Flashpip Skalierer EA

Kernsystem Übersicht

Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt.

Primäre Handelsstrategie

Der EA implementiert einetrendfolgende Scalping-Strategie mit mehreren Zeitrahmen, die in erster Linie auf demM5-Zeitrahmen mit Bestätigung durch höhere Zeitrahmen (M15, H1)arbeitet.Das System verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren wieEMA-Crossovers,RSI,Stochastik,ADX undMACD, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege mit strengen Vertrauensschwellen zu identifizieren.

Wichtige technische Merkmale

1. Multi-Symbol-Handelsfunktionalität

Gleichzeitige Überwachung und Handel mit bis zu 6 Symbolen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD

Symbolspezifische Parameteroptimierung

Unabhängige Analyse pro Symbol mit gemeinsamem Risikomanagement

2. KI-gestützte Signalerzeugung

Vertrauenswürdiges Scoring-System : Jedes Handelssignal erhält einen Vertrauenswert von 0-100

Multi-Indikator-Fusion : Kombiniert Signale von 7+ technischen Indikatoren

Adaptive Schwellenwerte : Mindestkonfidenzanforderungen (Standard: 70%)

Trend-Filterung: Verwendet H1- und M15-Zeitrahmen zur Bestätigung von M5-Signalen

3. Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

Positionsgrößenbestimmung

Dynamische Losberechnung : Basierend auf Kontostand und Risikomultiplikator

Symbol-spezifische Limits : Separate maximale Losgrößen für Forex (0,1) und Gold (0,01)

Notfall-Hardcaps : Erzwingt 0,01 Lots für Gold auf Konten unter $5000

Broker-Einhaltung: Ordnungsgemäße Volumen-Normalisierung für Netting-Konten

Risiko-Kontrollen

Tägliches Verlustlimit : Konfigurierbarer Prozentsatz (Standard: 3%)

Maximaler Drawdown : Aktienbasierte Absicherung (Standardwert: 12%)

Concurrent Trade Limit : Maximal offene Positionen (Standardwert: 1-2)

Korrelationsschutz: Begrenzt Trades auf korrelierte Symbole

4. Session-basierte Filterung

Modus "Nur Hauptsitzung" : Handel nur während der Sitzungen in London (8-16 GMT) und New York (13-21 GMT)

Vermeidung asiatischer Sitzungen : Optionaler Filter zum Überspringen von 0-7 GMT

Schutz vor Wochenend-Lücken : Vermeidet den Handel in der Nähe des Wochenend-Marktschlusses

Zeitbasierte Beschränkungen: Konfigurierbare Handelszeiten

5. Handelsmanagement-Funktionen

Fester Stop Loss und Take Profit : Symbolspezifische Pip-Abstände

Risiko-Belohnungs-Verhältnisse : 1:2 für Forex (15 SL / 30 TP), 1:2 für Gold (150 SL / 300 TP)

Logik zur Wiederholung des Handels : Automatische Wiederholung bei fehlgeschlagener Orderplatzierung

Slippage-Schutz: Konfigurierbare maximale Slippage-Erlaubnis

6. Verlust-Recovery-System

Konsekutive Verlustpause : Automatische Handelspause nach 3 Verlusten

Dynamische Risikoanpassung : Verringert Losgrößen nach Verlusten

Abkühlungsperioden: Konfigurierbare Pausendauer (Standard: 30 Minuten)

7. Technische Infrastruktur

Indikator-Framework

Datenverarbeitung in Echtzeit : Gleichzeitige Überwachung aller aktivierten Symbole

Handle-Verwaltung : Effiziente Zuweisung und Freigabe von Indikator-Handles

Puffer-Synchronisation : Korrekte Ausrichtung der Zeitseriendaten

Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung aller Indikatordaten

Symbol-Verwaltung

Dynamische Initialisierung : Automatische Symbolvalidierung beim Starten

Broker-Konformität : Korrekte Formatierung von Symbolnamen mit Unterstützung von Suffixen

Volumen-Validierung : Detaillierte Überprüfung der Losgröße für jeden Broker

Margin-Berechnung: Echtzeit-Überprüfung der Margin-Anforderungen

8. Performance Tracking & Berichterstattung

Statistiken in Echtzeit : Gewinnrate, Gewinnfaktor, P/L-Verfolgung

Täglicher Performance-Reset : Automatisch bei Marktöffnung

Umfassende Protokollierung : Detaillierte Aufzeichnungen der Handelsausführung

Dashboard-Anzeige: Visuelles Statuspanel im Chart

9. Marktvalidierungsmodus

Eingeschränkte Prüfung : Handelt nur das Chart-Symbol während der Validierung

Begrenzte Häufigkeit : Verhindert eine Überschwemmung des Handels während der Tests

Log-Kontrolle : Konfigurierbares Logging für Validierung und Live-Handel

Verwaltung von Warnungen: Deaktiviert unnötige Alarme während der Tests

Technische Architektur

Code-Struktur

Modularer Aufbau : Getrennte funktionale Komponenten

Objektorientierter Ansatz : Verwendet MQL5-Standardbibliotheken (CTrade, CPositionInfo, CSymbolInfo)

Speicherverwaltung : Korrekte Handle-Freigabe und Array-Verwaltung

Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung an allen Ausführungspunkten

