Flashpip Scalper
- Experten
- Alex Amuyunzu Raymond
- Version: 1.93
- Aktivierungen: 5
Kernsystem Übersicht
Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt.
Primäre Handelsstrategie
Der EA implementiert einetrendfolgende Scalping-Strategie mit mehreren Zeitrahmen, die in erster Linie auf demM5-Zeitrahmen mit Bestätigung durch höhere Zeitrahmen (M15, H1)arbeitet.Das System verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren wieEMA-Crossovers,RSI,Stochastik,ADX undMACD, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege mit strengen Vertrauensschwellen zu identifizieren.
Wichtige technische Merkmale
1. Multi-Symbol-Handelsfunktionalität
-
Gleichzeitige Überwachung und Handel mit bis zu 6 Symbolen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD
-
Symbolspezifische Parameteroptimierung
-
Unabhängige Analyse pro Symbol mit gemeinsamem Risikomanagement
2. KI-gestützte Signalerzeugung
-
Vertrauenswürdiges Scoring-System: Jedes Handelssignal erhält einen Vertrauenswert von 0-100
-
Multi-Indikator-Fusion: Kombiniert Signale von 7+ technischen Indikatoren
-
Adaptive Schwellenwerte: Mindestkonfidenzanforderungen (Standard: 70%)
-
Trend-Filterung: Verwendet H1- und M15-Zeitrahmen zur Bestätigung von M5-Signalen
3. Fortgeschrittenes Risikomanagement-System
Positionsgrößenbestimmung
-
Dynamische Losberechnung: Basierend auf Kontostand und Risikomultiplikator
-
Symbol-spezifische Limits: Separate maximale Losgrößen für Forex (0,1) und Gold (0,01)
-
Notfall-Hardcaps: Erzwingt 0,01 Lots für Gold auf Konten unter $5000
-
Broker-Einhaltung: Ordnungsgemäße Volumen-Normalisierung für Netting-Konten
Risiko-Kontrollen
-
Tägliches Verlustlimit: Konfigurierbarer Prozentsatz (Standard: 3%)
-
Maximaler Drawdown: Aktienbasierte Absicherung (Standardwert: 12%)
-
Concurrent Trade Limit: Maximal offene Positionen (Standardwert: 1-2)
-
Korrelationsschutz: Begrenzt Trades auf korrelierte Symbole
4. Session-basierte Filterung
-
Modus "Nur Hauptsitzung": Handel nur während der Sitzungen in London (8-16 GMT) und New York (13-21 GMT)
-
Vermeidung asiatischer Sitzungen: Optionaler Filter zum Überspringen von 0-7 GMT
-
Schutz vor Wochenend-Lücken: Vermeidet den Handel in der Nähe des Wochenend-Marktschlusses
-
Zeitbasierte Beschränkungen: Konfigurierbare Handelszeiten
5. Handelsmanagement-Funktionen
-
Fester Stop Loss und Take Profit: Symbolspezifische Pip-Abstände
-
Risiko-Belohnungs-Verhältnisse: 1:2 für Forex (15 SL / 30 TP), 1:2 für Gold (150 SL / 300 TP)
-
Logik zur Wiederholung des Handels: Automatische Wiederholung bei fehlgeschlagener Orderplatzierung
-
Slippage-Schutz: Konfigurierbare maximale Slippage-Erlaubnis
6. Verlust-Recovery-System
-
Konsekutive Verlustpause: Automatische Handelspause nach 3 Verlusten
-
Dynamische Risikoanpassung: Verringert Losgrößen nach Verlusten
-
Abkühlungsperioden: Konfigurierbare Pausendauer (Standard: 30 Minuten)
7. Technische Infrastruktur
Indikator-Framework
-
Datenverarbeitung in Echtzeit: Gleichzeitige Überwachung aller aktivierten Symbole
-
Handle-Verwaltung: Effiziente Zuweisung und Freigabe von Indikator-Handles
-
Puffer-Synchronisation: Korrekte Ausrichtung der Zeitseriendaten
-
Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung aller Indikatordaten
