Meta Risk Manager Pro - Reward-Ratio Logic Manager

Meta Risk Manager Pro ist ein fortschrittliches Handelsverwaltungsprogramm, das für Trader entwickelt wurde, die der Risiko-Belohnungs-Disziplin (RR) Vorrang vor emotionalen Entscheidungen einräumen. Im Gegensatz zu Standard-EAs, die den Handel auf der Grundlage fester Pips verwalten, berechnet MetaRM Pro jeden Zug - Break-Even, Trailing und Freezing - auf der Grundlage Ihrer ursprünglichen Risikoeinheit.

Dies ist der perfekte Begleiter für Prop-Firm-Händler und XAUUSD-Scalpers, die präzise Gewinne einfahren und gleichzeitig die Möglichkeit haben müssen, wichtige Ziele zu erreichen.

Hauptmerkmale

Dynamisches RR-Management: Alle Managementebenen (BE, Trailing, TP) sind mathematisch mit Ihren anfänglichen Risikopunkten verbunden.

Intelligenter Break-Even (BE): Verschiebt Ihren Stop-Loss in eine geschützte Gewinnzone, sobald der von Ihnen festgelegte RR-Trigger erreicht ist.

Fortschrittliches Trailing mit "Freeze Logic": Der branchenweit erste Trailing-Stop, der seine Bewegung automatisch stoppt, sobald er ein bestimmtes RR-Niveau erreicht. Dadurch wird verhindert, dass Ihr "Runner" durch geringfügige Störungen gestoppt wird, bevor er den endgültigen TP erreicht.

Täglicher Aktienschutz: Eingebaute Schutzschalter, die auf dem täglichen Verlustprozentsatz oder -betrag basieren - unverzichtbar für das Bestehen und Halten von Prop-Firm-Konten.

Zeitbasiertes Zurücksetzen: Tägliche Verlustlimits werden zu einer benutzerdefinierten Stunde zurückgesetzt, die mit der Serverzeit Ihres Brokers übereinstimmt.

So funktioniert die Logik (Beispiel: 1:10-Ziel)

Phase 1 (Risiko): Sie legen einen 200-Punkte-Stop-Loss fest. Dies ist Ihre "1R" (Risikoeinheit). Phase 2 (Sicherheit): Der Preis erreicht 3R Gewinn($Rewardratio\_BE = 3$). Der EA verschiebt den SL auf 1,5R Gewinn und sichert damit sofort einen Gewinn. Phase 3 (Wachstum): Der Preis erreicht 4R. Der Trailing Stop wird aktiviert und hält ein Polster von 2R. Phase 4 (Das Einfrieren): Sobald der Stop Loss 5R Gewinn erreicht($RewardRatio\_StopTrailing = 5$), wird der Trailing Stop eingefroren. Er bleibt dort und gibt dem Handel einen massiven Spielraum von 5R, um den endgültigen Take Profit von 10R zu erreichen.

Eingabeparameter

Risikopunkte: Ihr anfänglicher Stop Loss in Punkten.

Rewardratio: Ihr endgültiges Take Profit-Ziel (z. B. 10 = 10x Ihr Risiko).

Rewardratio_BE: Das RR-Niveau, bei dem sich der Stop Loss zu einem profitablen Break-Even bewegt.

InitialProfit_of_BE: Der Multiplikator Ihres BE-Triggers zum Einrasten (0,5 = 50% der Triggerdistanz).

UseTrailingStop: Schaltet die Trailing-Logik ein/aus.

RewardRatio4TrailingStopActivation: RR-Level, bei dem das Trailing beginnt.

RewardRatio_StopTrailing: Das RR-"Limit", bei dem der SL das Trailing stoppt, um die Volatilität zu berücksichtigen.

MaxDailyLossPercent: Maximal zulässiger täglicher Drawdown, bevor der EA alle Trades killt.

MaxDailyLossAmount (Geld - 0 zum Deaktivieren): Dies ist eine "harte Obergrenze" dafür, wie viel Geld Sie an einem einzigen Handelstag zu verlieren bereit sind.

Dies ist eine "harte Obergrenze" dafür, wie viel Geld Sie an einem einzigen Handelstag zu verlieren bereit sind. ResetTimeHour (0-23): Hier wird festgelegt, wann ein "neuer Tag" für die Risikoberechnungen des EA beginnt .

wird festgelegt, wann ein "neuer Tag" für die Risikoberechnungen des EA beginnt SendNotifications (true/false): Dies ist Ihre Kommunikationsverbindung zu Ihrem Desktop.

Warum Meta Risk Manager Pro wählen?

Die meisten Trader scheitern, weil sie ihre Trades durch zu enges Trailing "abwürgen". Meta Risk Manager Pro löst dieses Problem mit der Freeze-Logik, die es Ihnen ermöglicht, einen Gewinn mit hoher Rendite zu erzielen und gleichzeitig den statistischen Spielraum zu schaffen, den der Markt benötigt, um Ihr endgültiges Ziel zu erreichen.

Sichern Sie Ihr Kapital. Automatisieren Sie Ihre Disziplin. Handeln Sie wie ein Profi.



