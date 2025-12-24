Nova RSI Trader ist eine disziplinierte Automatisierung des Relative Strength Index (RSI ) - einer der am häufigsten verwendeten Momentum-Indikatoren im Handel. Dieser EA wandelt die einfache, aber leistungsstarke Logik des RSI in eine strukturierte Strategie um, die überkaufte und überverkaufte Signale mit strengen Ausführungsfiltern ausgleicht.

Anstatt auf jede Kursdelle oder -spitze zu reagieren, wartet der Nova RSI Trader auf die richtigen Setups - wenn Preis und Momentum sich gegenseitig bestätigen. Er vermeidet die Jagd nach falschen Umkehrungen und konzentriert sich nur auf klare Signale, die von der Struktur unterstützt werden.

Das Ergebnis ist ein sauberes, regelbasiertes System, das Wendepunkte diszipliniert einfängt und gleichzeitig das Rauschen herausfiltert.

Warum Händler den Nova RSI Trader wählen

RSI, voll automatisiert:

Implementiert den klassischen Relative Strength Index mit strengen Einstiegsbedingungen.

Klare Momentum-Signale:

Handelt nur, wenn der RSI überkaufte oder überverkaufte Bedingungen mit Kontext bestätigt.

Risikokontrolle durch Design:

Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss und ein optionales Trailing-System. Kein Martingal, kein Raster.

Vielseitige Marktabdeckung:

Funktioniert bei Devisen, Metallen, Indizes und Kryptowährungen - optimiert für H1- bis Tages-Charts.

Effizient und transparent:

Einfache Regeln, schnelle Ausführung und keine unnötige Komplexität.

Eine kostenlose Demo ist im Strategy Tester verfügbar.

Kein EA garantiert Gewinne - aber der Nova RSI Trader liefert einen strukturierten, momentumbasierten Ansatz, der auf einem der zuverlässigsten Indikatoren des Handels aufbaut.

Testen Sie die Demo noch heute und sichern Sie sich Ihre Rabattlizenz.