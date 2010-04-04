Export History Data to CSV

Crystal AI Data Exporter - Professionelles MT5 System zur Extraktion historischer Daten

Dieser Expert Advisor wurde für Händler, Datenanalysten, Quant-Entwickler und KI-Modellbauer entwickelt, die genaue, rohe und vollständig synchronisierte historische Daten direkt von MetaTrader 5 benötigen.
Er liefert saubere OHLCV-Marktdaten im CSV-Format mit präziser Datumsbereichskontrolle, Volumenoptionen, Tick-Volumen-Extraktion und automatisch verwalteter historischer Synchronisierung.

Der Crystal AI Data Exporter macht manuelle F2-Downloads, externe Scraper oder unzuverlässige Datenquellen Dritter überflüssig.
Er garantiert saubere, strukturierte, zeitlich abgestimmte Daten, die sich für maschinelle Lernmodelle, KI-Backtesting, Forschung und kundenspezifische quantitative Systeme eignen.

Dieser EA ist mit einer robusten, fehlertoleranten Architektur ausgestattet, um fehlende Balken, Lücken in der Historie und häufige MT5-Exportfehler zu vermeiden.
Er umfasst eine automatische Protokollierung, schrittweise Fortschrittsberichte und eine sichere Funktion zum automatischen Entfernen, sobald der Export abgeschlossen ist.

Wichtigste Highlights

1. Garantiert saubere Extraktion historischer Daten

Das System kopiert OHLC-Kurse mit hoher Genauigkeit unter Verwendung des MT5-eigenen CopyRates-Frameworks.
Es validiert automatisch Daten, zählt Balken, filtert ungültige Werte und speichert nur saubere Zeilen.

Sie erhalten eine CSV-Datei mit:
DateTime, Open, High, Low, Close, Real Volume, Tick Volume, Spread
(Volume-Spalten sind optional und werden mit den Eingaben umgeschaltet.)

2. Vollständige Datumsbereichskontrolle

Der EA ermöglicht eine präzise Extraktion mit Hilfe von Start- und Endzeitparametern.

Zum Beispiel:
- Extrahieren Sie nur M1-Daten vom 01.01.2024 bis zum 31.12.2024
- Exportieren Sie D1-Daten für mehrere Jahre
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Datensätze für das KI-Training
- Sammeln Sie nur die für das Backtesting benötigten Zeiträume

Die Engine überprüft die Gültigkeit der Daten vor der Ausführung, um versehentliche Fehler zu vermeiden.

3. Automatische Synchronisierung der Historie

Der EA enthält einen eingebauten Synchronisierer, der sicherstellt, dass MT5 vor dem Exportieren über genügend historische Balken verfügt.
Er führt bis zu 10 Versuche durch und liest dabei Fehlerzustände wie 4401 (Historie nicht verfügbar).
Wenn MT5 nicht genügend Daten hat, gibt der EA Anweisungen aus, wie man die Historie aus dem F2 History Center herunterladen kann.

Dadurch wird sichergestellt, dass keine fehlenden Balken, keine Lücken und keine beschädigten Datensätze vorhanden sind.

4. Intelligente CSV-Speicher-Engine

Der Dateiexporter baut die CSV-Datei Zeile für Zeile auf und formatiert die Zahlen entsprechend der Symbolgenauigkeit.
Er unterstützt:
- Reales Volumen
- Tick-Volumen
- Spread
- Alle wichtigen MT5-Zeitrahmen (M1 bis MN1)

Die Dateinamen enthalten Symbol, Zeitrahmen und Zeitstempel für eine perfekte Organisation:
Beispiel:
EURUSD_M1_20250102_145522.csv

Die Dateien werden direkt gespeichert in:
MQL5\Files\

5. Leicht, stabil und sicher

Dieser EA handelt nicht, verändert keine Charts und hat keinen Einfluss auf die Leistung.
Er verwendet nur eine Initialisierungslogik und entfernt sich dann automatisch (optional).
Sie können ihn an ein beliebiges Diagramm anhängen, den Export einmal ausführen und der EA wird sicher heruntergefahren.

6. Erweiterte Fehlerbehandlung und Protokollierung

Das System gibt einen detaillierten Status aus:
- Verlauf geladen oder fehlend
- Datei erstellt oder fehlgeschlagen
- Anzahl der kopierten Takte
- Fortschrittsprozentsatz
- Fehlende Datumsbereiche
- Synchronisationsfehler

Alles wird in Echtzeit protokolliert, so dass Sie immer wissen, was gerade passiert.

