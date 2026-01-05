🏆 EUDORA EURO - Dominiere EUR/USD





Das Trading-System, nach dem du gesucht hast. Sofort einsatzbereit. Keine Konfiguration.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚡ EUDORA TECHNOLOGIE

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ PROPRIETÄRES ENTRY-SYSTEM

Entry-Algorithmus basierend auf jahrelanger Analyse. Einstieg nur bei optimalen Bedingungen.





▸ SMART RECOVERY

Intelligentes Erholungssystem. Verwandelt Verluste in Chancen ohne übermäßiges Risiko.





▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY

Gewinnende Trades kompensieren automatisch verlierende. Das System balanciert sich selbst.





▸ DYNAMIC PROTECTION

Adaptiver Trailing-Stop, der Gewinne schützt und Gewinner laufen lässt.





▸ NEWS SHIELD

Integrierter Nachrichtenfilter. Vermeidet automatisch Momente unkontrollierter hoher Volatilität.





▸ MULTI-PAIR VALIDATION

Bestätigt Signale durch Kreuzreferenz mehrerer Währungspaare. Handelt nur bei High-Probability-Setups.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🚀 5 MODI - EIN KLICK

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Wähle deinen Stil. Wir kümmern uns um den Rest.





★ CONSERVATIVE - Stabiles Wachstum ($2.000+)

★★ BALANCED - Perfekte Balance ($1.000+)

★★★ AGGRESSIVE - Beschleunige Gewinne ($500+)

★★★★ TURBO - Hohe Geschwindigkeit ($300+)

★★★★★ EXTREME - Maximale Power ($200+)





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

📊 COMMAND CENTER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Echtzeit-Kontroll-Dashboard:





▸ Entry-Proximity-Indikator

▸ Bedingungsmonitor

▸ Live P/L-Tracking

▸ Positionsstatus

▸ Visuelles Chart-Overlay





Wisse immer, was es tut und warum.





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🧪 REALISTISCHER BACKTEST

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Für genaue Ergebnisse:





▸ Verwende "Every tick based on real ticks"

▸ Variabler Spread (NICHT fix)

▸ Mindestens 12 Monate Daten

▸ Zum gewählten Profil passendes Kapital





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🛡️ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Spread-Filter

▸ Drawdown-Limiter

▸ Automatischer News-Blackout

▸ Kapital-Guardian





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚙️ ANFORDERUNGEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5

▸ Hebel 1:100+

▸ VPS empfohlen





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💎 ENTHALTEN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





▸ Eudora Euro EA v2.00

▸ 5 vorkonfigurierte Profile

▸ Integriertes Dashboard

▸ Direkter Support

▸ Lifetime-Updates





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💰 PREIS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





🚀 Launch: $399

📈 Steigt alle 10 Verkäufe

🎯 Final: $1.499





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🌐 EUDORA

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





eudoralab.tech | info@eudoralab.tech





━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

⚠️ RISIKOHINWEIS

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





Trading birgt Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Teste zuerst auf Demo.