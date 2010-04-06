Linha PCM Fimathe

Handbuch zur Installation und Konfiguration

Befolgen Sie diese einfachen Schritte zur Einrichtung Ihres Terminals, um eine optimale professionelle Nutzung zu gewährleisten:

1. Terminal-Aktivierung (Sicherheitseinstellung)

Bevor Sie beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass MetaTrader Ihnen erlaubt, das Tool frei zu bedienen:

  • Drücken Sie Strg + O, um die Optionen zu öffnen.

  • Gehen Sie auf die Registerkarte Charts.

  • Aktivieren Sie die Option: "Objekte mit einem Mausklick auswählen".

  • So können Sie das Messlineal während des laufenden Betriebs anpassen.

2. Visualisierung von Bezeichnungen (The Master Touch)

Um die Bezeichnungen "CA", "C1" und "TAKE" neben den Linien zu sehen:

  • Drücken Sie F8 auf Ihrer Tastatur.

  • Gehen Sie auf die Registerkarte Allgemein.

  • Kreuzen Sie das Kästchen "Objektbeschreibungen anzeigen" an.

3. Installieren der Datei

  • Ziehen Sie die .ex5-Datei in den Ordner MQL5/Indicators.

  • Klicken Sie im MetaTrader Browser mit der rechten Maustaste auf Indicators und wählen Sie Update.

  • Ziehen Sie Fimathe Pro Master auf Ihren Chart.

🚀 Wie man mit hoher Genauigkeit handelt

  1. Das Messlineal: Sobald der Indikator geladen ist, erscheint eine weiße Linie (Lineal). Ziehen Sie die Enden des Lineals so, dass es genau den oberen und unteren Docht der 4 Kerzen abdeckt, die Sie als Basis gewählt haben.

  2. Die Projektionen: Sofort erscheinen die Linien AC und Zyklus 1 in Blau (oder in der von Ihnen bevorzugten Farbe).

  3. Das Ziel (Take): Die TAKE-Linie wird automatisch mit der gesamten kumulierten Ausdehnung (CA + C1) projiziert und zeigt Ihnen genau an, wo der Preis liegen muss, damit Sie Ihren Gewinn realisieren können.

  4. Überwachung: In der rechten unteren Ecke sehen Sie einen subtilen Zähler, der die genaue Größe Ihres Kanals und Ihr Ziel in Punkten anzeigt.

⚙️ Vollständige Anpassung

Der professionelle Trader verlangt nach Anpassungsmöglichkeiten. In den Eigenschaften des Indikators können Sie diese festlegen:

  • Farben und Stile: Wählen Sie, ob Sie durchgehende, gestrichelte, dünne oder dicke Linien für jedes Level wünschen.

  • Positionierung: Passen Sie die Schriftart und die Position des Punktzählers so an, dass er Ihnen nie die Sicht auf den Kurs versperrt.

Beherrschen Sie den Markt mit einem Tool, das wie Sie denkt.


