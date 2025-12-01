Aureon AI

5

Aureon AI - Institutioneller Goldhandel mit AI-gestützter Präzision

Wichtiger Broker-Hinweis

Alle Entwicklungen, Signale und Backtests für Aureon AI werden bei IC Markets durchgeführt.
Wenn Sie einen anderen Broker verwenden, können die Ergebnisse aufgrund von Spreads, Ausführungsgeschwindigkeit und Liquiditätsbedingungen abweichen.

Einführungsangebot & Preisgestaltung Roadmap

Einführungsangebot: Nur $99
Dies ist ein begrenztes Einführungsangebot, das nur für Frühkäufer gilt.

  • Die ersten 10 Käufer: $99

  • Nach den ersten 10 Verkäufen: Preiserhöhung auf $200

  • Dann: Preiserhöhung um $50 nach jeder weiteren 10 Verkäufe

  • Endgültiger Zielpreis: $1.999

Aktueller Status

  • Aktueller Preis: $99

  • 1 Exemplar für $99 übrig

  • Nächster Preis: $200

Beschreibung

Treffen Sie Aureon AI

Aureon AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Disziplin, Risikokontrolle und professionelle Ausführung gegenüber Hochfrequenz- oder Glücksspielstrategien bevorzugen.

Es wurde mit einem strukturierten, institutionellen Risikomanagement entwickelt, das sich auf qualitativ hochwertige Setups konzentriert und nicht auf ein ständiges Marktrisiko.

Klare Ehrlichkeit in Bezug auf die KI

Die KI-Komponente in Aureon AI wird ausschließlich für die Analyse von Makro- und Marktbedingungen verwendet, einschließlich:

  • Wirtschaftliche Ereignisse

  • Aktivitäten der Zentralbanken

  • Wichtige Marktkatalysatoren

Sie generiert keine zufälligen Einträge oder "KI-Raten".
Die Handelsausführung erfolgt nach einer regelbasierten, institutionellen Strategie mit vordefinierten Bestätigungen, festen Risiken und disziplinierter Ausführung.

Die KI fungiert als zusätzliche Ebene des Marktbewusstseins und hilft dem System, schlechte Bedingungen zu vermeiden und selektiv zu bleiben, anstatt zu viel zu handeln.

Mit einem starken Fokus auf Gold (XAUUSD) und den Makrokräften, die es beeinflussen, kombiniert Aureon AI strukturierte technische Logik mit KI-gestützter Makroanalyse, um einen kontrollierten und selektiven Handelsansatz zu schaffen.

Goldnachrichten + Institutioneller technischer Ansatz

Aureon AI verbindet KI-gestütztes Makro-Bewusstsein mit bewährten technischen Filtern im institutionellen Stil, um Bedingungen zu bewerten, die das Verhalten des Goldpreises häufig beeinflussen.

KI-gestützte Makroüberwachung umfasst:

  • Zentralbankentscheidungen und -kommentare

  • Inflations- und Beschäftigungsdaten

  • Empfindlichkeit des USD und der Treasury-Renditen

  • Wirtschaftliche Ankündigungen und Reden von großer Tragweite

  • Breit angelegte Risikoaufwärts-/Risikoabwärtsverschiebungen

Institutionelle technische Filter umfassen:

  • Marktstruktur und Preismuster

  • Volatilitätsbedingungen

  • Stärke des Trends

  • Schlüsselniveaus und Zonenreaktionen

Durch die Kombination von makroökonomischem Bewusstsein und technischer Bestätigung zielt Aureon AI darauf ab, nur dann zu handeln , wenn die Bedingungen klarer sind und das Risiko präzise gesteuert werden kann.

Live Signal Proof - Volle Transparenz

Sie müssen sich nicht auf Versprechungen verlassen.
Alle Leistungen können durch öffentliche Live-MQL5-Signale überprüft werden, die in Echtzeit von Aureon AI gehandelt werden.

Hauptsignal (seit 15/Sept/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2331443

Dieses Signal wird mit den Standardeinstellungen von Aureon AI ausgeführt, wobei nur die Erholungsmethode ausgeschaltet ist.
Alle anderen Parameter bleiben unverändert, so dass Sie sehen können, wie sich das System unter standardnahen Bedingungen mit einem konservativen Risikoansatz verhält.

