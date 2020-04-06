M1 Super Scalper
- Эксперты
- Aleksandr Makarov
- Версия: 1.15
- Активации: 20
Special offer in honor of the New Year and Christmas!!
M1 Super Scalper - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD). Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках.
Советник M1 Super Scalper упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.
Главная особенность M1 Super Scalper это торговля по тренду!
|Symbol
|XAUUSD (GOLD)
|Timeframe
|M1
|PropFirm
|Ready
|Capital
|Min. $100
|Broker
|Any broker
|Account type
|Any, preferably with lower spread
|Leverage
|From 1:500
|VPS
|Preferred, but not mandatory
Для тестирования и реальной торговли, скачайте и установите сет файл - Live.set
M1 Super Scalper — это не просто торговый инструмент, а надежный партнер в торговле золотом. Независимо от вашего опыта, он предоставляет гибкое и персонализированное решение, сочетающее высокую точность и долгосрочную защиту капитала. Интеграция передового анализа и проверенных стратегий обеспечивает вам возможность зарабатывать и уверенно справляться со всеми вызовами рынка золота.
Сделайте следующий шаг в вашей трейдерской карьере — добавьте M1 Super Scalper в свой торговый арсенал и откройте для себя новый уровень точности, безопасности и эффективности.
Желаю вам больших успехов в торговле!