7. Perfekt für KI, ML und algorithmische Entwicklung

Dieses Tool ist ideal für:
- Training neuronaler Netze
- Reinforcement-Learning-Modelle
- Erstellung benutzerdefinierter Strategietester
- Quantitative Marktanalyse
- Erstellung von Python- oder Data-Science-Pipelines
- Akademische Forschung

Jeder erzeugte Datensatz ist abgeglichen und konsistent.

Eingabe-Steuerelemente

- Startdatum
- Enddatum
- Volumen einbeziehen
- Tickvolumen einbeziehen
- EA automatisch entfernen

Dies hält die Schnittstelle sauber und vermeidet unnötige Parameter.

Wer sollte diesen EA verwenden?

- Quant-Entwickler
- Python-Datenwissenschaftler
- Entwickler von Modellen für maschinelles Lernen
- Prop-Firm-Händler, die KI-Systeme erstellen
- Analysten, die statistische Modelle erstellen
- Forscher, die Datensätze für neuronales Training erstellen
- Entwickler von Expert Advisors, die saubere OHLC-Daten benötigen
- Professionelle Händler, die langfristige Strategien validieren

Vorteile gegenüber dem manuellen Export

- Kein Verlassen auf Terminal > Speichern unter
- Kein Mausklick
- Keine beschädigten CSV-Formate
- Kein fehlender Verlauf
- Kein verzögerter Export oder langsames Herunterladen
- Keine Verwechslung von Symbolen oder Zeitfenstern

Es ist schnell, zuverlässig, professionell und vollständig deterministisch.

Technischer Überblick

Der EA verwendet:
- CopyRates für OHLC
- CopyTime-Validierung
- Serienbasierte Array-Engine
- Optimiertes Schreiben von CSV-Puffern
- Automatische Fortschrittsdrosselung
- Zeitformatierung mit Sekundengenauigkeit
- Sicherheitsprüfungen für ungültige Datumsbereiche
- Interne Balkenzählung und Filterung

Dies gewährleistet jedes Mal einen sauberen und professionellen Datensatz.

Abschließende Hinweise

Crystal AI Data Exporter wurde von professionellen algorithmischen Händlern und Entwicklern entwickelt, die täglich mit KI, quantitativer Forschung, maschinellem Lernen und groß angelegter Datenverarbeitung arbeiten.
Das System ist so konzipiert, dass es eine produktionsreife CSV-Ausgabe ohne Fehler oder Lücken liefert.

Haftungsausschluss

Dieses Tool exportiert nur historische Daten und liefert keine Handelssignale.
Die Datenqualität hängt von der Verfügbarkeit der Historie Ihres Brokers und dem MT5-Server-Feed ab.
Überprüfen Sie die Daten immer, bevor Sie sie in Finanzmodellen verwenden.