Neues Signal (seit 01/Dez/2025)

https://www.mql5.com/en/signals/2346509

Dieses Signal läuft mit 100% vollständigen Standardeinstellungen.
Keine Eingabeparameter wurden verändert - es repräsentiert den EA genau so, wie er nach dem Kauf geliefert wurde, direkt aus der Box.

Beide Signale erlauben Ihnen eine unabhängige Überprüfung:

  • Vollständiger Handelsverlauf

  • Drawdown

  • Wachstum und Leistung

Alle Statistiken sind direkt auf MQL5 mit vollständiger Transparenz verfügbar.

Strategie & Risikoprofil

  • Selektive Einstiege nur bei günstigen, bestätigten Bedingungen

  • Festes und transparentes Risiko pro Position

  • Kein Averaging Down

  • Keine Martingale

  • Keine Grid-Systeme

Aureon AI ist so aufgebaut, dass der Schutz des Kapitals und ein stetiges Wachstum im Vordergrund stehen und nicht ein aggressives oder rücksichtsloses Handelsverhalten.

Empfohlenes Setup

  • Broker: IC Markets (empfohlen; alle Entwicklungs- und Live-Signale basieren auf IC Markets)

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Symbol / Zeitrahmen: XAUUSD auf M15

  • Hebelwirkung: 1:100 bis 1:500 (verantwortungsvoll eingesetzt)

  • Konto-Typ: ECN-Stil mit geringer Streuung

  • VPS: Stabiler 24/5 VPS für ununterbrochenen Betrieb und konsistente Ausführung

Eingaben & Benutzerfreundlichkeit

Aureon AI ist so konzipiert, dass es einfach und praktisch zu konfigurieren ist:

  • Saubere und minimale Eingabeparameter

  • Primäre Kontrollen konzentrieren sich auf das Risiko (Losgröße oder Risikoprozentsatz)

  • Keine komplexe Optimierung zu Beginn erforderlich

  • Die Einstellungen können denen der Live-Signale entsprechen

Unterstützung nach dem Kauf

Nach dem Kauf können Sie mich über private MQL5-Nachrichten kontaktieren:

  • Genaue Einstellungen, die auf den Live-Konten verwendet werden

  • Empfohlene Risikoprofile (persönliche Konten oder Prop-Firmen)

  • Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Einrichtung

Haftungsausschluss

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit erheblichen Risiken verbunden.
Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Bewertungen 13
5093786
187
5093786 2025.12.27 16:07 
 

I like what i see. Will update review in a few months

Daniel Chng Chin Huang
2618
Daniel Chng Chin Huang 2025.12.23 13:31 
 

I just bought both Aureon AI & Gold Quant AI, developer service friendly, hope to enjoy the EA performance!

gx129900
56
gx129900 2025.12.22 16:30 
 

I did about 5 years of backtesting Performance was very stable I'm looking forward to seeing the results of live trading

Weitere Produkte dieses Autors
Gold Quant AI
Hizbullah Mangal
5 (6)
Experten
Gold Quant AI - Präzisions-Goldhandel mit institutioneller Logik und KI-Filterung Überblick Gold Quant AI ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf MetaTrader 5 entwickelt wurde. Der Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Disziplin und kontrolliertes Risiko legen, statt auf ein kontinuierliches oder aggressives Marktengagement. Gold Quant AI handelt selektiv und führt Positionen nur dann aus, wenn seine vordefinierten
Aurex AI
Hizbullah Mangal
5 (1)
Experten
LIVE-SIGNAL - ECHTES HANDELSKONTO Offizielles Live-Signal (Standardeinstellungen) https://www.mql5.com/en/signals/2350419?source=Site+Signale+Mein Dieses Signal wird auf einem echten Handelskonto gehandelt und ist auf MQL5 vollständig öffentlich, so dass Sie unabhängig überprüfen können: Vollständige Handelshistorie Drawdown und Risikoverhalten Wachstum und Konsistenz Echte Ausführungsqualität Keine Demo-Konten. Volle Transparenz. BEGRENZTES EINFÜHRUNGSANGEBOT Startpreis: $50 Erste 10 Ver
