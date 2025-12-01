Crystal CopyCat Ultimate MT4
- Utilitys
- Muhammad Jawad Shabir
- Version: 7.0
- Aktualisiert: 5 Dezember 2025
Crystal CopyCat Ultimate
Ultraschneller Master-Slave-Kopierer mit verzögerungsfreier Ausführung und plattformübergreifender MT5-Kompatibilität
Architektur: MT4 → MT4 und MT4 → MT5 Volle Kompatibilität
MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569
Vollständiges Benutzerhandbuch:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222
1. Überblick
Crystal CopyCat Ultimate 5.0 ist eine Handelskopiermaschine der nächsten Generation, die für professionelle Händler, Portfoliomanager, Prop-Firmenbetreiber und Signalverteiler entwickelt wurde.
Im Gegensatz zu herkömmlichen Kopier-EAs, die auf langsame Dateiabfragen, globale Variablen oder schwere DLLs angewiesen sind, arbeitet Crystal CopyCat Ultimate über einen binären Shared-RAM-Kanal. Diese Architektur ermöglicht den Austausch von Handelsdaten zwischen Master- und Slave-Terminals mit minimalem Overhead und nahezu ohne Latenz.
Jeder Handel wird mit einem eindeutigen UID-DNA-Hash synchronisiert, der eine perfekte Nachverfolgung, einen konfliktfreien Betrieb und ein vollständig deterministisches Verhalten über mehrere Konten, Server, Broker und Symbole hinweg garantiert.
Die MT4-Version ist so konzipiert, dass sie perfekt mit der MT5-Version synchronisiert werden kann, was sie zu einer idealen Lösung für plattformübergreifende Umgebungen macht.
2. Hauptmerkmale
2.1 Sofortige Master-Slave-Synchronisation
Das System schreibt den Handelsstatus des Masters in Echtzeit in eine binäre RAM-Datei. Der Slave liest diesen Status alle 200ms.
Vorteile:
-
Nahezu sofortige Vervielfältigung des Handels
-
Garantierte Synchronisation auch bei hoher Volatilität
-
Keine Verzögerung, keine fehlenden Signale, keine verzögerten Eingaben
2.2 Zwei Betriebsmodi
-
MODE_MASTER
-
Sendet vollständige Handelsdaten an den Kanal
-
Beinhaltet Ticket, Typ, Volumen, SL, TP, Einstiegspreis
-
Optimiert für minimale CPU-Nutzung
-
-
MODE_SLAVE
-
Liest den RAM-Status des Masters
-
Erzeugt und synchronisiert Trades in Echtzeit
-
Enthält ein vollständiges System zur Bereinigung von verwaisten Geschäften, um Geschäfte zu entfernen, die nicht mehr auf dem Master existieren
-
2.3 Intelligente Kopierlogik
Das System stellt sicher, dass alle kopierten Geschäfte perfekt mit dem Master synchronisiert bleiben.
Unterstützte Funktionen:
-
Marktaufträge
-
Pending-Aufträge
-
SL/TP-Änderung
-
Preisanpassungen für schwebende Aufträge
-
Automatische Korrektur von nicht übereinstimmenden Geschäften
Die interne Funktion SyncModifications() stellt sicher, dass der Slave immer den Master widerspiegelt, selbst wenn die Werte um einen einzigen Punkt abweichen.
2.4 Erweiterte Modi des Kopierverhaltens
Der EA bietet zwei unabhängige Synchronisationsmodelle:
A. COPY_FORCE
-
Strenge Synchronisation
-
Wenn ein Geschäft auf dem Slave manuell geschlossen wird, wird es wieder geöffnet
-
Ideal für Prop-Firmen, Kopier-Netzwerke und verwaltete Konten
B. COPY_SIMPLE
-
Einmalige Kopie
-
Wenn der Benutzer den Handel manuell ändert oder schließt, respektiert der EA die Änderung
-
Geeignet für diskretionäre Trader
2.5 Professionelles Volumen-Management
Der Kopierer bietet drei hochpräzise Volumeneinstellungen:
-
VOL_FIXED
-
Slave verwendet immer ein einziges festes Los
-
-
VOL_MULTIPLIER
-
Losgröße ist gleich MasterLot * Multiplikator
-
-
VOL_EQUITY_RATIO
-
Adaptive Risiko-Skalierung
-
Slave-Lot = MasterLot × (SlaveEquity / MasterEquity) × Multiplikator
-
Gewährleistet, dass das Risiko über Konten und Größen hinweg proportional bleibt
-
Alle Parameter werden berücksichtigt:
-
Minimales Lot
-
Maximales Los
-
Losgröße
2.6 Maklersicherheit und -stabilität
Crystal CopyCat Ultimate bewältigt automatisch mehrere brokerseitige Komplikationen:
-
Überprüfung der Handelserlaubnis
-
Validierung der Marktöffnung
-
Slippage-Kontrolle
-
Symbol-Mismatch-Schutz
-
Preisaktualisierungen zur Vermeidung von Requotes
-
Cooldown-Mechanismus für abgelehnte Trades
-
Behandlung schwebender Aufträge
Der EA ist für einen absturzfreien, unbeaufsichtigten 24/7-Betrieb ausgelegt.
