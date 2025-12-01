Aureon AI - Institutioneller Goldhandel mit AI-gestützter Präzision

Beschreibung

Treffen Sie Aureon AI

Aureon AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Disziplin, Risikokontrolle und professionelle Ausführung gegenüber Hochfrequenz- oder Glücksspielstrategien bevorzugen.

Es wurde mit einem strukturierten, institutionellen Risikomanagement entwickelt, das sich auf qualitativ hochwertige Setups konzentriert und nicht auf ein ständiges Marktrisiko.

Klare Ehrlichkeit in Bezug auf die KI

Die KI-Komponente in Aureon AI wird ausschließlich für die Analyse von Makro- und Marktbedingungen verwendet, einschließlich:

Wirtschaftliche Ereignisse

Aktivitäten der Zentralbanken

Wichtige Marktkatalysatoren

Sie generiert keine zufälligen Einträge oder "KI-Raten".

Die Handelsausführung erfolgt nach einer regelbasierten, institutionellen Strategie mit vordefinierten Bestätigungen, festen Risiken und disziplinierter Ausführung.

Die KI fungiert als zusätzliche Ebene des Marktbewusstseins und hilft dem System, schlechte Bedingungen zu vermeiden und selektiv zu bleiben, anstatt zu viel zu handeln.

Mit einem starken Fokus auf Gold (XAUUSD) und den Makrokräften, die es beeinflussen, kombiniert Aureon AI strukturierte technische Logik mit KI-gestützter Makroanalyse, um einen kontrollierten und selektiven Handelsansatz zu schaffen.

Goldnachrichten + Institutioneller technischer Ansatz

Aureon AI verbindet KI-gestütztes Makro-Bewusstsein mit bewährten technischen Filtern im institutionellen Stil, um Bedingungen zu bewerten, die das Verhalten des Goldpreises häufig beeinflussen.

KI-gestützte Makroüberwachung umfasst:

Zentralbankentscheidungen und -kommentare

Inflations- und Beschäftigungsdaten

Empfindlichkeit des USD und der Treasury-Renditen

Wirtschaftliche Ankündigungen und Reden von großer Tragweite

Breit angelegte Risikoaufwärts-/Risikoabwärtsverschiebungen

Institutionelle technische Filter umfassen:

Marktstruktur und Preismuster

Volatilitätsbedingungen

Stärke des Trends

Schlüsselniveaus und Zonenreaktionen

Durch die Kombination von makroökonomischem Bewusstsein und technischer Bestätigung zielt Aureon AI darauf ab, nur dann zu handeln , wenn die Bedingungen klarer sind und das Risiko präzise gesteuert werden kann.

Live Signal Proof - Volle Transparenz

Sie müssen sich nicht auf Versprechungen verlassen.

Alle Leistungen können durch öffentliche Live-MQL5-Signale überprüft werden, die in Echtzeit von Aureon AI gehandelt werden.

Hauptsignal (seit 15/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2331443

Dieses Signal wird mit den Standardeinstellungen von Aureon AI ausgeführt, wobei nur die Erholungsmethode ausgeschaltet ist.

Alle anderen Parameter bleiben unverändert, so dass Sie sehen können, wie sich das System unter standardnahen Bedingungen mit einem konservativen Risikoansatz verhält.

Neues Signal (seit 01/Dez/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2346509

Dieses Signal läuft mit 100% vollständigen Standardeinstellungen.

Keine Eingabeparameter wurden verändert - es repräsentiert den EA genau so, wie er nach dem Kauf geliefert wurde, direkt aus der Box.

Beide Signale erlauben Ihnen eine unabhängige Überprüfung:

Vollständiger Handelsverlauf

Drawdown

Wachstum und Leistung

Alle Statistiken sind direkt auf MQL5 mit vollständiger Transparenz verfügbar.

Strategie & Risikoprofil

Selektive Einstiege nur bei günstigen, bestätigten Bedingungen

Festes und transparentes Risiko pro Position

Kein Averaging Down

Keine Martingale

Keine Grid-Systeme

Aureon AI ist so aufgebaut, dass der Schutz des Kapitals und ein stetiges Wachstum im Vordergrund stehen und nicht ein aggressives oder rücksichtsloses Handelsverhalten.

Empfohlenes Setup

Broker: IC Markets (empfohlen; alle Entwicklungs- und Live-Signale basieren auf IC Markets)

Plattform: MetaTrader 5

Symbol / Zeitrahmen: XAUUSD auf M15

Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500 (verantwortungsvoll eingesetzt)

Konto-Typ: ECN-Stil mit geringer Streuung

VPS: Stabiler 24/5 VPS für ununterbrochenen Betrieb und konsistente Ausführung

Eingaben & Benutzerfreundlichkeit

Aureon AI ist so konzipiert, dass es einfach und praktisch zu konfigurieren ist:

Saubere und minimale Eingabeparameter

Primäre Kontrollen konzentrieren sich auf das Risiko (Losgröße oder Risikoprozentsatz)

Keine komplexe Optimierung zu Beginn erforderlich

Die Einstellungen können denen der Live-Signale entsprechen

Unterstützung nach dem Kauf

Nach dem Kauf können Sie mich über private MQL5-Nachrichten kontaktieren:

Genaue Einstellungen, die auf den Live-Konten verwendet werden

Empfohlene Risikoprofile (persönliche Konten oder Prop-Firmen)

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

