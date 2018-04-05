Veltrix Gold EA
- Эксперты
- Abraheem Husayn Abraheem Saed
- Версия: 1.0
Veltrix Gold EA – Продвинутый автоматический торговый советник
Veltrix Gold EA — это полностью автоматический эксперт-советник, специально оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он сочетает в себе стратегии следования за трендом и умное управление рисками для стабильной работы в различных рыночных условиях.
✅ Ключевые особенности:
-
🔹 Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD)
-
🔹 Совместим с платформой MetaTrader 5
-
🔹 Использует продвинутые алгоритмы определения тренда
-
🔹 Умный трейлинг-стоп и динамический размер лота
-
🔹 Низкая просадка благодаря встроенной системе контроля рисков
-
🔹 Не использует мартингейл, сетку и другие рискованные стратегии
-
🔹 Легко установить и начать торговать
⚙️ Рекомендуемые настройки:
-
Инструмент: XAUUSD (золото)
-
Таймфрейм: M15 или H1
-
Минимальный депозит: $200
-
Тип счёта: ECN предпочтителен
-
VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы (24/5)
Veltrix Gold EA идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, стремящихся автоматизировать торговлю золотом надёжным способом.
⚠️ Совет: перед началом торговли на реальном счете протестируйте настройки на демо-счете для достижения наилучших результатов.