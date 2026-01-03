QTS Trinity Ultimate

# QTS vPlus TRINITY Ultimate - Institutioneller Orderflow & AI-Struktur





QTS vPlus TRINITY Ultimate ist ein professioneller Expert Advisor, der für ernsthafte Trader und Prop Firm-Herausforderer (FTMO, FXIFY, The5ers) entwickelt wurde. Im Gegensatz zu Standardindikatoren kombiniert TRINITY drei institutionelle Handelsdimensionen in einem leistungsstarken Algorithmus: Marktstruktur, RSI Precision Sniper und Volume Order Flow.





Dieser EA wurde rigorosen Stresstests unterzogen und optimiert, um die strengen Validierungsstandards zu bestehen, und ist mit "Smart Margin Protection" und "Volume Limit Safety" ausgestattet, um die Langlebigkeit des Kontos zu gewährleisten.





### 💎 Kernstrategie-Engine (The Trinity Logic):

Der EA scannt den Markt mit drei unabhängigen Logikebenen:





1. Strategie A: Marktstruktur-KI

- Identifiziert "sichere Zonen" mit Hilfe von fraktal-basierten Unterstützungs- und Widerstandszonen.

- Filtert Eingänge basierend auf dem globalen Trend (EMA 200), um sicherzustellen, dass wir immer mit dem Marktfluss und nicht gegen ihn handeln.





2. Strategie B: Präzisions-Sniper

- Hochwahrscheinliche Scalping-Maschine basierend auf RSI-Pullbacks.

- Tritt in den Markt während vorübergehender Rücksetzer innerhalb eines starken Trends ein und ermöglicht so einen präzisen Einstieg wie ein Scharfschütze.





3. Strategie C: Order Flow & Liquiditätsfalle

- Erkennt institutionelle Volumenspitzen mit QTS Flow Logic (MFI & Tick Volume).

- Identifiziert "Liquiditätsfallen" (falsche Ausbrüche), in denen Einzelhändler gefangen sind, so dass der EA die entgegengesetzte Gewinnseite einnehmen kann.





### 🛡️ Professionelle Sicherheitsfunktionen (Prop Firm Ready):

- Intelligenter Volumenbegrenzer: Erkennt und respektiert automatisch die Volumenlimits der Broker, um "Order Rejected"-Fehler zu vermeiden.

- Margin-Schutz-System: Berechnet die freie Marge in Echtzeit vor jedem Handel, um "Not Enough Money"-Fehler zu vermeiden und das Konto zu schützen.

- Harter Stop Loss: Jeder einzelne Handel hat einen physischen Stop Loss und Take Profit, die vor dem Broker verborgen sind (virtueller Modus in Logik verfügbar).

- Keine gefährlichen Methoden: Kein Martingale, kein Grid, keine Arbitrage. Reine Price Action & Volumenanalyse.





### ⚙️ Empfehlungen:

- Symbol: XAUUSD (Gold), EURUSD, GBPUSD.

- Zeitrahmen: H1 (Optimiert für Stabilität und Trendfilterung).

- Mindesteinlage: $100 (Cent/Micro) oder $1000 (Standard/ECN).

- Konto-Typ: ECN, Raw Spread oder Prop Firm Demo-Konten empfohlen.

- VPS: Sehr empfehlenswert für 24/5 Betrieb.





### 🔧 Schlüsselparameter:

- Fixed_Lot: Basis-Lotgröße für jeden Handel (z. B. 0,01).

- StopLoss_Punkte: Physische Absicherung in Punkten.

- TakeProfit_Punkte: Zielgewinn in Punkten.

- Struktur_Strat_verwenden: Aktivieren/Deaktivieren der Trendstrategie.

- Verwenden_Strat_Sniper: Aktivieren/Deaktivieren der RSI-Pullback-Strategie.

- Use_Strat_Flow: Aktivieren/Deaktivieren der Volume Trap Strategie.





-------------------------------------------------------------

[INDONESISCH / BAHASA INDONESIA]





QTS vPlus TRINITY Ultimate ist ein professioneller EA, der 3 Strategien für den Handel anbietet: Struktur Pasar, Sniper RSI, dan Order Flow (Volumen). EA ini dirancang khusus untuk lulus tantangan Prop Firm dan trading jangka panjang dengan fitur keamanan tingkat tinggi (Anti Margin Call & Volume Limiter).





Keunggulan Utama:

1. Aman: Selalu menggunakan Stop Loss & Take Profit.

2. Cerdas: Menganalisa Jebakan Likuiditas (Liquiditätsfalle) dan Volume Bandar.

3. Stabil: Tidak menggunakan Martingale atau Grid yang berbahaya.





(Entwickelt von BennyHid QTS AI - Precision Trading Solutions)