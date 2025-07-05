BitcoinQuantum

4
BITCOIN QUANTUM PROFIT V6 - INTELLIGENT TP

Expert Advisor speziell für BTCUSD - M1-Zeitrahmen optimiert

Wichtig : ActiverModeMarketTest : false

TECHNISCHE ÜBERSICHT

Bitcoin Quantum Profit V6 ist ein professioneller Expert Advisor, der speziell für den Handel mit BTCUSD im M1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Er integriert ein revolutionäres Intelligent Take Profit System, das sich an die einzigartige Volatilität von Bitcoin anpasst und Mikrobewegungen im 24/7 Kryptomarkt ausnutzt.

BITCOIN M1 SPEZIALISIERUNG

Spezieller BTCUSD-Algorithmus: Im Gegensatz zu generalistischen EAs wurde Bitcoin Quantum Profit V6 ausschließlich entwickelt, um aus den einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin Kapital zu schlagen:

  • Bitcoin Volatilität: Optimale Ausnutzung der schnellen Schwankungen
  • 24/7 Markt: Kontinuierlicher Handel ohne Wochenendunterbrechungen
  • M1-Zeitrahmen: Maximale Reaktivität auf Mikro-Bewegungen
  • Krypto-Spreads: Anpassung an spezifische Bitcoin-Handelsbedingungen

HAUPTINNOVATION: INTELLIGENTER TP-ALGORITHMUS FÜR BITCOIN

Unser firmeneigenes System berechnet automatisch den optimalen Take Profit speziell für BTCUSD-Charakteristika und stellt sicher, dass alle Positionen in einer Serie beim Schließen profitabel sind. Der Algorithmus berücksichtigt:

  • die momentane Volatilität von Bitcoin (Berechnungen jede Minute)
  • An die Krypto-Bewegungen angepasste Gewinnschwellen ($50-$500)
  • Bitcoin-technische Widerstands-/Unterstützungsniveaus
  • Intraday-Volatilitätsmuster von Kryptowährungen

TECHNISCHE MERKMALE

EXKLUSIVE BTCUSD M1 OPTIMIERUNG

Maximale Bitcoin-Leistung: Der EA ist speziell kalibriert, um einzigartige BTCUSD-Gelegenheiten zu nutzen:

  • Optimierter M1-Zeitrahmen: Echtzeit-Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen
  • Bitcoin-Parameter: Take Profit und Abstände angepasst an die Krypto-Volatilität
  • 24/7-Sitzungen: Kontinuierliche Ausnutzung der Kryptomärkte ohne Pause
  • Intelligentes Micro-Scalping: Erfassen von Intraday-Bewegungen

Erweiterte Kompatibilität: Obwohl für BTCUSD M1 optimiert, erkennt der EA automatisch andere Instrumente:

  • Andere Kryptos: Ethereum/USD, automatische Anpassungen
  • Wichtige Forex: EUR/USD, GBP/USD (angepasste Parameter)
  • Edelmetalle: XAU/USD Gold (spezielle Konfiguration)
  • Indizes: Mögliche Anpassung, aber optimale Leistung bei Kryptowährungen

FORTSCHRITTLICHES SCHUTZSYSTEM

  • Stop-Out-Schutz: Kontinuierliche Überwachung des Margenniveaus
  • Drawdown-Management: Automatische Begrenzung auf maximal 20%
  • Spread-Schutz: Vermeidung von Änderungen bei übermäßigen Spreads
  • Anti-Repetition: Verhinderung von wiederholten Änderungsfehlern

ADAPTIVE HANDELSMODI

Der EA verfügt über 5 automatische Modi je nach Bedingungen:

  • Normal: Standardhandel mit optimierten Parametern
  • Vorsichtig: Risikoreduzierung mit erhöhten Abständen
  • Konservativ: Erhöhter Schutz bei Volatilität
  • Defensiv: Sicherer Modus für schwierige Bedingungen
  • Notfall: Quasi-Totalstopp, nur profitable Abschlüsse

INTEGRIERTE TECHNISCHE ANALYSE

MEHRERE INDIKATOREN

  • ADX (Durchschnittlicher direktionaler Index): Messung der Trendstärke
  • Enhanced Volatility: 50-Perioden-Berechnung zur Anpassung der Parameter
  • Long Trend: 80-Perioden-Analyse für die allgemeine Richtung
  • Marktqualitäts-Score: Globale Bewertung der Handelsbedingungen

ECHTZEIT-ANPASSUNG

Der EA berechnet die Marktqualität kontinuierlich neu und passt sich automatisch an:

  • Abstände zwischen Positionen
  • Prozentsätze der Gewinnmitnahmen
  • Lot-Multiplikationsfaktoren
  • Bewertungsintervalle

OFFIZIELLE MT5 MARKTVALIDIERUNG

Dieser Expert Advisor hat die strenge Validierung von MetaQuotes für den MT5-Markt erfolgreich bestanden:

  • Multi-Instrumenten-Tests: EURUSD und XAUUSD validiert (erweiterte Kompatibilität)
  • Wichtigste Optimierung: BTCUSD M1 - verifizierte maximale Leistung
  • Keine kritischen Fehler während der Validierungstests entdeckt
  • Geprüfte Leistung über 6 Monate historischer Multi-Market-Daten
  • Universelle Kompatibilität mit allen MT5-Brokern, die Krypto anbieten

KONFIGURATION UND NUTZUNG

⚠️ WICHTIG - PFLICHTKONFIGURATION

VOR DER INBETRIEBNAHME:

  1. Deaktivieren Sie den Markttestmodus: ActiverModeMarketTest = false ändern
  2. M1-Zeitrahmen verwenden: Für optimale Leistung bei BTCUSD
  3. Passen Sie die Parameter entsprechend Ihrer Bitcoin-Risikostrategie an
  4. Bitcoin-Spread prüfen: < 0,1% des Preises für maximale Effizienz

Der Markttestmodus ist bei der MT5-Validierung standardmäßig aktiviert. Er schränkt die Anzahl der Trades drastisch ein und muss für den normalen Betrieb deaktiviert werden.

WICHTIGSTE BTCUSD M1 PARAMETER

  • MaxTrades: max. 8 Positionen pro Serie (optimiert für Bitcoin-Volatilität)
  • LotInitial: 0.01 (konservatives Krypto-Startlot)
  • FacteurLot: 1.015 (vorsichtige Bitcoin-Progression)
  • TP Bitcoin: 50000 Punkte (~$500 Gewinn pro Serie)
  • Abstand Bitcoin: 30000 Punkte (~$300 zwischen den Positionen)

BITCOIN-RISIKOMANAGEMENT

  • DefensivSchwelle: 8% maximaler Drawdown (angepasst an die Krypto-Volatilität)
  • EmergencyThreshold: 12% Bitcoin kritische Schwelle
  • CompleteStop: 18% absolute Grenze (strenger als Forex)
  • Margin-Schutz: Kontinuierliche Überwachung auf 80%+ Niveau

BTCUSD M1 PERFORMANCE : Konfigurationsdatei :Kommentar

OPTIMIERTE LEISTUNGSINDIKATOREN

  • Haupt-Zeitrahmen: M1 - Maximale Reaktivität auf Bitcoin-Schwankungen
  • Erfolgsquote: 95%+ Serien mit Gewinn auf BTCUSD geschlossen
  • Bitcoin-Abschlag: Automatisch gesteuert entsprechend der Krypto-Volatilität
  • Optimale Sitzungen: 24/7 kontinuierliche Nutzung des Kryptomarktes
  • Spread-Effizienz: Optimiert für Standard-Bitcoin-Spreads

SPEZIFISCHE BTCUSD M1 VORTEILE

  • Mikro-Bewegungen: Erfassen von Intraday-Bitcoin-Schwankungen
  • Adaptive Volatilität: Echtzeit-Anpassung an Krypto-Bedingungen
  • Kontinuierliche Sitzung: Keine Wochenendpause im Gegensatz zu Forex
  • Bitcoin-Liquidität: Ausnutzung hoher Krypto-Volumina

TECHNISCHE KOMPATIBILITÄT

UNTERSTÜTZTE PLATTFORMEN

  • MetaTrader 5 (Build 3815+) mit Krypto-Unterstützung
  • Broker, die BTCUSD mit wettbewerbsfähigen Spreads anbieten
  • Windows- und VPS-Kompatibilität (empfohlen für M1)
  • 24/7 Handelsunterstützung für Kryptomärkte

