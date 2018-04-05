Veltrix Gold EA
- Experten
- Abraheem Husayn Abraheem Saed
- Version: 1.0
**Veltrix Gold EA - Fortgeschrittener automatisierter Expert Advisor für den Handel**
Veltrix Gold EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) auf der MetaTrader 5-Plattform optimiert ist. Er kombiniert Trendfolgestrategien mit intelligentem Risikomanagement, um unter verschiedenen Marktbedingungen eine konsistente Performance zu erzielen.
### Key Features:
- 🔹 Optimiert für Gold (XAUUSD)
- 🔹 Kompatibel mit MetaTrader 5
- 🔹 Verwendet fortschrittliche Trenderkennungsalgorithmen
- 🔹 Beinhaltet intelligenten Trailing-Stop und dynamische Losgrößenbestimmung
- 🔹 Niedriger Drawdown mit eingebauter Risikokontrolle
- 🔹 Keine Martingale-, Grid- oder risikoreichen Strategien
- 🔹 Plug & Play - einfach einzurichten
### Empfohlene Einstellungen:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15 oder H1
- Mindesteinlage: $200
- Konto-Typ: ECN bevorzugt
- VPS: Dringend empfohlen für 24/5 Betriebszeit
Veltrix Gold EA ist sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Händler geeignet, die ihren Goldhandel zuverlässig und kontrolliert automatisieren möchten.
> Um die beste Leistung zu erzielen, sollten Sie die Einstellungen immer auf einem Demokonto testen, bevor Sie live gehen.