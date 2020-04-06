



M1 Super Scalper es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.

El M1 Super Scalper Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas.

La principal característica de M1 Super Scalper es la negociación de tendencias.

Símbolo XAUUSD (ORO) Marco temporal M1 PropFirm Listo Capital Mín. 100 Corredor Cualquier broker Tipo de cuenta Cualquiera, preferiblemente con spread más bajo Apalancamiento A partir de 1:500 VPS Preferido, pero no obligatorio



Para pruebas y operaciones reales, descargue e instale el archivo set - Live.set

M1 Super Scalper no es sólo una herramienta de trading, sino un socio fiable en el trading con oro. Independientemente de su experiencia, proporciona una solución flexible y personalizada que combina una gran precisión y la protección del capital a largo plazo. La integración de análisis avanzados y estrategias probadas le ofrece la oportunidad de ganar y afrontar con confianza todos los retos del mercado del oro.

Dé el siguiente paso en su carrera de trading: añada M1 Super Scalper a su arsenal de trading y descubra un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficacia.

¡Le deseo mucho éxito en el trading!



