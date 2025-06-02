BTCmax EA

BTCmax EA – ist einer der besten Expert Advisor für Meta Trader 5. Der einzigartige Algorithmus des Advisors analysiert die Bewegung des Vermögenspreises unter Berücksichtigung der Faktoren der technischen und mathematischen Analyse, bestimmt profitable Einstiegs- und Ausstiegspunkte und verwendet erweitertes Geldmanagement und Lot-Multiplikatoren. 

Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real Weltrade account + Set file to optimization at any other broker.

Monitoring in the real account >>> [ Click Here ]

Empfehlungen:

  • Broker – Weltrade oder ein anderer Broker, nach erfolgreicher Optimierung
  • Kontotyp – PRO/ECN mit Hedging
  • Zeitrahmen – H1 
  • Symbol – BTCUSD (Bitcoin)
  • Ersteinzahlung – ab 5000
  • Hebel – ab 1:100
  • Handelsmodus – VPS (24/7) empfohlen = akzeptabler Ping: 0–30 ms
  • Optimierungs- und Testzeitraum – 12–60 Monate
  • Empfohlene Häufigkeit für die Optimierung – alle 3–6 Monate

Vorteile:

1. Der Expert Advisor verwendet keine Indikatoren, nutzt keine externen Ressourcen, ist nicht von Fundamentalanalysen und/oder Nachrichten abhängig.
2. Der Expert Advisor handelt sowohl im Strategietester als auch auf Demo- und Echtgeldkonten fast auf die gleiche Weise.
3. Sie können mit allen Vermögenswerten handeln (Währungen, Metalle, Kryptowährungen, Aktien, Indizes usw.).
4. Der Expert Advisor kann für mittel- bis langfristige Investitionen sowie zur Übertaktung der Einzahlung verwendet werden.
5. Sie können einen Expert Advisor für den Handel auf einem Chart mit einem beliebigen Zeitrahmen installieren. Wichtige Parameter können in den Einstellungen des Expert Advisors geändert werden, sodass jeder Händler den Advisor problemlos für seinen Broker, Kontotyp und seine Einzahlung optimieren und anpassen kann. Das Chart zeigt auch ein Informationsfeld für die Statistiken der Betriebsparameter des EA an.

HINWEIS:

1. Der Expert Advisor verfügt über integrierte Magie für alle seine Aufträge. Sie können den Advisor nicht für verschiedene Vermögenswerte desselben Handelsterminals verwenden.
2. Stellen Sie vor dem Kauf eines Expert Advisors sicher, dass Sie über die entsprechende Erfahrung und den Computer verfügen, um den Expert Advisor zu optimieren und zu testen.

WARNING: All my Indicators and Expert Advisors are sold only through MQL5.
All my products that hackers are trying to sell through other sites and at a different price are counterfeit that will not work correctly and stably!!!

WARNUNG:

1. Glauben Sie nicht an die Vorstellung, dass ein Expert Advisor auf jedem Kontotyp und bei jedem Broker gleich handelt. Das ist eine Lüge, da jeder Broker unterschiedliche Kursanbieter, 4(2)-stellige oder 5(3)-stellige Kursgenauigkeiten, Orderausführungsarten usw. verwendet.

2. Bevor Sie den Expert Advisor auf einem realen Konto installieren, ist es notwendig, den Advisor für den jeweiligen Broker, Kontotyp und die Einzahlung, auf der er handeln wird, zu optimieren und zu testen.

3. Wenn Ihr Broker den Handel mit Expert Advisors im ORDER_FILLING_FOK-Modus (https://www.mql5.com/en/book/automation/experts/experts_execution_filling) verwenden Sie dann den Modus ORDER_FILLING_IOC oder einen anderen.

====================================

So optimieren Sie den EA in MT5:

1. Überprüfen Sie die Kurshistorie (100 % reale Ticks) Ihres Brokers in MT5 für ein reales Konto, ein Symbol und das maximal mögliche Handelsdatum des EA.

HINWEIS: In MT5 sollte die Kurshistorie automatisch geladen werden, wenn: Max. Balken im Chart: Unbegrenzt. Wenn die Kurshistorie (100 % reale Ticks) weniger als 2 Jahre beträgt, sollten Sie einen solchen Broker nicht für die Optimierung und den Handel mit einem EA verwenden.

2. Führen Sie einen ersten Testlauf im Strategietester mit den Standardeinstellungen im Modus FILLING_FOK durch. Wenn der EA in diesem Modus handelt, können Sie die genetische oder vollständige Optimierung mit Modellierung ausführen: Jeder Tick basiert auf realen Ticks. Wenn der EA in diesem Modus nicht handelt und im Journal „Nicht unterstützter Füllmodus / Fehlercode = 4756“ schreibt, verwenden Sie den FILLING_IOC-Modus und führen Sie den EA mit der genetischen oder vollständigen Optimierung mit Modellierung aus: Jeder Tick basiert auf realen Ticks.

==================================

MY ADDITIONAL PAID SERVICES:
- Expert Advisor optimization for period up to 2 years is 99 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
  - Expert Advisor optimization for period up to 5 years is 199 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.
    - Expert Advisor optimization for period up to 10 years is 299 USDT TRC20 per one Symbol & one Real Account in the your Broker.

NOTE: Expert Advisor optimization is possible only if the History Quality of 100% real ticks for the optimization period selected above is available and after advance payment for optimization. 
💥 Der Gewinn aus dem Handel mit diesem Expert Advisor hängt davon ab, welche Risiken Sie bereit sind einzugehen…!!!


💥 Broker für den Handel mit Expert Advisors >>> https://rbfxdirect.com/en/lk/?a=kcgh


Version des BTCmax EA für MetaTrader 4

Ich wünsche Ihnen allen viel Glück beim Handel und stabile Gewinne!
