Linha PCM Fimathe

Handbuch zur Installation und Konfiguration

Befolgen Sie diese einfachen Schritte zur Einrichtung Ihres Terminals, um eine optimale professionelle Nutzung zu gewährleisten:

1. Terminal-Aktivierung (Sicherheitseinstellung)

Bevor Sie beginnen, müssen Sie sich vergewissern, dass MetaTrader Ihnen erlaubt, das Tool frei zu bedienen:

Drücken Sie Strg + O , um die Optionen zu öffnen.

Gehen Sie auf die Registerkarte Charts .

Aktivieren Sie die Option: "Objekte mit einem Mausklick auswählen" .

So können Sie das Messlineal während des laufenden Betriebs anpassen.

2. Visualisierung von Bezeichnungen (The Master Touch)

Um die Bezeichnungen "CA", "C1" und "TAKE" neben den Linien zu sehen:

Drücken Sie F8 auf Ihrer Tastatur.

Gehen Sie auf die Registerkarte Allgemein .

Kreuzen Sie das Kästchen "Objektbeschreibungen anzeigen" an.

3. Installieren der Datei

Ziehen Sie die .ex5-Datei in den Ordner MQL5/Indicators.

Klicken Sie im MetaTrader Browser mit der rechten Maustaste auf Indicators und wählen Sie Update .

Ziehen Sie Fimathe Pro Master auf Ihren Chart.

🚀 Wie man mit hoher Genauigkeit handelt

Das Messlineal: Sobald der Indikator geladen ist, erscheint eine weiße Linie (Lineal). Ziehen Sie die Enden des Lineals so, dass es genau den oberen und unteren Docht der 4 Kerzen abdeckt, die Sie als Basis gewählt haben. Die Projektionen: Sofort erscheinen die Linien AC und Zyklus 1 in Blau (oder in der von Ihnen bevorzugten Farbe). Das Ziel (Take): Die TAKE-Linie wird automatisch mit der gesamten kumulierten Ausdehnung (CA + C1) projiziert und zeigt Ihnen genau an, wo der Preis liegen muss, damit Sie Ihren Gewinn realisieren können. Überwachung: In der rechten unteren Ecke sehen Sie einen subtilen Zähler, der die genaue Größe Ihres Kanals und Ihr Ziel in Punkten anzeigt.

⚙️ Vollständige Anpassung

Der professionelle Trader verlangt nach Anpassungsmöglichkeiten. In den Eigenschaften des Indikators können Sie diese festlegen:

Farben und Stile : Wählen Sie, ob Sie durchgehende, gestrichelte, dünne oder dicke Linien für jedes Level wünschen.

Positionierung: Passen Sie die Schriftart und die Position des Punktzählers so an, dass er Ihnen nie die Sicht auf den Kurs versperrt.

Beherrschen Sie den Markt mit einem Tool, das wie Sie denkt.