Symbol-Verwaltung
-
Dynamische Initialisierung: Automatische Symbolvalidierung beim Starten
-
Broker-Konformität: Korrekte Formatierung von Symbolnamen mit Unterstützung von Suffixen
-
Volumen-Validierung: Detaillierte Überprüfung der Losgröße für jeden Broker
-
Margin-Berechnung: Echtzeit-Überprüfung der Margin-Anforderungen
8. Performance Tracking & Berichterstattung
-
Statistiken in Echtzeit: Gewinnrate, Gewinnfaktor, P/L-Verfolgung
-
Täglicher Performance-Reset: Automatisch bei Marktöffnung
-
Umfassende Protokollierung: Detaillierte Aufzeichnungen der Handelsausführung
-
Dashboard-Anzeige: Visuelles Statuspanel im Chart
9. Marktvalidierungsmodus
-
Eingeschränkte Prüfung: Handelt nur das Chart-Symbol während der Validierung
-
Begrenzte Häufigkeit: Verhindert eine Überschwemmung des Handels während der Tests
-
Log-Kontrolle: Konfigurierbares Logging für Validierung und Live-Handel
-
Verwaltung von Warnungen: Deaktiviert unnötige Alarme während der Tests
Technische Architektur
Code-Struktur
-
Modularer Aufbau: Getrennte funktionale Komponenten
-
Objektorientierter Ansatz: Verwendet MQL5-Standardbibliotheken (CTrade, CPositionInfo, CSymbolInfo)
-
Speicherverwaltung: Korrekte Handle-Freigabe und Array-Verwaltung
-
Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung an allen Ausführungspunkten
Wichtige Datenstrukturen
-
SymbolData-Struktur: Konfiguration und Status pro Symbol
-
PerformanceStats-Struktur: Verfolgung der Handelsleistung
-
TradeOpportunity-Struktur: Signalpriorisierung und -verwaltung
Ablauf der Ausführung
-
Initialisierung: Symbolvalidierung, Indikatorerstellung, Parametervalidierung
-
Marktanalyse: Echtzeit-Indikator-Datenverarbeitung für alle Symbole
-
Signalerzeugung: Konfidenz-Scoring und Erstellung von Handelssignalen
-
Risikobewertung: Margin-Prüfung, Positionsgrößenbestimmung, Risikovalidierung
-
Order-Ausführung: Handelsplatzierung mit Wiederholungslogik
-
Positionsverwaltung: Überwachung offener Geschäfte (zukünftige Erweiterung für Trailing Stops)
-
Leistungsverfolgung: Aktualisierung der Statistiken in Echtzeit
Parameter-Optimierungsbereiche
Handels-Parameter
-
Konfidenzschwelle (70-85)
-
ADX Stärke Minimum (25-35)
-
RSI-Zeitraum (10-20)
-
EMA-Perioden (schnell: 10-20, langsam: 40-60, Trend: 150-250)
Risiko-Parameter
-
Risikomultiplikator (0,005-0,02)
-
Täglicher Zielprozentsatz (3-8%)
-
Maximale gleichzeitige Trades (1-3)
-
Stop Loss/Take Profit-Verhältnis
Parameter der Sitzung
-
London Session Hours (für Broker-Zeitzone anpassen)
-
New Yorker Sitzungszeiten
-
Einstellungen zur Vermeidung asiatischer Sitzungen
System-Anforderungen
Plattform-Anforderungen
-
MetaTrader 5 Build 2000+
-
MQL5 Sprachunterstützung
-
Netting Account Type (erforderlich für korrekte Volumenvalidierung)
Broker-Anforderungen
-
Unterstützung für alle 6 Handelssymbole
-
Angemessene Spreads (max. 4 Pips für Forex, 8 Pips für Gold)
-
Standard-Lotgrößen (in der Regel mindestens 0,01)
-
Angemessene historische Daten für die Indikatorberechnung
Konto-Anforderungen
-
Empfohlenes Mindestguthaben: $100 (nur Forex), $500 (einschließlich Gold)
-
Ausreichende Hebelwirkung für die beabsichtigten Positionsgrößen
-
Keine Handelsbeschränkungen während der Hauptsitzungen
