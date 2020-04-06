M1 Super Scalper

Special offer in honor of the New Year and Christmas!!

https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810

M1 Super Scalper - это эксперт, разработанный специально для торговли на рынке форекс, ориентированный на пару gold (XAUUSD).  Он предназначен для начинающих и опытных трейдеров, решая распространенную проблему: сложность и неопределенность торговли на волатильных рынках. 

Советник M1 Super Scalper  упрощает этот опыт благодаря автоматическим, хорошо продуманным торговым стратегиям.

Главная особенность M1 Super Scalper это торговля по тренду!

Symbol XAUUSD (GOLD)
Timeframe M1
PropFirm Ready
Capital Min. $100
Broker Any broker
Account type Any, preferably with lower spread
Leverage From 1:500
VPS Preferred, but not mandatory


Для тестирования и реальной торговли, скачайте и установите сет файл - Live.set


M1 Super Scalper — это не просто торговый инструмент, а надежный партнер в торговле золотом. Независимо от вашего опыта, он предоставляет гибкое и персонализированное решение, сочетающее высокую точность и долгосрочную защиту капитала. Интеграция передового анализа и проверенных стратегий обеспечивает вам возможность зарабатывать и уверенно справляться со всеми вызовами рынка золота.

Сделайте следующий шаг в вашей трейдерской карьере — добавьте M1 Super Scalper в свой торговый арсенал и откройте для себя новый уровень точности, безопасности и эффективности.

Желаю вам больших успехов в торговле!