Empfohlene Produkte
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
EZ Advanced Dynamic RSI
Danijel Plesa
5 (2)
Indikatoren
Advanced Dynamic RSI — Geburtstags-Spezial (vorübergehend KOSTENLOS) Warum ist es jetzt gratis? Zu unserem Geburtstag geben wir der Community etwas zurück. Während dieses Geburtstags-Spezials ist der Indikator voll funktionsfähig (keine Funktionssperren), damit du die Vorteile dynamisch, volatilitätsadaptiver RSI-Zonen direkt in deinem Workflow testen kannst. Nach der Aktion gilt wieder der reguläre Preis. Hinweis: Unsere weiteren professionellen Tools & EAs (u. a. hochwertige Strategie-EAs f
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indikatoren
Der Donchian-Kanal Kanäle gehören zu den beliebtesten Instrumenten der technischen Analyse, da sie dem Analysten visuell die Grenzen aufzeigen, innerhalb derer sich die meisten Kursbewegungen abspielen. Die Nutzer von Kanälen wissen, dass sie jederzeit wertvolle Informationen erhalten können, unabhängig davon, ob sich die Kurse im mittleren Bereich eines Bandes oder nahe an einer der Grenzlinien befinden. Eine der bekanntesten Techniken zur Erforschung dieser Konzepte sind die Bollinger-Bänder
FREE
Detector de Topos e Fundos
Pedro Paulo Do Nascimento Moreira
Indikatoren
Der Top and Bottom Identifier Pro ist das unverzichtbare Werkzeug für Händler, die technische Analysen und Preisaktionen als Grundlage für ihre Entscheidungen nutzen. Im MetaTrader 5 ist das Verständnis der Marktstruktur - ob der Kurs höhere oder niedrigere Hochs und niedrigere Tiefs erreicht - der erste Schritt zum Erfolg. Dieser Indikator automatisiert diesen Prozess, eliminiert die Subjektivität und ermöglicht es Ihnen, Kursumkehrpunkte mit sofortiger Klarheit zu visualisieren.
FREE
Weis Waves
Flavio Javier Jarabeck
2.83 (18)
Indikatoren
Der ursprüngliche Autor ist David Weis, ein Experte für die Wyckoff-Methode. Die Weis-Welle ist eine moderne Adaption der Wyckoff-Methode aus den 1930er Jahren, einem weiteren Experten für Bandlesetechniken und Chartanalyse. Weis Waves stützt sich auf das Marktvolumen und stapelt es in Wellen entsprechend den Preisbedingungen, was dem Händler wertvolle Einblicke in die Marktbedingungen gibt. Wenn Sie mehr über dieses Thema erfahren möchten, finden Sie auf YouTube eine Vielzahl von Videos. Suchen
FREE
SDivergence
Mobin Zarekar
3 (2)
Indikatoren
Der SDivergence-Indikator berechnet und zeigt regelmäßige Divergenzen und versteckte Divergenzen für MACD und Stochastik (vorerst) an. Der Vorteil dieses Indikators ist, dass er mehrere Eingabevariablen hat. Mit diesen Eingaben können Sie Ihre Strategie anpassen, um mehr adaptive RD und HD's zu erhalten. Anleitung : 1- Setzen Sie zunächst den gewünschten Oszillator (MACD oder Stochastik oder beide) auf das Diagramm. 2- Starten Sie den SDivergence-Indikator und stellen Sie den entsprechenden Inde
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
RenkoChartsDemo
Stanislav Korotky
Utilitys
Dies ist eine Demoversion eines Nicht-Handelsexperten , der die so genannte Custom-Symbols-Funktion (auch in MQL verfügbar ) nutzt, um Renko-Charts auf der Grundlage historischer Kurse des ausgewählten Standardsymbols zu erstellen und Renko in Echtzeit entsprechend neuer Ticks zu aktualisieren. Außerdem werden reale Ticks in die Renko-Charts übersetzt, so dass andere EAs und Indikatoren mit Renko handeln und diese analysieren können. Platzieren Sie den EA auf einem Chart eines Arbeitsinstruments
FREE
Reversal Oscillator
Rafael Grecco
Indikatoren
Reversal Oscillator - Fortgeschrittener Momentum-Shift-Detektor Der Reversal Oscillator ist ein kostenloser Indikator, der entwickelt wurde, um Preiszonen hervorzuheben, die statistisch gesehen außerhalb ihrer normalen Bewegungsmuster liegen, und Händlern zu helfen, potenzielle Wendepunkte zu antizipieren, bevor sie eintreten. Im Gegensatz zu traditionellen Oszillatoren, die hauptsächlich auf überkaufte/überverkaufte Bedingungen reagieren, wendet dieser Indikator die Analyse der dritten Ablei
FREE
Bar Color Trend
Germano Chagas
4.38 (8)
Indikatoren
Candle Color Trend kombiniert das Beste aus Price Action , Directional Movement und Divergenz/Konvergenz-Analyse und ist eine einfache und zuverlässige Methode zur Identifizierung der Trendrichtung. Der Indikator malt die Kerzen automatisch gemäß der Annahme, dass ein Aufwärtstrend durch Preise definiert wird, die eine Reihe von höheren Hochs und höheren Tiefs bilden. Im Gegensatz dazu wird ein Abwärtstrend durch Preise definiert, die eine Reihe von niedrigeren Hochs und niedrigeren Tiefs bilden
