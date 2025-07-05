BitcoinQuantum
- Experten
- Sidi Mamoune Moulay Ely
- Version: 6.10
- Aktualisiert: 21 Juli 2025
Expert Advisor speziell für BTCUSD - M1-Zeitrahmen optimiert
Wichtig : ActiverModeMarketTest : false
TECHNISCHE ÜBERSICHT
Bitcoin Quantum Profit V6 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Er integriert ein revolutionäres Intelligent Take Profit System, das sich an die einzigartige Volatilität von Bitcoin anpasst und Mikrobewegungen im 24/7 Kryptomarkt ausnutzt.
BITCOIN M1 SPEZIALISIERUNG
Spezieller BTCUSD-Algorithmus: Im Gegensatz zu generalistischen EAs wurde Bitcoin Quantum Profit V6 ausschließlich entwickelt, um aus den einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin Kapital zu schlagen:
- Bitcoin Volatilität: Optimale Ausnutzung der schnellen Schwankungen
- 24/7 Markt: Kontinuierlicher Handel ohne Wochenendunterbrechungen
- M1-Zeitrahmen: Maximale Reaktivität auf Mikro-Bewegungen
- Krypto-Spreads: Anpassung an spezifische Bitcoin-Handelsbedingungen
HAUPTINNOVATION: INTELLIGENTER TP-ALGORITHMUS FÜR BITCOIN
Unser firmeneigenes System berechnet automatisch den optimalen Take Profit speziell für BTCUSD-Charakteristika und stellt sicher, dass alle Positionen in einer Serie beim Schließen profitabel sind. Der Algorithmus berücksichtigt:
- die momentane Volatilität von Bitcoin (Berechnungen jede Minute)
- An die Krypto-Bewegungen angepasste Gewinnschwellen ($50-$500)
- Bitcoin-technische Widerstands-/Unterstützungsniveaus
- Intraday-Volatilitätsmuster von Kryptowährungen
TECHNISCHE MERKMALE
EXKLUSIVE BTCUSD M1 OPTIMIERUNG
Maximale Bitcoin-Leistung: Der EA ist speziell kalibriert, um einzigartige BTCUSD-Gelegenheiten zu nutzen:
- Optimierter M1-Zeitrahmen: Echtzeit-Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen
- Bitcoin-Parameter: Take Profit und Abstände angepasst an die Krypto-Volatilität
- 24/7-Sitzungen: Kontinuierliche Ausnutzung der Kryptomärkte ohne Pause
- Intelligentes Micro-Scalping: Erfassen von Intraday-Bewegungen
Erweiterte Kompatibilität: Obwohl für BTCUSD M1 optimiert, erkennt der EA automatisch andere Instrumente:
- Andere Kryptos: Ethereum/USD, automatische Anpassungen
- Wichtige Forex: EUR/USD, GBP/USD (angepasste Parameter)
- Edelmetalle: XAU/USD Gold (spezielle Konfiguration)
- Indizes: Mögliche Anpassung, aber optimale Leistung bei Kryptowährungen
FORTSCHRITTLICHES SCHUTZSYSTEM
- Stop-Out-Schutz: Kontinuierliche Überwachung des Margenniveaus
- Drawdown-Management: Automatische Begrenzung auf maximal 20%
- Spread-Schutz: Vermeidung von Änderungen bei übermäßigen Spreads
- Anti-Repetition: Verhinderung von wiederholten Änderungsfehlern
ADAPTIVE HANDELSMODI
Der EA verfügt über 5 automatische Modi je nach Bedingungen:
- Normal: Standardhandel mit optimierten Parametern
- Vorsichtig: Risikoreduzierung mit erhöhten Abständen
- Konservativ: Erhöhter Schutz bei Volatilität
- Defensiv: Sicherer Modus für schwierige Bedingungen
- Notfall: Quasi-Totalstopp, nur profitable Abschlüsse
INTEGRIERTE TECHNISCHE ANALYSE
MEHRERE INDIKATOREN
- ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index): Messung der Trendstärke
- Enhanced Volatility: 50-Perioden-Berechnung zur Anpassung der Parameter
- Long Trend: 80-Perioden-Analyse für die allgemeine Richtung
- Marktqualitäts-Score: Globale Bewertung der Handelsbedingungen
ECHTZEIT-ANPASSUNG
Der EA berechnet die Marktqualität kontinuierlich neu und passt sich automatisch an:
- Abstände zwischen Positionen
- Prozentsätze der Gewinnmitnahmen
- Lot-Multiplikationsfaktoren
- Bewertungsintervalle
OFFIZIELLE MT5 MARKTVALIDIERUNG
Dieser Expert Advisor hat die strenge Validierung von MetaQuotes für den MT5-Markt erfolgreich bestanden:
- Multi-Instrumenten-Tests: EURUSD und XAUUSD validiert (erweiterte Kompatibilität)
- Wichtigste Optimierung: BTCUSD M1 - verifizierte maximale Leistung
- Keine kritischen Fehler während der Validierungstests entdeckt
- Geprüfte Leistung über 6 Monate historischer Multi-Market-Daten
- Universelle Kompatibilität mit allen MT5-Brokern, die Krypto anbieten
KONFIGURATION UND NUTZUNG
⚠️ WICHTIG - PFLICHTKONFIGURATION
VOR DER INBETRIEBNAHME:
- Deaktivieren Sie den Markttestmodus: ActiverModeMarketTest = false ändern
- M1-Zeitrahmen verwenden: Für optimale Leistung bei BTCUSD
- Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Bitcoin-Risikostrategie an
- Bitcoin-Spread prüfen: < 0,1% des Preises für maximale Effizienz
Der Markttestmodus ist bei der MT5-Validierung standardmäßig aktiviert. Er schränkt die Anzahl der Trades drastisch ein und muss für den normalen Betrieb deaktiviert werden.
