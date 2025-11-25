LMA Pro EA
- Experten
- Andrew Hahn
- Version: 2.35
- Aktualisiert: 25 November 2025
- Aktivierungen: 5
LMA EA - Logarithmic Moving Average Suite v2.2
Über den Entwickler
Ich handle seit August 2009 aktiv an den globalen Finanzmärkten. Mein Ansatz konzentriert sich auf diszipliniertes Risikomanagement, systematische Entscheidungsfindung und technische Analyse. Dieser EA ist der Höhepunkt meiner Erfahrung in der Entwicklung von algorithmischen Handelssystemen, die auf bewährten technischen Konzepten basieren.
Kern-Methodik
Dieser EA verwendet einen Logarithmic Moving Average Signalgenerator, der eine logarithmische Gewichtung auf die Preisdaten anwendet. Das System kombiniert mehrere technische Filter, um potenzielle Handels-Setups zu identifizieren und gleichzeitig das Risiko durch Positionsgrößen- und Stop-Loss-Parameter zu steuern.
Technische Komponenten
Signalgenerator - Logarithmischer gleitender Durchschnitt
- Logarithmische Preisgewichtung mit einstellbarer Steilheit
- R-Quadrat Trendqualitätsmessung
- Logarithmische Momentum-Berechnung
- Mehrere Glättungsmethoden verfügbar (EMA/SMA/WMA/RMA)
- Schwellenwertbasierte Signalerkennung
- Nicht-nachbildende Signalstruktur
Bestätigungsfilter (alle optional)
- Druck-Volumen-Analyse (Perzentil-basierte Volumenbewertung)
- Abgleich von Strukturen in höheren Zeitrahmen (5 Erkennungsmethoden verfügbar)
- Marktmomentum-Bewertung (0-4 Skala mit konfigurierbarer Risikoanpassung)
- Sitzungs- und Nachrichtenereignisfilter
Adaptive Parameter
- Optionale Erkennung von täglichen Volatilitätsregimen
- Automatische Anpassung von Stop-Loss-, Take-Profit- und Trailing-Parametern
- Positionslimitanpassungen basierend auf den Marktbedingungen
Merkmale des Positionsmanagements
- ATR-basierte Stop-Loss-Platzierung
- Optionales geteiltes Positionsmanagement mit zwei Take-Profit-Levels
- Breakeven-Anpassung möglich
- Trailing-Stop-Funktionalität mit konfigurierbarer Aktivierung
- Konfigurierbarer Risikoprozentsatz pro Handel
- Positionslimit-Kontrollen
- Absicherungsoptionen mit höherem Zeitrahmen
Benutzeroberfläche
- Dreispaltige Informationsanzeige
- Echtzeit-Metriken und -Indikatoren
- Manuelle Steuerungstasten (Start/Pause/Stop/Refresh)
- Integration eines Wirtschaftskalenders mit Countdown-Timern
- Mehrere Anzeigemodi (Visuell/Text/Kombiniert)
- Zusammenklappbare Schnittstelle
Historische Testergebnisse
Die folgenden Ergebnisse wurden durch das Backtesting des Strategietesters für XAUUSD M5 (19. November 2023 bis 23. November 2025) unter Verwendung einer anfänglichen Einlage von 100.000 $, eines Hebels von 1:100 und eines Risikos von 0,33 % pro Handel bei aktivierter Positionsaufteilung erzielt.
Zeitraum außerhalb der Stichprobe: Dezember 2023 - November 2025
- Nettogewinn: $5.870,70 (5,87%)
- Gewinn-Faktor: 1,29
- Gewinnrate: 47.24%
- Maximaler Drawdown: 4.19%
- Sharpe-Ratio: 1.71
- Erholungsfaktor: 1.38
- Gesamte Trades: 254
Vollständiger Testzeitraum: November 2023 - November 2025
- Nettogewinn: $21.910,28 (21,91%)
- Gewinn-Faktor: 1,91
- Gewinnrate: 58.09%
- Maximaler Drawdown: 1.93%
- Sharpe-Verhältnis: 3,67
- Erholungsfaktor: 10,55
- Gesamte Trades: 482
Dies sind nur Backtest-Ergebnisse. Die Performance in der Vergangenheit lässt keine Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu.
Inhalt des Pakets
- LMA EA v2.2 ausführbare Datei
- Benutzerhandbuch mit Konfigurationsanweisungen
- Updates, sobald sie verfügbar sind
- Unterstützung durch das MQL5-Nachrichtensystem
Bonus-Geschenk: Kostenloses Drawdown Monitor Dienstprogramm bei Kauf Jeder Kauf beinhaltet eine kostenlose Lizenz für AddtoitFX Drawdown Monitor v4.0 (im Wert von $189). Dieses Dienstprogramm hilft bei der Überwachung der täglichen und allgemeinen Drawdown-Limits und unterstützt 14 Prop-Firm-Voreinstellungen. Nach dem Kauf kontaktieren Sie den Verkäufer über eine private Nachricht, um die Utility-Datei und Setup-Anweisungen zu erhalten.
Preis: $289
Entwickler: Andrew
ADDTOIT->FX Investment Group
November 2025
Empfohlene Einstellungen: Mindestens 1.000 $ Kontostand | 0,22-0,5% Risiko pro Handel | 1:100 Hebel oder höher
Kompatible Märkte: Devisenpaare, Gold, Kryptowährungen, Indizes
Zeitrahmenbereich: M5 bis D1
Wichtiger Hinweis: Backtest-Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Performance. Jeder Handel beinhaltet ein Risiko. Testen Sie den EA gründlich auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld einsetzen. Machen Sie sich mit allen Einstellungen vertraut, bevor Sie den Live-Handel aktivieren.