Validierung und Tests
Backtesting-Funktionen
-
Kompatibel mit dem Strategy Tester
-
Multi-Symbol-Tests möglich
-
Detaillierte Fehlerprotokollierung
-
Generierung von Leistungskennzahlen
Live-Testing-Funktionen
-
Papierhandelsmodus über Marktvalidierungsmodus
-
Leistungsverfolgung in Echtzeit
-
Umfassendes Logging-System
-
Warn- und Benachrichtigungssystem
Entwicklungsgeschichte
Entwicklung der Version
-
v1.0: Erste Version mit grundlegender Multi-Symbol-Fähigkeit
-
v1.9: Hinzufügen des Goldhandels mit verbesserter Margenberechnung
-
v1.91-1.93: Notfallkorrekturen für den Goldhandel mit kleinen Konten
-
v1.94: Vollständige Korrektur der Volumenvalidierung für Netting-Konten
Kritische Korrekturen implementiert
-
Berechnung der Goldmarge für kleine Konten
-
Volumen-Normalisierung für Netting-Konten-Anforderungen
-
Fehlerbehandlung für Ablehnungen von Brokern mit "ungültigem Volumen".
-
Korrekte Symbolvalidierung und Initialisierung
-
Umfassendes Risikomanagement für gemischte Symbolportfolios
Richtlinien für die Verwendung
Erstmalige Einrichtung
-
Anhängen an den M5 Chart eines beliebigen Symbols
-
Aktivierte Symbole auf Basis des Kontostandes konfigurieren
-
Risikoparameter entsprechend der Kontogröße einstellen
-
Aktivieren/Deaktivieren von Sitzungsfiltern basierend auf dem Handelsstil
-
Konfigurieren Sie die Protokollierungsebene für Debugging und Produktion
Anforderungen an die Überwachung
-
Regelmäßige Überprüfung von Handelsprotokollen
-
Verfolgung von Leistungskennzahlen
-
Überwachung der Margin-Nutzung
-
Überwachung der Sitzungszeiten
Risikomanagement Compliance
-
Niemals harte Obergrenzen für Notfälle außer Kraft setzen
-
Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontostandes für die geplanten Positionen
-
Überwachung der Korrelation beim Handel mit mehreren Symbolen
-
Regelmäßige Überprüfung der Leistung des Verlustausgleichssystems
Leistungsmerkmale
Erwartete Handelsfrequenz
-
2-10 Abschlüsse pro Tag und Symbol während aktiver Sitzungen
-
Variabel je nach Marktbedingungen und Vertrauensschwellen
Risikoprofil
-
Kontrolliertes Risiko pro Handel (0,5-2% des Saldos)
-
Tägliche Verlustlimits verhindern katastrophale Verluste
-
Drawdown-Schutz bewahrt das Eigenkapital des Kontos
Rentabilitäts-Ziele
-
Täglicher Zielprozentsatz konfigurierbar (Standard 5%)
-
Realistische Erwartungen basierend auf den Marktbedingungen
-
Konsistente Anwendung der Risikomanagementregeln
Unterstützung und Wartung
Regelmäßige Überprüfungen
-
Verfügbarkeit von Symbolen und Datenfeeds
-
Genauigkeit der Indikatorberechnung
-
Zuverlässigkeit der Handelsausführung
-
Gültigkeit der Leistungskennzahlen
Aktualisierungsanforderungen
-
Änderungen des Broker-Symbolnamens
-
Aktualisierungen der MT5-Plattform
-
Änderungen der regulatorischen Anforderungen
-
Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung
Dieses System stellt einen ausgefeilten Ansatz für algorithmisches Scalping dar, bei dem besonderes Augenmerk auf Risikomanagement, Broker-Compliance und Multi-Symbol-Koordination gelegt wird. Die Architektur unterstützt sowohl Validierungstests als auch den Live-Handel unter Beibehaltung strenger Risikokontrollen, die für verschiedene Kontogrößen geeignet sind.