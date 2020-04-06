M1 Super Scalper


M1 Super Scalper es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.

El M1 Super Scalper Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas.

La principal característica de M1 Super Scalper es la negociación de tendencias.

Símbolo XAUUSD (ORO)
Marco temporal M1
PropFirm Listo
Capital Mín. 100
Corredor Cualquier broker
Tipo de cuenta Cualquiera, preferiblemente con spread más bajo
Apalancamiento A partir de 1:500
VPS Preferido, pero no obligatorio


Para pruebas y operaciones reales, descargue e instale el archivo set - Live.set

M1 Super Scalper no es sólo una herramienta de trading, sino un socio fiable en el trading con oro. Independientemente de su experiencia, proporciona una solución flexible y personalizada que combina una gran precisión y la protección del capital a largo plazo. La integración de análisis avanzados y estrategias probadas le ofrece la oportunidad de ganar y afrontar con confianza todos los retos del mercado del oro.

Dé el siguiente paso en su carrera de trading: añada M1 Super Scalper a su arsenal de trading y descubra un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficacia.

¡Le deseo mucho éxito en el trading!