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indikatoren
MT5 Hüllkurven-Muster-Detektor: Ihr Wettbewerbsvorteil beim Handel Sind Sie auf der Suche nach einem Tool, das Ihnen hilft, die besten Handelsmöglichkeiten auf dem Devisenmarkt genau zu identifizieren? Unser Engulfing Pattern Detector liefert Ihnen ein äußerst zuverlässiges Kauf- oder Verkaufssignal, das auf einem der bekanntesten und effektivsten japanischen Candlestick-Muster basiert: dem Engulfing-Muster. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 70 % ermöglicht Ihnen dieser Indikator, si
FREE
Realized Volatility Indicator
Sadath Diessongo
Indikatoren
Indikator für realisierte Volatilität Beschreibung Der Indikator für realisierte Volatilität misst die tatsächlich am Markt beobachtete Volatilität über einen bestimmten Zeitraum. Im Gegensatz zur impliziten Volatilität (die auf Optionspreisen beruht) basiert die realisierte Volatilität direkt auf historischen Kursbewegungen und bietet eine reine und objektive Sicht auf Marktturbulenzen. Dieser Indikator kann verwendet werden, um: Bewertung der Marktbedingungen, das Risikomanagement zu optimier
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
Indikatoren
Der Wormhole-Zeitrahmen-Indikator für MetaTrader 5 (MT5) ist nicht nur ein weiteres Handelsinstrument – er ist Ihr Wettbewerbsvorteil auf den Finanzmärkten. Entwickelt für sowohl Anfänger als auch professionelle Händler, verändert der Wormhole die Art und Weise, wie Sie Daten analysieren und Entscheidungen treffen, sodass Sie immer einen Schritt voraus sind. Warum Sie den (kostenlosen) Wormhole-Indikator benötigen Überlisten Sie die Konkurrenz: Die Möglichkeit, zwei Zeitrahmen gleichzeitig auf d
FREE
MIDAS Super VWAP
Flavio Javier Jarabeck
4.4 (10)
Indikatoren
Stellen Sie sich VWAP, MVWAP und MIDAS an einem Ort vor... Nun, Sie haben es gefunden! Jetzt können Sie die Bewegungen der großen Akteure auf verschiedene Weise verfolgen, da sie im Allgemeinen die mit dieser Messung verbundenen Benchmarks verfolgen, um festzustellen, ob sie ihre Aufträge gut oder schlecht ausgeführt haben. Händler und Analysten verwenden den VWAP, um das Rauschen zu eliminieren, das im Laufe des Tages auftritt, so dass sie messen können, zu welchen Preisen Käufer und Verkäufer
FREE
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Tabajara V5
Flavio Javier Jarabeck
4.83 (35)
Indikatoren
Metatrader 5 Version des berühmten Andre Machado's Tabajara Indikators. Wenn Sie Andre Machado's Technische Analyse nicht kennen, brauchen Sie diesen Indikator nicht... Für diejenigen, die ihn brauchen, und für die vielen befreundeten Trader, die um diese Portierung von anderen Plattformen gebeten haben, hier ist er... FEATURES 8-periodischer gleitender Durchschnitt 20-Perioden Gleitender Durchschnitt 50-periodischer gleitender Durchschnitt 200-periodischer gleitender Durchschnitt Farbige Kerze
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indikatoren
Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator - flexibel und verlässlich Dies ist nicht nur ein weiterer Auto-Fibonacci-Retracement-Indikator. Er ist eines der flexibelsten und zuverlässigsten Tools auf dem Markt . Wenn Sie ihn nützlich finden, hinterlassen Sie bitte eine Bewertung oder einen Kommentar - Ihr Feedback bedeutet mir viel! Sehen Sie sich meine anderen hilfreichen Tools unten an: Smart Alert Manager - Richten Sie erweiterte Alarme ein und senden Sie sie an Mobile, Telegram, Discord, Webhook.
FREE
SSACD Forecast Limited Edition
Roman Korotchenko
3 (3)
Indikatoren
SSACD - Singular Spectrum Average Konvergenz/Divergenz Dies ist ein Analogon des MACD-Indikators, das auf der Caterpillar-SSA-Methode (Singular Spectrum Analysis ) basiert. Eingeschränkte Version des SSACD Forecast Indikators. Zu den Einschränkungen gehören der Parametersatz und sein Bereich. Spezifität der Methode Die Caterpillar-SSA ist eine wirksame Methode zur Behandlung nichtstationärer Zeitreihen mit unbekannter interner Struktur. Die Methode ermöglicht es, die zuvor unbekannten Periodizi
FREE
MACD Combined Dynamic
Elsier Salvador Jimenez Malla
Indikatoren
