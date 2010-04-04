Export History Data to CSV

Dieser Expert Advisor wurde für Händler, Datenanalysten, Quant-Entwickler und KI-Modellbauer entwickelt, die genaue, rohe und vollständig synchronisierte historische Daten direkt von MetaTrader 5 benötigen.

Er liefert saubere OHLCV-Marktdaten im CSV-Format mit präziser Datumsbereichskontrolle, Volumenoptionen, Tick-Volumen-Extraktion und automatisch verwalteter historischer Synchronisierung.

Der Crystal AI Data Exporter macht manuelle F2-Downloads, externe Scraper oder unzuverlässige Datenquellen Dritter überflüssig.

Er garantiert saubere, strukturierte, zeitlich abgestimmte Daten, die sich für maschinelle Lernmodelle, KI-Backtesting, Forschung und kundenspezifische quantitative Systeme eignen.

Dieser EA ist mit einer robusten, fehlertoleranten Architektur ausgestattet, um fehlende Balken, Lücken in der Historie und häufige MT5-Exportfehler zu vermeiden.

Er umfasst eine automatische Protokollierung, schrittweise Fortschrittsberichte und eine sichere Funktion zum automatischen Entfernen, sobald der Export abgeschlossen ist.

1. Garantiert saubere Extraktion historischer Daten

Das System kopiert OHLC-Kurse mit hoher Genauigkeit unter Verwendung des MT5-eigenen CopyRates-Frameworks.

Es validiert automatisch Daten, zählt Balken, filtert ungültige Werte und speichert nur saubere Zeilen.

Sie erhalten eine CSV-Datei mit:

DateTime, Open, High, Low, Close, Real Volume, Tick Volume, Spread

(Volume-Spalten sind optional und werden mit den Eingaben umgeschaltet.)

2. Vollständige Datumsbereichskontrolle

Der EA ermöglicht eine präzise Extraktion mit Hilfe von Start- und Endzeitparametern.

Zum Beispiel:

- Extrahieren Sie nur M1-Daten vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024

- Exportieren Sie D1-Daten für mehrere Jahre

- Erstellen Sie benutzerdefinierte Datensätze für das KI-Training

- Sammeln Sie nur die für das Backtesting benötigten Zeiträume

Die Engine überprüft die Gültigkeit der Daten vor der Ausführung, um versehentliche Fehler zu vermeiden.

3. Automatische Synchronisierung der Historie

Der EA enthält einen eingebauten Synchronisierer, der sicherstellt, dass MT5 vor dem Exportieren über genügend historische Balken verfügt.

Er führt bis zu 10 Versuche durch und liest dabei Fehlerzustände wie 4401 (Historie nicht verfügbar).

Wenn MT5 nicht genügend Daten hat, gibt der EA Anweisungen aus, wie man die Historie aus dem F2 History Center herunterladen kann.

Dadurch wird sichergestellt, dass keine fehlenden Balken, keine Lücken und keine beschädigten Datensätze vorhanden sind.

4. Intelligente CSV-Speicher-Engine

Der Dateiexporter baut die CSV-Datei Zeile für Zeile auf und formatiert die Zahlen entsprechend der Symbolgenauigkeit.

Er unterstützt:

- Reales Volumen

- Tick-Volumen

- Spread

- Alle wichtigen MT5-Zeitrahmen (M1 bis MN1)

Die Dateinamen enthalten Symbol, Zeitrahmen und Zeitstempel für eine perfekte Organisation:

Beispiel:

EURUSD_M1_20250102_145522.csv

Die Dateien werden direkt gespeichert in:

MQL5\Files\

5. Leicht, stabil und sicher

Dieser EA handelt nicht, verändert keine Charts und hat keinen Einfluss auf die Leistung.

Er verwendet nur eine Initialisierungslogik und entfernt sich dann automatisch (optional).

Sie können ihn an ein beliebiges Diagramm anhängen, den Export einmal ausführen und der EA wird sicher heruntergefahren.

6. Erweiterte Fehlerbehandlung und Protokollierung

Das System gibt einen detaillierten Status aus:

- Verlauf geladen oder fehlend

- Datei erstellt oder fehlgeschlagen

- Anzahl der kopierten Takte

- Fortschrittsprozentsatz

- Fehlende Datumsbereiche

- Synchronisationsfehler

Alles wird in Echtzeit protokolliert, so dass Sie immer wissen, was gerade passiert.

7. Perfekt für KI, ML und algorithmische Entwicklung

Dieses Tool ist ideal für:

- Training neuronaler Netze

- Reinforcement-Learning-Modelle

- Erstellung benutzerdefinierter Strategietester

- Quantitative Marktanalyse

- Erstellung von Python- oder Data-Science-Pipelines

- Akademische Forschung

Jeder erzeugte Datensatz ist abgeglichen und konsistent.

- Startdatum

- Enddatum

- Volumen einbeziehen

- Tickvolumen einbeziehen

- EA automatisch entfernen

Dies hält die Schnittstelle sauber und vermeidet unnötige Parameter.

- Quant-Entwickler

- Python-Datenwissenschaftler

- Entwickler von Modellen für maschinelles Lernen

- Prop-Firm-Händler, die KI-Systeme erstellen

- Analysten, die statistische Modelle erstellen

- Forscher, die Datensätze für neuronales Training erstellen

- Entwickler von Expert Advisors, die saubere OHLC-Daten benötigen

- Professionelle Händler, die langfristige Strategien validieren

- Kein Verlassen auf Terminal > Speichern unter

- Kein Mausklick

- Keine beschädigten CSV-Formate

- Kein fehlender Verlauf

- Kein verzögerter Export oder langsames Herunterladen

- Keine Verwechslung von Symbolen oder Zeitfenstern

Es ist schnell, zuverlässig, professionell und vollständig deterministisch.

Der EA verwendet:

- CopyRates für OHLC

- CopyTime-Validierung

- Serienbasierte Array-Engine

- Optimiertes Schreiben von CSV-Puffern

- Automatische Fortschrittsdrosselung

- Zeitformatierung mit Sekundengenauigkeit

- Sicherheitsprüfungen für ungültige Datumsbereiche

- Interne Balkenzählung und Filterung

Dies gewährleistet jedes Mal einen sauberen und professionellen Datensatz.

Crystal AI Data Exporter wurde von professionellen algorithmischen Händlern und Entwicklern entwickelt, die täglich mit KI, quantitativer Forschung, maschinellem Lernen und groß angelegter Datenverarbeitung arbeiten.

Das System ist so konzipiert, dass es eine produktionsreife CSV-Ausgabe ohne Fehler oder Lücken liefert.

Dieses Tool exportiert nur historische Daten und liefert keine Handelssignale.

Die Datenqualität hängt von der Verfügbarkeit der Historie Ihres Brokers und dem MT5-Server-Feed ab.

Überprüfen Sie die Daten immer, bevor Sie sie in Finanzmodellen verwenden.