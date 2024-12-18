Precision FX MT5

3

Live-Ergebnis:


LIMITIERTE ANGEBOT:

  • Nutzen Sie das beste Angebot, bevor der Preis steigt!
  • Endpreis: 990$

Treffen Sie den Game-Changer: Precision FX

Stellen Sie sich einen EA vor, der mehr als nur Trades platziert – er verwaltet jede Bestellung strategisch für eine bessere Risikoüberwachung. Precision FX wurde entwickelt, um in volatilen Märkten zu glänzen und sich schnell an Preisbewegungen anzupassen. Er bietet einen einzigartigen Ansatz, bei dem jede Position in mehrere kleinere Bestellungen aufgeteilt wird, jede mit angepassten Take-Profit-Niveaus, was eine präzise Verwaltung von Gewinnen und Risiken ermöglicht.

Was macht es besonders?

  • Anpassbares Splitting-System: Kontrollieren Sie, wie Bestellungen aufgeteilt werden, um eine maßgeschneiderte Risikoüberwachung zu ermöglichen. Jedes Segment kann an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.
  • Trendempfindliche Eingaben: Verwendet proprietäre Indikatoren, um die Marktrichtung zu verfolgen und von starken Trends zu profitieren.
  • Dynamische Anpassung: Passt die Handelsgröße automatisch an die Marktvolatilität an, mit dem Ziel, die Ergebnisse in ruhigen und aktiven Phasen zu optimieren.

Wie funktioniert es?

Precision FX wurde entwickelt, um das Marktmomentum mit einer Kombination aus Trendfollowing-Logik und proprietären Oszillatoren zu analysieren. Wenn ein Trade initiiert wird, teilt der EA die Bestellung in kleinere Teile. Diese Methode ermöglicht sanftere Ausstiege, da jeder Teil sein Ziel erreicht und die Auswirkungen plötzlicher Marktumkehrungen verringert. Er ist perfekt für Händler, die Wachstum mit Risikoüberwachung in Einklang bringen möchten.

Bewährte Ergebnisse

Backtesting-Daten zeigen konsistente Leistungen, mit Fokus auf stetiges Kontowachstum. Nutzer haben verbesserte Ergebnisse durch Anpassung der Order-Splitting-Funktion berichtet, was es ihnen ermöglicht, die Leistung des EA an ihre Risikotoleranz anzupassen. Es ist eine vielseitige Wahl für diejenigen, die Präzision im Handel schätzen.

Einfaches Setup

No complicated settings—just load Precision FX on your (any symbol) chart and let it adapt to the market. Adjust the splitting preferences based on your desired risk level, and let the EA handle the rest. Supports timeframes like (M5) for optimal performance.

More details on blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/760176

Updates and news on channel: https://www.mql5.com/en/channels/forexmrsc

Wichtige Tipps:

  • Nur Einzel-Chart: Um sich überlappende Trades zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass Precision FX an einem Chart angebracht ist.
  • Support kontaktieren: Brauchen Sie Hilfe? Erhalten Sie Anleitungen zur Optimierung des EA für Ihren Handelsstil.

Warten Sie nicht – sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor der Preis auf 990$ steigt! Schalten Sie die Kraft des fortschrittlichen Ordermanagements frei und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Handelsreise.

brainiacz
221
brainiacz 2025.01.10 11:21 
 

The idea of this EA sounds interesting, so i bought it, but so far its painfully unprofitable - 14 losses and 3 wins

Miss Chahana Ibrahim
534
Antwort vom Entwickler Miss Chahana Ibrahim 2025.09.07 15:25
Hello the new version is stable please give it a try
Antwort auf eine Rezension