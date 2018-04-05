Veltrix Gold EA

**Veltrix Gold EA - Asesor Experto Automatizado Avanzado**.

Veltrix Gold EA es un Asesor Experto totalmente automatizado especialmente optimizado para operar con XAUUSD (Oro) en la plataforma MetaTrader 5. Combina estrategias de seguimiento de tendencias con una gestión inteligente del riesgo para ofrecer un rendimiento constante en diversas condiciones de mercado.

### Características principales:
- 🔹 Optimizado para Oro (XAUUSD)
- 🔹 Compatible con MetaTrader 5
- 🔹 Utiliza algoritmos avanzados de detección de tendencias
- 🔹 Incluye trailing stop inteligente y dimensionamiento dinámico de lotes
- 🔹 Drawdown bajo con control de riesgo incorporado
- 🔹 Sin martingala, rejilla ni estrategias arriesgadas
- 🔹 Plug & Play - fácil de configurar

### Ajustes recomendados:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco de tiempo: M15 o H1
- Depósito mínimo: $200
- Tipo de cuenta: ECN preferido
- VPS: Muy recomendable para 24/5 tiempo de actividad

Veltrix Gold EA es adecuado tanto para principiantes como para operadores avanzados que buscan automatizar sus operaciones con oro con fiabilidad y control.

> Para obtener el mejor rendimiento, pruebe siempre la configuración en una cuenta demo antes de entrar en funcionamiento.