Beschreibung: MACD Combined ist ein fortschrittlicher Indikator, der zwei Anzeigemodi kombiniert, um die Analyse des Moving Average Convergence/Divergence (MACD) klarer und flexibler zu gestalten. Hauptfunktionen: Zwei Betriebsmodi : Modus 1 : Histogramm färbt sich je nach Vorzeichen des MACD (positiv oder negativ). Signallinie färbt sich je nach Verhältnis zwischen MACD und Signallinie. Modus 2 : Histogramm färbt sich basierend auf dem Vergleich zwischen MACD und Signallinie. Signallinie fär
FREE
Platinum Candle for Telegram
Rennan Lima
Utilitys
Dieser Roboter sendet Telegramm-Benachrichtigungen, die auf den Färbungsregeln des PLATINUM-Kerzenindikators basieren. Beispielnachricht für den Verkauf von Assets: [SPX][M15] PLATINUM TO SELL 11:45. Beispielnachricht für den Kauf von Vermögenswerten : [EURUSD][M15] PLATINUM TO BUY 11:45 AM. Um Telegram-Benachrichtigungen zu aktivieren , müssen Sie einen Telegram-Bot erstellen, den Bot-API-Schlüssel erhalten und auch Ihre persönliche Telegram-Chat-ID erhalten. Es ist nicht möglich, Nachrichten
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
Crystal Heikin Ashi
Muhammad Jawad Shabir
4.71 (14)
Indikatoren
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kapi
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC
Muhammad Jawad Shabir
4.5 (10)
Indikatoren
Crystal Volume Profile Auto POC — Volumenanalyse für präzise Handelsentscheidungen Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Volumenverteilung berechnet und automatisch den Point of Control (POC) anzeigt. Damit können Trader wichtige Unterstützungs- und Widerstandszonen auf Basis von Handelsvolumen identifizieren. Hauptfunktionen Dynamisches Volumenprofil (sichtbarer Bereich oder benutzerdefinierter Bereich) Automatische POC-Erkennung Anpassbare Histo
FREE
Crystal Supply Demand Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) Handle nicht in jeder Kerze – warte auf institutionelle Zonen. Crystal Supply Demand Pro (SD Pro) ist ein professioneller Supply & Demand Indikator für MetaTrader 5. Er wurde für Trader entwickelt, die klare, institutionelle Zonen auf dem Chart sehen möchten anstelle von unübersichtlichen Boxen oder veralteten Konzepten. Mit Optimierung für höhere Zeitrahmen, dynamischen Updates und professioneller Visualisierung zeigt SD Pro nur die wirklich wichtigen Levels.
FREE
Crystal Volume Profile Auto POC MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indikatoren
Crystal Volume Profile Auto POC (MT4) — Volumenprofil mit automatischer POC-Erkennung Überblick Crystal Volume Profile Auto POC ist ein leichtgewichtiger, optimierter Indikator für MetaTrader 4. Er zeigt die Volumenverteilung auf verschiedenen Preisniveaus an und hebt automatisch den Point of Control (POC) hervor — das Niveau mit dem größten Handelsvolumen. Damit lassen sich verdeckte Unterstützungs-/Widerstandsbereiche, Akkumulations- und Distributionszonen sowie institutionelle Handelsaktivi
FREE
Crystal Buy Sell Liquidity Indicator
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indikatoren
Crystal Buy Sell Liquidity — Liquiditätsindikator für MT5 Überblick Crystal Buy Sell Liquidity ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5 zur Erkennung von Kauf- und Verkaufsgelegenheiten basierend auf Liquiditätssweeps. Er analysiert die Intraday-Marktstruktur, identifiziert institutionelle Liquiditätsjagden und zeigt klare Signale, wenn Retail-Liquidität absorbiert und eine Umkehr bestätigt wird. Hauptfunktionen Automatische Erkennung von Sweeps über Hochs/Tiefs Kauf-/Verkaufssignale
FREE
Crystal Heikin Ashi MT4
Muhammad Jawad Shabir
4 (1)
Indikatoren
Crystal Heikin Ashi – Erweiterte Visualisierung Heikin Ashi (MT4 Version) Übersicht Crystal Heikin Ashi für MetaTrader 4 ist ein professioneller Heikin Ashi Indikator, der die Chartvisualisierung verbessert und Preisaktionstradern, Scalpern und Analysten klare Signale bietet. Diese MT4 Version konzentriert sich auf reine Heikin Ashi Kerzen mit smartem Design, während das System leicht und leistungsoptimiert bleibt. Hinweis: Trendbasierte Färbung und erweiterte Momentum-Erkennung sind in der MT5
FREE
Crystal Heikin Ashi Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate - Professionelles Handelsautomatisierungssystem Revolutionäre Dual-Mode Handelsstrategie mit fortschrittlichem Risikomanagement Crystal Heikin Ashi Pro Ultimate stellt die Spitze der automatisierten Handelstechnologie dar und kombiniert die bewährte Effektivität der Heikin Ashi-Kerzenanalyse mit modernstem algorithmischem Handelsmanagement. Dieser hochentwickelte Expert Advisor wurde für ernsthafte Trader entwickelt, die Präzision, Zuverlässigkeit und professione
