Crystal Trade Manager Pro

Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle

Überblick
Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle.
Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trailing Stop.

Das Tool eignet sich für manuelle Händler, Teilnehmer an Prop-Firm-Challenges und professionelle Geldverwalter, die Präzision, Konsistenz und Disziplin beim Handel benötigen.

Kostenlose Version:- https://www.mql5.com/en/market/product/133370


Hauptmerkmale

1. Schutz vor Risiko und Inanspruchnahme

  • Tägliche maximale Drawdown-Grenzen einstellbar von 1% bis 70%.

  • Automatische Schließung aller Trades bei Überschreitung.

  • Optionale Löschung von schwebenden Aufträgen nach Überschreitung.

  • Täglicher Sperrmodus, um den weiteren Handel bis zur nächsten Sitzung zu blockieren (kompatibel mit Prop-Firmen).

2. Gewinn- und Verlustzielkontrolle

  • Definieren Sie tägliche Gewinn- und Verlustziele in der Kontowährung (USD).

  • Automatische Schließung aller offenen Positionen, sobald das Ziel erreicht ist.

  • Hilft Händlern bei der Einhaltung der Konsistenzregeln der Prop-Firma.

3. Automatischer Stop Loss und Take Profit

  • Wendet SL und TP sofort auf alle neuen Trades an.

  • Einstellbar in Pips und kompatibel mit allen Broker-Einstellungen.

  • Es ist nicht mehr nötig, SL/TP für jede Position manuell einzustellen.

4. Break-Even-Schutz

  • Verschiebt SL automatisch auf Break-Even + benutzerdefinierten Puffer.

  • Wird aktiviert, sobald der Handel ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht.

  • Verhindert, dass profitable Geschäfte zu Verlusten werden.

5. Intelligenter Trailing-Stop

  • Wird nach Erreichen einer konfigurierbaren Gewinnschwelle aktiviert.

  • Folgt dem Kurs dynamisch in einem definierten Abstand.

  • Kann auch manuell über das integrierte Quick-Panel ausgelöst werden.

6. Kontrolle der Losgröße

  • Definieren Sie die maximale Losgröße pro Symbol.

  • Schließt Geschäfte, die das Limit überschreiten, automatisch oder schließt sie teilweise.

  • Verhindert ein versehentliches Überschreiten des Limits und sorgt für Konsistenz.

7. Schnellaktionspanel im Stil der Magic Keys

Sechs integrierte Aktionstasten, die auf dem Diagramm oder über Tastaturkürzel (1-6) verfügbar sind:

  1. 50% aller offenen Positionen schließen.

  2. SL auf Break-even + Puffer verschieben.

  3. Schließen Sie alle Positionen für das aktuelle Symbol.

  4. Löschen Sie alle ausstehenden Aufträge für das aktuelle Symbol.

  5. Verdoppeln Sie die Größe der aktuellen offenen Position.

  6. Aktivieren Sie Profit Shield (erweiterter Risikosperrmodus).

Zusätzliche Funktionen:

  • Visuelle Klick-Bestätigung.

  • Akustische Warnungen bei Erfolg/Misserfolg.

  • Minimalistische und verschiebbare Schnittstelle.

8. Echtzeit-Kontoinformationspanel

  • Zeigt Kontostand, Eigenkapital, gleitende P/L und tägliche P/L %.

  • Zeigt das Lot-Exposure, den Drawdown-Prozentsatz und den Lockout-Status an.

  • Farbcodierte Gewinn/Verlust- und Warnindikatoren.

  • Vollständig reaktionsfähiges Panel, das sich der Skalierung des Charts anpasst.

9. Benachrichtigungen und Feedback

  • On-Screen-Banner für jede Operation.

  • Optionale Push-Benachrichtigungen für mobile Geräte.

  • Akustische Warnungen für Aktionen und Fehler.

10. Intelligente Sicherheitslogik

  • Automatisches Schließen von Geschäften, die während des Lockouts geöffnet wurden.

  • Erkennt die Zifferngenauigkeit des Brokers für genaue Pip-basierte Berechnungen.

  • Stellt die Einstellungen nach einem Neustart des Terminals automatisch wieder her.

Eingabe-Parameter

  • Tägliches Drawdown-Limit (%): 1-70

  • Tägliches Gewinnziel: in USD

  • Tägliches Verlustlimit: in USD

  • Auto SL/TP: aktiviert/deaktiviert, Größe in Pips

  • Break-Even Trigger: Gewinnschwelle in Pips, Puffer in Pips

  • Trailing Stop: Aktivierungslevel und Abstand in Pips

  • Maximale Losgröße: pro Symbol feste Obergrenze

  • Magic Keys Shortcuts: Tastaturtasten 1-6

  • Benachrichtigungen: an/aus für Push, Sound, Banner

  • Thema: Hell/Dunkel-Chart-Kompatibilität

Kompatibilität

  • Plattform: MetaTrader 5

  • Konten: Alle Broker-Kontotypen, einschließlich Hedging

  • Symbole: Forex, Gold, Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen, Aktien

  • Umgebung: Lokaler PC, VPS, Mehrkonten-Konfigurationen

Wer sollte es benutzen?

  • Händler von Prop-Firmen (FTMO, MFF, True Forex Funds, etc.), die täglich strenge Regeln befolgen müssen.

  • Scalper und Daytrader, die Präzision und Geschwindigkeit benötigen.

  • Swing Trader, die Disziplin und automatische Risikokontrolle benötigen.

  • Algorithmische Händler, die ein Dienstprogramm für Kontosicherheit und manuelles Ausführungsmanagement benötigen.

Haftungsausschluss

Dies ist ein Handelsverwaltungsprogramm.
Es bietet keine Finanzberatung oder Gewinngarantie.
Der Handel ist mit Risiken verbunden. Den Benutzern wird empfohlen, das Tool auf einem Demokonto zu testen, bevor sie es für den Live-Handel einsetzen, und stets ein verantwortungsvolles Risikomanagement zu betreiben.

Trade Manager MT5, Risk Manager EA, Prop Firm Tool, FTMO Trade Manager, Daily Drawdown Guard, Auto SL TP MT5, Break-Even EA, Trailing Stop EA MT5, Manual Trading Panel, Crystal Forex, Scalping Risk Panel, Trade Assistant MT5, Prop Firm Challenge Tool, Auto Close All MT5, Partial Close EA MT5, Account Safety EA, Equity Protection EA, Disziplin Trading MT5, Professional Trade Manager, Trading Dashboard MT5
