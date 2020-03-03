Forex crypto Fully Customizable Grid EA

- Was macht es ?

Eröffnet KAUF- (oder VERKAUFS-) Aufträge automatisch alle X Pips, die Sie festlegen.

Schließt jeden Handel zu Ihrem persönlichen TP. Funktioniert mit jedem Symbol: SP500, NAS100, GOLD, EURUSD, BTC...

100 % IHRE EINSTELLUNGEN

Was können Sie in den Einstellungen eingeben?

- Handelsrichtung: Kaufen oder Verkaufen

- Einstiegslevel

- Einstiegsvolumen

- Maximale Anzahl von Kaufaufträgen

- Maximale Anzahl von Verkaufsaufträgen

- Erforderliche Pips für jeden neuen Einstieg

- Pips zur Gewinnmitnahme pro Handel

- Stop-Loss-Niveau

- Schließen Sie alle Trades, wenn das SL-Niveau erreicht ist.

Beispiel: Ich möchte, dass der Roboter bei jedem Rückgang um 10 Punkte vom Startkurs mit einem Volumen von 0,25 kauft und bei +20 Punkten gewinnbringend verkauft, was bedeutet :

  • 1. Handel: Kauf bei 6850, Verkauf bei 6870
  • 2. Handel: Kauf bei 6840, Verkauf bei 6860
  • 3. Handel: Kauf bei 6830, Verkauf bei 6850

Dies bedeutet, dass in den EA-Roboter-Einstellungen im Feld, wo es ist: ''Pips required for each new entry'' - Ich muss eingeben: 1000

Pips zur Gewinnmitnahme pro Handel: 2000


Bitte beachten Sie, dass für verschiedene Handelsinstrumente (Symbole) unterschiedliche Werte für Pips/Points eingegeben werden müssen. Manchmal hängt es vom Broker ab, den Sie benutzen, also testen Sie es zuerst mit einem Demokonto! Dieser Unterschied in den Werten tritt beim Handel mit SP 500, XAU, US30 auf.

Ein Beispiel:

  • Für den S&P 500 (US500/SPX500) würden Sie 1000 (im FTMO-Broker) - (Pips für jeden neuen Eintrag erforderlich) eingeben, um bei einem Rückgang von 10 Punkten (z.B. von 6750 auf 6740) zu kaufen, und 2000 (Pips, um Gewinn pro Handel zu machen), um bei einem Anstieg von 20 Punkten zu verkaufen.

  • Für EUR/USD würden Sie 20 eingeben, wenn Sie wollen, dass der EA alle 2 Pips kauft, und 40, wenn Sie wollen, dass er nach 4 Pips schließt (Gewinn mitnimmt). (Eightcap-Broker)

Testen Sie den Expert Advisor immer gründlich mit dem Strategy Tester, bevor Sie ihn auf einem echten Konto installieren!"

Wenn Sie weitere Fragen haben, zögern Sie nicht, mich zu fragen!

1. öffnen Sie US500 (oder ein anderes Symbol )

2. ziehen Sie die Datei aus dem Navigator auf den Chart

3. in den "Allgemeinen" Einstellungen klicken Sie auf: Algo-Handel zulassen

4. klicken Sie auf OK

5. klicken Sie auf "Eingaben".

6. geben Sie Ihre Einstellungen ein und klicken Sie auf OK


