Synthesia EA

Erweiterte VWAP & Volume Order Block EA

Urheberrecht 2025, Abbas Ahmed

Überblick

VolVoleur 2.1 ist ein Expert Advisor der nächsten Generation für den MetaTrader 5, der die institutionelle VWAP-Logik (Volume Weighted Average Price) mit fortschrittlicher Orderblock- und Volumenbestätigung kombiniert, um eine hochselektive, trendfolgende Handelsausführung zu ermöglichen. Dieser EA wurde sowohl für den Scalping- als auch für den Swing-Trading-Handel entwickelt und vereint ausgefeilte Einstiegsfilterung, Anpassungsfähigkeit an mehrere Zeitrahmen und dynamisches Risikomanagement für eine konsistente und robuste Performance.

Wichtigste Merkmale

1. Duale VWAP Engine (Täglich & Wöchentlich)

Der Handel basiert sowohl auf der täglichen als auch auf der wöchentlichen VWAP-Cross-Logik.

VWAP-Bänder (ATR oder StdDev-basiert) zur dynamischen Anpassung von Unterstützung/Widerstand.

Anpassbare VWAP-Berechnungspreise (Schluss-, Eröffnungs-, Hoch-, Tiefstkurs, typisch, gewichtet).

2. Institutionelle Orderblock-Filterung

Bestätigt Einträge anhand von Orderblockmustern mit Körper- und Volumenmultiplikatoren.

Vermeidet minderwertige Signale, indem vor der Platzierung von Trades auf echtes institutionelles Momentum geprüft wird.

3. Volumenbewusste Multi-Filter-Einträge

Signale werden erst nach Bestätigung durch die Preisbewegung und das Balkenvolumen gegeben, wodurch falsche Eingaben minimiert werden.

Erfordert eine konfigurierbare Anzahl von Bars, die nach einem Cross über/unter VWAP schließen, bevor ein Einstieg erfolgt.

4. Dynamisches Handelsmanagement

Unterstützt sowohl feste als auch dynamische Losgrößen (Risiko in % des Saldos).

Konfigurierbare maximale Anzahl von Trades pro Signal und aktive Trades insgesamt, um das Risiko zu kontrollieren.

5. Adaptive Ausstiegslogik

SL/TP werden anhand von ATR-Multiplikatoren oder manuellen Punktwerten für ein präzises Risikomanagement berechnet.

VWAP-Bänder passen die Ziele dynamisch an die Volatilität und den Trend an.

6. Umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten

Alle Logikparameter sind vollständig vom Benutzer konfigurierbar: Bandbreiten, Zeiträume, Bestätigungen, Orderblockfilter und mehr.

Unterstützt benutzerdefinierte Zeitrahmen und Preistypen für VWAP-Berechnungen.

7. Robuste Protokollierung und Transparenz

Granulares Logging mit Toggle-Funktion für einfaches Debugging und Trade-Tracking.

Eindeutige Kommentare zu jedem Handel mit magischer Zahlenkennzeichnung.

8. Professioneller Kodierungsstandard

Sauberer, gut strukturierter Code, der auf Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit ausgelegt ist.

Unterstützt alle wichtigen Symbole und Makler mit voller Kompatibilität.

Wie es funktioniert

VWAP-Berechnung:

Bei jedem neuen Balken berechnet der EA sowohl tägliche als auch wöchentliche VWAP-Werte und deren dynamische Bänder (entweder ATR-basiert oder StdDev-basiert). Einstiegssignal: Erkennt, ob der Preis über oder unter dem VWAP liegt.

Bestätigt das Signal mit einer bestimmten Anzahl von Bars, die auf der gleichen Seite des VWAP schließen (um Whipsaw zu vermeiden).

Wendet einen zusätzlichen institutionellen Filter an: jüngster Orderblock mit starkem Körper und hohem Volumen. Handelsplatzierung: Wenn alle Kriterien erfüllt sind, werden Kauf-/Verkaufsaufträge entweder mit fester oder dynamischer Losgröße platziert.

Trades werden entweder mit ATR-basierten SL/TP oder manuellen Punktwerten verwaltet.

Beachtet Handels- und Signallimits, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Überwachung und Management: Überprüft fortlaufend offene Trades und Bedingungen für tägliche und wöchentliche Strategien.

Protokolliert jedes Signal, jeden Auftrag und jede Aktion für eine vollständige Nachvollziehbarkeit.

Empfohlene Verwendung

Paare: Alle wichtigen Forex-Paare, Gold und Indizes.

Zeitrahmen: 5M und höher empfohlen; passt sich an jeden Zeitrahmen an.

Marktbedingungen: Am besten geeignet für tendenzielle und volatile Märkte.

Ideal für: Professionelle Händler, die eine robuste, institutionelle VWAP-Strategie mit starkem Risikomanagement suchen.

Eingaben & Einstellungen

Lot-Management: Fest oder dynamisch (Risiko %)

VWAP-Engine: Tägliche/Wöchentliche Umschaltung, benutzerdefinierter Zeitraum und Preistyp

VWAP-Bänder: ATR oder StdDev, Bandmultiplikator, Zeitraum

Orderblock-Filter: Lookback, Körper/Volumen-Multiplikatoren

SL/TP: ATR-Multiplikatoren oder manuelle Punkte

Eingabe-Bestätigung: Bars erforderlich oberhalb/unterhalb VWAP

Handels-Limits: Max. pro Signal, max. insgesamt aktive Trades

Protokollierung: Ein/Aus-Schalter für detaillierte Ausgabe

Synthesia1.0 - Lassen Sie institutionelle Logik, Präzision und Volumen Ihren Handel leiten.

Bringen Sie Ihre Strategie auf die nächste Stufe mit diesem fortschrittlichen, vollautomatischen VWAP & Orderblock EA.



