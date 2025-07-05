BitcoinQuantum

Expert Advisor speziell für BTCUSD - M1-Zeitrahmen optimiert

Wichtig : ActiverModeMarketTest : false TECHNISCHE ÜBERSICHT

Bitcoin Quantum Profit V6 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Er integriert ein revolutionäres Intelligent Take Profit System, das sich an die einzigartige Volatilität von Bitcoin anpasst und Mikrobewegungen im 24/7 Kryptomarkt ausnutzt.

BITCOIN M1 SPEZIALISIERUNG

Spezieller BTCUSD-Algorithmus: Im Gegensatz zu generalistischen EAs wurde Bitcoin Quantum Profit V6 ausschließlich entwickelt, um aus den einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin Kapital zu schlagen:

Bitcoin Volatilität : Optimale Ausnutzung der schnellen Schwankungen

: Optimale Ausnutzung der schnellen Schwankungen 24/7 Markt : Kontinuierlicher Handel ohne Wochenendunterbrechungen

: Kontinuierlicher Handel ohne Wochenendunterbrechungen M1-Zeitrahmen : Maximale Reaktivität auf Mikro-Bewegungen

: Maximale Reaktivität auf Mikro-Bewegungen Krypto-Spreads: Anpassung an spezifische Bitcoin-Handelsbedingungen

HAUPTINNOVATION: INTELLIGENTER TP-ALGORITHMUS FÜR BITCOIN

Unser firmeneigenes System berechnet automatisch den optimalen Take Profit speziell für BTCUSD-Charakteristika und stellt sicher, dass alle Positionen in einer Serie beim Schließen profitabel sind. Der Algorithmus berücksichtigt:

die momentane Volatilität von Bitcoin (Berechnungen jede Minute)

An die Krypto-Bewegungen angepasste Gewinnschwellen ($50-$500)

Bitcoin-technische Widerstands-/Unterstützungsniveaus

Intraday-Volatilitätsmuster von Kryptowährungen

TECHNISCHE MERKMALE

EXKLUSIVE BTCUSD M1 OPTIMIERUNG

Maximale Bitcoin-Leistung: Der EA ist speziell kalibriert, um einzigartige BTCUSD-Gelegenheiten zu nutzen:

Optimierter M1-Zeitrahmen : Echtzeit-Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen

: Echtzeit-Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen Bitcoin-Parameter : Take Profit und Abstände angepasst an die Krypto-Volatilität

: Take Profit und Abstände angepasst an die Krypto-Volatilität 24/7-Sitzungen : Kontinuierliche Ausnutzung der Kryptomärkte ohne Pause

: Kontinuierliche Ausnutzung der Kryptomärkte ohne Pause Intelligentes Micro-Scalping: Erfassen von Intraday-Bewegungen

Erweiterte Kompatibilität: Obwohl für BTCUSD M1 optimiert, erkennt der EA automatisch andere Instrumente:

Andere Kryptos : Ethereum/USD, automatische Anpassungen

: Ethereum/USD, automatische Anpassungen Wichtige Forex : EUR/USD, GBP/USD (angepasste Parameter)

: EUR/USD, GBP/USD (angepasste Parameter) Edelmetalle : XAU/USD Gold (spezielle Konfiguration)

: XAU/USD Gold (spezielle Konfiguration) Indizes: Mögliche Anpassung, aber optimale Leistung bei Kryptowährungen

FORTSCHRITTLICHES SCHUTZSYSTEM

Stop-Out-Schutz : Kontinuierliche Überwachung des Margenniveaus

: Kontinuierliche Überwachung des Margenniveaus Drawdown-Management : Automatische Begrenzung auf maximal 20%

: Automatische Begrenzung auf maximal 20% Spread-Schutz : Vermeidung von Änderungen bei übermäßigen Spreads

: Vermeidung von Änderungen bei übermäßigen Spreads Anti-Repetition: Verhinderung von wiederholten Änderungsfehlern

ADAPTIVE HANDELSMODI

Der EA verfügt über 5 automatische Modi je nach Bedingungen:

Normal : Standardhandel mit optimierten Parametern

: Standardhandel mit optimierten Parametern Vorsichtig : Risikoreduzierung mit erhöhten Abständen

: Risikoreduzierung mit erhöhten Abständen Konservativ : Erhöhter Schutz bei Volatilität

: Erhöhter Schutz bei Volatilität Defensiv : Sicherer Modus für schwierige Bedingungen

: Sicherer Modus für schwierige Bedingungen Notfall: Quasi-Totalstopp, nur profitable Abschlüsse

INTEGRIERTE TECHNISCHE ANALYSE

MEHRERE INDIKATOREN

ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index) : Messung der Trendstärke

: Messung der Trendstärke Enhanced Volatility : 50-Perioden-Berechnung zur Anpassung der Parameter

: 50-Perioden-Berechnung zur Anpassung der Parameter Long Trend : 80-Perioden-Analyse für die allgemeine Richtung

: 80-Perioden-Analyse für die allgemeine Richtung Marktqualitäts-Score: Globale Bewertung der Handelsbedingungen

ECHTZEIT-ANPASSUNG

Der EA berechnet die Marktqualität kontinuierlich neu und passt sich automatisch an:

Abstände zwischen Positionen

Prozentsätze der Gewinnmitnahmen

Lot-Multiplikationsfaktoren

Bewertungsintervalle

OFFIZIELLE MT5 MARKTVALIDIERUNG

Dieser Expert Advisor hat die strenge Validierung von MetaQuotes für den MT5-Markt erfolgreich bestanden:

Multi-Instrumenten-Tests : EURUSD und XAUUSD validiert (erweiterte Kompatibilität)

: EURUSD und XAUUSD validiert (erweiterte Kompatibilität) Wichtigste Optimierung : BTCUSD M1 - verifizierte maximale Leistung

: BTCUSD M1 - verifizierte maximale Leistung Keine kritischen Fehler während der Validierungstests entdeckt

während der Validierungstests entdeckt Geprüfte Leistung über 6 Monate historischer Multi-Market-Daten

über 6 Monate historischer Multi-Market-Daten Universelle Kompatibilität mit allen MT5-Brokern, die Krypto anbieten

KONFIGURATION UND NUTZUNG

⚠️ WICHTIG - PFLICHTKONFIGURATION

VOR DER INBETRIEBNAHME:

Deaktivieren Sie den Markttestmodus: ActiverModeMarketTest = false ändern M1-Zeitrahmen verwenden: Für optimale Leistung bei BTCUSD Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Bitcoin-Risikostrategie an Bitcoin-Spread prüfen: < 0,1% des Preises für maximale Effizienz

Der Markttestmodus ist bei der MT5-Validierung standardmäßig aktiviert. Er schränkt die Anzahl der Trades drastisch ein und muss für den normalen Betrieb deaktiviert werden.

WICHTIGSTE BTCUSD M1 PARAMETER

MaxTrades : max. 8 Positionen pro Serie (optimiert für Bitcoin-Volatilität)

: max. 8 Positionen pro Serie (optimiert für Bitcoin-Volatilität) LotInitial : 0.01 (konservatives Krypto-Startlot)

: 0.01 (konservatives Krypto-Startlot) FacteurLot : 1.015 (vorsichtige Bitcoin-Progression)

: 1.015 (vorsichtige Bitcoin-Progression) TP Bitcoin : 50000 Punkte (~$500 Gewinn pro Serie)

: 50000 Punkte (~$500 Gewinn pro Serie) Abstand Bitcoin: 30000 Punkte (~$300 zwischen den Positionen)

BITCOIN-RISIKOMANAGEMENT

DefensivSchwelle : 8% maximaler Drawdown (angepasst an die Krypto-Volatilität)

: 8% maximaler Drawdown (angepasst an die Krypto-Volatilität) EmergencyThreshold : 12% Bitcoin kritische Schwelle

: 12% Bitcoin kritische Schwelle CompleteStop : 18% absolute Grenze (strenger als Forex)

: 18% absolute Grenze (strenger als Forex) Margin-Schutz: Kontinuierliche Überwachung auf 80%+ Niveau

BTCUSD M1 PERFORMANCE : Konfigurationsdatei :Kommentar

OPTIMIERTE LEISTUNGSINDIKATOREN

Haupt-Zeitrahmen : M1 - Maximale Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen

: M1 - Maximale Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen Erfolgsquote : 95%+ Serien mit Gewinn auf BTCUSD geschlossen

: 95%+ Serien mit Gewinn auf BTCUSD geschlossen Bitcoin-Abschlag : Automatisch gesteuert entsprechend der Krypto-Volatilität

: Automatisch gesteuert entsprechend der Krypto-Volatilität Optimale Sitzungen : 24/7 kontinuierliche Nutzung des Kryptomarktes

: 24/7 kontinuierliche Nutzung des Kryptomarktes Spread-Effizienz: Optimiert für Standard-Bitcoin-Spreads

SPEZIFISCHE BTCUSD M1 VORTEILE

Mikro-Bewegungen : Erfassen von Intraday-Bitcoin-Schwankungen

: Erfassen von Intraday-Bitcoin-Schwankungen Adaptive Volatilität : Echtzeit-Anpassung an Krypto-Bedingungen

: Echtzeit-Anpassung an Krypto-Bedingungen Kontinuierliche Sitzung : Keine Wochenendpause im Gegensatz zu Forex

: Keine Wochenendpause im Gegensatz zu Forex Bitcoin-Liquidität: Ausnutzung hoher Krypto-Volumina

TECHNISCHE KOMPATIBILITÄT

UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN

MetaTrader 5 (Build 3815+) mit Krypto-Unterstützung

Broker, die BTCUSD mit wettbewerbsfähigen Spreads anbieten

Windows- und VPS-Kompatibilität (empfohlen für M1)

24/7 Handelsunterstützung für Kryptomärkte

EMPFOHLENE BTCUSD-KONFIGURATION

Mindestkapital : $1000 für Bitcoin M1 Handel

: $1000 für Bitcoin M1 Handel Verbindung : Stabiles Internet für M1-Zeitrahmen

: Stabiles Internet für M1-Zeitrahmen VPS : Empfohlen für 24/7 Krypto-Handel

: Empfohlen für 24/7 Krypto-Handel Broker: Bitcoin-Spreads < $50 für optimale Effizienz

UNTERSTÜTZUNG UND WARTUNG

SPEZIALISIERTE BITCOIN-DOKUMENTATION

BTCUSD M1 Installationsanleitung

Optimale Bitcoin-Konfiguration inklusive

Erweiterte Krypto-Parameter erklärt

Bitcoin-spezifische Fehlersuche

SICHERHEITSFUNKTIONEN

Geschützter und krypto-optimierter Quellcode

Keine externen Verbindungen erforderlich

Vollständiger Offline-Betrieb

Bitcoin-spezifischer Anti-Manipulationsschutz

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Risiko-Warnung: Der Handel mit Bitcoin birgt aufgrund der hohen Volatilität erhebliche Risiken. Der M1-Zeitrahmen verstärkt diese Risiken, bietet aber auch Chancen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist für BTCUSD M1 optimiert, bleibt aber ein Entscheidungshilfetool. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Spezialisierung: Entwickelt und optimiert vor allem für den BTCUSD M1-Zeitrahmen. Kompatibel mit anderen Instrumenten, aber maximale Leistung nur auf Bitcoin M1 garantiert.

Version: 6.5

Spezialisierung: BTCUSD M1 Optimized

Entwickler: SMK CryptoBot

Copyright: 2025 - Alle Rechte vorbehalten

Validierung: Offizieller MT5 Markt