Crystal Smart Volume
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Indikatoren
Crystal Volume Indicator – Intelligentes Volumen-Analyse-Tool für MT5 Crystal Volume ist ein fortschrittlicher und dennoch benutzerfreundlicher Volumen-Indikator, der Tradern hilft, die verborgene Stärke hinter Preisbewegungen visuell zu interpretieren. Durch die Kombination von Preisaktionen mit Volumendynamik hebt dieses Tool wichtige Volumenereignisse wie Buying Climax , Selling Climax und Schwache Kerzen hervor. Hauptfunktionen: Echte Volumenanalyse – Unterstützt Tick- und Echtzeitvo
FREE
Crystal FVG Detector Multitime Frames
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Crystal FVG Touch Detector – Professioneller Smart Money Indicator Crystal FVG Touch Detector ist ein professioneller Indikator für Trader, die mit Smart Money Concepts (SMC) und ICT handeln. Er erkennt automatisch Fair Value Gaps (FVG) in allen Zeitrahmen und zeigt sie mit Farbzonen und Berührungsanzeige an. Dank seiner nicht-neu-zeichnenden Logik zeigt er institutionelle Ungleichgewichte in Echtzeit. Hauptmerkmale Präzise Erkennung von bullischen und bärischen FVGs. Sofortige Aktualisierung be
FREE
Crystal Smart Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal Smart Pro — Adaptives Handels­system mit Zwei­fachmodus Übersicht Crystal Smart Pro ist ein intelligenter und selbstanpassender Expert Advisor (EA) , entwickelt von Crystal AI Systems . Er kombiniert präzise Markteinstiege mit fortschrittlichem Positions­management und bietet zwei vollständig unabhängige Betriebsmodi: Sharp Mode und Smart Mode . Das System passt sich dynamisch an Marktvolatilität, Kontogröße und Trendbedingungen an, um eine gleichmäßige Performance zu gewährleisten. Haup
FREE
Crystal Trade Manager
Muhammad Jawad Shabir
4 (3)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Ultimatives Kontroll-Panel Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein MT5-Tool zur sofortigen Orderausführung und Risikokontrolle. Ideal für Prop-Trader, Scalper und Profis. Funktionen Drawdown-Limits (1–70%) mit Auto-Close und Lockout. Gewinn/Verlust-Ziele mit Auto-Close. Auto SL/TP für alle Trades. Break-Even-Schutz + Buffer. Trailing Stop dynamisch. Lot-Kontrolle mit Auto/Teil-Schließung. Magic Keys Panel mit 6 Buttons. Info-Panel mit Balance, Equity, P/L, DD. Pus
FREE
The Real RSI Divergence Hunter
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
The Real RSI – Professioneller Divergenz-Indikator Übersicht The Real RSI ist ein professioneller Indikator zur Erkennung von Divergenzen, entwickelt für Trader, die institutionelle Präzision bei der Identifizierung von auf RSI basierenden Umkehr- und Fortsetzungssignalen suchen. Er erkennt automatisch reguläre und versteckte Divergenzen zwischen Preis und RSI und bestätigt jedes Setup mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik und einer Echtzeit-Strukturvalidierung. Dieser Indikator wurde für Gen
FREE
Crystal Smart Volume MT4
Muhammad Jawad Shabir
5 (2)
Indikatoren
Crystal Smart Volume Übersicht Crystal Smart Volume für MT4 ist ein fortschrittlicher Indikator für Volumen- und Delta-Analyse, der entwickelt wurde, um die verborgene Aktivität institutioneller Händler hinter gewöhnlichen Kursbewegungen sichtbar zu machen. Er kombiniert Smart Money Concepts (SMC) , Volume Spread Analysis (VSA) und Delta-Logik , um sowohl das Preis- als auch das Volumenverhalten zu analysieren. Der Indikator erkennt Ereignisse wie Buying Climax (Kaufklimax) , Selling Climax (Ver
FREE
Auto Candle Sequence Counter
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Indikatoren
Auto Candle Sequence Counter – MT5 Indikator Überblick Auto Candle Sequence Counter ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der automatisch aufeinanderfolgende bullische und bärische Kerzen erkennt und markiert. Anstatt Kerzen manuell zu zählen, bietet das Tool Echtzeit-Visualisierung, Statistiken und Benachrichtigungen zur Unterstützung von Price-Action-Strategien. Hauptfunktionen Erkennung von 2–7 aufeinanderfolgenden Kerzen (bullisch/bärisch). Präzises Mapping ohne fehlende Si
FREE