Empfohlene Produkte
SpikeHunter
Franklin Cornelio Perez Colina
Indikatoren
Dies ist ein Indikator, der auf BOOM 1000 Indizes und seinem Äquivalent in Weltrade Gain 1200 arbeitet. Grundsätzlich arbeitet er auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen und sein Ziel ist es, Spikes zu jagen. Der 15-Minuten-Zeitrahmen wird empfohlen, weil er ein wenig mehr Genauigkeit erzeugt. Er wird für Indizes empfohlen, die hohe Spikes erzeugen, wie z.B. der BOOM 1000. Das Interessante an der Spike-Jagd ist, dass Sie Ihr Risiko steuern können. Die ideale Einstellung für BOOM 1000 und Gain 1200 ist die
DM IND Exclusive
Sergio Vidal Prado
Indikatoren
Indikator für binäre Optionen. Indikator für binäre Optionen Verwendet zwei Stürme. Installieren auf mt5 Dieser Indikator ist für den Einsatz auf der 5-Minuten-Kerze Zeit und auf M5. Er funktioniert auch auf M1, ist aber auf M5 effizienter. Entpacken Sie einfach die Dateien und kopieren Sie sie in Ihren MT5-Datenordner. Die Indikator-Dateien befinden sich im Ordner MQL5 - Indicator. Laden Sie auch den völlig kostenlosen Gleitenden Durchschnitt herunter: https://www.mql5.com/pt/market/product/504
Break of Structure
Rajesh Kumar Nait
Indikatoren
Marktstrukturen sind diejenigen, die bei einem Ausbruch in einem höheren Zeitrahmen dazu beitragen können, einen Trend für einen Händler zu klären. 1. Dieser Indikator zeichnet ZigZag nur zu den letzten 2 Strukturen (vorheriges Hoch und Tief von ZigZag) und ein neuer ZigZag-Balken wird nur gebildet, wenn ein Strukturbruch eintritt 2. Es gibt Terminal- und Push-Benachrichtigungen bei Strukturunterbrechungen 3. Erhöhen und verringern Sie die Tiefe des ZigZag mit den Tasten [ und ], um den Swing
GOLDExter
Youcef Seghir
Experten
track record of myfxbook : Machen Sie den Backtest auf einem Raw-Spread-Konto, und Sie werden beeindruckende Ergebnisse sehen. Überblick über den Expert Advisor (EA): Dieser Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold gegen US-Dollar) optimiert. Die besten Ergebnisse erzielt er auf dem H1-Zeitrahmen , mit H4 als starker sekundärer Option. Die Leistung wurde fein abgestimmt, um sich an die besondere Volatilität und Struktur des Goldmarktes anzupassen. Wir verkaufen dir kei
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Indikatoren
Signal Eskiya spiegelt neben den Kanallinien auch Einstiegssignale in Form von Pfeilen wider. Handelsstrategien, die den Kanalindikator verwenden, gehören zu den klassischen Methoden der technischen Analyse, sind einfach auszuführen und daher auch für Anfänger zugänglich. Preisspannen funktionieren bei allen Handelswerten und Zeitrahmen gleichermaßen gut, sie können sowohl unabhängig als auch mit zusätzlicher Bestätigung durch Oszillatoren und Marktvolumen eingesetzt werden. Amerikanische Trad
XAU Gold Trend Expert
Mabrook Mahdy Al Darby Mohammed
Experten
Der EA verwendet eine ausgeklügelte "Triple-Filter"-Logik, um Einträge mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren: Trendausrichtung: Verwendet ein Dual EMA (50/200) Crossover-System, um die vorherrschende Marktrichtung zu identifizieren. Es wird nur in die Richtung des langfristigen Trends gehandelt. Momentum-Filter: Bezieht den Relative Strength Index (RSI) mit ein, um sicherzustellen, dass der Kurs genügend Schwung hat, um sein Ziel zu erreichen, und vermeidet "flache" oder seitwärts tend
MultiSymbolsWpr Indice x IBOV
Israel Goncalves Moraes De Souza
Indikatoren
