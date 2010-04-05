Crystal Trade Manager Pro MT4

Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Übersicht

Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4.

Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen.

Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Kontoequity, erzwingt tägliche Limits, automatisiert SL/TP-Einstellungen und bietet ein professionelles One-Click-Trading-Panel.

Ideal für Prop-Firm-Challenges, Daytrader, Scalper und Portfoliomanager, die Präzision und Stabilität benötigen.

Eine vollständige Version für MT5 ist ebenfalls verfügbar.

1. Erweiterter Schutz vor Risiko & Drawdown

Tägliches Drawdown-Limit von 1 % bis 70 % einstellbar.

Sofortiges Schließen aller offenen Positionen , sobald das Limit überschritten wird.

Optional: Automatisches Löschen aller Pending Orders bei Limitüberschreitung.

Täglicher Sperrmodus verhindert neue Trades bis zum nächsten Handelstag.

Voll kompatibel mit Regeln führender Prop-Firms.

2. Automatisierte tägliche Gewinn- und Verlustziele

Festlegung eines täglichen Gewinn- und Verlustziels in USD.

Automatisches Schließen aller Trades beim Erreichen eines Zielwertes.

Hilft, Disziplin und Konsistenz im Trading sicherzustellen.

3. Automatische SL/TP-Zuweisung

Automatisches Anwenden von Stop Loss und Take Profit auf jede neue Order.

Unterstützt alle Preisformate (4/5-Stellig, 2/3-Stellig).

Kein manuelles Setzen von SL/TP erforderlich.

Perfekt für schnelles Trading und Scalping.

4. Automatischer Break-Even-Mechanismus

Verschiebt SL auf Break-Even + Puffer, sobald der voreingestellte Profit erreicht wird.

Schützt profitable Trades vor unnötigen Verlusten.

Optimal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader.

5. Intelligente Trailing-Stop-Engine

Aktiviert sich erst, nachdem der Trade einen definierten Profit erreicht hat.

Dynamisches Nachziehen mit konfigurierbarer Entfernung.

Kann zusätzlich manuell über das Panel aktiviert werden.

6. Kontrolle der maximalen Lotgröße

Überwacht das Gesamtvolumen pro Symbol.

Automatisches Reduzieren oder Schließen von Positionen bei Überschreitung.

Schutz vor unbeabsichtigter Überhebelung.

Unverzichtbar für Prop-Firm-Trading.

7. Magic-Keys-ähnliches Schnellbedienpanel

Sechs Ein-Klick-Aktionen über Panel oder Tastatur:

50 % aller Positionen schließen SL auf Break-Even setzen Alle Orders schließen Alle Pending Orders löschen Position verdoppeln Trailing-Modus aktivieren

Weitere Funktionen:

Keyboard-Trading über B (Buy) und S (Sell)

Kompaktes, verschiebbares Panel

Visuelle und akustische Bestätigungen

Extrem schnelle Ausführung

8. Echtzeit-Dashboard

Zeigt:

Kontostand, Equity & schwebender Gewinn/Verlust

Tagesergebnis (geschlossen + schwebend)

Buy/Sell-Lot-Exposure pro Symbol

Prozentuales tägliches Drawdown

Status der Handelssperre

Farbmarkierungen für Risiko & Status

Automatische Anpassung an die Chartgröße

9. Warnungen & Benachrichtigungen

On-Screen-Benachrichtigungsbanner

Akustische Alerts

Push-Benachrichtigungen aufs Mobilgerät

Ausführungsbestätigungen

10. Sicherheit & Stabilität

Blockiert Handelsausführung während des Lockout-Modus

Automatische Wiederherstellung nach Neustart von MT4

Automatische Erkennung von Pip-Wert & Preisformat

Stabil auch bei hoher Volatilität

Für 24/7-Betrieb ausgelegt

Risiko- und Tageskontrollen

Tägliches Drawdown-Limit (%)

Tägliches Gewinnziel (USD)

Tägliches Verlustziel (USD)

Handelssperre

Automatisches Management

Automatischer SL (Pips)

Automatischer TP (Pips)

Break-Even-Auslösung (Pips)

Break-Even-Puffer (Pips)

Trailing-Stop-Aktivierung (Pips)

Trailing-Distanz (Pips)

Expositionskontrolle

Maximal zulässige Lotgröße pro Symbol

Automatische Reduktion bei Überschreitung

Benutzeroberfläche & Anzeige

Magic Keys Ein/Aus

Tastaturkürzel

Dashboard-Sichtbarkeit

Kerzen-Timer

Automatischer Chart-Shift

Benachrichtigungseinstellungen

Plattform: MetaTrader 4

Kontoarten: ECN, Raw Spread, Standard

Handelsinstrumente: Forex, Gold, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien

Modus: Hedging vollständig unterstützt

Prop-Firm-Trader (FTMO, MFF, TFF usw.)

Professionelle Portfoliomanager

Scalper & High-Speed-Trader

Risikoorientierte Swing- und Intraday-Trader

Manuelle & halbautomatische Trader

Algo-Trader, die eine Equity-Schutzlogik benötigen

Crystal Trade Manager PRO ist ein Management-Tool.

Es generiert keine Handelssignale.

Bitte testen Sie alle Einstellungen zunächst auf einem Demokonto.

