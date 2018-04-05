Veltrix Gold EA

Veltrix Gold EA – Продвинутый автоматический торговый советник

Veltrix Gold EA — это полностью автоматический эксперт-советник, специально оптимизированный для торговли золотом (XAUUSD) на платформе MetaTrader 5. Он сочетает в себе стратегии следования за трендом и умное управление рисками для стабильной работы в различных рыночных условиях.

Ключевые особенности:

  • 🔹 Оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD)

  • 🔹 Совместим с платформой MetaTrader 5

  • 🔹 Использует продвинутые алгоритмы определения тренда

  • 🔹 Умный трейлинг-стоп и динамический размер лота

  • 🔹 Низкая просадка благодаря встроенной системе контроля рисков

  • 🔹 Не использует мартингейл, сетку и другие рискованные стратегии

  • 🔹 Легко установить и начать торговать

⚙️ Рекомендуемые настройки:

  • Инструмент: XAUUSD (золото)

  • Таймфрейм: M15 или H1

  • Минимальный депозит: $200

  • Тип счёта: ECN предпочтителен

  • VPS: Настоятельно рекомендуется для круглосуточной работы (24/5)

Veltrix Gold EA идеально подходит как для начинающих трейдеров, так и для профессионалов, стремящихся автоматизировать торговлю золотом надёжным способом.

⚠️ Совет: перед началом торговли на реальном счете протестируйте настройки на демо-счете для достижения наилучших результатов.


