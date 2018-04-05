**Veltrix Gold EA - Fortgeschrittener automatisierter Expert Advisor für den Handel**





Veltrix Gold EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform optimiert ist. Er kombiniert Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen.





### Key Features:

- 🔹 Optimiert für Gold (XAUUSD)

- 🔹 Kompatibel mit MetaTrader 5

- 🔹 Verwendet fortschrittliche Trenderkennungsalgorithmen

- 🔹 Beinhaltet intelligenten Trailing-Stop und dynamische Losgrößenbestimmung

- 🔹 Niedriger Drawdown mit eingebauter Risikokontrolle

- 🔹 Keine Martingale-, Grid- oder risikoreichen Strategien

- 🔹 Plug & Play - einfach einzurichten





### Empfohlene Einstellungen:

- Symbol: XAUUSD (Gold)

- Zeitrahmen: M15 oder H1

- Mindesteinlage: $200

- Konto-Typ: ECN bevorzugt

- VPS: Dringend empfohlen für 24/5 Betriebszeit





Veltrix Gold EA ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet, die ihren Goldhandel zuverlässig und kontrolliert automatisieren möchten.





> Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto testen, bevor Sie live gehen.



