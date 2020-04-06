M1 Super Scalper
- Asesores Expertos
- Aleksandr Makarov
- Versión: 1.15
- Activaciones: 20
M1 Super Scalper es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de divisas, centrado en el par de oro (XAUUSD). Está diseñado para principiantes y traders experimentados, resolviendo un problema común: la complejidad e incertidumbre de operar en mercados volátiles.
El M1 Super Scalper Advisor facilita esta experiencia con estrategias de trading automatizadas y bien pensadas.
La principal característica de M1 Super Scalper es la negociación de tendencias.
|Símbolo
|XAUUSD (ORO)
|Marco temporal
|M1
|PropFirm
|Listo
|Capital
|Mín. 100
|Corredor
|Cualquier broker
|Tipo de cuenta
|Cualquiera, preferiblemente con spread más bajo
|Apalancamiento
|A partir de 1:500
|VPS
|Preferido, pero no obligatorio
Para pruebas y operaciones reales, descargue e instale el archivo set - Live.set
M1 Super Scalper no es sólo una herramienta de trading, sino un socio fiable en el trading con oro. Independientemente de su experiencia, proporciona una solución flexible y personalizada que combina una gran precisión y la protección del capital a largo plazo. La integración de análisis avanzados y estrategias probadas le ofrece la oportunidad de ganar y afrontar con confianza todos los retos del mercado del oro.
Dé el siguiente paso en su carrera de trading: añada M1 Super Scalper a su arsenal de trading y descubra un nuevo nivel de precisión, seguridad y eficacia.
¡Le deseo mucho éxito en el trading!