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager PRO – Professionelles MT4-Risiko- und Trade-Kontrollsystem Kostenlose Version: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Übersicht Crystal Trade Manager PRO (CTM) ist ein vollständig ausgestattetes Werkzeug zur Handelsausführung und zum Risikomanagement für MetaTrader 4. Es wurde für Trader entwickelt, die eine disziplinierte Ausführung, starken Kapitalschutz und intelligente Automatisierung innerhalb von MT4 benötigen. Das System kontrolliert das Risiko, schützt die Ko
Crystal CopyCat Ultimate Trade Copier
Muhammad Jawad Shabir
3 (1)
Utilitys
Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 – Professioneller MT5 Trade Copier Überblick Crystal Copycat ULTIMATE v4.00 ist ein leistungsstarker MT5-Trade-Copier, der ultra-schnelle und zuverlässige Replikation von Trades zwischen MetaTrader-5-Terminals ermöglicht. Das System arbeitet lokal über den gemeinsamen MT5-Ordner und eignet sich perfekt für VPS- und Multi-Account-Umgebungen, in denen Geschwindigkeit, Stabilität und Sicherheit entscheidend sind. Hauptfunktionen Dual-Modus : MASTER: Überträgt Markt-
FREE
Crystal MTF Candle Pro
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitys
Crystal MTF Candle Pro - Professionelles Multi-Timeframe-Analyse-Tool Übersicht Crystal MTF Candle Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der die Kerzen höherer Zeitrahmen direkt im aktuellen Chart anzeigt. Das Tool überlagert ausgewählte Kerzen höherer Zeitrahmen mit präzisen Countdown-Timern, so dass Händler die Kerzenentwicklung live verfolgen können, ohne den Chart wechseln zu müssen. Dieser Indikator ist für die Multi-Timeframe (MTF)-Analyse optimiert und bietet ein profe
FREE
Crystal Trade Manager Pro
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Trade Manager - Fortgeschrittenes MT5 Dienstprogramm für Risiko- und Handelskontrolle Überblick Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles MetaTrader 5-Dienstprogramm für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und sofortige Ausführungskontrolle. Es bietet Händlern ein integriertes System zum Schutz des Eigenkapitals, zur Verwaltung der täglichen Drawdowns, zur Kontrolle der Losgrößen und zur Anwendung von Automatisierungsfunktionen wie automatische SL/TP, Break-Even und Trail
Crystal Volatility Monitor Spike Detection
Muhammad Jawad Shabir
Indikatoren
Volatility Monitor – Echtzeit-Indikator für Volatilitätsspitzen Übersicht Der Volatility Monitor ist ein leichter und professioneller MT5-Indikator, der plötzliche Kursbewegungen verfolgt und Trader in Echtzeit warnt. Ob Forex, Gold, JPY-Paare oder Kryptowährungen – dieses Tool liefert klare Signale zur Marktvolatilität mithilfe eines ATR-basierten Automatikmodus oder manuell festgelegter Pip-Schwellen. Durch Markierungen direkt im Chart und progressive Alarme hilft der Indikator, schnell auf Na
FREE
Crystal Trade Manager Advanced MT4 Risk Control
Muhammad Jawad Shabir
5 (1)
Utilitys
Crystal Trade Manager – Erweiterte MT4 Risiko- & Trade-Management-Software Übersicht Crystal Trade Manager (CTM) ist ein professionelles Tool für MetaTrader 4 , entwickelt für Risikomanagement, Handelsautomatisierung und schnelle Ausführungskontrolle . Es hilft Tradern, ihr Kapital zu schützen, tägliche Drawdowns zu kontrollieren, Lotgrößen zu verwalten und wichtige Order-Management-Funktionen (Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop) zu automatisieren. Geeignet für manuelle Trader, Prop Firm Chal
FREE
Crystal Algo Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL AI PRO v7.21 — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisches System für XAUUSD (Gold) und wichtige FX-Paare. Steuert Einstiege, SL/TP, Trailing und Drawdown-Kontrolle nach festen Regeln. Keine Gewinnzusagen; siehe Risikohinweis. Anforderungen Plattform: MetaTrader 5 Konto: ECN/RAW empfohlen Verbindung: 24/7 (VPS empfohlen) Zeitrahmen: M1–H4 Erste Schritte Algo Trading aktivieren. EA an Chart anhängen (ein Symbol pro Chart). In Inputs AI_Access_Mode = ON setzen und neu laden. Risiko an Kap
Live Price With PNL
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
I'll provide complete translations for all languages with proper trading terminology and keywords optimized for each market: RUSSIAN (Русский) ИНДИКАТОР ОТОБРАЖЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЫ И ОБЩЕЙ ПРИБЫЛИ ИДЕАЛЬНО ДЛЯ ЖИВОЙ ТОРГОВЛИ И ДЕМОНСТРАЦИИ ЭКРАНА Разработан специально для дейтрейдеров, скальперов и прямых трансляций торговых сессий Этот профессиональный индикатор обеспечивает отображение цены в реальном времени и комплексное отслеживание прибыли непосредственно на вашем графике - необходим для высо
