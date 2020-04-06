Synthesia EA
- Experten
- Abbas Ahmed Jasim Abdulredha
- Version: 2.5
- Aktivierungen: 5
Erweiterte VWAP & Volume Order Block EA
Urheberrecht 2025, Abbas Ahmed
Überblick
VolVoleur 2.1 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für den MetaTrader 5, der die institutionelle VWAP-Logik (Volume Weighted Average Price) mit fortschrittlicher Orderblock- und Volumenbestätigung kombiniert, um eine hochselektive, trendfolgende Handelsausführung zu ermöglichen. Dieser EA wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt und vereint ausgefeilte Einstiegsfilterung, Anpassungsfähigkeit an mehrere Zeitrahmen und dynamisches Risikomanagement für eine konsistente und robuste Performance.
Wichtigste Merkmale
1. Duale VWAP Engine (Täglich & Wöchentlich)
-
Der Handel basiert sowohl auf der täglichen als auch auf der wöchentlichen VWAP-Cross-Logik.
-
VWAP-Bänder (ATR oder StdDev-basiert) zur dynamischen Anpassung von Unterstützung/Widerstand.
-
Anpassbare VWAP-Berechnungspreise (Schluss-, Eröffnungs-, Hoch-, Tiefstkurs, typisch, gewichtet).
2. Institutionelle Orderblock-Filterung
-
Bestätigt Einträge anhand von Orderblockmustern mit Körper- und Volumenmultiplikatoren.
-
Vermeidet minderwertige Signale, indem vor der Platzierung von Trades auf echtes institutionelles Momentum geprüft wird.
3. Volumenbewusste Multi-Filter-Einträge
-
Signale werden erst nach Bestätigung durch die Preisbewegung und das Balkenvolumen gegeben, wodurch falsche Eingaben minimiert werden.
-
Erfordert eine konfigurierbare Anzahl von Bars, die nach einem Cross über/unter VWAP schließen, bevor ein Einstieg erfolgt.
4. Dynamisches Handelsmanagement
-
Unterstützt sowohl feste als auch dynamische Losgrößen (Risiko in % des Saldos).
-
Konfigurierbare maximale Anzahl von Trades pro Signal und aktive Trades insgesamt, um das Risiko zu kontrollieren.
5. Adaptive Ausstiegslogik
-
SL/TP werden anhand von ATR-Multiplikatoren oder manuellen Punktwerten für ein präzises Risikomanagement berechnet.
-
VWAP-Bänder passen die Ziele dynamisch an die Volatilität und den Trend an.
6. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten
-
Alle Logikparameter sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar: Bandbreiten, Zeiträume, Bestätigungen, Orderblockfilter und mehr.
-
Unterstützt benutzerdefinierte Zeitrahmen und Preistypen für VWAP-Berechnungen.
7. Robuste Protokollierung und Transparenz
-
Granulares Logging mit Toggle-Funktion für einfaches Debugging und Trade-Tracking.
-
Eindeutige Kommentare zu jedem Handel mit magischer Zahlenkennzeichnung.
8. Professioneller Kodierungsstandard
-
Sauberer, gut strukturierter Code, der auf Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist.
-
Unterstützt alle wichtigen Symbole und Makler mit voller Kompatibilität.
Wie es funktioniert
-
VWAP-Berechnung:
Bei jedem neuen Balken berechnet der EA sowohl tägliche als auch wöchentliche VWAP-Werte und deren dynamische Bänder (entweder ATR-basiert oder StdDev-basiert).
-
Einstiegssignal:
-
Erkennt, ob der Preis über oder unter dem VWAP liegt.
-
Bestätigt das Signal mit einer bestimmten Anzahl von Bars, die auf der gleichen Seite des VWAP schließen (um Whipsaw zu vermeiden).
-
Wendet einen zusätzlichen institutionellen Filter an: jüngster Orderblock mit starkem Körper und hohem Volumen.
-
-
Handelsplatzierung:
-
Wenn alle Kriterien erfüllt sind, werden Kauf-/Verkaufsaufträge entweder mit fester oder dynamischer Losgröße platziert.
-
Trades werden entweder mit ATR-basierten SL/TP oder manuellen Punktwerten verwaltet.
-
Beachtet Handels- und Signallimits, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden.
-
-
Überwachung und Management:
-
Überprüft fortlaufend offene Trades und Bedingungen für tägliche und wöchentliche Strategien.
-
Protokolliert jedes Signal, jeden Auftrag und jede Aktion für eine vollständige Nachvollziehbarkeit.
-
Empfohlene Verwendung
-
Paare: Alle wichtigen Forex-Paare, Gold und Indizes.
-
Zeitrahmen: 5M und höher empfohlen; passt sich an jeden Zeitrahmen an.
-
Marktbedingungen: Am besten geeignet für tendenzielle und volatile Märkte.
-
Ideal für: Professionelle Händler, die eine robuste, institutionelle VWAP-Strategie mit starkem Risikomanagement suchen.
Eingaben & Einstellungen
-
Lot-Management: Fest oder dynamisch (Risiko %)
-
VWAP-Engine: Tägliche/Wöchentliche Umschaltung, benutzerdefinierter Zeitraum und Preistyp
-
VWAP-Bänder: ATR oder StdDev, Bandmultiplikator, Zeitraum
-
Orderblock-Filter: Lookback, Körper/Volumen-Multiplikatoren
-
SL/TP: ATR-Multiplikatoren oder manuelle Punkte
-
Eingabe-Bestätigung: Bars erforderlich oberhalb/unterhalb VWAP
-
Handels-Limits: Max. pro Signal, max. insgesamt aktive Trades
-
Protokollierung: Ein/Aus-Schalter für detaillierte Ausgabe
Synthesia1.0 - Lassen Sie institutionelle Logik, Präzision und Volumen Ihren Handel leiten.
Bringen Sie Ihre Strategie auf die nächste Stufe mit diesem fortschrittlichen, vollautomatischen VWAP & Orderblock EA.