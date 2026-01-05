Eudora Euro

🏆 EUDORA EURO - Dominiere EUR/USD

Das Trading-System, nach dem du gesucht hast. Sofort einsatzbereit. Keine Konfiguration.

⚡ EUDORA TECHNOLOGIE
▸ PROPRIETÄRES ENTRY-SYSTEM
Entry-Algorithmus basierend auf jahrelanger Analyse. Einstieg nur bei optimalen Bedingungen.

▸ SMART RECOVERY
Intelligentes Erholungssystem. Verwandelt Verluste in Chancen ohne übermäßiges Risiko.

▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Gewinnende Trades kompensieren automatisch verlierende. Das System balanciert sich selbst.

▸ DYNAMIC PROTECTION
Adaptiver Trailing-Stop, der Gewinne schützt und Gewinner laufen lässt.

▸ NEWS SHIELD
Integrierter Nachrichtenfilter. Vermeidet automatisch Momente unkontrollierter hoher Volatilität.

▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Bestätigt Signale durch Kreuzreferenz mehrerer Währungspaare. Handelt nur bei High-Probability-Setups.

🚀 5 MODI - EIN KLICK
Wähle deinen Stil. Wir kümmern uns um den Rest.

★ CONSERVATIVE - Stabiles Wachstum ($2.000+)
★★ BALANCED - Perfekte Balance ($1.000+)
★★★ AGGRESSIVE - Beschleunige Gewinne ($500+)
★★★★ TURBO - Hohe Geschwindigkeit ($300+)
★★★★★ EXTREME - Maximale Power ($200+)

📊 COMMAND CENTER
Echtzeit-Kontroll-Dashboard:

▸ Entry-Proximity-Indikator
▸ Bedingungsmonitor
▸ Live P/L-Tracking
▸ Positionsstatus
▸ Visuelles Chart-Overlay

Wisse immer, was es tut und warum.

🧪 REALISTISCHER BACKTEST
Für genaue Ergebnisse:

▸ Verwende "Every tick based on real ticks"
▸ Variabler Spread (NICHT fix)
▸ Mindestens 12 Monate Daten
▸ Zum gewählten Profil passendes Kapital

🛡️ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ
▸ Spread-Filter
▸ Drawdown-Limiter
▸ Automatischer News-Blackout
▸ Kapital-Guardian

⚙️ ANFORDERUNGEN
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Hebel 1:100+
▸ VPS empfohlen

💎 ENTHALTEN
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 vorkonfigurierte Profile
▸ Integriertes Dashboard
▸ Direkter Support
▸ Lifetime-Updates

💰 PREIS
🚀 Launch: $399
📈 Steigt alle 10 Verkäufe
🎯 Final: $1.499

🌐 EUDORA
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech

⚠️ RISIKOHINWEIS
Trading birgt Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Teste zuerst auf Demo.
