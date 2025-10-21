GOLDExter

track record of myfxbook :

Machen Sie den Backtest auf einem Raw-Spread-Konto, und Sie werden beeindruckende Ergebnisse sehen.

🔍 Überblick über den Expert Advisor (EA):
Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold gegen US-Dollar) optimiert. Die besten Ergebnisse erzielt er auf dem H1-Zeitrahmen, mit H4 als starker sekundärer Option.
Die Leistung wurde fein abgestimmt, um sich an die besondere Volatilität und Struktur des Goldmarktes anzupassen.

Wir verkaufen dir keinen Traum vom schnellen Reichtum.
Wir bieten dir ein leistungsstarkes und effektives Handelssystemwenn du wirklich verstehst, was professionelles Trading bedeutet.

Dieser EA wurde mit außergewöhnlicher Intelligenz entwickelt, um präzise Breakout-Zonen in der Marktstruktur zu erkennen und diese professionell zu handeln, eingebettet in ein fortgeschrittenes Risikomanagementsystem, das dein Kapital schützt.
Er analysiert dynamisch die Marktstruktur und kombiniert die Erkennung von Schlüsselzonen mit Richtungsfiltern über smarte Indikatoren, um Fehlsignale zu vermeiden.

🎯 Die Leistung dieses EAs ist keine geschönte Statistik – sondern real, konstant und nachhaltig, ohne übermäßiges Risiko oder emotionale Schwankungen, solange du die empfohlenen Einstellungen einhältst.

🔧 Ideal für Trader, die:

  • Langfristige Sicherheit und Kapitalstabilität anstreben

  • Tiefe Drawdowns und Marktgeräusche vermeiden wollen

  • Kontrollierte Risiken und stetiges Wachstum bevorzugen

🔑 Hauptfunktionen:

  • 🔍 Intelligente Erkennung von Unterstützungs- und Widerstandszonen mittels fortgeschrittener Algorithmen

  • ⚖️ Flexibles Money Management: fester USD-Betrag oder Prozent des Kontosaldos

  • 📊 Dynamisches Risikoscailing basierend auf der Kontoperformance

  • 🔁 Vermeidung von doppelten Trades in dieselbe Richtung

  • ✅ Automatische Prüfung, ob der Handel mit dem Symbol erlaubt ist

  • 🪙 Vollständig für den Goldmarkt (XAUUSD) optimiert

  • 💰 Geeignet für kleine Konten mit niedrigen Risikoeinstellungen

  • 📆 Umfangreiche Backtests mit 9 Jahren historischer Daten

  • 🕒 Beste Ergebnisse auf H1 – H4 ist eine verlässliche Zweitoption

📈 Verifizierte Backtest-Ergebnisse (2016–2025):

  • 💵 Nettogewinn: $1.657.593,11 aus einer Anfangseinlage von $10.000

  • ✅ Wachstumsrate: 16.500%

  • 🔄 Profitfaktor: 1,61

  • 📈 Recovery-Faktor: 14,79

  • ⏱️ Durchschnittlicher Return pro Trade (AHPR): 0,32%

  • 🧮 Geometrischer Return (GHPR): 0,32%

  • 📈 Sharpe-Ratio: 14,98 – ein extrem seltener Ausgleich von Risiko und Rendite

  • 📊 Gleichmäßige Kapitalkurve ohne starke Einbrüche

⚙️ Intelligente Standardkonfiguration – mit vollständiger manueller Kontrolle:
Dieser EA ist mit validierten Standardeinstellungen für maximale Effizienz optimiert worden.
Du kannst jedoch alle Parameter leicht an deine individuellen Handelsziele und Risikopräferenzen anpassen:

  • 🔺 Höheres Risiko = größere Gewinnchancen

  • 🔻 Niedrigeres Risiko = mehr Sicherheit und Stabilität

🧪 Kostenlose Testversion verfügbar:
💡 Du kannst eine kostenlose 1-Tages-Testversion herunterladen, um den EA selbst zu testen und zu analysieren.

💰 Kaufoptionen:

  • 📅 Monatliches Abonnement

  • 📆 Jährliches Abonnement mit Rabatt

  • 🔒 Einmalkauf mit lebenslangem Zugang und kostenlosen Updates

🛠️ Support und Updates:
Alle Kunden erhalten lebenslange Updates und direkten technischen Support, um die langfristige Kompatibilität mit Plattformänderungen zu gewährleisten und die maximale Leistung des EAs zu sichern.


