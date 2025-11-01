GoldScalperEA

Der Gold Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter Expert Advisor, der den XAUUSD (Gold)-Markt durch intelligentes, auf Unterstützung und Widerstand basierendes Scalping dominieren soll. Gebaut mit einer sauberen, einfachen und minimalistischen Handelslogik ohne überkomplizierten Jargon, mit dem die meisten EAs zu werben versuchen, führt dieser Gold-Scalping-Roboter hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte mit chirurgischer Genauigkeit aus, indem er einfaches, grundlegendes Support- und Resistance-Trading verwendet, während er Drawdowns minimal hält und Ihr Kapital jederzeit schützt.

Egal, ob Sie ein Scalper sind, der nach Beständigkeit sucht, oder ein Händler, der nach risikoarmen Goldchancen sucht, dieser Gold Scalping EA-Roboter bietet eine robuste Mischung aus technischer Präzision, einfacher intelligenter Ein- und Ausstiegslogik und starkem Kapitalschutz.

Hinweis:

Nach dem Kauf dieses MT5 Gold Scalping Forex-Roboters, kontaktieren Sie mich bitte sofort, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto verwenden, damit Sie die empfohlenen Einstellungen erhalten, die ich in meinen eigenen Live-Konten für die Rentabilität verwende. Testen Sie den EA zunächst einige Wochen lang auf einem Demokonto, bevor Sie ihn live einsetzen, und halten Sie sich an strenge Risikomanagement-Grundsätze, dann wird alles gut.

Wie es funktioniert

Erkennung von Unterstützungen und Widerständen:

Der EA identifiziert automatisch starke Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage von Swing-Hochs/Tiefs, Kerzenstruktur und Preisverwerfungen. Dieser Gold EA Scalping-Roboter geht nur dann in den Handel, wenn ein starkes Signal mit hoher Wahrscheinlichkeit erkannt wird, und führt nicht einfach wahllos Scalping-Trades aus, weshalb Sie nicht überrascht sein müssen, wenn Sie in ein oder zwei Tagen keine Trades sehen.

Er wartet auf einen bestätigten Ausbruch aus diesen Zonen und löst dann erst nach einer Bestätigungskerze Eingaben aus, um falsche Ausbrüche zu vermeiden und die Gewinnrate zu verbessern.

Ein Signal = eine Handelslogik:

Verhindert Overtrading oder mehrfache Einstiege auf demselben Niveau, was sich hervorragend eignet, um Ihren Drawdown in Grenzen zu halten.

Hauptmerkmale

Speziell für das Währungspaar XAUUSD / Gold entwickelt

Optimiert für H1 Zeitrahmen , Breakout Entry Logic mit Bestätigung , SL/TP & Trailing Stop Optionen , Feste Losgröße , Funktioniert mit ECN & Standard Konten , Kein Grid / Kein Martingale / Keine VerdopplungEmpfohlene Einstellungen

Empfohlene Parameter

Symbol XAUUSD (Gold)

Lassen Sie die Standardeinstellungen so wie sie sind. Bitte kontaktieren Sie mich nach dem Kauf für weitere benutzerdefinierte Einstellungen, vor allem, wenn Sie den EA für Prop-Firmen und die empfohlenen Prop-Firmen, um diese Gold Scalper EA auf zu verwenden möchten.

Zeitrahmen: H1 oder H6

Minimum & empfohlene Einzahlung: $1000-$1500 mit 0.03-0.05 Lots Größe für geringes Risiko und niedrigen Drawdown und $300 für 0.01lots

. Sie können auch die jüngsten Live-Screenshots von Jan, 2025 mit meinem FP Markets Live-Konto, wo der EA gute Gewinne mit nur zwei Verlustmonate in diesem Jahr so weit mit mittlerem bis hohem Risiko Einstellung auf einem 1500 Einzahlung Konto live mit 0,1 Lots mit jedem Tick auf der Grundlage der realen Ticks, die tatsächlichen Live-Bedingungen spiegelt so nah wie möglich in meinem Live-Konto habe ich mit FP Markets. Diese EA hat sich als profitabel über einen längeren Zeitraum mit minimalen Drawdown, wenn Sie das richtige Risikomanagement und Positionsgröße verwenden.

Konto-Typ: ECN oder niedriger Spread

Kostenlose Updates auf Lebenszeit

Installations- & Einrichtungsanleitung

Strategie-Leitfaden + Optimierungs-Tipps

Broker: Jeder MT5-Broker (niedriger Spread bevorzugt, z.B. IC Markets, FP Markets, etc.)

RISIKOWARNUNG

Der Handel mit Devisen und CFDs birgt erhebliche Risiken und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die bisherige Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Verwenden Sie diesen EA nach eigenem Ermessen und testen Sie ihn immer auf einem Demokonto, bevor Sie live handeln. Der Entwickler ist nicht verantwortlich für finanzielle Verluste, die Ihnen entstehen können, wenn Sie diesen Scalping-Gold-Roboter ohne angemessenes Risikomanagement, mangelnde Disziplin oder eine übermäßige Hebelwirkung auf Ihrem Konto verwenden, nur weil Sie schnelles Geld auf den Märkten verdienen wollen.



