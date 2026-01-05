Eudora Euro
- Experten
- Gabriele Volpato
- Version: 2.3
- Aktualisiert: 5 Januar 2026
- Aktivierungen: 10
🏆 EUDORA EURO - Dominiere EUR/USD
Das Trading-System, nach dem du gesucht hast. Sofort einsatzbereit. Keine Konfiguration.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚡ EUDORA TECHNOLOGIE
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ PROPRIETÄRES ENTRY-SYSTEM
Entry-Algorithmus basierend auf jahrelanger Analyse. Einstieg nur bei optimalen Bedingungen.
▸ SMART RECOVERY
Intelligentes Erholungssystem. Verwandelt Verluste in Chancen ohne übermäßiges Risiko.
▸ SELF-HEALING TECHNOLOGY
Gewinnende Trades kompensieren automatisch verlierende. Das System balanciert sich selbst.
▸ DYNAMIC PROTECTION
Adaptiver Trailing-Stop, der Gewinne schützt und Gewinner laufen lässt.
▸ NEWS SHIELD
Integrierter Nachrichtenfilter. Vermeidet automatisch Momente unkontrollierter hoher Volatilität.
▸ MULTI-PAIR VALIDATION
Bestätigt Signale durch Kreuzreferenz mehrerer Währungspaare. Handelt nur bei High-Probability-Setups.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 5 MODI - EIN KLICK
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Wähle deinen Stil. Wir kümmern uns um den Rest.
★ CONSERVATIVE - Stabiles Wachstum ($2.000+)
★★ BALANCED - Perfekte Balance ($1.000+)
★★★ AGGRESSIVE - Beschleunige Gewinne ($500+)
★★★★ TURBO - Hohe Geschwindigkeit ($300+)
★★★★★ EXTREME - Maximale Power ($200+)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
📊 COMMAND CENTER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Echtzeit-Kontroll-Dashboard:
▸ Entry-Proximity-Indikator
▸ Bedingungsmonitor
▸ Live P/L-Tracking
▸ Positionsstatus
▸ Visuelles Chart-Overlay
Wisse immer, was es tut und warum.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🧪 REALISTISCHER BACKTEST
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Für genaue Ergebnisse:
▸ Verwende "Every tick based on real ticks"
▸ Variabler Spread (NICHT fix)
▸ Mindestens 12 Monate Daten
▸ Zum gewählten Profil passendes Kapital
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🛡️ VOLLSTÄNDIGER SCHUTZ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Spread-Filter
▸ Drawdown-Limiter
▸ Automatischer News-Blackout
▸ Kapital-Guardian
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚙️ ANFORDERUNGEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ EUR/USD | H1 | MetaTrader 5
▸ Hebel 1:100+
▸ VPS empfohlen
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💎 ENTHALTEN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
▸ Eudora Euro EA v2.00
▸ 5 vorkonfigurierte Profile
▸ Integriertes Dashboard
▸ Direkter Support
▸ Lifetime-Updates
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💰 PREIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🚀 Launch: $399
📈 Steigt alle 10 Verkäufe
🎯 Final: $1.499
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🌐 EUDORA
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
eudoralab.tech | info@eudoralab.tech
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
⚠️ RISIKOHINWEIS
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Trading birgt Risiken. Vergangene Performance garantiert keine zukünftigen Ergebnisse. Teste zuerst auf Demo.