Überblick

Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten internen Bedingungen erfüllt sind.

Das System basiert auf einer echten institutionellen Handelsstrategie, die durch eine KI-basierte Marktfilterschicht ergänzt wird, die die Handelsqualität verbessert und ungünstige Marktbedingungen vermeidet.

Preisstruktur

Gold Quant AI wird mit einem Preismodell mit begrenzter Verfügbarkeit angeboten.

Aktueller Preis: $99

(Nur noch 2 Exemplare zu diesem Preis verfügbar )

Nachdem diese Exemplare ausverkauft sind:

Preis steigt auf $250

Endgültiger Zielpreis: $899

Sobald eine Preisstufe ausverkauft ist, steigt der Preis dauerhaft.

Frühzeitige Käufer sichern sich den niedrigsten verfügbaren Preis und erhalten alle zukünftigen Updates.

Live-Handels-Signale Geprüfte Live-Handelssignale sind über den offiziellen MQL5-Signalservice verfügbar: Primäres Signal (Standardeinstellungen):

https://www.mql5.com/en/signals/2329812 Sekundäres Signal (Standardeinstellungen):

https://www.mql5.com/en/signals/2347752 Bei beiden Signalen können Benutzer Folgendes überprüfen:



Vollständige Handelshistorie



Drawdown und Risikoverhalten



Kontostatistiken



Langfristige Leistungskonsistenz

Kernstrategie (Institutioneller Rahmen)

Gold Quant AI arbeitet mit einem regelbasierten institutionellen Handelsmodell.

Die Strategie wertet aus:

Marktstruktur und direktionale Tendenz

Trendausrichtung

Momentum- und Volatilitätsbedingungen

Zeitbasierte und Session-Filter

Alle Handelsein- und -ausgänge sowie Stop-Loss- und Take-Profit-Regeln sind vordefiniert und deterministisch.

Der EA verlässt sich nicht auf Grid-Systeme, Martingale oder aggressive Erholungstechniken.

KI-Komponente - Intelligente Marktfilterung

Die KI-Komponente in Gold Quant AI wird ausschließlich als Filter- und Bestätigungsebene verwendet.

AI wird verwendet, um:

Ungünstige Marktbedingungen herauszufiltern

Bestätigung von gültigen Setups, die von der Kernstrategie generiert wurden

Niedrige Liquidität oder instabile Marktphasen zu vermeiden

die Handelsqualität insgesamt zu verbessern

Die KI generiert keine Trades, sagt keine Preise voraus und setzt keine Risikoregeln außer Kraft.

Die endgültige Ausführung folgt immer der Logik der institutionellen Strategie.

Überblick über die Handelsregeln

Maximal ein aktiver Handel zur gleichen Zeit

Geschäfte werden nur ausgeführt, wenn alle Bedingungen übereinstimmen

Kein erzwungener oder kontinuierlicher Handel

Vollständig automatisierte Ausführung

Risiko-Management

Gold Quant AI folgt einer strengen Risikodisziplin:

Stop Loss für jeden Handel

Take Profit pro Handel definiert

Nur eine aktive Position zur gleichen Zeit

Keine Rasterstrategien

Keine Martingale

Keine Mittelwertbildung von Verlustgeschäften

Das Risikoverhalten ist über Eingaben vollständig konfigurierbar.

EINGABE-EINSTELLUNGEN

Positionsgrößenbestimmung & Risikokontrolle

Gold Quant AI unterstützt mehrere Methoden zur Positionsgrößenbestimmung:

Automatisches KI-Risiko (empfohlen)

Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf dem Kontostand und der internen KI-Logik.

Prozentsatz des Kontostands

Das Risiko ist ein fester Prozentsatz des Kontostands pro Handel.

Fester Betrag (Kontowährung)

Riskiert einen festen Geldbetrag pro Handel (z.B. $100, $250).

Feste Losgröße

Verwendet eine konstante Losgröße pro Handel.





Auto AI Risikostufen (wichtig)

Die Risikostufen Niedrig / Mittel / Hoch / Extrem werden nur verwendet, wenn die Positionsgröße auf Automatisches AI-Risiko eingestellt ist.

Wenn Auto AI Risk ausgewählt ist, wird das Handelsrisiko durch die gewählte Stufe gesteuert: Niedrig - konservatives Risiko Mittel (Standard) - Ausgewogenes Risiko Hoch - Erhöhtes Risiko Extrem - Aggressives Risiko

Wenn eine andere Methode der Positionsgrößenbestimmung ausgewählt wird

(prozentual, fester Betrag oder festes Lot)

werden die Auto AI-Risikostufen deaktiviert und nicht angewendet, da sie ausschließlich mit dem Auto AI-System verbunden sind.

Dadurch wird ein vorhersehbares und transparentes Risikoverhalten zu jeder Zeit gewährleistet.

Spread-Schutz

Verhindert den Handel bei übermäßigen Spreads.

(Empfohlen, für Gold aktiviert zu lassen)





KI-Aktivierung (WICHTIG - ERFORDERLICH) ⚠ O bligatorisch nach dem Kauf Nach dem Kauf von Gold Quant AI auf demMQL5-Marktmüssen Sieden Verkäufer über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren, um die AI-Funktionalität zu aktivieren. Ohne Abschluss der KI-Aktivierung:

❗ Der Expert Advisor wird NICHT funktionieren und keine Trades platzieren Die Aktivierung ist einfach und wird vollständig angeleitet.

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Handelsmodus: Vollautomatisch

Standardeinstellungen: Optimiert und empfohlen

Broker-Hinweis Alle Entwicklungen und Tests wurden mit IC Markets durchgeführt.

Die Ergebnisse können bei anderen Brokern aufgrund von Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Liquidität variieren.

Vertrieb & Authentizität Gold Quant AI wird ausschließlich über den MQL5-Markt verkauft.

Jegliche externe Verkäufe sind nicht autorisiert und werden nicht unterstützt.

Unterstützung

Der Support wird nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem bereitgestellt.

Haftungsausschluss

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.