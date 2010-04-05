Crystal Trade Manager Pro MT4

Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem

Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632

Übersicht

Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4.
Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen.

Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Kontoequity, erzwingt tägliche Limits, automatisiert SL/TP-Einstellungen und bietet ein professionelles One-Click-Trading-Panel.
Ideal für Prop-Firm-Challenges, Daytrader, Scalper und Portfoliomanager, die Präzision und Stabilität benötigen.

Eine vollständige Version für MT5 ist ebenfalls verfügbar.

Hauptfunktionen

1. Erweiterter Schutz vor Risiko & Drawdown

  • Tägliches Drawdown-Limit von 1 % bis 70 % einstellbar.

  • Sofortiges Schließen aller offenen Positionen, sobald das Limit überschritten wird.

  • Optional: Automatisches Löschen aller Pending Orders bei Limitüberschreitung.

  • Täglicher Sperrmodus verhindert neue Trades bis zum nächsten Handelstag.

  • Voll kompatibel mit Regeln führender Prop-Firms.

2. Automatisierte tägliche Gewinn- und Verlustziele

  • Festlegung eines täglichen Gewinn- und Verlustziels in USD.

  • Automatisches Schließen aller Trades beim Erreichen eines Zielwertes.

  • Hilft, Disziplin und Konsistenz im Trading sicherzustellen.

3. Automatische SL/TP-Zuweisung

  • Automatisches Anwenden von Stop Loss und Take Profit auf jede neue Order.

  • Unterstützt alle Preisformate (4/5-Stellig, 2/3-Stellig).

  • Kein manuelles Setzen von SL/TP erforderlich.

  • Perfekt für schnelles Trading und Scalping.

4. Automatischer Break-Even-Mechanismus

  • Verschiebt SL auf Break-Even + Puffer, sobald der voreingestellte Profit erreicht wird.

  • Schützt profitable Trades vor unnötigen Verlusten.

  • Optimal für Scalper, Intraday- und Swing-Trader.

5. Intelligente Trailing-Stop-Engine

  • Aktiviert sich erst, nachdem der Trade einen definierten Profit erreicht hat.

  • Dynamisches Nachziehen mit konfigurierbarer Entfernung.

  • Kann zusätzlich manuell über das Panel aktiviert werden.

6. Kontrolle der maximalen Lotgröße

  • Überwacht das Gesamtvolumen pro Symbol.

  • Automatisches Reduzieren oder Schließen von Positionen bei Überschreitung.

  • Schutz vor unbeabsichtigter Überhebelung.

  • Unverzichtbar für Prop-Firm-Trading.

7. Magic-Keys-ähnliches Schnellbedienpanel

Sechs Ein-Klick-Aktionen über Panel oder Tastatur:

  1. 50 % aller Positionen schließen

  2. SL auf Break-Even setzen

  3. Alle Orders schließen

  4. Alle Pending Orders löschen

  5. Position verdoppeln

  6. Trailing-Modus aktivieren

Weitere Funktionen:

  • Keyboard-Trading über B (Buy) und S (Sell)

  • Kompaktes, verschiebbares Panel

  • Visuelle und akustische Bestätigungen

  • Extrem schnelle Ausführung

8. Echtzeit-Dashboard

Zeigt:

  • Kontostand, Equity & schwebender Gewinn/Verlust

  • Tagesergebnis (geschlossen + schwebend)

  • Buy/Sell-Lot-Exposure pro Symbol

  • Prozentuales tägliches Drawdown

  • Status der Handelssperre

  • Farbmarkierungen für Risiko & Status

  • Automatische Anpassung an die Chartgröße

9. Warnungen & Benachrichtigungen

  • On-Screen-Benachrichtigungsbanner

  • Akustische Alerts

  • Push-Benachrichtigungen aufs Mobilgerät

  • Ausführungsbestätigungen

10. Sicherheit & Stabilität

  • Blockiert Handelsausführung während des Lockout-Modus

  • Automatische Wiederherstellung nach Neustart von MT4

  • Automatische Erkennung von Pip-Wert & Preisformat

  • Stabil auch bei hoher Volatilität

  • Für 24/7-Betrieb ausgelegt

Eingabeparameter

Risiko- und Tageskontrollen

  • Tägliches Drawdown-Limit (%)

  • Tägliches Gewinnziel (USD)

  • Tägliches Verlustziel (USD)

  • Handelssperre

Automatisches Management

  • Automatischer SL (Pips)

  • Automatischer TP (Pips)

  • Break-Even-Auslösung (Pips)

  • Break-Even-Puffer (Pips)

  • Trailing-Stop-Aktivierung (Pips)

  • Trailing-Distanz (Pips)

Expositionskontrolle

  • Maximal zulässige Lotgröße pro Symbol

  • Automatische Reduktion bei Überschreitung

Benutzeroberfläche & Anzeige

  • Magic Keys Ein/Aus

  • Tastaturkürzel

  • Dashboard-Sichtbarkeit

  • Kerzen-Timer

  • Automatischer Chart-Shift

  • Benachrichtigungseinstellungen

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 4

  • Kontoarten: ECN, Raw Spread, Standard

  • Handelsinstrumente: Forex, Gold, Indizes, Krypto, Rohstoffe, Aktien

  • Modus: Hedging vollständig unterstützt

Ideal für

  • Prop-Firm-Trader (FTMO, MFF, TFF usw.)

  • Professionelle Portfoliomanager

  • Scalper & High-Speed-Trader

  • Risikoorientierte Swing- und Intraday-Trader

  • Manuelle & halbautomatische Trader

  • Algo-Trader, die eine Equity-Schutzlogik benötigen

Wichtiger Hinweis

Crystal Trade Manager PRO ist ein Management-Tool.
Es generiert keine Handelssignale.
Bitte testen Sie alle Einstellungen zunächst auf einem Demokonto.


trade manager mt4, risiko manager mt4, prop firm ea, drawdown schutz ea, break even ea, trailing stop mt4, auto sl tp ea, equity protector, ftmo tool, mff tool, lot kontrolle mt4, trading panel mt4, professionelles utility.