Wichtige Datenstrukturen

SymbolData-Struktur : Konfiguration und Status pro Symbol

PerformanceStats-Struktur : Verfolgung der Handelsleistung

TradeOpportunity-Struktur: Signalpriorisierung und -verwaltung

Ablauf der Ausführung

Initialisierung: Symbolvalidierung, Indikatorerstellung, Parametervalidierung Marktanalyse: Echtzeit-Indikator-Datenverarbeitung für alle Symbole Signalerzeugung: Konfidenz-Scoring und Erstellung von Handelssignalen Risikobewertung: Margin-Prüfung, Positionsgrößenbestimmung, Risikovalidierung Order-Ausführung: Handelsplatzierung mit Wiederholungslogik Positionsverwaltung: Überwachung offener Geschäfte (zukünftige Erweiterung für Trailing Stops) Leistungsverfolgung: Aktualisierung der Statistiken in Echtzeit

Parameter-Optimierungsbereiche

Handels-Parameter

Konfidenzschwelle (70-85)

ADX Stärke Minimum (25-35)

RSI-Zeitraum (10-20)

EMA-Perioden (schnell: 10-20, langsam: 40-60, Trend: 150-250)

Risiko-Parameter

Risikomultiplikator (0,005-0,02)

Täglicher Zielprozentsatz (3-8%)

Maximale gleichzeitige Trades (1-3)

Stop Loss/Take Profit-Verhältnis

Parameter der Sitzung

London Session Hours (für Broker-Zeitzone anpassen)

New Yorker Sitzungszeiten

Einstellungen zur Vermeidung asiatischer Sitzungen

System-Anforderungen

Plattform-Anforderungen

MetaTrader 5 Build 2000+

MQL5 Sprachunterstützung

Netting Account Type (erforderlich für korrekte Volumenvalidierung)

Broker-Anforderungen

Unterstützung für alle 6 Handelssymbole

Angemessene Spreads (max. 4 Pips für Forex, 8 Pips für Gold)

Standard-Lotgrößen (in der Regel mindestens 0,01)

Angemessene historische Daten für die Indikatorberechnung

Konto-Anforderungen

Empfohlenes Mindestguthaben: $100 (nur Forex), $500 (einschließlich Gold)

Ausreichende Hebelwirkung für die beabsichtigten Positionsgrößen

Keine Handelsbeschränkungen während der Hauptsitzungen

Validierung und Tests

Backtesting-Funktionen

Kompatibel mit dem Strategy Tester

Multi-Symbol-Tests möglich

Detaillierte Fehlerprotokollierung

Generierung von Leistungskennzahlen

Live-Testing-Funktionen

Papierhandelsmodus über Marktvalidierungsmodus

Leistungsverfolgung in Echtzeit

Umfassendes Logging-System

Warn- und Benachrichtigungssystem

Entwicklungsgeschichte

Entwicklung der Version

v1.0 : Erste Version mit grundlegender Multi-Symbol-Fähigkeit

v1.9 : Hinzufügen des Goldhandels mit verbesserter Margenberechnung

v1.91-1.93 : Notfallkorrekturen für den Goldhandel mit kleinen Konten

v1.94: Vollständige Korrektur der Volumenvalidierung für Netting-Konten

Kritische Korrekturen implementiert

Berechnung der Goldmarge für kleine Konten Volumen-Normalisierung für Netting-Konten-Anforderungen Fehlerbehandlung für Ablehnungen von Brokern mit "ungültigem Volumen". Korrekte Symbolvalidierung und Initialisierung Umfassendes Risikomanagement für gemischte Symbolportfolios

Richtlinien für die Verwendung

Erstmalige Einrichtung

Anhängen an den M5 Chart eines beliebigen Symbols Aktivierte Symbole auf Basis des Kontostandes konfigurieren Risikoparameter entsprechend der Kontogröße einstellen Aktivieren/Deaktivieren von Sitzungsfiltern basierend auf dem Handelsstil Konfigurieren Sie die Protokollierungsebene für Debugging und Produktion

Anforderungen an die Überwachung

Regelmäßige Überprüfung von Handelsprotokollen

Verfolgung von Leistungskennzahlen

Überwachung der Margin-Nutzung

Überwachung der Sitzungszeiten

Risikomanagement Compliance

Niemals harte Obergrenzen für Notfälle außer Kraft setzen

Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontostandes für die geplanten Positionen

Überwachung der Korrelation beim Handel mit mehreren Symbolen

Regelmäßige Überprüfung der Leistung des Verlustausgleichssystems

Leistungsmerkmale

Erwartete Handelsfrequenz

2-10 Abschlüsse pro Tag und Symbol während aktiver Sitzungen

Variabel je nach Marktbedingungen und Vertrauensschwellen

Risikoprofil

Kontrolliertes Risiko pro Handel (0,5-2% des Saldos)

Tägliche Verlustlimits verhindern katastrophale Verluste

Drawdown-Schutz bewahrt das Eigenkapital des Kontos

Rentabilitäts-Ziele

Täglicher Zielprozentsatz konfigurierbar (Standard 5%)

Realistische Erwartungen basierend auf den Marktbedingungen

Konsistente Anwendung der Risikomanagementregeln

Unterstützung und Wartung

Regelmäßige Überprüfungen

Verfügbarkeit von Symbolen und Datenfeeds

Genauigkeit der Indikatorberechnung

Zuverlässigkeit der Handelsausführung

Gültigkeit der Leistungskennzahlen

Aktualisierungsanforderungen

Änderungen des Broker-Symbolnamens

Aktualisierungen der MT5-Plattform

Änderungen der regulatorischen Anforderungen

Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung

Dieses System stellt einen ausgefeilten Ansatz für algorithmisches Scalping dar, bei dem besonderes Augenmerk auf Risikomanagement, Broker-Compliance und Multi-Symbol-Koordination gelegt wird. Die Architektur unterstützt sowohl Validierungstests als auch den Live-Handel unter Beibehaltung strenger Risikokontrollen, die für verschiedene Kontogrößen geeignet sind.