FREE
Live Price With PNL MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
LIVE-PREIS UND GESAMTGEWINN ANZEIGE INDIKATOR Der ultimative Echtzeit-Trading-Begleiter für professionelle Trader, Daytrader und Streamer Transformieren Sie Ihre Trading-Erfahrung mit diesem leistungsstarken Indikator, der Live-Geldkurse und umfassende Gewinnverfolgung direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Speziell entwickelt für Hochfrequenzhandel-Umgebungen und Live-Trading-Übertragungen. KERNFUNKTIONEN ECHTZEIT-PREISANZEIGE Live-Geldkurs-Updates jede Sekunde mit professioneller Formatierung Speziel
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Profit Dashboard - Echtzeit MT5 Konto Performance Utility Übersicht Crystal Profit Dashboard ist ein leichtgewichtiges MetaTrader 5-Dienstprogramm, das die Überwachung von Gewinnen und Verlusten in Echtzeit direkt auf dem Chart ermöglicht. Es bietet eine übersichtliche, moderne Dashboard-Oberfläche, die die Kontoperformance ohne Unübersichtlichkeit aktualisiert, so dass sich Händler auf die Ausführung konzentrieren können, während die wichtigsten Kennzahlen sichtbar bleiben. Dieses Too
FREE
Trade With Magic
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
TRADE WITH MAGIC - Professionelle Ein-Klick-Handelsplattform | Crystal AI Systems Trade With Magic ist ein schnelles, leichtgewichtiges und hocheffizientes Ein-Klick-Handels-Panel, das für Händler entwickelt wurde, die eine präzise manuelle Ausführung und volle Kontrolle über magische Zahlen, Kommentare und Risikoparameter benötigen. Es eignet sich sowohl für den manuell
FREE
Crystal CopyCat Ultimate MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal CopyCat Ultimate Ultraschneller Master-Slave-Kopierer mit verzögerungsfreier Ausführung und plattformübergreifender MT5-Kompatibilität Architektur: MT4 → MT4 und MT4 → MT5 Volle Kompatibilität MT5 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/144569 Vollständiges Benutzerhandbuch:- https://www.mql5.com/en/blogs/post/764222 1. Überblick Crystal CopyCat Ultimate 5.0 ist eine Handelskopiermaschine der nächsten Generation, die für professionelle Händler, Portfoliomanager, Prop-Firmenbe
FREE
Crystal Algo Pro MT4 EA
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL ALGO PRO — MT4 Expert Advisor  Übersicht MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/136197 Crystal Algo Pro ist ein institutioneller, KI-unterstützter Expert Advisor für XAUUSD, wichtige Forex-Paare und ausgewählte Krypto-Instrumente (sofern vom Broker unterstützt). Er integriert ein fortschrittliches algorithmisches Recovery-System – weit über das traditionelle Martingale hinaus – mit dynamischem Layering, volatilitätsbasierten Filtern und logikgesteuertem Exit-Management. Re
Crystal SD Pro
Muhammad Jawad Shabir
Experten
Crystal SD Pro – Institutioneller Supply & Demand EA Überblick Crystal SD Pro ist ein vollautomatischer MT5-Expertenberater, der ausschließlich mit Supply & Demand Zonen handelt. Nur bestätigte Zonen werden gehandelt, wodurch schwache Signale vermieden werden. Funktionen Zonen-Erkennung (M30–H4) Smart Recovery oder Cut Loss Modus Dashboard mit Trades, Zonen, Recovery Adaptive Lotgrößen Globales Gewinnziel Auto SL/TP, Break-Even, Trailing Stop ADX/DI Trendfilter Modi Cut Loss – min. $1000 (1:10
Crystal Gold Scalper Neural Recovery System
Muhammad Jawad Shabir
Experten
CRYSTAL GOLD SCALPER — MT5-Expert Advisor Überblick Automatisiertes System für XAUUSD (Gold) mit Recovery Mode und Single Trade Mode sowie Live-Dashboard. Optionales KI-Forecasting (LSTM, Attention, Sentiment) mit Confidence-Filter . Keine Gewinnzusage; Risikohinweis beachten. Modi Recovery Mode : adaptiver Multi-Trade-Ablauf, equity-basierte Ziele, optionales Volumen-Scaling, neurale Bestätigung, optionales Trailing der Erstposition. Single Trade Mode : Einmal-Trades per Forecast + Technik-F
The Real RSI
Muhammad Jawad Shabir
Experten
The Real RSI ist ein professioneller Expert Advisor, der für Trader entwickelt wurde, die RSI-Divergenzen mit institutioneller Präzision handeln möchten. Er erkennt automatisch reguläre und versteckte bullische bzw. bärische Divergenzen mithilfe einer intelligenten Pivot-Logik, der RSI-Strukturvalidierung und mehrzeitlichen Bestätigungsfiltern. Das System folgt dem Prinzip „einmal einrichten und laufen lassen“ – es verwaltet Einstiege, Stop-Loss, Take-Profit und Trailing-Logik automatisch und b