Der Indikator identifiziert die Beziehung zwischen dem Index und der Summe der wichtigsten Vermögenswerte, funktioniert für jeden Markt in der Welt , hat einen WPR-Oszillator mit der Summe der wichtigsten Vermögenswerte gewählt, was die Antizipation der Bewegung in Bezug auf den Index. Merkmale WPR mit der Summe der gewählten Wertpapiere - weiß WPR des aktuellen Papiers - rot Trend-Kanal Der Indikator kann auf kommende Bewegungen hinweisen: Kreuzung der Linien Kreuzung der Multi Symbols Linie b
FREE
Dynamic SR Levels Pro
Vinutthapon Bumroong
Indikatoren
Titel: Dynamic SR Levels Pro Kurzbeschreibung: Ein Multi-Timeframe-Support & Resistance-Indikator der nächsten Generation, der automatisch wichtige Preiszonen auf der Grundlage der Marktvolatilität in Echtzeit erkennt, anpasst und ungültig macht. Hören Sie auf zu raten, fangen Sie an zu sehen. Vollständige Beschreibung: Haben Sie es satt, manuell Unterstützungs- und Widerstandslinien zu zeichnen, die schnell veraltet sind? Dynamic SR Levels Pro ist die ultimative Lösung für Trader, die Präzision
Alphabet AI MT5
Sergei Pomytkin
3.43 (7)
Experten
Alphabet AI ist ein Berater, der nach der Mean-Reversion-Strategie arbeitet. Das bedeutet, dass er die natürliche Eigenschaft der Märkte nutzt, nach starken Abweichungen zu ihren Durchschnittswerten zurückzukehren. Der Algorithmus analysiert ständig den aktuellen Preis des Vermögenswerts und vergleicht ihn mit den berechneten Durchschnittswerten. Weicht der Preis deutlich vom Durchschnittswert ab, interpretiert der Berater dies als Handlungssignal: Wird die Obergrenze überschritten, eröffnet er
Double Fractal Entry Bot
Denys Babiak
Experten
Double Fractal Entry Bot handelt automatisch mit fraktalen Ausbrüchen oder Rebounds. Er erkennt präzise Einstiegspunkte, platziert SL und TP basierend auf der Marktstruktur und enthält eine Logik zur Risikoverwaltung und zur Vermeidung falscher Signale. Einfach, intelligent und leistungsstark. Dieses Produkt ist auch für MetaTrader 4 verfügbar => https://www.mql5.com/en/market/product/143609 Double Fractal Entry Bot ist ein intelligenter Handelsroboter, der auf der bewährten Logik des Double Fr
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Liquiditätskarte Übersicht Der Liquidity Map-Indikator ist ein fortschrittliches Visualisierungstool, das auf dem ICT Smart Money-Konzept basiert. Er identifiziert automatisch die täglichen Kauf- und Verkaufszonen sowie die Liquiditätsniveaus und zeigt an, wo der Preis auf der Grundlage des institutionellen Auftragsflusses wahrscheinlich umkehren oder sich fortsetzen wird. Es berechnet die wichtigsten Niveaus der täglichen Sitzung - wie das Hoch, das Tief und den Mittelpunkt des Vortages - und l
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Experten
Der neue s43 Scalper für Mini-Indizes (WIN-IND) führt kurzfristige Trades auf dem 1-Minuten-Zeitrahmen durch und sucht nach kleinen Marktschwankungen. neue Handelstechnologie, die Intraday-Ergebnisse sind unglaublich, überprüfen Sie es aus: Nach der Installation fügen Sie es dem Chart von WIN-Instruments hinzu, um die Backtest-Ergebnisse zu visualisieren. Wir empfehlen den Zeitrahmen von 1 Minute.
SMC Workflow Auto EA
Choawana Malaikitsanachalee
Experten
Englisch - Produktbeschreibung (V1.42) SMC Workflow Auto EA - SR / OB / FVG mit BOS-CHOCH-Bestätigung Smart-Money-Concepts Expert Advisor, der nur handelt, wenn ein sauberes SMC-Setup erscheint: Order-Block Retest nach Break of Structure (BOS / CHOCH) Bestätigung, mit optionalem SR und Fair Value Gap (FVG) Zusammenfluss. Der EA verwendet schwebende Limit-Orders, feste SL/TP- oder RR-basierte Exits, Step-Lock-Trailing und strenge Risikokontrollen, die darauf ausgelegt sind, die Broker-Validierun
