotyp: PRO/ECN mit Hedging

Zeitrahmen: H1 oder ein anderer Anbieter nach erfolgreicher Optimierung

Symbol: XAUUSD, BTCUSD oder ein anderes nach erfolgreicher Optimierung

Ersteinzahlung: ab 100, empfohlen ab 1000

Hebel: ab 1:100

Handelsmodus: VPS (24/7) empfohlen = akzeptabler Ping: 0–30 ms

Optimierungs- und Testzeitraum: 6–12 Monate

Empfohlene Optimierungshäufigkeit: alle 1–2 Monate





Vorteile:





1. Der Expert Advisor verwendet MT5-Indikatoren, nutzt keine externen Ressourcen und ist unabhängig von Fundamentalanalysen und/oder Nachrichten.

2. Der Expert Advisor handelt im Strategietester sowie auf Demo- und Echtgeldkonten nahezu identisch.

3. Sie können mit allen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes usw.).

4. Der Expert Advisor eignet sich sowohl für mittel- bis langfristige Investitionen als auch zur Erhöhung des Depots.

5. Wichtige Parameter können in den Einstellungen des Expert Advisors geändert werden, sodass jeder Händler den Advisor einfach für seinen Broker, seine Kontoart und sein Depot optimieren und anpassen kann.





HINWEIS:





1. Der Expert Advisor verfügt über eine integrierte Magie für alle Orders. Sie können den Advisor nicht für verschiedene Vermögenswerte desselben Handelsterminals verwenden.

2. Stellen Sie vor dem Kauf eines Expert Advisors sicher, dass Sie über die entsprechende Erfahrung und den Computer verfügen, um ihn zu optimieren und zu testen.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.

All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

WARNUNG: 1. Glauben Sie nicht an die Vorstellung, dass ein Expert Advisor auf jedem Kontotyp und bei jedem Broker gleich handelt. Das ist eine Lüge, da jeder Broker unterschiedliche Kursanbieter, 4(2)-stellige oder 5(3)-stellige Kursgenauigkeiten, Orderausführungsarten usw. verwendet. 2. Bevor Sie den Expert Advisor auf einem realen Konto installieren, ist es notwendig, den Advisor für den jeweiligen Broker, Kontotyp und die Einzahlung, auf der er handeln wird, zu optimieren und zu testen. 3. Wenn Ihr Broker den Handel mit Expert Advisors im ORDER_FILLING_FOK-Modus (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) verwenden Sie dann den Modus ORDER_FILLING_IOC oder einen anderen. ==================================== So optimieren Sie den EA in MT5: 1. Überprüfen Sie die Kurshistorie (100 % reale Ticks) Ihres Brokers in MT5 für ein reales Konto, ein Symbol und das maximal mögliche Handelsdatum des EA. HINWEIS: In MT5 sollte die Kurshistorie automatisch geladen werden, wenn: Max. Balken im Chart: Unbegrenzt. Wenn die Kurshistorie (100 % reale Ticks) weniger als 2 Jahre beträgt, sollten Sie einen solchen Broker nicht für die Optimierung und den Handel mit einem EA verwenden. 2. Führen Sie einen ersten Testlauf im Strategietester mit den Standardeinstellungen im Modus FILLING_FOK durch. Wenn der EA in diesem Modus handelt, können Sie die genetische oder vollständige Optimierung mit Modellierung ausführen: Jeder Tick basiert auf realen Ticks. Wenn der EA in diesem Modus nicht handelt und im Journal „Nicht unterstützter Füllmodus / Fehlercode = 4756“ schreibt, verwenden Sie den FILLING_IOC-Modus und führen Sie den EA mit der genetischen oder vollständigen Optimierung mit Modellierung aus: Jeder Tick basiert auf realen Ticks. ================================== MY ADDITIONAL PAID SERVICES:

