Flashpip Scalper

Flashpip Skalierer EA

Kernsystem Übersicht

Flashpip Scalper ist ein KI-gesteuertes Multi-Symbol-Scalping-System, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche algorithmische Handelsstrategien mit Echtzeit-Marktanalyse, Risikomanagement-Protokollen und sitzungsbasierter Filterung, um Hochfrequenz-Trades über mehrere Währungspaare und Gold (XAUUSD) auszuführen. Das System wurde sowohl für Validierungstests als auch für Live-Handelsumgebungen entwickelt.

Primäre Handelsstrategie

Der EA implementiert einetrendfolgende Scalping-Strategie mit mehreren Zeitrahmen, die in erster Linie auf demM5-Zeitrahmen mit Bestätigung durch höhere Zeitrahmen (M15, H1)arbeitet.Das System verwendet eine Kombination aus technischen Indikatoren wieEMA-Crossovers,RSI,Stochastik,ADX undMACD, um hochwahrscheinliche Handelseinstiege mit strengen Vertrauensschwellen zu identifizieren.

Wichtige technische Merkmale

1. Multi-Symbol-Handelsfunktionalität

  • Gleichzeitige Überwachung und Handel mit bis zu 6 Symbolen: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, XAUUSD

  • Symbolspezifische Parameteroptimierung

  • Unabhängige Analyse pro Symbol mit gemeinsamem Risikomanagement

2. KI-gestützte Signalerzeugung

  • Vertrauenswürdiges Scoring-System: Jedes Handelssignal erhält einen Vertrauenswert von 0-100

  • Multi-Indikator-Fusion: Kombiniert Signale von 7+ technischen Indikatoren

  • Adaptive Schwellenwerte: Mindestkonfidenzanforderungen (Standard: 70%)

  • Trend-Filterung: Verwendet H1- und M15-Zeitrahmen zur Bestätigung von M5-Signalen

3. Fortgeschrittenes Risikomanagement-System

Positionsgrößenbestimmung

  • Dynamische Losberechnung: Basierend auf Kontostand und Risikomultiplikator

  • Symbol-spezifische Limits: Separate maximale Losgrößen für Forex (0,1) und Gold (0,01)

  • Notfall-Hardcaps: Erzwingt 0,01 Lots für Gold auf Konten unter $5000

  • Broker-Einhaltung: Ordnungsgemäße Volumen-Normalisierung für Netting-Konten

Risiko-Kontrollen

  • Tägliches Verlustlimit: Konfigurierbarer Prozentsatz (Standard: 3%)

  • Maximaler Drawdown: Aktienbasierte Absicherung (Standardwert: 12%)

  • Concurrent Trade Limit: Maximal offene Positionen (Standardwert: 1-2)

  • Korrelationsschutz: Begrenzt Trades auf korrelierte Symbole

4. Session-basierte Filterung

  • Modus "Nur Hauptsitzung": Handel nur während der Sitzungen in London (8-16 GMT) und New York (13-21 GMT)

  • Vermeidung asiatischer Sitzungen: Optionaler Filter zum Überspringen von 0-7 GMT

  • Schutz vor Wochenend-Lücken: Vermeidet den Handel in der Nähe des Wochenend-Marktschlusses

  • Zeitbasierte Beschränkungen: Konfigurierbare Handelszeiten

5. Handelsmanagement-Funktionen

  • Fester Stop Loss und Take Profit: Symbolspezifische Pip-Abstände

  • Risiko-Belohnungs-Verhältnisse: 1:2 für Forex (15 SL / 30 TP), 1:2 für Gold (150 SL / 300 TP)

  • Logik zur Wiederholung des Handels: Automatische Wiederholung bei fehlgeschlagener Orderplatzierung

  • Slippage-Schutz: Konfigurierbare maximale Slippage-Erlaubnis

6. Verlust-Recovery-System

  • Konsekutive Verlustpause: Automatische Handelspause nach 3 Verlusten

  • Dynamische Risikoanpassung: Verringert Losgrößen nach Verlusten

  • Abkühlungsperioden: Konfigurierbare Pausendauer (Standard: 30 Minuten)

7. Technische Infrastruktur

Indikator-Framework

  • Datenverarbeitung in Echtzeit: Gleichzeitige Überwachung aller aktivierten Symbole

  • Handle-Verwaltung: Effiziente Zuweisung und Freigabe von Indikator-Handles

  • Puffer-Synchronisation: Korrekte Ausrichtung der Zeitseriendaten

  • Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung aller Indikatordaten

Symbol-Verwaltung

  • Dynamische Initialisierung: Automatische Symbolvalidierung beim Starten

  • Broker-Konformität: Korrekte Formatierung von Symbolnamen mit Unterstützung von Suffixen

  • Volumen-Validierung: Detaillierte Überprüfung der Losgröße für jeden Broker

  • Margin-Berechnung: Echtzeit-Überprüfung der Margin-Anforderungen

8. Performance Tracking & Berichterstattung

  • Statistiken in Echtzeit: Gewinnrate, Gewinnfaktor, P/L-Verfolgung

  • Täglicher Performance-Reset: Automatisch bei Marktöffnung

  • Umfassende Protokollierung: Detaillierte Aufzeichnungen der Handelsausführung

  • Dashboard-Anzeige: Visuelles Statuspanel im Chart

9. Marktvalidierungsmodus

  • Eingeschränkte Prüfung: Handelt nur das Chart-Symbol während der Validierung

  • Begrenzte Häufigkeit: Verhindert eine Überschwemmung des Handels während der Tests

  • Log-Kontrolle: Konfigurierbares Logging für Validierung und Live-Handel

  • Verwaltung von Warnungen: Deaktiviert unnötige Alarme während der Tests

Technische Architektur

Code-Struktur

  • Modularer Aufbau: Getrennte funktionale Komponenten

  • Objektorientierter Ansatz: Verwendet MQL5-Standardbibliotheken (CTrade, CPositionInfo, CSymbolInfo)

  • Speicherverwaltung: Korrekte Handle-Freigabe und Array-Verwaltung

  • Fehlerbehandlung: Umfassende Validierung an allen Ausführungspunkten

Wichtige Datenstrukturen

  • SymbolData-Struktur: Konfiguration und Status pro Symbol

  • PerformanceStats-Struktur: Verfolgung der Handelsleistung

  • TradeOpportunity-Struktur: Signalpriorisierung und -verwaltung

Ablauf der Ausführung

  1. Initialisierung: Symbolvalidierung, Indikatorerstellung, Parametervalidierung

  2. Marktanalyse: Echtzeit-Indikator-Datenverarbeitung für alle Symbole

  3. Signalerzeugung: Konfidenz-Scoring und Erstellung von Handelssignalen

  4. Risikobewertung: Margin-Prüfung, Positionsgrößenbestimmung, Risikovalidierung

  5. Order-Ausführung: Handelsplatzierung mit Wiederholungslogik

  6. Positionsverwaltung: Überwachung offener Geschäfte (zukünftige Erweiterung für Trailing Stops)

  7. Leistungsverfolgung: Aktualisierung der Statistiken in Echtzeit

Parameter-Optimierungsbereiche

Handels-Parameter

  • Konfidenzschwelle (70-85)

  • ADX Stärke Minimum (25-35)

  • RSI-Zeitraum (10-20)

  • EMA-Perioden (schnell: 10-20, langsam: 40-60, Trend: 150-250)

Risiko-Parameter

  • Risikomultiplikator (0,005-0,02)

  • Täglicher Zielprozentsatz (3-8%)

  • Maximale gleichzeitige Trades (1-3)

  • Stop Loss/Take Profit-Verhältnis

Parameter der Sitzung

  • London Session Hours (für Broker-Zeitzone anpassen)

  • New Yorker Sitzungszeiten

  • Einstellungen zur Vermeidung asiatischer Sitzungen

System-Anforderungen

Plattform-Anforderungen

  • MetaTrader 5 Build 2000+

  • MQL5 Sprachunterstützung

  • Netting Account Type (erforderlich für korrekte Volumenvalidierung)

Broker-Anforderungen

  • Unterstützung für alle 6 Handelssymbole

  • Angemessene Spreads (max. 4 Pips für Forex, 8 Pips für Gold)

  • Standard-Lotgrößen (in der Regel mindestens 0,01)

  • Angemessene historische Daten für die Indikatorberechnung

Konto-Anforderungen

  • Empfohlenes Mindestguthaben: $100 (nur Forex), $500 (einschließlich Gold)

  • Ausreichende Hebelwirkung für die beabsichtigten Positionsgrößen

  • Keine Handelsbeschränkungen während der Hauptsitzungen

Validierung und Tests

Backtesting-Funktionen

  • Kompatibel mit dem Strategy Tester

  • Multi-Symbol-Tests möglich

  • Detaillierte Fehlerprotokollierung

  • Generierung von Leistungskennzahlen

Live-Testing-Funktionen

  • Papierhandelsmodus über Marktvalidierungsmodus

  • Leistungsverfolgung in Echtzeit

  • Umfassendes Logging-System

  • Warn- und Benachrichtigungssystem

Entwicklungsgeschichte

Entwicklung der Version

  • v1.0: Erste Version mit grundlegender Multi-Symbol-Fähigkeit

  • v1.9: Hinzufügen des Goldhandels mit verbesserter Margenberechnung

  • v1.91-1.93: Notfallkorrekturen für den Goldhandel mit kleinen Konten

  • v1.94: Vollständige Korrektur der Volumenvalidierung für Netting-Konten

Kritische Korrekturen implementiert

  1. Berechnung der Goldmarge für kleine Konten

  2. Volumen-Normalisierung für Netting-Konten-Anforderungen

  3. Fehlerbehandlung für Ablehnungen von Brokern mit "ungültigem Volumen".

  4. Korrekte Symbolvalidierung und Initialisierung

  5. Umfassendes Risikomanagement für gemischte Symbolportfolios

Richtlinien für die Verwendung

Erstmalige Einrichtung

  1. Anhängen an den M5 Chart eines beliebigen Symbols

  2. Aktivierte Symbole auf Basis des Kontostandes konfigurieren

  3. Risikoparameter entsprechend der Kontogröße einstellen

  4. Aktivieren/Deaktivieren von Sitzungsfiltern basierend auf dem Handelsstil

  5. Konfigurieren Sie die Protokollierungsebene für Debugging und Produktion

Anforderungen an die Überwachung

  • Regelmäßige Überprüfung von Handelsprotokollen

  • Verfolgung von Leistungskennzahlen

  • Überwachung der Margin-Nutzung

  • Überwachung der Sitzungszeiten

Risikomanagement Compliance

  • Niemals harte Obergrenzen für Notfälle außer Kraft setzen

  • Aufrechterhaltung eines angemessenen Kontostandes für die geplanten Positionen

  • Überwachung der Korrelation beim Handel mit mehreren Symbolen

  • Regelmäßige Überprüfung der Leistung des Verlustausgleichssystems

Leistungsmerkmale

Erwartete Handelsfrequenz

  • 2-10 Abschlüsse pro Tag und Symbol während aktiver Sitzungen

  • Variabel je nach Marktbedingungen und Vertrauensschwellen

Risikoprofil

  • Kontrolliertes Risiko pro Handel (0,5-2% des Saldos)

  • Tägliche Verlustlimits verhindern katastrophale Verluste

  • Drawdown-Schutz bewahrt das Eigenkapital des Kontos

Rentabilitäts-Ziele

  • Täglicher Zielprozentsatz konfigurierbar (Standard 5%)

  • Realistische Erwartungen basierend auf den Marktbedingungen

  • Konsistente Anwendung der Risikomanagementregeln

Unterstützung und Wartung

Regelmäßige Überprüfungen

  • Verfügbarkeit von Symbolen und Datenfeeds

  • Genauigkeit der Indikatorberechnung

  • Zuverlässigkeit der Handelsausführung

  • Gültigkeit der Leistungskennzahlen

Aktualisierungsanforderungen

  • Änderungen des Broker-Symbolnamens

  • Aktualisierungen der MT5-Plattform

  • Änderungen der regulatorischen Anforderungen

  • Möglichkeiten zur Leistungsoptimierung

Dieses System stellt einen ausgefeilten Ansatz für algorithmisches Scalping dar, bei dem besonderes Augenmerk auf Risikomanagement, Broker-Compliance und Multi-Symbol-Koordination gelegt wird. Die Architektur unterstützt sowohl Validierungstests als auch den Live-Handel unter Beibehaltung strenger Risikokontrollen, die für verschiedene Kontogrößen geeignet sind.