FREE
Midpoint Bands
Emanuel Cavalcante Amorim Filho
Indikatoren
Midpoint Bands ist ein kanalähnlicher Indikator , der zwei Linien auf dem Diagramm zeichnet - ein oberes Band und ein unteres Band, die auf mögliche Umkehrniveaus hinweisen. Dies ist einer der Indikatoren, die im Sapphire Strat Maker - EA Builder verwendet werden . Sapphire Strat Maker - EA Builder: https: //www.mql5.com/en/market/product/113907 Die Bänder werden einfach wie folgt berechnet: Oberes Band = (HöchstesHoch[N-Perioden] + NiedrigstesHoch[N-Perioden])/2 Unteres Band = (Niedrigste
FREE
FuTuRe 02 Phi Cubic Fractals Pack2
Claudio De Carvalho Aguiar
Indikatoren
PACK 2 von Phi Cubic Fractals mit der Option, die Indikatoren in FUTURE, auf der rechten Seite des Charts zu erweitern Dieses Produkt enthält die Indikatoren von PACK 2 (ROC voll / SAINT 8 / SAINT 17 / SAINT 34 / SAINT 72 ) + FUTURE MODE Phi ROC - ein Oszillator-Indikator, ähnlich dem MIMAROC, der in der Lage ist, die Richtung und Stärke des Marktes anzuzeigen und den optimalen Einstiegspunkt zu bestimmen; Phi SAINT - ein oszillatorähnlicher Indikator, ähnlich dem SANTO von Phicube, der die Ric
Rule Plotter Expert
Francisco Gomes Da Silva
5 (3)
Experten
Dieser Expert Advisor wurde entwickelt, um Ihre in dem Indikator Rule Plotter erstellten Strategien zu testen und auszuführen. Verwendung: Laden Sie den Indikator Rule Plotter - Werkzeug zur Erstellung von Handelssystemen ohne Programmierkenntnisse kostenlos herunter. Entwickeln Sie dann Ihre Strategien mit dem Rule Plotter-Indikator. Führen Sie schließlich Ihre erstellten Strategien mit diesem Expert Advisor aus. Parameter: Strategie: Ihr im Rule Plotter-Indikator erstelltes Handelssystem. Lot:
B4S Adaptive YAxis Scaling
Henry Waribu Macharia
Indikatoren
Produkt-Beschreibung: Adaptive Y-Axis Scaling ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Ihr Handelserlebnis verbessert, indem er eine präzise Kontrolle über die Skalierung der Y-Achse (Preis) in Ihren Charts ermöglicht. Mit diesem innovativen Tool können Sie die Preisskalierung anpassen, indem Sie die Anzahl der Pips von den Höchst- und Tiefstständen des sichtbaren Charts angeben. Die berechnete Preisspanne aus dieser Eingabe wird dann verwendet, um die Höchst- und Mindestpreise für den geöff
FREE
FiboPlusWaveRunner MT5
Sergey Malysh
Experten
Experte Automatischer und manueller Handel Fertiges Handelssystem auf der Grundlage von Elliott-Wellen und Fibonacci-Niveaus . Einfach und erschwinglich Abbildung den Markup der Elliott-Wellen (Haupt- oder Alternativvariante) in einem Diagramm an Ausbau von horizontalen Ebenen, Stütz- und Widerstandslinien, Kanal Überlagerung der Fibonacci-Niveaus auf die Wellen 1, 3, 5, A Warnsystem (am Bildschirm, E-Mail, Push-Benachrichtigungen) Visuelles Feld zur Oderöffnung beim manuellen Handel Visuelles F
Candle com Fibonacci
Fernando Sanches
Indikatoren
Zeichnet automatisch das "Goldene Fibonacci-Verhältnis" zwischen dem Hoch und dem Tief des Vortages... ...Hochs und Tiefs sind großartige Unterstützungs- und Widerstandszonen. Ausbrüche aus den Fibonacci-Levels sind Schlüsselpunkte für den Einstieg und Ausstieg in den Handel. Rosa Linien zeigen an, dass die Kerze des Vortages tiefer geschlossen hat. Blau gefärbte Linien zeigen an, dass die Kerze des Vortages höher geschlossen hat.