2.7 Hocheffizientes RAM-Binär-Protokoll
Das System kodiert das Folgende in eine minimale Binärdatei:
-
Stammkontonummer
-
Stammkapital
-
Gesamtzahl der Trades
-
Vollständige Liste aller aktiven Trades mit Symbol, Ticket, Volumen, SL, TP, Einstiegspreis, UID DNA
-
Letzte Aktualisierungszeit in Millisekunden
Dies ermöglicht:
-
Keine Netzwerkkommunikation
-
Keine Server-Abhängigkeit
-
Kopieren zwischen mehreren Konten auf demselben Rechner
-
Sofortige Synchronisierung zwischen mehreren Terminals
3. Interne Mechanik (technische Aufschlüsselung)
3.1 UID-DNA-System
Jedes Geschäft erhält eine eindeutige ID, die aus:
-
Symbol Name
-
Ticket
-
Zeitstempel
Ergebnis:
-
Perfekte Verfolgung
-
Keine Duplizierung
-
Keine Verwechslung von ähnlichen Aufträgen
3.2 Bereinigung von Orphan-Trade-Aufträgen
Wenn ein Geschäft auf dem Slave, aber nicht auf dem Master existiert:
-
Marktaufträge werden geschlossen
-
Pending Orders werden gelöscht
Stellt sicher, dass Slave bei der Verwendung von COPY_FORCE den Master immer exakt spiegelt.
3.3 Logik des automatischen Wiedereinstiegs
Wenn ein Geschäft auf dem Slave fehlt, aber auf dem Master vorhanden ist, stellt der Kopierer es automatisch unter Verwendung der aktuellen Marktpreise wieder her.
3.4 Synchronisierung von Handelsänderungen
-
SL und TP werden immer abgeglichen
-
Bei schwebenden Aufträgen wird auch der Preis abgeglichen
-
Verhindert Drift zwischen Plattformen
4. Dashboards
Eingebaute Dashboards zeigen den Echtzeit-Status an:
Master-Anzeige
-
Status der Ausstrahlung
-
Kanalname
-
Konto
-
Aktualisierungsfrequenz
Slave Anzeige
-
Master-Konto
-
Master-Kapital
-
Modus des Kopierens
-
Status der Verbindung
-
Verfolgung der magischen Zahl
5. Vorteile gegenüber herkömmlichen Kopierern
Crystal CopyCat Ultimate bietet große technologische Vorteile:
-
Keine Abhängigkeit von langsamen Textdateien
-
Kein Neustart des Terminals erforderlich
-
Keine Verzögerungen bei volatilen Nachrichten
-
Keine Abhängigkeit von der Geschwindigkeit des Brokers
-
Keine verpassten Trades aufgrund von Freeze Levels
-
Risikoskalierung entspricht den Aktienkurven
-
Nahezu keine CPU-Last
-
Perfekte MT4 ↔ MT5 Kompatibilität
6. Ideal für
-
Signalanbieter
-
Manager von Prop-Firmen
-
Kundenbetreuer
-
PAMM/MAM-Betriebe
-
Multi-Account-Handel
-
Familienbüros
-
Multi-Terminal-Einrichtungen
-
MT4 und MT5 plattformübergreifende Integration
-
Kopieren von Geschäften zwischen verschiedenen Brokern
7. Zusammenfassung der Einstellungen
Kernstück
-
Master-/Slave-Modus
-
Kanal-Name
-
Magische Zahl
Kopier-Verhalten
-
Kopieren erzwingen
-
Einfaches Kopieren
Lautstärkeregelung
-
Festes Los
-
Eigenkapitalquote
-
Multiplikator-Modus
Ausführung
-
Maximale Slippage
-
Automatische Preissynchronisierung
-
Cooldown für abgelehnte Trades
8. Lieferung & Kompatibilität
-
Unterstützt alle Makler
-
Funktioniert auf Forex, Indizes, Metalle, Krypto
-
Multi-Konto unbegrenztes Kopieren
-
Vollständig kompatibel mit Hedging- und Netting-Umgebungen
-
Optimiert für Terminals, die 24/7 auf VPS laufen
9. Einrichtung
-
Hängen Sie den EA an einen beliebigen Chart.
-
Wählen Sie den Master- oder Slave-Modus.
-
Verwenden Sie auf allen Terminals denselben Kanalnamen.
-
Für mehrere Slaves verwenden Sie unterschiedliche Magic Numbers pro Chart.
-
Stellen Sie sicher, dass die Terminals auf demselben Rechner laufen (gemeinsames RAM).
-
Beginnen Sie den Handel auf dem Master. Der/die Slave(s) werden sofort dupliziert.
Der Handel mit Devisen, Indizes, Rohstoffen oder Kryptowährungen birgt ein erhebliches Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Ein Handelskopierer garantiert keine Gewinne und kann Verluste nicht verhindern. Die in der Vergangenheit erzielte Performance des Master-Kontos ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Die Benutzer sind für das Risikomanagement entsprechend ihrer eigenen Handelsziele verantwortlich. Der Entwickler dieser Software haftet nicht für finanzielle Verluste, die sich aus ihrer Nutzung ergeben.
Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen