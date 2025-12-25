Übersicht

Aurex AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde.

Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Disziplin, kontrolliertes Risiko und Konsistenz legen und nicht auf Hochfrequenz- oder aggressiven Handel. Aurex AI handelt selektiv, mit einem strikten Limit von einem Handel pro Tag, um eine qualitätsorientierte Ausführung statt Overtrading zu gewährleisten.

Das System basiert auf einer echten institutionellen Handelsstrategie, die durch eine KI-basierte Marktfilterschicht ergänzt wird, die das Einstiegs-Timing und die Handelsqualität verbessert.

Preisstruktur für die Einführung

Aurex AI wird mit einem begrenzten Einführungspreismodell veröffentlicht, um frühe Anwender zu belohnen.

Einführungspreis: $50

(nur für die ersten 10 Verkäufe - 2 Exemplare bleiben für $50 übrig )

Nach den ersten 10 Verkäufen:

Preis steigt auf $150

Laufende Erhöhungen:

Preiserhöhung um $50 nach jeweils 10 weiteren Verkäufen

Endgültiger Zielpreis: $499

Sobald eine Preisstufe ausverkauft ist, erhöht sich der Preis dauerhaft.

Frühzeitige Käufer sichern sich ihren Preis und erhalten alle zukünftigen Updates.

Live-Handelssignal Ein verifiziertes Live-Handelssignal ist über den offiziellen MQL5-Signalservice verfügbar: https://www.mql5.com/en/signals/2350419 Das Signal ermöglicht es den Nutzern, Folgendes zu überprüfen:



Vollständiger Handelsverlauf



Drawdown und Risikoverhalten



Kontostatistiken



Langfristige Leistungskonsistenz

Kernstrategie (Institutioneller Rahmen)

Aurex AI arbeitet mit einem regelbasierten institutionellen Handelsmodell.

Die Strategie umfasst:

Marktstruktur und Richtungsvorgaben

Preisreaktionszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit

Liquiditätsorientiertes Ausführungsverhalten

Session-basierte und auf Volatilität ausgerichtete Logik

Alle Handelseintritte, -austritte und Stop-Loss-Regeln sind vordefiniert und deterministisch.

Der EA verlässt sich nicht auf Grid-Systeme, Martingale oder aggressive Recovery-Techniken.

KI-Komponente - Intelligente Marktfilterung

Die KI-Komponente in Aurex AI wird ausschließlich als Filter- und Bestätigungsschicht verwendet.

AI wird verwendet, um:

Ungünstige Marktbedingungen herauszufiltern

Perioden zu identifizieren, in denen das Volumen und die Beteiligung wahrscheinlich steigen werden

Niedrige Liquidität oder zufällige Marktphasen zu vermeiden

Verbesserung des Einstiegszeitpunkts innerhalb gültiger institutioneller Setups

Die KI generiert keine Trades, sagt keine Preise voraus und setzt keine Risikoregeln außer Kraft.

Die endgültige Ausführung folgt immer der Logik der institutionellen Strategie.

Überblick über die Handelsregeln

Maximal 1 Handel pro Tag

Geschäfte werden nur ausgeführt, wenn alle Bedingungen übereinstimmen

Kein erzwungener oder kontinuierlicher Handel

Vollständig automatisierte Ausführung

Risiko-Management

Aurex AI verfolgt eine strenge Risikodisziplin:

Stop Loss bei jedem Handel

Immer nur eine aktive Position zur gleichen Zeit

Keine Rasterstrategien

Keine Martingale

Keine Mittelwertbildung von Verlustgeschäften

Das Risikoverhalten ist über Eingaben vollständig konfigurierbar.

EINGABE-EINSTELLUNGEN

Positionsgrößenbestimmung & Risikokontrolle

Aurex AI unterstützt mehrere Methoden der Positionsgrößenbestimmung:

Auto AI Risk (empfohlen)

Berechnet automatisch die Losgröße basierend auf: Kontostand Stop-Loss-Abstand Interne AI-Logik

Prozentsatz des Kontosaldos

Das Risiko ist ein fester Prozentsatz des Kontosaldos pro Handel.

Fester Betrag (Kontowährung)

Riskiert einen festen Geldbetrag pro Handel (z.B. $100, $250).

Feste Losgröße

Verwendet eine konstante Losgröße pro Handel.



Auto AI Risikostufen (wichtig)

Die Risikostufen Niedrig / Mittel / Hoch / Extrem werden nur verwendet, wenn die Positionsgröße auf Automatisches AI-Risiko eingestellt ist.

Wenn Auto AI Risk ausgewählt ist, wird das Handelsrisiko durch die gewählte Stufe gesteuert: Niedrig - konservatives Risiko Mittel (Standard) - Ausgewogenes Risiko Hoch - Erhöhtes Risiko Extrem - Aggressives Risiko

Wenn eine andere Methode der Positionsgrößenbestimmung ausgewählt wird

(prozentual, fester Betrag oder festes Lot)

werden die Auto AI-Risikostufen deaktiviert und nicht angewendet, da sie ausschließlich mit dem Auto AI-System verbunden sind.

Dadurch wird ein vorhersehbares und transparentes Risikoverhalten zu jeder Zeit gewährleistet.

Wiederherstellungsmodus

Optionale kontrollierte Wiederherstellung nach einem Stop Loss:

Einstellbarer Lot-Multiplikator

Begrenzte Anzahl von Recovery Trades

Kein Martingal und internes Capping

Spread-Schutz

Verhindert den Handel bei übermäßigen Spreads.

(Empfohlen, für Gold aktiviert zu lassen)

KI-Aktivierung (WICHTIG - ERFORDERLICH) ⚠ O bligatorisch nach dem Kauf Nach dem Kauf von Aurex AI auf dem MQL5-Markt müssen Sie den Verkäufer über das MQL5-Nachrichtensystem kontaktieren, um die AI-Funktionalität zu aktivieren. Ohne Abschluss der AI-Aktivierung:

❗ Der Expert Advisor wird NICHT funktionieren und keine Trades platzieren Die Aktivierung ist einfach und wird vollständig angeleitet.

Technische Daten

Plattform: MetaTrader 5

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M15

Handelsmodus: Vollautomatisch

Maximale Trades: 1 pro Tag

Standardeinstellungen: Optimiert und empfohlen

Broker-Hinweis Alle Entwicklungen und Tests wurden mit IC Markets durchgeführt.

Die Ergebnisse können bei anderen Brokern aufgrund von Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Liquidität variieren.

Vertrieb & Authentizität Aurex AI wird ausschließlich über den MQL5 Market verkauft.

Jegliche externe Verkäufe sind nicht autorisiert und werden nicht unterstützt.

Unterstützung

Der Support wird nach dem Kauf über das MQL5-Nachrichtensystem bereitgestellt.

Haftungsausschluss

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Verwenden Sie stets ein angemessenes Risikomanagement.