EMPFOHLENE BTCUSD-KONFIGURATION

  • Mindestkapital: $1000 für Bitcoin M1 Handel
  • Verbindung: Stabiles Internet für M1-Zeitrahmen
  • VPS: Empfohlen für 24/7 Krypto-Handel
  • Broker: Bitcoin-Spreads < $50 für optimale Effizienz

UNTERSTÜTZUNG UND WARTUNG

SPEZIALISIERTE BITCOIN-DOKUMENTATION

  • BTCUSD M1 Installationsanleitung
  • Optimale Bitcoin-Konfiguration inklusive
  • Erweiterte Krypto-Parameter erklärt
  • Bitcoin-spezifische Fehlersuche

SICHERHEITSFUNKTIONEN

  • Geschützter und krypto-optimierter Quellcode
  • Keine externen Verbindungen erforderlich
  • Vollständiger Offline-Betrieb
  • Bitcoin-spezifischer Anti-Manipulationsschutz

RECHTLICHE INFORMATIONEN

Risiko-Warnung: Der Handel mit Bitcoin birgt aufgrund der hohen Volatilität erhebliche Risiken. Der M1-Zeitrahmen verstärkt diese Risiken, bietet aber auch Chancen. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dieser Expert Advisor ist für BTCUSD M1 optimiert, bleibt aber ein Entscheidungshilfetool. Handeln Sie nur mit Kapital, das Sie sich leisten können, zu verlieren.

Spezialisierung: Entwickelt und optimiert vor allem für den BTCUSD M1-Zeitrahmen. Kompatibel mit anderen Instrumenten, aber maximale Leistung nur auf Bitcoin M1 garantiert.

Version: 6.5
Spezialisierung: BTCUSD M1 Optimized
Entwickler: SMK CryptoBot
Copyright: 2025 - Alle Rechte vorbehalten
Validierung: Offizieller MT5 Markt


Auswahl:
Emanuel533
274
Emanuel533 2025.11.30 10:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Sidi Mamoune Moulay Ely
3180
Antwort vom Entwickler Sidi Mamoune Moulay Ely 2025.11.30 10:20
You can see https://youtu.be/TBRUm6gl0yo
ADI Hanafi
44
ADI Hanafi 2025.11.24 05:31 
 

I can get it to trade when installed

Sidi Mamoune Moulay Ely
3180
Antwort vom Entwickler Sidi Mamoune Moulay Ely 2025.11.24 07:10
I don’t understand, what is the error message?
And make sure you apply it preferably on BTC
franbal05
60
franbal05 2025.07.21 03:29 
 

BitcoinQuantum EA is surprisingly effective on BTC’s fast moves. The risk controls give peace of mind. Great for 1-minute scalping!

Yong Ming Jiang
550
Yong Ming Jiang 2025.07.20 23:09 
 

This is an EA that I have used and feels very perfect, the author's ideas are very good, and the update is getting more and more perfect, I can't help but give the author a thumbs up! Thank you to the author for your selfless dedication! Thank you!

Sidi Mamoune Moulay Ely
3180
Antwort vom Entwickler Sidi Mamoune Moulay Ely 2025.07.21 00:27
Merci pour ton message, peux-tu essayer ce fichier de config
Encraft JL
30
Encraft JL 2025.07.14 11:13 
 

Me pasa lo mismo que Trading 0.02usd por trade, esto en una cuenta Cent, pero en cuenta standar deja buena ganancias; 2.0usd por operación. On 6.9 Doing good

Sidi Mamoune Moulay Ely
3180
Antwort vom Entwickler Sidi Mamoune Moulay Ely 2025.07.20 22:45

You can try a new version 6.9
You can try a new version 6.9
TradingFuchs28
39
TradingFuchs28 2025.07.14 09:12 
 

Leider liefert diese EA nicht den gewünschten Erfolg, zumindest mit den Standardeinstellungen, wie vom Entwickler geschrieben. Es werden zwar immer wieder minimale Gewinne erzielt, bei 0,01 Lot etwa 0,02 Euro, aber selbst diese werden durch hohe Verlusttrades wieder relativiert. Leider ist dies keine EA um nachhaltig und vernünftig Gewinne zu erzielen. Vielleicht arbeitet der Entwickler ja weiter dran, dann kann es noch was werden. Viel Erfolg und danke für die Mühe.

Antwort auf eine Rezension