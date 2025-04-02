💠 USME - Unified Smart Market Engine

Der USME - Unified Smart Market Engine ist ein professioneller Handelsindikator, der sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler entwickelt wurde. Er liefert präzise, umsetzbare Markteinblicke durch die Analyse von Kursbewegungen und Marktregimen unter Verwendung einer Kombination aus ADX (Average Directional Index) und schnellen und langsamen EMAs. Dieser vielseitige Indikator versetzt Händler in die Lage, hochwahrscheinliche Handelsgelegenheiten in Trend-, Schwankungs- und No-Trade-Bedingungen zu identifizieren, indem er visuelle Klarheit und umsetzbare Signale direkt auf dem Preisdiagramm liefert.

Trendfolgestrategie

Identifiziert klare Trendrichtungen mit präzisen Einstiegspunkten.

Bietet eine visuelle Darstellung mit Kerzenfarben: 🟢 Grüne Kerze = Qualifizierter KAUF 🔴 Rote Kerze = Qualifizierter VERKAUF

Funktioniert in allen Zeitrahmen, von M1 bis zu Monatscharts.

Hilft Händlern, Trends effektiv zu folgen und gleichzeitig das Risiko zu kontrollieren.

Reversal-Erkennung

Signalisiert potenzielle Marktumkehrungen für intelligentere Einstiegs- und Ausstiegspunkte.

Vermeidet falsche Signale bei schwankenden Kursen.

Erhöht das Vertrauen des Händlers bei Pullbacks und Trendwechseln.

Scalping und Kurzfristiger Handel

Entwickelt für schnelle und präzise Intraday-Operationen.

Kompatibel mit den Zeitrahmen M1, M5 und M15 für eine schnelle Ausführung.

Unterstützt dynamische Handelsstrategien, ohne den Chart zu überladen.

🖥️ Visuelle Kerzenmalerei & Signal-Panel

Zeichnet echte Kerzen nur, wenn Signale vorhanden sind ; andere bleiben unverändert.

Das integrierte Panel zeigt an: 📊 Marktregime: TREND / RANGE / NO TRADE Signalstatus: Qualifizierter KAUF / Qualifizierter VERKAUF / Wartend

Keine zusätzlichen Charts oder Fenster erforderlich - alle Signale erscheinen direkt im Hauptchart.

Intelligente Push-Benachrichtigungen

Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen auf MetaQuotes ID , wenn ein neues Signal entdeckt wird.

Die Benachrichtigungen umfassen: Symbol, Zeitrahmen, Marktregime, Signalstatus und Preis.

So verpassen Sie keine Handelsmöglichkeit, auch wenn MT5 minimiert ist.

⚙️ Hauptmerkmale

Echtzeit-Kerzenbild für BUY/SELL-Signale.

Erkennung von Marktregimes für Trend-, Range- oder No-Trade-Zonen.

Kompatibel mit allen Symbolen und Zeitfenstern.

Klare, umsetzbare Signale ohne Nachmalen oder Verzögerung.

Push-Benachrichtigungen für qualifizierte Signale.

Funktioniert nahtlos sowohl in trendigen als auch in seitwärts tendierenden Märkten.

Einfach einzurichten und visuell intuitiv für schnelle Marktentscheidungen.

Warum USME das ultimative Trading-Tool ist

Direkte, chartbasierte Signale für eine sofortige Entscheidungsfindung.

Unterstützt mehrere Handelsstrategien in einem einzigen Indikator.

Minimiert das Rauschen, indem es nur Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit signalisiert.

Ideal für Anfänger und professionelle Trader gleichermaßen.

Ermöglicht sicheres Handeln in jeder Marktsituation.

🔍 Tiefe Marktanalyse

Kombiniert ADX-Trendstärke und EMA-Richtung für eine präzise Regime-Erkennung.

Signalisiert qualifizierte Einstiege mit visueller Bestätigung an der aktuellen Kerze.

Hilft Händlern, informiert zu bleiben und sich auf hochwahrscheinliche Bewegungen vorzubereiten.

Empfehlungen

Währungspaare: EURUSD, AUDUSD, NZDUSD, XAUUSD, und andere.

Zeitrahmen: M5, M15, M30, H1, H4 - anpassbar an jeden Chart.

Kontotypen: Jedes ECN- oder Low-Spread-Konto.

⚙️ Technische Spezifikationen

Signale, die sich nicht wiederholen und nicht neu gezeichnet werden

Echte Kerzenvisualisierung

✅ Push-Benachrichtigungen über MetaQuotes ID

Kompatibel mit jedem Zeitrahmen und Symbol

Intelligente Marktregime-Erkennung

USME - Unified Smart Market Engine ist eine professionelle Handelslösung, die Händlern in jeder Marktsituation verwertbare Einblicke, Klarheit und Vertrauen bietet. USME stellt sicher, dass Händler die Informationen erhalten, die sie benötigen, um effizient zu handeln, das Risiko zu reduzieren und die Entscheidungsfindung in Echtzeit zu verbessern - ganz gleich, ob sie sich in trendigen Märkten oder in Schwankungsbreiten bewegen oder auf hochwahrscheinliche Setups warten.