Cit VWAP Continuo
Mauricio Bornancin Cit
Indikatoren
Präsentation: - Der "VWAP Continuous" Indikator der CIT Group ist ein spezieller Indikator an der brasilianischen Börse (B3). Zielsetzung: - Er wurde speziell für das Profil von Personen entwickelt, die IntraDay handeln. Wie er funktioniert: - Er wird auf der Grundlage der während der Börsensitzung getätigten Abschlüsse berechnet und alle 1 Sekunde aktualisiert, was eine höhere Kursgenauigkeit ermöglicht. Merkmale: - Lieferung von bis zu 5 gleichzeitigen VWAPs, wobei die ersten 4 konfigurierbar
Stochastics crossover scanner MT5
Jan Flodin
Indikatoren
Dieser Indikator mit mehreren Zeitrahmen und mehreren Symbolen erkennt, wann die Stochastik-Signallinie die Stochastik-Hauptlinie kreuzt. Alternativ kann es auch alarmieren, wenn die Stochastik einen überkauften/überverkauften Bereich verlässt (ohne dass die Signallinie die Hauptlinie kreuzt). Als Bonus kann es auch nach Bollinger-Bändern und überkauften/überverkauften RSI-Kreuzungen suchen. In Kombination mit Ihren eigenen Regeln und Techniken können Sie mit diesem Indikator Ihr eigenes leistun
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Indikatoren
Gleitender Pivot Durchschnitt Fibonacci Der Indikator vergleicht die gewählte Periode mit dem Gegenstück der vorherigen Periode. Der Indikator bestimmt die gleitenden Fibonacci-Levels für den Tag oder ein beliebiges Zeitintervall, um den Bereich der Preisbewegung vom Zeitdurchschnitt aus zu bewerten. Der Indikator hilft bei der Vorhersage des erwarteten Tageshochs oder -tiefs auf der Grundlage historischer Zeitdaten. Die Pivot-Linie kann als durchschnittliche Trendlinie betrachtet werden und in
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (130)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Smart Pivot Points
Alexandr Saprykin
Indikatoren
Smart Pivot Points für MetaTrader 5 – Klare Levels für intelligentes Trading Smart Pivot Points ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der automatisch alle wichtigen Trading-Levels berechnet und im Chart anzeigt. Er wandelt das Chaos der Kursbewegungen in eine übersichtliche Struktur um und hebt Unterstützung, Widerstand, Kursgleichgewicht und potenzielle Zielzonen hervor. Das Tool wurde für Trader entwickelt, die Wert auf Klarheit legen, und funktioniert in jedem Markt: Forex, Kry
ReSu mt5
Daniel Opoku
Indikatoren
Der Wamek Support and Resistant (WSR) Indikator ist ein bemerkenswertes Instrument, das in der Welt der technischen Analyse hervorsticht. Er zeichnet sich durch eine geschickte Kombination von Kursbewegungen und führenden Indikatoren aus, um Unterstützungs- und Widerstandsniveaus mit einem hohen Maß an Genauigkeit zu bestimmen. Sein einzigartiges Merkmal ist seine Anpassungsfähigkeit: Die Benutzer können den Indikator durch Anpassung der Eingabeparameter feinabstimmen und so individuelle Unterst
Zigzag X Fibo
Ian David Emmanuel Bello
Indikatoren
Das Hauptziel des ZigZag-Indikators besteht darin, signifikante Kursbewegungen hervorzuheben, indem kleinere Kursschwankungen herausgefiltert werden. Er ermöglicht die Visualisierung von Trends, indem er das "Marktrauschen" eliminiert, was Händlern helfen kann, fundiertere Entscheidungen zu treffen. Hinzufügen des Fibonacci-Indikators, der ein leistungsstarkes Instrument zur Identifizierung potenzieller Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf den Finanzmärkten ist.
HenGann
Ehsan Kariminasab
Experten
Hengann Sq, mit künstlicher Intelligenz, mathematische Algorithmen, Fibonacci, 9 Gann und Fibonacci-Quadrat-Strategie, die es uns ermöglicht, Gewinnrate von 200% Gewinn pro Monat haben. Erstinvestition für Mindestkapital von $ 100 bis $ 1000, können Sie das Volumen, Datum, Stunde, Tag und Gewinn-Limit einzustellen. einstellbare Gewinn-Limit in beiden kaufen und verkaufen Positionen. Sie können Aufträge in allen Zeitrahmen von 5 Minuten bis zu einer Woche platzieren. Eine weitere Anpassung ermö
Gonadri EA
Mario Bellanco Vaquero
Experten
GONADRI EA: Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades mit Intelligenz. Wenn Sie wollen kostenlos gonadri kontaktieren Sie mich dm Datei einstellen: kontaktieren Sie mich über dm Wenn Sie irgendwelche Fragen haben, können Sie mich privat fragen. ES IST AUSSCHLIESSLICH FÜR MAKLER MIT 2 DEZIMALSTELLEN IN GOLD UND SPREAD WENIGER ALS 10, ZUM BEISPIEL: VTMARKETS ECN RAW, ULTIMAMARKETS ECN RAW UND ÄHNLICHE Verwenden Sie es immer auf GOLD, aber Sie können versuchen, es auf andere Paare zu machen; z
CypherNexus
Casey Nkalubo
Indikatoren
Cypher-Muster-Detektor Ein Werkzeug zur automatischen Erkennung von harmonischen Cypher-Mustern (XABCD) in Finanzcharts. Überblick Der Cypher Pattern Detector identifiziert sowohl bullische als auch bearische harmonische Cypher-Muster in Echtzeit. Er wendet die Fibonacci-Ratio-Validierung und ein Qualitäts-Scoring-System an, um Muster hervorzuheben, die der definierten Struktur am nächsten kommen. Dies hilft Händlern, potenzielle Marktstrukturen konsequenter zu beobachten und zu analysieren, oh
FREE
Haven Market Structure PRO
Maksim Tarutin
4 (2)
Indikatoren
Haven Market Structure PRO - Ihr professioneller Marktanalyst Wir präsentieren den  Haven Market Structure PRO  – dies ist nicht nur ein Indikator, sondern ein vollständiges System zur Automatisierung der Preisanalyse, basierend auf den Kernkonzepten von Price Action und Smart Money. Diese PRO-Version wurde für Trader entwickelt, die maximale Kontrolle über den Chart erlangen und das vollständige Marktbild sehen möchten. Andere Produkte ->  HIER Das Verständnis der Marktstruktur ist die Grundla
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (79)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Der Indikator „ Dynamic Scalper System MT5 “ ist für Scalping-Handel innerhalb von Trendwellen konzipiert. Getestet an wichtigen Währungspaaren und Gold, Kompatibilität mit anderen Handelsinstrumenten ist gegeben. Liefert Signale für die kurzfristige Eröffnung von Positionen entlang des Trends mit zusätzlicher Unterstützung von Kursbewegungen. Das Prinzip des Indikators: Große Pfeile bestimmen die Trendrichtung. Ein Algorithmus zur Generierung von Scalping-Signalen in Form kleiner Pfeile arbei
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
Market Structure Patterns
Samuel Manoel De Souza
4.47 (19)
Indikatoren
Verfügbar für   MT4   und   MT5 . Tritt dem Market Structure Patterns Kanal bei, um Studienmaterialien und/oder zusätzliche Informationen herunterzuladen. Verwandte Beiträge: Market Structure Patterns - Einführung Jetzt mit 50 % Rabatt sichern | Vorheriger Preis 90 $ | Angebot gültig bis 31. Dezember | Ein großes Upgrade steht kurz bevor und der ursprüngliche Preis wird angepasst. Market Structure Patterns   ist ein Indikator, basierend auf den   Smart Money Concepts   , der die   SMC/ICT   E
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
4.6 (10)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension