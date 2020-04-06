



M1 Super Scalper ist ein Expert Advisor, der speziell für den Devisenhandel entwickelt wurde und sich auf das Goldpaar (XAUUSD) konzentriert. Er wurde für Anfänger und erfahrene Trader entwickelt und löst ein gemeinsames Problem: die Komplexität und Unsicherheit des Handels in volatilen Märkten.

Der M1 Super Scalper Advisor macht diese Erfahrung mit automatisierten, gut durchdachten Handelsstrategien einfacher.

Das Hauptmerkmal von M1 Super Scalper ist der Trendhandel!

Symbol XAUUSD (GOLD) Zeitrahmen M1 PropFirm Bereit Kapital Min. $100 Makler Jeder Makler Konto-Typ Beliebig, vorzugsweise mit niedrigerem Spread Hebelwirkung Ab 1:500 VPS Bevorzugt, aber nicht zwingend erforderlich



Zum Testen und für den realen Handel, laden Sie die Set-Datei herunter und installieren Sie sie - Live.set

M1 Super Scalper ist nicht nur ein Handelswerkzeug, sondern ein zuverlässiger Partner im Goldhandel. Unabhängig von Ihrer Erfahrung bietet er eine flexible und personalisierte Lösung, die hohe Genauigkeit und langfristigen Kapitalschutz kombiniert. Die Integration von fortschrittlichen Analysen und bewährten Strategien bietet Ihnen die Möglichkeit, zu verdienen und alle Herausforderungen des Goldmarktes selbstbewusst zu meistern.

