Crystal CopyCat Ultimate MT4

Ultraschneller Master-Slave-Kopierer mit verzögerungsfreier Ausführung und plattformübergreifender MT5-Kompatibilität



Architektur: MT4 → MT4 und MT4 → MT5 Volle Kompatibilität



1. Überblick



Crystal CopyCat Ultimate 5.0 ist eine Handelskopiermaschine der nächsten Generation, die für professionelle Händler, Portfoliomanager, Prop-Firmenbetreiber und Signalverteiler entwickelt wurde.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopier-EAs, die auf langsame Dateiabfragen, globale Variablen oder schwere DLLs angewiesen sind, arbeitet Crystal CopyCat Ultimate über einen binären Shared-RAM-Kanal. Diese Architektur ermöglicht den Austausch von Handelsdaten zwischen Master- und Slave-Terminals mit minimalem Overhead und nahezu ohne Latenz.

Jeder Handel wird mit einem eindeutigen UID-DNA-Hash synchronisiert, der eine perfekte Nachverfolgung, einen konfliktfreien Betrieb und ein vollständig deterministisches Verhalten über mehrere Konten, Server, Broker und Symbole hinweg garantiert.

Die MT4-Version ist so konzipiert, dass sie perfekt mit der MT5-Version synchronisiert werden kann, was sie zu einer idealen Lösung für plattformübergreifende Umgebungen macht.

2. Hauptmerkmale

2.1 Sofortige Master-Slave-Synchronisation

Das System schreibt den Handelsstatus des Masters in Echtzeit in eine binäre RAM-Datei. Der Slave liest diesen Status alle 200ms.

Vorteile:

Nahezu sofortige Vervielfältigung des Handels

Garantierte Synchronisation auch bei hoher Volatilität

Keine Verzögerung, keine fehlenden Signale, keine verzögerten Eingaben

2.2 Zwei Betriebsmodi

MODE_MASTER Sendet vollständige Handelsdaten an den Kanal

Beinhaltet Ticket, Typ, Volumen, SL, TP, Einstiegspreis

Optimiert für minimale CPU-Nutzung MODE_SLAVE Liest den RAM-Status des Masters

Erzeugt und synchronisiert Trades in Echtzeit

Enthält ein vollständiges System zur Bereinigung von verwaisten Geschäften, um Geschäfte zu entfernen, die nicht mehr auf dem Master existieren

2.3 Intelligente Kopierlogik

Das System stellt sicher, dass alle kopierten Geschäfte perfekt mit dem Master synchronisiert bleiben.

Unterstützte Funktionen:

Marktaufträge

Pending-Aufträge

SL/TP-Änderung

Preisanpassungen für schwebende Aufträge

Automatische Korrektur von nicht übereinstimmenden Geschäften

Die interne Funktion SyncModifications() stellt sicher, dass der Slave immer den Master widerspiegelt, selbst wenn die Werte um einen einzigen Punkt abweichen.

2.4 Erweiterte Modi des Kopierverhaltens

Der EA bietet zwei unabhängige Synchronisationsmodelle:

A. COPY_FORCE

Strenge Synchronisation

Wenn ein Geschäft auf dem Slave manuell geschlossen wird, wird es wieder geöffnet

Ideal für Prop-Firmen, Kopier-Netzwerke und verwaltete Konten

B. COPY_SIMPLE

Einmalige Kopie

Wenn der Benutzer den Handel manuell ändert oder schließt, respektiert der EA die Änderung

Geeignet für diskretionäre Trader

2.5 Professionelles Volumen-Management

Der Kopierer bietet drei hochpräzise Volumeneinstellungen:

VOL_FIXED Slave verwendet immer ein einziges festes Los VOL_MULTIPLIER Losgröße ist gleich MasterLot * Multiplikator VOL_EQUITY_RATIO Adaptive Risiko-Skalierung

Slave-Lot = MasterLot × (SlaveEquity / MasterEquity) × Multiplikator

Gewährleistet, dass das Risiko über Konten und Größen hinweg proportional bleibt

Alle Parameter werden berücksichtigt:

Minimales Lot

Maximales Los

Losgröße

2.6 Maklersicherheit und -stabilität

Crystal CopyCat Ultimate bewältigt automatisch mehrere brokerseitige Komplikationen:

Überprüfung der Handelserlaubnis

Validierung der Marktöffnung

Slippage-Kontrolle

Symbol-Mismatch-Schutz

Preisaktualisierungen zur Vermeidung von Requotes

Cooldown-Mechanismus für abgelehnte Trades

Behandlung schwebender Aufträge

Der EA ist für einen absturzfreien, unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb ausgelegt.

2.7 Hocheffizientes RAM-Binär-Protokoll

Das System kodiert das Folgende in eine minimale Binärdatei:

Stammkontonummer

Stammkapital

Gesamtzahl der Trades

Vollständige Liste aller aktiven Trades mit Symbol, Ticket, Volumen, SL, TP, Einstiegspreis, UID DNA

Letzte Aktualisierungszeit in Millisekunden

Dies ermöglicht:

Keine Netzwerkkommunikation

Keine Server-Abhängigkeit

Kopieren zwischen mehreren Konten auf demselben Rechner

Sofortige Synchronisierung zwischen mehreren Terminals

3. Interne Mechanik (technische Aufschlüsselung)

3.1 UID-DNA-System

Jedes Geschäft erhält eine eindeutige ID, die aus:

Symbol Name

Ticket

Zeitstempel

Ergebnis:

Perfekte Verfolgung

Keine Duplizierung

Keine Verwechslung von ähnlichen Aufträgen

3.2 Bereinigung von Orphan-Trade-Aufträgen

Wenn ein Geschäft auf dem Slave, aber nicht auf dem Master existiert:

Marktaufträge werden geschlossen

Pending Orders werden gelöscht

Stellt sicher, dass Slave bei der Verwendung von COPY_FORCE den Master immer exakt spiegelt.

3.3 Logik des automatischen Wiedereinstiegs

Wenn ein Geschäft auf dem Slave fehlt, aber auf dem Master vorhanden ist, stellt der Kopierer es automatisch unter Verwendung der aktuellen Marktpreise wieder her.

3.4 Synchronisierung von Handelsänderungen

SL und TP werden immer abgeglichen

Bei schwebenden Aufträgen wird auch der Preis abgeglichen

Verhindert Drift zwischen Plattformen

4. Dashboards

Eingebaute Dashboards zeigen den Echtzeit-Status an:

Master-Anzeige

Status der Ausstrahlung

Kanalname

Konto

Aktualisierungsfrequenz

Slave Anzeige

Master-Konto

Master-Kapital

Modus des Kopierens

Status der Verbindung

Verfolgung der magischen Zahl

5. Vorteile gegenüber herkömmlichen Kopierern

Crystal CopyCat Ultimate bietet große technologische Vorteile:

Keine Abhängigkeit von langsamen Textdateien

Kein Neustart des Terminals erforderlich

Keine Verzögerungen bei volatilen Nachrichten

Keine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Brokers

Keine verpassten Trades aufgrund von Freeze Levels

Risikoskalierung entspricht den Aktienkurven

Nahezu keine CPU-Last

Perfekte MT4 ↔ MT5 Kompatibilität

6. Ideal für

Signalanbieter

Manager von Prop-Firmen

Kundenbetreuer

PAMM/MAM-Betriebe

Multi-Account-Handel

Familienbüros

Multi-Terminal-Einrichtungen

MT4 und MT5 plattformübergreifende Integration

Kopieren von Geschäften zwischen verschiedenen Brokern

7. Zusammenfassung der Einstellungen

Kernstück

Master-/Slave-Modus

Kanal-Name

Magische Zahl

Kopier-Verhalten

Kopieren erzwingen

Einfaches Kopieren

Lautstärkeregelung

Festes Los

Eigenkapitalquote

Multiplikator-Modus

Ausführung

Maximale Slippage

Automatische Preissynchronisierung

Cooldown für abgelehnte Trades

8. Lieferung & Kompatibilität

Unterstützt alle Makler

Funktioniert auf Forex, Indizes, Metalle, Krypto

Multi-Konto unbegrenztes Kopieren

Vollständig kompatibel mit Hedging- und Netting-Umgebungen

Optimiert für Terminals, die 24/7 auf VPS laufen

9. Einrichtung

Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart. Wählen Sie den Master- oder Slave-Modus. Verwenden Sie auf allen Terminals denselben Kanalnamen. Für mehrere Slaves verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers pro Chart. Stellen Sie sicher, dass die Terminals auf demselben Rechner laufen (gemeinsames RAM). Beginnen Sie den Handel auf dem Master. Der/die Slave(s) werden sofort dupliziert.

Risikohinweis

Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Ein Handelskopierer garantiert keine Gewinne und kann Verluste nicht verhindern. Die in der Vergangenheit erzielte Performance des Master-Kontos ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Benutzer sind für das Risikomanagement entsprechend ihrer eigenen Handelsziele verantwortlich. Der Entwickler dieser Software haftet nicht für finanzielle Verluste, die sich aus ihrer Nutzung ergeben.