WICHTIGSTE BTCUSD M1 PARAMETER
- MaxTrades: max. 8 Positionen pro Serie (optimiert für Bitcoin-Volatilität)
- LotInitial: 0.01 (konservatives Krypto-Startlot)
- FacteurLot: 1.015 (vorsichtige Bitcoin-Progression)
- TP Bitcoin: 50000 Punkte (~$500 Gewinn pro Serie)
- Abstand Bitcoin: 30000 Punkte (~$300 zwischen den Positionen)
BITCOIN-RISIKOMANAGEMENT
- DefensivSchwelle: 8% maximaler Drawdown (angepasst an die Krypto-Volatilität)
- EmergencyThreshold: 12% Bitcoin kritische Schwelle
- CompleteStop: 18% absolute Grenze (strenger als Forex)
- Margin-Schutz: Kontinuierliche Überwachung auf 80%+ Niveau
BTCUSD M1 PERFORMANCE : Konfigurationsdatei :Kommentar
OPTIMIERTE LEISTUNGSINDIKATOREN
- Haupt-Zeitrahmen: M1 - Maximale Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen
- Erfolgsquote: 95%+ Serien mit Gewinn auf BTCUSD geschlossen
- Bitcoin-Abschlag: Automatisch gesteuert entsprechend der Krypto-Volatilität
- Optimale Sitzungen: 24/7 kontinuierliche Nutzung des Kryptomarktes
- Spread-Effizienz: Optimiert für Standard-Bitcoin-Spreads
SPEZIFISCHE BTCUSD M1 VORTEILE
- Mikro-Bewegungen: Erfassen von Intraday-Bitcoin-Schwankungen
- Adaptive Volatilität: Echtzeit-Anpassung an Krypto-Bedingungen
- Kontinuierliche Sitzung: Keine Wochenendpause im Gegensatz zu Forex
- Bitcoin-Liquidität: Ausnutzung hoher Krypto-Volumina
TECHNISCHE KOMPATIBILITÄT
UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN
- MetaTrader 5 (Build 3815+) mit Krypto-Unterstützung
- Broker, die BTCUSD mit wettbewerbsfähigen Spreads anbieten
- Windows- und VPS-Kompatibilität (empfohlen für M1)
- 24/7 Handelsunterstützung für Kryptomärkte
EMPFOHLENE BTCUSD-KONFIGURATION
- Mindestkapital: $1000 für Bitcoin M1 Handel
- Verbindung: Stabiles Internet für M1-Zeitrahmen
- VPS: Empfohlen für 24/7 Krypto-Handel
- Broker: Bitcoin-Spreads < $50 für optimale Effizienz
UNTERSTÜTZUNG UND WARTUNG
SPEZIALISIERTE BITCOIN-DOKUMENTATION
- BTCUSD M1 Installationsanleitung
- Optimale Bitcoin-Konfiguration inklusive
- Erweiterte Krypto-Parameter erklärt
- Bitcoin-spezifische Fehlersuche
SICHERHEITSFUNKTIONEN
- Geschützter und krypto-optimierter Quellcode
- Keine externen Verbindungen erforderlich
- Vollständiger Offline-Betrieb
- Bitcoin-spezifischer Anti-Manipulationsschutz
RECHTLICHE INFORMATIONEN
Risiko-Warnung: Der Handel mit Bitcoin birgt aufgrund der hohen Volatilität erhebliche Risiken. Der M1-Zeitrahmen verstärkt diese Risiken, bietet aber auch Chancen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist für BTCUSD M1 optimiert, bleibt aber ein Entscheidungshilfetool. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.
Spezialisierung: Entwickelt und optimiert vor allem für den BTCUSD M1-Zeitrahmen. Kompatibel mit anderen Instrumenten, aber maximale Leistung nur auf Bitcoin M1 garantiert.
Version: 6.5
Spezialisierung: BTCUSD M1 Optimized
Entwickler: SMK CryptoBot
Copyright: 2025 - Alle Rechte vorbehalten
Validierung: Offizieller MT5 Markt
BitcoinQuantum EA is surprisingly effective on BTC’s fast moves. The risk controls give peace of mind. Great for 1-minute scalping!